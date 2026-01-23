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Раздел 7 декларации по НДС

Раздел 7 декларации по НДС — один из самых незаметных, но при этом самых рискованных разделов отчётности. Его часто заполняют по остаточному принципу или вовсе пропускают, считая второстепенным, и именно из-за этого возникают вопросы от налоговой и требования пояснений.

23.01.2026
28 413
28 413

Оглавление

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Нужно разобраться с НДС на упрощёнке?

Правильно рассчитаем налог и сформируем декларации в Онлайн‑бухгалтерии от Точка Банк. Разобраться в деталях помогут профессиональные бухгалтеры.
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

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В 2026 году ситуация усложняется: обновлена форма декларации, меняются коды операций, а для бизнеса с необлагаемыми операциями требования к заполнению стали строже. В этой статье Точка Банк разберёт, когда и кому нужен раздел 7, какие операции в нём отражают, как правильно заполнить графы, какие коды использовать и какие ошибки чаще всего допускают бухгалтеры и предприниматели.

Коротко
Раздел 7 декларации по НДС заполняют, если у бизнеса есть операции, не облагаемые НДС, освобождённые от налога или с местом реализации вне России. В 2026 году действуют обновлённая форма декларации и изменённый перечень кодов операций. Раздел обязателен даже при отсутствии счетов‑фактур — данные берут из первичных документов и раздельного учёта. Ошибки в этом разделе часто приводят к требованиям пояснений от налоговой.
Чаще всего допускают ошибки в кодах операций, суммах и заполнении граф 3 и 4 из‑за отсутствия раздельного учёта. Если ошибка не влияет на сумму НДС к уплате, уточнённая декларация необязательна. За отсутствие или некорректное заполнение раздела 7 возможен штраф 200 ₽ за непредставление сведений. Чтобы избежать вопросов инспекции, раздел 7 лучше сразу заполнять корректно и полностью.

Что такое раздел 7 декларации по НДС и что он содержит

Раздел 7 декларации по НДС — это часть отчётности, в которой отражают операции, не облагаемые НДС или освобождённые от этого налога. В нём также показывают авансы, полученные под товары с длительным производственным циклом, и операции, которые одновременно облагаются и не облагаются НДС.

Этот раздел заполняют только те плательщики НДС, у которых в отчётном квартале были такие операции. Если бизнес ведёт и облагаемые, и необлагаемые операции, данные для раздела 7 берут из раздельного учёта, порядок которого закрепляют в учётной политике.

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Какие операции отражают в разделе 7 декларации по НДС

В разделе 7 декларации по НДС отражают операции по оказанию медицинских и ветеринарных услуг, в сфере образования, общественного питания и туризма.

В соответствии со ст. 149 НК РФ по таким операциям счета-фактуры не выставляют.

При этом отсутствие счетов-фактур не освобождает от обязанности отражать эти операции в разделе 7 декларации по НДС. При заполнении раздела используют данные иных первичных документов.

Если ИП на УСН ведёт деятельность, подпадающую под ст. 149 НК РФ, важно учитывать: 

  • При доходе за 2025 год не более 20 млн ₽ применяется освобождение от НДС по ст. 145 НК РФ — декларацию по НДС сдавать не нужно. 
  • Если же доход за прошлый год или с начала текущего года превысил 20 млн ₽, действует освобождение по ст. 149 НК РФ. В этом случае предприниматель обязан подать декларацию по НДС и заполнить в ней раздел 7.

В разделе 7 декларации НДС отражаются следующие операции: 

  • Выдача процентных денежных займов.
  • Валютно-обменные операции.
  • Гарантийный ремонт с привлечением подрядчика.
  • Выдача поручительств и гарантий.
  • Передача продавцу в счёт оплаты поставки векселя третьего лица.
  • Выкуп упрощенцем из казны арендованного помещения.
  • Уступка права требования по договору займа.
  • Раздача рекламной продукции стоимостью 300 ₽ и менее.
  • Авансы от дольщиков при жилищном строительстве (гособоронзаказ).
  • Реализация работ, услуг через зарубежный филиал.
НДС — не единственный налоговый вопрос, который важно учитывать
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Коды операций в разделе 7 декларации по НДС

КодНаименование
1010811Реализация товара не в России
1010812Реализация товара и услуг за пределами ЕАЭС
1010821Реализация товара и услуг в пределах ЕАЭС
1010204Реализация медицинских товаров по перечню на основании Постановления Правительства РФ от 30.09.2015 №1042 (ред. от 17.06.2025)
1010265Передача в лизинг с правом выкупа медицинских изделий, реализация которых освобождена от НДС
1010211Медицинские услуги (ООО, ИП), в том числе ветеринарные и санитарно‑эпидемиологические услуги, финансируемые из бюджета. Исключение: косметические услуги, ветеринарные и санитарно‑эпидемиологические услуги, не финансируемые из бюджета
1011210Реализация продуктов питания, произведённых столовыми медицинских организаций в этих компаниях, и реализация продукции общепита таким столовым или организациям

Как заполнять раздел 7 декларации по НДС

Декларацию по НДС нужно подавать по утверждённой форме и в электронном виде. Согласно приказу ФНС от 05.11.2024 №ЕД-7-3/989@, декларации присвоен код КНД 1151001

Рассмотрим подробнее, как заполнять графы раздела 7 декларации по НДС.

Графа 1

  • Код операции, не облагаемой НДС, освобождённой от НДС.
  • Код операции, которую не признают объектом обложения НДС.
  • Код операции по реализации не в России.

Графа 2

  • Стоимость реализованных товаров (работ, услуг), которые не подлежат обложению НДС (освобождаются от обложения НДС).
  • Стоимость товаров (работ, услуг), место реализации которых не Россия

По общему правилу при безвозмездной передаче товаров, работ, услуг или имущественных прав, которые не облагаются НДС, в графе 2 раздела 7 декларации указывают их рыночную стоимость.

Это правило также применяется, если такие операции не признаются объектом обложения НДС или если местом их реализации не является территория Российской Федерации. Основание — п. 2 ст. 154 НК РФ.

В отдельных случаях можно указывать ноль. Например, это допускается при заключении договора беспроцентного займа.

Также ноль указывают, если банк по закону безвозмездно передаёт специализированные программные продукты компаниям, которые не являются с ним взаимозависимыми. Основание — п. 1 ст. 105.3 НК РФ.

Графа 3

Стоимость приобретённых товаров (работ, услуг):

  • реализация которых не облагается НДС;
  • у неплательщиков НДС или продавцов, которые применяют освобождение от НДС по ст. 145 НК РФ.

Если товары, работы или услуги используют одновременно в облагаемых и не облагаемых НДС операциях, сумму для графы 3 определяют по данным раздельного учёта. Основание — п. 4 ст. 170 НК РФ.

Порядок ведения раздельного учёта организация разрабатывает самостоятельно и закрепляет в учётной политике. 

Например, можно применять пропорцию выручки от операций, освобождённых от НДС, в общем объёме выручки от реализации.

Графа 4

Суммы НДС, которые не подлежат вычету согласно п. 2 и 5 ст. 170 НК РФ:

  • предъявленные при приобретении товаров (работ, услуг);
  • уплаченные при ввозе товаров на территорию России.

По операциям, в которых налогоплательщик исполняет обязанности налогового агента по НДС, графы 3 и 4 не заполняют. В них ставят прочерки или оставляют поля пустыми — вид операции значения не имеет.

Право на применение льготы по НДС нужно подтвердить одновременно с подачей декларации. Для этого к ней прикладывают реестр подтверждающих документов.

Частые ошибки при заполнении раздела 7 декларации по НДС

Неверные коды операций

Частая ошибка — указание неправильного кода в графе 1. Каждый вид операции имеет свой код. Например, по начисленным процентам по займам всегда используют код 1010292 из раздела 7 декларации по НДС.

Ошибки в суммах операций

При раздаче рекламных товаров часто неверно считают стоимость. Забывают учитывать рыночную цену или фактические расходы. В результате данные в декларации искажаются.

Ошибки в графах 3 и 4

Такие ошибки возникают, когда не ведут раздельный учёт НДС. Из-за этого суммы НДС по необлагаемым операциям указывают неправильно. Чтобы избежать проблем, важно чётко разделять облагаемые и необлагаемые операции.

Пропуск сроков сдачи декларации

Декларацию по НДС нужно сдавать не позднее 25-го числа месяца после отчётного квартала. В 2026 году это: 

  • Ⅰ квартал — 27 апреля. 
  • Ⅱ квартал — 27 июля. 
  • Ⅲ квартал — 26 октября. 
  • Годовую декларацию за 2026 год сдают до 25 января 2027 года.

Когда нужна корректирующая декларация по НДС

Уточнённую декларацию по НДС подают, если в отчётности нашли ошибки, которые занизили сумму налога к уплате. Это значит, что в бюджет должно было поступить больше налога НДС. В таком случае исправления обязательны.

Распространённая ситуация — операции указали в разделе 7, но забыли отразить их в разделе 3. Если эти операции облагаются НДС, возникает занижение налога. Здесь без уточнённой декларации не обойтись.

Если ошибки в разделе 7 не влияют на сумму НДС к уплате, корректировка не обязательна. Так бывает при неверных данных в строках 2–4 или при выборе неправильного кода операции. В этих случаях налог не занижен.

Вместе с уточнением можно подать письменные пояснения. В них указывают, в чём была ошибка и как её исправили. Это помогает снизить вопросы со стороны налоговой.

Налоговая не вправе требовать обязательного исправления раздела 7. Также она не может штрафовать за отказ в подаче уточнения, если сумма налога не меняется. Это важно знать предпринимателям.

Если есть облагаемые и необлагаемые НДС операции, при корректировке раздела 7 нужно заполнить строку 001 в разделах 8–12. Поставьте «1», если данные остались верными, и другие строки не заполняйте. Если данные изменились или ранее не подавались, укажите «0».

Раздел 7 декларации по НДС в 2026 году: что важно учесть

Налоговая служба доработала форму декларации по НДС с учётом налоговой реформы 2026 года. 

Обновлённую декларацию по НДС нужно использовать в отчётности за первый квартал 2026 года. За IV квартал 2025 года декларацию сдают по старому бланку.

Изменения в заполнении раздела 7

Структура раздела 7 не изменилась, но порядок его заполнения обновили. Предприниматели на УСН с пониженными ставками НДС 5 и 7% в графах 3 и 4 должны ставить прочерки.

Обновят перечень кодов операций. В нём появятся новые коды. Коды по отменённым льготам, например по обслуживанию банковских карт, исключат.

Бланк заполнения раздела 7 декларации по НДС за 2026 год

Когда возникает штраф за отсутствие раздела 7

Если в декларации по НДС нет раздела 7, налоговая может оштрафовать налогоплательщика. Это происходит только в том случае, если раздел 7 действительно нужно было заполнять. Например, когда у компании или ИП были операции, которые обязаны отражаться в этом разделе.

За отсутствие раздела 7 налоговая вправе назначить штраф. Его размер составляет 200 ₽. Штраф применяется по п. 1 ст. 126 НК РФ.

Штраф возможен не только за полный пропуск раздела 7. Его могут назначить и при частичном отражении операций или указании недостоверных данных. В таких случаях ответственность несут должностные лица компании.

Для руководителей и ответственных сотрудников предусмотрен штраф от 300 до 500 ₽. Эти санкции применяются только к должностным лицам организаций. К индивидуальным предпринимателям такие штрафы сейчас не применяются.

Вопросы по теме

Нужно ли представлять документы для подтверждения льгот по разделу 7?

Налоговая не вправе требовать документы по всем операциям из раздела 7. Льготы предоставляются определённым категориям налогоплательщиков. Если освобождение связано с самой операцией, а не с лицом, это уже порядок налогообложения.


Нельзя требовать документы по операциям, не признаваемым объектом обложения НДС. К ним относятся операции из п. 2 ст. 146 НК РФ. Также не вправе требовать документы, например, по реализации исключительных прав на программное обеспечение.

Что будет, если не сдать или неверно заполнить раздел 7 по НДС?

Налоговый кодекс не устанавливает штраф за сдачу декларации не в полном объёме. Штраф предусмотрен только за несдачу декларации в срок. Если декларацию подали вовремя, но без раздела 7, это не считается нарушением сроков.


Оштрафовать за неполную уплату налога в этом случае тоже не смогут. После подачи уточнённой декларации с разделом 7 доплачивать налог не нужно. Значит, недоимки не возникает.


Единственный риск — штраф за непредставление сведений для налогового контроля. В этом случае сумма штрафа составляет 200 ₽. Такой вариант иногда используют налоговые органы.


Декларацию по НДС сдают только в электронном виде. Если раздел 7 не заполнить, он всё равно уйдёт пустым в составе декларации. Пустой раздел при расхождениях по выручке может вызвать вопросы у налоговой.


Налоговая в таком случае запросит пояснения. Чтобы не тратить время на переписку с инспекцией, лучше сразу корректно заполнить раздел 7. Это снижает риск проверок и требования объяснений.

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Раздел 7 декларации по НДС: заполнение, коды операций, проценты по депозитам — Точка Банк