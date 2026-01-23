В 2026 году ситуация усложняется: обновлена форма декларации, меняются коды операций, а для бизнеса с необлагаемыми операциями требования к заполнению стали строже. В этой статье Точка Банк разберёт, когда и кому нужен раздел 7, какие операции в нём отражают, как правильно заполнить графы, какие коды использовать и какие ошибки чаще всего допускают бухгалтеры и предприниматели.
Что такое раздел 7 декларации по НДС и что он содержит
Раздел 7 декларации по НДС — это часть отчётности, в которой отражают операции, не облагаемые НДС или освобождённые от этого налога. В нём также показывают авансы, полученные под товары с длительным производственным циклом, и операции, которые одновременно облагаются и не облагаются НДС.
Этот раздел заполняют только те плательщики НДС, у которых в отчётном квартале были такие операции. Если бизнес ведёт и облагаемые, и необлагаемые операции, данные для раздела 7 берут из раздельного учёта, порядок которого закрепляют в учётной политике.
Какие операции отражают в разделе 7 декларации по НДС
В разделе 7 декларации по НДС отражают операции по оказанию медицинских и ветеринарных услуг, в сфере образования, общественного питания и туризма.
В соответствии со ст. 149 НК РФ по таким операциям счета-фактуры не выставляют.
При этом отсутствие счетов-фактур не освобождает от обязанности отражать эти операции в разделе 7 декларации по НДС. При заполнении раздела используют данные иных первичных документов.
Если ИП на УСН ведёт деятельность, подпадающую под ст. 149 НК РФ, важно учитывать:
- При доходе за 2025 год не более 20 млн ₽ применяется освобождение от НДС по ст. 145 НК РФ — декларацию по НДС сдавать не нужно.
- Если же доход за прошлый год или с начала текущего года превысил 20 млн ₽, действует освобождение по ст. 149 НК РФ. В этом случае предприниматель обязан подать декларацию по НДС и заполнить в ней раздел 7.
В разделе 7 декларации НДС отражаются следующие операции:
- Выдача процентных денежных займов.
- Валютно-обменные операции.
- Гарантийный ремонт с привлечением подрядчика.
- Выдача поручительств и гарантий.
- Передача продавцу в счёт оплаты поставки векселя третьего лица.
- Выкуп упрощенцем из казны арендованного помещения.
- Уступка права требования по договору займа.
- Раздача рекламной продукции стоимостью 300 ₽ и менее.
- Авансы от дольщиков при жилищном строительстве (гособоронзаказ).
- Реализация работ, услуг через зарубежный филиал.
Коды операций в разделе 7 декларации по НДС
|Код
|Наименование
|1010811
|Реализация товара не в России
|1010812
|Реализация товара и услуг за пределами ЕАЭС
|1010821
|Реализация товара и услуг в пределах ЕАЭС
|1010204
|Реализация медицинских товаров по перечню на основании Постановления Правительства РФ от 30.09.2015 №1042 (ред. от 17.06.2025)
|1010265
|Передача в лизинг с правом выкупа медицинских изделий, реализация которых освобождена от НДС
|1010211
|Медицинские услуги (ООО, ИП), в том числе ветеринарные и санитарно‑эпидемиологические услуги, финансируемые из бюджета. Исключение: косметические услуги, ветеринарные и санитарно‑эпидемиологические услуги, не финансируемые из бюджета
|1011210
|Реализация продуктов питания, произведённых столовыми медицинских организаций в этих компаниях, и реализация продукции общепита таким столовым или организациям
Как заполнять раздел 7 декларации по НДС
Декларацию по НДС нужно подавать по утверждённой форме и в электронном виде. Согласно приказу ФНС от 05.11.2024 №ЕД-7-3/989@, декларации присвоен код КНД 1151001.
Рассмотрим подробнее, как заполнять графы раздела 7 декларации по НДС.
Графа 1
- Код операции, не облагаемой НДС, освобождённой от НДС.
- Код операции, которую не признают объектом обложения НДС.
- Код операции по реализации не в России.
Графа 2
- Стоимость реализованных товаров (работ, услуг), которые не подлежат обложению НДС (освобождаются от обложения НДС).
- Стоимость товаров (работ, услуг), место реализации которых не Россия
По общему правилу при безвозмездной передаче товаров, работ, услуг или имущественных прав, которые не облагаются НДС, в графе 2 раздела 7 декларации указывают их рыночную стоимость.
Это правило также применяется, если такие операции не признаются объектом обложения НДС или если местом их реализации не является территория Российской Федерации. Основание — п. 2 ст. 154 НК РФ.
В отдельных случаях можно указывать ноль. Например, это допускается при заключении договора беспроцентного займа.
Также ноль указывают, если банк по закону безвозмездно передаёт специализированные программные продукты компаниям, которые не являются с ним взаимозависимыми. Основание — п. 1 ст. 105.3 НК РФ.
Графа 3
Стоимость приобретённых товаров (работ, услуг):
- реализация которых не облагается НДС;
- у неплательщиков НДС или продавцов, которые применяют освобождение от НДС по ст. 145 НК РФ.
Если товары, работы или услуги используют одновременно в облагаемых и не облагаемых НДС операциях, сумму для графы 3 определяют по данным раздельного учёта. Основание — п. 4 ст. 170 НК РФ.
Порядок ведения раздельного учёта организация разрабатывает самостоятельно и закрепляет в учётной политике.
Например, можно применять пропорцию выручки от операций, освобождённых от НДС, в общем объёме выручки от реализации.
Графа 4
Суммы НДС, которые не подлежат вычету согласно п. 2 и 5 ст. 170 НК РФ:
- предъявленные при приобретении товаров (работ, услуг);
- уплаченные при ввозе товаров на территорию России.
По операциям, в которых налогоплательщик исполняет обязанности налогового агента по НДС, графы 3 и 4 не заполняют. В них ставят прочерки или оставляют поля пустыми — вид операции значения не имеет.
Право на применение льготы по НДС нужно подтвердить одновременно с подачей декларации. Для этого к ней прикладывают реестр подтверждающих документов.
Частые ошибки при заполнении раздела 7 декларации по НДС
Неверные коды операций
Частая ошибка — указание неправильного кода в графе 1. Каждый вид операции имеет свой код. Например, по начисленным процентам по займам всегда используют код 1010292 из раздела 7 декларации по НДС.
Ошибки в суммах операций
При раздаче рекламных товаров часто неверно считают стоимость. Забывают учитывать рыночную цену или фактические расходы. В результате данные в декларации искажаются.
Ошибки в графах 3 и 4
Такие ошибки возникают, когда не ведут раздельный учёт НДС. Из-за этого суммы НДС по необлагаемым операциям указывают неправильно. Чтобы избежать проблем, важно чётко разделять облагаемые и необлагаемые операции.
Пропуск сроков сдачи декларации
Декларацию по НДС нужно сдавать не позднее 25-го числа месяца после отчётного квартала. В 2026 году это:
- Ⅰ квартал — 27 апреля.
- Ⅱ квартал — 27 июля.
- Ⅲ квартал — 26 октября.
- Годовую декларацию за 2026 год сдают до 25 января 2027 года.
Когда нужна корректирующая декларация по НДС
Уточнённую декларацию по НДС подают, если в отчётности нашли ошибки, которые занизили сумму налога к уплате. Это значит, что в бюджет должно было поступить больше налога НДС. В таком случае исправления обязательны.
Распространённая ситуация — операции указали в разделе 7, но забыли отразить их в разделе 3. Если эти операции облагаются НДС, возникает занижение налога. Здесь без уточнённой декларации не обойтись.
Если ошибки в разделе 7 не влияют на сумму НДС к уплате, корректировка не обязательна. Так бывает при неверных данных в строках 2–4 или при выборе неправильного кода операции. В этих случаях налог не занижен.
Вместе с уточнением можно подать письменные пояснения. В них указывают, в чём была ошибка и как её исправили. Это помогает снизить вопросы со стороны налоговой.
Налоговая не вправе требовать обязательного исправления раздела 7. Также она не может штрафовать за отказ в подаче уточнения, если сумма налога не меняется. Это важно знать предпринимателям.
Если есть облагаемые и необлагаемые НДС операции, при корректировке раздела 7 нужно заполнить строку 001 в разделах 8–12. Поставьте «1», если данные остались верными, и другие строки не заполняйте. Если данные изменились или ранее не подавались, укажите «0».
Раздел 7 декларации по НДС в 2026 году: что важно учесть
Налоговая служба доработала форму декларации по НДС с учётом налоговой реформы 2026 года.
Обновлённую декларацию по НДС нужно использовать в отчётности за первый квартал 2026 года. За IV квартал 2025 года декларацию сдают по старому бланку.
Изменения в заполнении раздела 7
Структура раздела 7 не изменилась, но порядок его заполнения обновили. Предприниматели на УСН с пониженными ставками НДС 5 и 7% в графах 3 и 4 должны ставить прочерки.
Обновят перечень кодов операций. В нём появятся новые коды. Коды по отменённым льготам, например по обслуживанию банковских карт, исключат.
Бланк заполнения раздела 7 декларации по НДС за 2026 год
Когда возникает штраф за отсутствие раздела 7
Если в декларации по НДС нет раздела 7, налоговая может оштрафовать налогоплательщика. Это происходит только в том случае, если раздел 7 действительно нужно было заполнять. Например, когда у компании или ИП были операции, которые обязаны отражаться в этом разделе.
За отсутствие раздела 7 налоговая вправе назначить штраф. Его размер составляет 200 ₽. Штраф применяется по п. 1 ст. 126 НК РФ.
Штраф возможен не только за полный пропуск раздела 7. Его могут назначить и при частичном отражении операций или указании недостоверных данных. В таких случаях ответственность несут должностные лица компании.
Для руководителей и ответственных сотрудников предусмотрен штраф от 300 до 500 ₽. Эти санкции применяются только к должностным лицам организаций. К индивидуальным предпринимателям такие штрафы сейчас не применяются.