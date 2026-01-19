Повышение ставки НДС с 2026 года

Изменения НК РФ затронут как крупный бизнес, так и малые компании и предпринимателей. В этой статье Точка Банк разберёт, какие ключевые нововведения по НДС вступают в силу с 1 января 2026 года, кого они касаются и на что важно обратить внимание при подготовке к работе по новым правилам.

Коротко Для УСН снижаются лимиты освобождения от НДС и вводятся поэтапные пороги доходов с 2026 по 2028 год. В 2026 году часть упрощенцев сможет применять ставки 5 или 7% либо перейти на общую ставку 22%. Сохраняются льготы для IT, общепита, туризма, ЕСХН и АУСН, но расширяется круг операций, облагаемых НДС. Подготовка к изменениям требует пересмотра цен, договоров и учётной политики.

С 1 января 2026 года основная ставка НДС повышается с 20 до 22%. Изменения затрагивают почти все отрасли и приведут к росту цен для конечных покупателей. Меняются расчётные ставки, правила выставления счетов‑фактур и порядок корректировок по отгрузкам 2025 года. Бизнесу важно заранее учесть новые ставки в договорах, учёте и финансовых моделях.

Повышение ставки НДС до 22% с января 2026 года

С 1 января 2026 года ставка по налогу НДС увеличилась с 20 до 22%. Изменения закреплены в Федеральном законе от 28.11.2025 №425-ФЗ.

Повышение налога затронет почти все сферы, где применяется основная ставка НДС.

ПРИМЕР Стоимость товара в 2025 году составляла 120 ₽ с НДС, из которых 20 ₽ уходили в бюджет. После повышения ставки, чтобы сохранить те же 100 ₽ дохода, цену придётся увеличить до 122 ₽.

Фактически рост налога ляжет на конечных покупателей — обычных физических лиц. Бизнес будет вынужден включить новый НДС в стоимость товаров и услуг.

Из-за изменения основной ставки меняется и расчётная ставка НДС. Вместо 20/120 будет применяться ставка 22/122. Это важно учитывать при расчётах, выставлении счетов и работе с кассой.

Изменения НДС для УСН

С 1 января 2025 года ООО и ИП на УСН стали плательщиками НДС. Это правило действует для всех упрощенцев, если не применяется освобождение. Ранее НДС на УСН платить не требовалось.

Автоматическое освобождение от НДС в 2025 году получили компании и предприниматели с годовым доходом до 60 млн ₽.

В конце 2025 года в Государственную Думу был внесён на рассмотрение законопроект №1026190-8, на основании которого были изменены лимиты освобождения от НДС для налогоплательщиков на УСН.

Лимит будут снижать постепенно в течение трёх лет:

2026 год — до 20 млн ₽;

2027 год — до 15 млн ₽;

2028 год — до 10 млн ₽.

Кто на УСН платит НДС

В 2026 году правила зависят от дохода за прошлый год. Если доход за 2025 год превысил 20 млн ₽, НДС нужно платить сразу с 1 января 2026 года. Переход происходит автоматически. Если доход превысит 20 млн ₽ уже в течение 2026 года, порядок будет другим. Обязанность платить НДС возникнет не сразу. Она начнёт действовать с 1‑го числа месяца, следующего за тем, в котором был превышен лимит.

В 2027 и 2028 годах порядок перехода на уплату налога НДС аналогичный.

Для 2026 года установлены отдельные пороги выручки. Они определяют, можно ли не платить НДС или применять пониженные ставки.

Лимит дохода упрощенцев в 2026 году НДС До 20 млн ₽ — От 20 до 272,5 млн ₽ 5%



Без права на вычеты или стандартные ставки 0, 10 или 22%

От 272,5 до 490,5 млн ₽ 7%



Без права на вычеты или стандартные ставки 0, 10 или 22%

Пороги лимита каждый год индексируют на коэффициент‑дефлятор. В 2026 году коэффициент равен 1,090.

Если доход превысит 490,5 млн ₽ с учётом коэффициента, право на УСН утрачивается. В этом случае бизнес автоматически переходит на общую систему налогообложения. НДС придётся платить по стандартным ставкам 0, 10 или 22%.

Для тех, кто начнёт платить НДС впервые в 2026 году, предусмотрена послабляющая мера. За несдачу первой декларации по НДС штрафовать не будут.

Изменения НДС для ЕСХН

У сельхозпроизводителей лимит освобождения от НДС не меняется. Как и раньше, они могут не платить НДС, если годовая выручка не превышает 60 млн ₽.

Изменения НДС для АУСН

На автоматизированной упрощённой системе налогообложения НДС по-прежнему платить не нужно. Это общее правило действует для большинства операций.

Есть два исключения. НДС придётся заплатить при ввозе товаров в Россию из-за рубежа и при работе в качестве налогового агента. В этих случаях также нужно сдать декларацию по НДС.

Изменения для специальных ставок

Для бизнеса на УСН специальные ставки НДС остаются прежними — 5 и 7%. Также сохраняются льготные ставки. НДС 0% продолжат применять экспортёры, а ставка 10% действует для отдельных товаров, например продуктов, детских товаров и лекарств.

В 2025 году упрощенцы были обязаны применять пониженные ставки в течение 12 кварталов подряд. С 1 января 2026 года бизнес, который впервые перешёл на НДС 5 или 7%, может добровольно перейти на общую ставку 22% уже в течение первых четырёх кварталов.

Необлагаемые НДС операции

В 2026 году сохраняется льгота по НДС для российского программного обеспечения. Как и раньше, НДС не облагается передача исключительных прав на отечественное ПО из официального реестра.

Для какого бизнеса сохранится льготный НДС

Ранее туроператоры были освобождены от НДС при продаже туристских продуктов до 30 июня 2027 года.

С 1 января 2026 года срок освобождения планируют продлить. Льгота будет действовать до 31 декабря 2030 года.

НДС в общепите в 2026 году

Федеральным законом от 23.07.2025 №227-ФЗ в Налоговый кодекс внесли изменения по НДС для общепита. С 1 октября 2025 года рестораны, кафе и другие предприятия общепита освобождаются от НДС, если их доходы не превышают 3 млрд ₽ в год. Ранее лимит составлял 2 млрд ₽.

Чтобы сохранить освобождение от НДС, бизнес должен одновременно соблюдать требования по доле профильной выручки и по среднемесячному размеру выплат сотрудникам. Эти условия установлены подп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ.

Отмена моратория на НДС для банковских услуг

С 1 января 2026 года услуги по обслуживанию банковских карт облагаются НДС. Комиссия за обслуживание карт вырастет как минимум на размер налога, основание — подп. «б» п. 5 ст. 2 Федерального закона от 28.11.2025 №425-ФЗ.

Новые правила касаются не только обычного обслуживания карт. Под НДС подпадают также услуги эквайринга и процессинга. Это означает, что расходы бизнеса на приём безналичных платежей увеличатся.

Как теперь составлять счета-фактуры и УПД

С 1 января 2026 года полномочия по составлении правил о заполнении счёта-фактуры и УПД перейдут к ФНС. При этом действующие формы и порядки продолжат применяться, пока налоговая не утвердит новые.

В счёте-фактуре нужно будет указывать номер и дату авансового документа. Этот реквизит добавляется сразу после номера и даты платёжного поручения на предоплату.

Если в 2026 году меняется цена товаров, которые были отгружены до 1 января 2026 года, применяется ставка НДС 20%. Неважно, увеличилась стоимость или уменьшилась. Это правило действует для всех корректировок по таким отгрузкам.

В корректировочном счёте-фактуре или УКД в графе 7 указывают ставку НДС 20%. Именно эта ставка была указана ранее в отгрузочном счёте-фактуре или УПД. Менять ставку при корректировке не нужно.

Как подготовить бизнес к изменению ставок НДС в 2026 году

Шаг 1. Пересчитайте финансовую модель бизнеса

Пересчитайте финмодель. Если бизнес на УСН и доходы от 10 до 60 млн ₽, высока вероятность перехода на НДС. Оцените финансовые последствия заранее.

Выберите ставку НДС. Сравните варианты: льготные 5 или 7% без вычетов либо стандартная ставка с правом на вычеты.

Проверьте готовность бухгалтерии. Уточните, готов ли учёт к работе с НДС. При необходимости запланируйте обучение или привлечение дополнительного специалиста.

Учтите ограничения по патенту. При доходах от 20 до 60 млн ₽ перейти на ПСН с 2026 года нельзя.

Пересмотрите цены. Стоит пересчитать экономику с учётом роста НДС и заранее скорректировать отпускные цены, чтобы избежать убытков.

Шаг 2. Системы налогообложения

Для бизнеса с доходами выше 10–20 млн ₽ фактически остаются три режима: УСН, ОСНО и АУСН. На автоматизированную упрощёнку стоит обратить особое внимание. Для малого бизнеса она может быть удобным вариантом.

На АУСН не платят НДС и страховые взносы, кроме взносов на травматизм. Максимальный доход 60 млн ₽ в год. Налог рассчитывает сама ФНС, поэтому отчётности минимум.

Ограничение АУСН — не более 5 сотрудников. Ставки выше, чем на обычной УСН, но для многих предпринимателей это всё равно выгодно.

Также спокойно могут работать плательщики ЕСХН с доходами до 60 млн ₽ — они могут не платить НДС.

Шаг 3. Обновите учётную политику

Из-за изменений по НДС учётную политику необходимо пересмотреть. В документе нужно отразить актуальные правила работы с налогом.

В учётной политике пропишите применяемую ставку НДС. Укажите, используете ли вы налоговые вычеты. Также важно описать порядок раздельного учёта операций.

Шаг 4. Отгрузка товара до 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года при отгрузке применяется новая ставка НДС независимо от условий договора. Даже если в контракте указано 20%, налог нужно будет считать по новой ставке.

Если отгрузка товара произошла до 31 декабря 2025 года, это позволит применить старую ставку НДС и снизить налоговую нагрузку. Особенно важно для складских остатков.

Если отгрузка была в 2025 году, а оплата поступила в 2026 году, применяется ставка 20%. НДС считается по дате передачи товаров, работ или услуг.

Шаг 5. Пересмотрите договоры с контрагентами

Если в договоре закреплена твёрдая цена без налоговой оговорки, изменить её в одностороннем порядке нельзя. Эти условия нужно было предусмотреть до 31 декабря 2025 года.

С января 2026 года изменить действующие договоры можно только по соглашению сторон. Если налоговая оговорка не была включена заранее, повысить цену на сумму НДС без согласия контрагента не получится.

Для договоров, которые продолжают действовать в 2026 году, рекомендуется:

пересмотреть условия по взаимному соглашению;

закрепить право изменять цену при изменении ставки НДС;

для компаний на УСН отдельно прописать порядок расчётов на случай утраты освобождения от НДС и указать, что налог уплачивается сверх цены договора.

Это снизит риск убытков и споров с покупателями в будущем.

На практике договориться об увеличении цены бывает проще, если покупатель работает на ОСНО и принимает НДС к вычету. В таком случае рост цены, как правило, не влияет на его финансовый результат.

Нужно ли менять договоры из-за повышения ставки НДС

С 1 января 2026 года НДС 22% применяется к продаже товаров, работ, услуг и передаче имущественных прав. Дата заключения договора значения не имеет. Важен только момент отгрузки, выполнения работ или оказания услуг.

Если в договоре указана старая ставка НДС, это не освобождает от применения новой. С 2026 года налог всё равно нужно начислять по ставке 22%. Старые условия договора не отменяют требования закона.

Необходимость менять договор зависит от того, как в нём указана цена. Если цена прописана как «стоимость + НДС» или «стоимость без НДС», договор менять не нужно. В этом случае налог начисляется сверх цены и покупатель доплачивает разницу.