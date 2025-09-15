Суд отменил штраф за несдачу ЕФС-1

Арбитражный суд рассмотрел спор между фондом и компанией по поводу отчёта ЕФС-1. Фонд оштрафовал организацию за то, что она не сдала отчёт в электронном виде в срок. Но суды трёх инстанций признали штраф незаконным.

Компания пояснила, что направила отчёт вовремя по почте. Сдать его через электронный канал не удалось: у удостоверяющего центра закончилась аккредитация и выданные им сертификаты перестали действовать. Получить новую подпись в короткий срок было невозможно.

Суд отметил: организация предприняла все разумные меры, чтобы отчитаться вовремя. В её действиях не было умысла или халатности.

Вывод: фонд обязан был доказать вину компании. Но доказательств не предоставил. Поэтому штраф отменили, а позиция страхователя оказалась правомерной.