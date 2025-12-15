Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Бухгалтерия
  4. НДС в 2026 году для ИП на УСН: действующие договоры, авансы, недвижимость и смена ставки
Бухгалтерия
Бухгалтерия

НДС в 2026 году для ИП на УСН: действующие договоры, авансы, недвижимость и смена ставки

Переход на НДС в 2026 году затрагивает не только новые операции, но и старые договорённости с контрагентами. На практике именно переходные моменты — акты, авансы и выбор ставки — чаще всего становятся причиной ошибок, доначислений и споров с налоговой.

15.12.2025
3543
3543

Нужно разобраться с НДС на упрощёнке?

Правильно рассчитаем налог и сформируем декларации в Онлайн‑бухгалтерии от Точка Банк. Разобраться в деталях помогут профессиональные бухгалтеры.
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Нужно разобраться с НДС на упрощёнке?

Правильно рассчитаем налог и сформируем декларации в Онлайн‑бухгалтерии от Точка Банк. Разобраться в деталях помогут профессиональные бухгалтеры.
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Автор

В этой статье Точка Банк разобрал, как ИП на УСН работать с НДС в 2026 году в типовых, но неоднозначных ситуациях. Рассмотрим, что делать с оплатами по договорам, заключённым до перехода на налог, как учитывать авансы по действующим договорам. Нужно ли платить НДС при продаже жилой недвижимости и в какие сроки можно перейти с пониженной ставки 5% на общую. 

Коротко
С 2026 года ИП на УСН становятся плательщиками НДС, и это влияет даже на договоры, заключённые ранее. Обязанность по НДС зависит от даты акта или оплаты — важно, когда именно закрыта сделка. По действующим договорам налог начисляют с операций, выполненных уже после перехода на НДС. Если цену не изменили допсоглашением, считается, что НДС включён в сумму.
Продажа жилой недвижимости НДС не облагается, но её всё равно нужно отражать в декларации. При начале работы с НДС можно выбрать ставку 5%, но отказаться от неё разрешено только один раз. Перейти на общую ставку можно не ранее следующего квартала после первой декларации. Сроки и порядок смены ставки важно учитывать заранее, чтобы избежать ошибок и доначислений.

НДС при оплате после перехода на налог

Договор подписали до применения НДС, а оплату получили позже. Возникает вопрос, нужно ли платить налог? Такая ситуация часто встречается у ИП на УСН, которые переходят на НДС из-за роста доходов.

Если ИП на УСН в 2025 году работал без НДС, но превысил доход 20 млн ₽, с 2026 года он обязан платить НДС. При этом договор подряда на услуги был заключён ещё в 2025 году, а последний платёж по нему поступит уже в январе 2026 года.

Нужно разобраться с НДС на упрощёнке?

Правильно рассчитаем налог и сформируем декларации в Онлайн‑бухгалтерии от Точка Банк. Разобраться в деталях помогут профессиональные бухгалтеры.

В этой ситуации возможны два варианта. Всё зависит от того, когда будет закрыт договор актом выполненных работ. Именно дата акта влияет на обязанность по НДС.

Если закрыть договор актом в конце 2025 года, платить НДС с январского платежа не нужно. По правилам налоговую базу определяют по более ранней дате. Это либо день оказания услуги, либо день получения оплаты.

Если акт подписать уже в 2026 году, НДС придётся заплатить со всей суммы договора. В том числе с той части денег, которую получили ещё в 2025 году. Это важно учесть при планировании расчётов с заказчиком.

НДС на действующие договоры в 2026 году

С 2026 года предприниматель на УСН стал плательщиком НДС. У него действует договор аренды, при этом арендную плату за январь часто перечисляют ещё в декабре предыдущего года.

На момент заключения договора ИП ещё не был плательщиком НДС. При этом договор продолжает действовать и в 2026 году.

В декабре 2025 года начислять НДС не нужно. Обязанность по налогу появится только в 2026 году. Это связано с тем, что услуга будет оказана уже после перехода на НДС.

В январе 2026 года необходимо начислить НДС с арендной платы за месяц. ИП может оформить с арендатором дополнительное соглашение и увеличить стоимость аренды на сумму налога, например ставка 5%. Если допсоглашение не заключить, считается, что НДС уже включён в установленную цену.

В этом случае налог рассчитывают по формуле 5/105 от суммы оплаты. Также с 2026 года нужно сдавать декларации по НДС и перечислять налог в бюджет. Это обязательство для всех упрощенцев, которые перешли на НДС.

НДС при продаже жилой недвижимости

Если предприниматель продаёт жилую недвижимость, возникает логичный вопрос — нужно ли платить налог с таких доходов.

НДС с продажи жилой недвижимости платить не нужно. Продажа квартир, жилых домов и долей в них освобождена от этого налога. Это правило действует независимо от суммы дохода.

При этом обязанность по отчётности остаётся. Даже если НДС к уплате нет, нужно сдавать декларацию по НДС каждый квартал. Операции по продаже жилья отражают в разделе 7 декларации.

Когда и как перейти с НДС 5% на общую ставку

Предприниматели на УСН, которые с 2026 года начинают платить НДС, могут выбрать пониженную ставку 5%. Но иногда в течение года становится понятно, что выгоднее работать по общей ставке. Важно знать, когда такую ставку можно поменять.

В 2026 году действует специальное правило. Если предприниматель выбрал НДС 5%, от него можно отказаться только один раз. Вместо льготной ставки разрешено перейти на общие ставки — 0, 10 или 22%.

Сменить ставку можно в течение года, но не сразу. Переход возможен со следующего квартала после сдачи первой декларации с НДС 5%. Раньше менять ставку нельзя.

Если ИП начал применять ставку 5% с 1 апреля 2026 года, первую декларацию он сдаёт за второй квартал 2026 года.

Перейти на общую ставку 22% можно с третьего квартала 2026 года, то есть с 1 июля.

Другие статьи по теме

4 ФЕВРАЛЯ 2026
49 067
Дарья Жуковская
Ставки страховых взносов в 2026 году
31 ИЮЛЯ 2026
9199
Трембицкая Лариса
Реквизиты для уплаты ЕНП в 2026 году

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
НДС в 2026 году для ИП на УСН: договоры, авансы, недвижимость, смена ставки — Точка Банк