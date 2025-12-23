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Выездные налоговые проверки с 2026 года: новые правила

С 2026 года бизнесу стоит быть внимательнее к текущей отчётности: налоговые органы смогут по-новому формировать выездные проверки. Изменения касаются отдельных налогов и позволяют инспекциям смотреть не только прошлые годы.

23.12.2025
1081
1081

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С 1 января 2026 года изменятся правила проведения выездных налоговых проверок. Поправки внесены Федеральным законом от 28.11.2025 №425‑ФЗ, который дополнил статью 89 НК РФ новой нормой.

Теперь налоговые органы смогут включать в выездную проверку не только прошлые годы, но и завершённые налоговые периоды текущего календарного года. Речь идёт о периодах, которые закончились на дату вынесения решения о проверке.

Нововведение затронет налоги с периодом менее года. В их числе НДС, НПД, акцизы, налог при АУСН, НДПИ, водный налог, налог на игорный бизнес и торговый сбор.

Налог на прибыль организаций и НДФЛ под новые правила не подпадают. Для них сохраняется прежний порядок — проверка в рамках текущего года возможна только после его окончания.

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Выездные налоговые проверки с 2026 года: новые правила и перечень налогов — Точка Банк