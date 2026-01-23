В 2026 году ситуация усложняется: обновлена форма декларации, меняются коды операций, а для бизнеса с необлагаемыми операциями требования к заполнению стали строже. В этой статье Точка Банк разберёт, когда и кому нужен раздел 7, какие операции в нём отражают, как правильно заполнить графы, какие коды использовать и какие ошибки чаще всего допускают бухгалтеры и предприниматели.

Коротко Чаще всего допускают ошибки в кодах операций, суммах и заполнении граф 3 и 4 из‑за отсутствия раздельного учёта. Если ошибка не влияет на сумму НДС к уплате, уточнённая декларация необязательна. За отсутствие или некорректное заполнение раздела 7 возможен штраф 200 ₽ за непредставление сведений. Чтобы избежать вопросов инспекции, раздел 7 лучше сразу заполнять корректно и полностью.

Раздел 7 декларации по НДС заполняют, если у бизнеса есть операции, не облагаемые НДС, освобождённые от налога или с местом реализации вне России. В 2026 году действуют обновлённая форма декларации и изменённый перечень кодов операций. Раздел обязателен даже при отсутствии счетов‑фактур — данные берут из первичных документов и раздельного учёта. Ошибки в этом разделе часто приводят к требованиям пояснений от налоговой.

Что такое раздел 7 декларации по НДС и что он содержит

Раздел 7 декларации по НДС — это часть отчётности, в которой отражают операции, не облагаемые НДС или освобождённые от этого налога. В нём также показывают авансы, полученные под товары с длительным производственным циклом, и операции, которые одновременно облагаются и не облагаются НДС.

Этот раздел заполняют только те плательщики НДС, у которых в отчётном квартале были такие операции. Если бизнес ведёт и облагаемые, и необлагаемые операции, данные для раздела 7 берут из раздельного учёта, порядок которого закрепляют в учётной политике.

Какие операции отражают в разделе 7 декларации по НДС

В разделе 7 декларации по НДС отражают операции по оказанию медицинских и ветеринарных услуг, в сфере образования, общественного питания и туризма.

В соответствии со ст. 149 НК РФ по таким операциям счета-фактуры не выставляют.

При этом отсутствие счетов-фактур не освобождает от обязанности отражать эти операции в разделе 7 декларации по НДС. При заполнении раздела используют данные иных первичных документов.

Если ИП на УСН ведёт деятельность, подпадающую под ст. 149 НК РФ, важно учитывать:

При доходе за 2025 год не более 20 млн ₽ применяется освобождение от НДС по ст. 145 НК РФ — декларацию по НДС сдавать не нужно.

Если же доход за прошлый год или с начала текущего года превысил 20 млн ₽, действует освобождение по ст. 149 НК РФ. В этом случае предприниматель обязан подать декларацию по НДС и заполнить в ней раздел 7.

В разделе 7 декларации НДС отражаются следующие операции:

Выдача процентных денежных займов.

Валютно-обменные операции.

Гарантийный ремонт с привлечением подрядчика.

Выдача поручительств и гарантий.

Передача продавцу в счёт оплаты поставки векселя третьего лица.

Выкуп упрощенцем из казны арендованного помещения.

Уступка права требования по договору займа.

Раздача рекламной продукции стоимостью 300 ₽ и менее.

Авансы от дольщиков при жилищном строительстве (гособоронзаказ).

Реализация работ, услуг через зарубежный филиал.

Коды операций в разделе 7 декларации по НДС

Код Наименование 1010811 Реализация товара не в России 1010812 Реализация товара и услуг за пределами ЕАЭС 1010821 Реализация товара и услуг в пределах ЕАЭС 1010204 Реализация медицинских товаров по перечню на основании Постановления Правительства РФ от 30.09.2015 №1042 (ред. от 17.06.2025) 1010265 Передача в лизинг с правом выкупа медицинских изделий, реализация которых освобождена от НДС 1010211 Медицинские услуги (ООО, ИП), в том числе ветеринарные и санитарно‑эпидемиологические услуги, финансируемые из бюджета. Исключение: косметические услуги, ветеринарные и санитарно‑эпидемиологические услуги, не финансируемые из бюджета

1011210 Реализация продуктов питания, произведённых столовыми медицинских организаций в этих компаниях, и реализация продукции общепита таким столовым или организациям

Как заполнять раздел 7 декларации по НДС

Декларацию по НДС нужно подавать по утверждённой форме и в электронном виде. Согласно приказу ФНС от 05.11.2024 №ЕД-7-3/989@, декларации присвоен код КНД 1151001.

Рассмотрим подробнее, как заполнять графы раздела 7 декларации по НДС.

Графа 1

Код операции, не облагаемой НДС, освобождённой от НДС.

Код операции, которую не признают объектом обложения НДС.

Код операции по реализации не в России.

Графа 2

Стоимость реализованных товаров (работ, услуг), которые не подлежат обложению НДС (освобождаются от обложения НДС).

Стоимость товаров (работ, услуг), место реализации которых не Россия

По общему правилу при безвозмездной передаче товаров, работ, услуг или имущественных прав, которые не облагаются НДС, в графе 2 раздела 7 декларации указывают их рыночную стоимость.

Это правило также применяется, если такие операции не признаются объектом обложения НДС или если местом их реализации не является территория Российской Федерации. Основание — п. 2 ст. 154 НК РФ.

В отдельных случаях можно указывать ноль. Например, это допускается при заключении договора беспроцентного займа.

Также ноль указывают, если банк по закону безвозмездно передаёт специализированные программные продукты компаниям, которые не являются с ним взаимозависимыми. Основание — п. 1 ст. 105.3 НК РФ.

Графа 3

Стоимость приобретённых товаров (работ, услуг):

реализация которых не облагается НДС;

у неплательщиков НДС или продавцов, которые применяют освобождение от НДС по ст. 145 НК РФ

Если товары, работы или услуги используют одновременно в облагаемых и не облагаемых НДС операциях, сумму для графы 3 определяют по данным раздельного учёта. Основание — п. 4 ст. 170 НК РФ.

Порядок ведения раздельного учёта организация разрабатывает самостоятельно и закрепляет в учётной политике.

Например, можно применять пропорцию выручки от операций, освобождённых от НДС, в общем объёме выручки от реализации.

Графа 4

Суммы НДС, которые не подлежат вычету согласно п. 2 и 5 ст. 170 НК РФ:

предъявленные при приобретении товаров (работ, услуг);

уплаченные при ввозе товаров на территорию России.

По операциям, в которых налогоплательщик исполняет обязанности налогового агента по НДС, графы 3 и 4 не заполняют. В них ставят прочерки или оставляют поля пустыми — вид операции значения не имеет.

Право на применение льготы по НДС нужно подтвердить одновременно с подачей декларации. Для этого к ней прикладывают реестр подтверждающих документов.

Частые ошибки при заполнении раздела 7 декларации по НДС

Неверные коды операций

Частая ошибка — указание неправильного кода в графе 1. Каждый вид операции имеет свой код. Например, по начисленным процентам по займам всегда используют код 1010292 из раздела 7 декларации по НДС.

Ошибки в суммах операций

При раздаче рекламных товаров часто неверно считают стоимость. Забывают учитывать рыночную цену или фактические расходы. В результате данные в декларации искажаются.

Ошибки в графах 3 и 4

Такие ошибки возникают, когда не ведут раздельный учёт НДС. Из-за этого суммы НДС по необлагаемым операциям указывают неправильно. Чтобы избежать проблем, важно чётко разделять облагаемые и необлагаемые операции.

Пропуск сроков сдачи декларации

Декларацию по НДС нужно сдавать не позднее 25-го числа месяца после отчётного квартала. В 2026 году это:

Ⅰ квартал — 27 апреля.

Ⅱ квартал — 27 июля.

Ⅲ квартал — 26 октября.

Годовую декларацию за 2026 год сдают до 25 января 2027 года.

Когда нужна корректирующая декларация по НДС

Уточнённую декларацию по НДС подают, если в отчётности нашли ошибки, которые занизили сумму налога к уплате. Это значит, что в бюджет должно было поступить больше налога НДС. В таком случае исправления обязательны.

Распространённая ситуация — операции указали в разделе 7, но забыли отразить их в разделе 3. Если эти операции облагаются НДС, возникает занижение налога. Здесь без уточнённой декларации не обойтись.

Если ошибки в разделе 7 не влияют на сумму НДС к уплате, корректировка не обязательна. Так бывает при неверных данных в строках 2–4 или при выборе неправильного кода операции. В этих случаях налог не занижен.

Вместе с уточнением можно подать письменные пояснения. В них указывают, в чём была ошибка и как её исправили. Это помогает снизить вопросы со стороны налоговой.

Налоговая не вправе требовать обязательного исправления раздела 7. Также она не может штрафовать за отказ в подаче уточнения, если сумма налога не меняется. Это важно знать предпринимателям.

Если есть облагаемые и необлагаемые НДС операции, при корректировке раздела 7 нужно заполнить строку 001 в разделах 8–12. Поставьте «1», если данные остались верными, и другие строки не заполняйте. Если данные изменились или ранее не подавались, укажите «0».

Раздел 7 декларации по НДС в 2026 году: что важно учесть

Налоговая служба доработала форму декларации по НДС с учётом налоговой реформы 2026 года.

Обновлённую декларацию по НДС нужно использовать в отчётности за первый квартал 2026 года. За IV квартал 2025 года декларацию сдают по старому бланку.

Изменения в заполнении раздела 7

Структура раздела 7 не изменилась, но порядок его заполнения обновили. Предприниматели на УСН с пониженными ставками НДС 5 и 7% в графах 3 и 4 должны ставить прочерки.

Обновят перечень кодов операций. В нём появятся новые коды. Коды по отменённым льготам, например по обслуживанию банковских карт, исключат.

Бланк заполнения раздела 7 декларации по НДС за 2026 год

Бланк декларации по НДС

Когда возникает штраф за отсутствие раздела 7

Если в декларации по НДС нет раздела 7, налоговая может оштрафовать налогоплательщика. Это происходит только в том случае, если раздел 7 действительно нужно было заполнять. Например, когда у компании или ИП были операции, которые обязаны отражаться в этом разделе.

За отсутствие раздела 7 налоговая вправе назначить штраф. Его размер составляет 200 ₽. Штраф применяется по п. 1 ст. 126 НК РФ.

Штраф возможен не только за полный пропуск раздела 7. Его могут назначить и при частичном отражении операций или указании недостоверных данных. В таких случаях ответственность несут должностные лица компании.