Суд отменил штраф за несдачу ЕФС-1

Арбитражный суд рассмотрел спор между фондом и компанией по поводу отчёта ЕФС-1. Фонд оштрафовал организацию за то, что она не сдала отчёт в электронном виде в срок. Но суды трёх инстанций признали штраф незаконным.
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Компания пояснила, что направила отчёт вовремя по почте. Сдать его через электронный канал не удалось: у удостоверяющего центра закончилась аккредитация и выданные им сертификаты перестали действовать. Получить новую подпись в короткий срок было невозможно.
Суд отметил: организация предприняла все разумные меры, чтобы отчитаться вовремя. В её действиях не было умысла или халатности.
Вывод: фонд обязан был доказать вину компании. Но доказательств не предоставил. Поэтому штраф отменили, а позиция страхователя оказалась правомерной.
Важно помнить: если отчёт ЕФС-1 не сдать вовремя или допустить в нём ошибки, ответственность несёт должностное лицо – чаще всего руководитель компании. Санкции предусмотрены ч. 2 ст. 15.33.2 КоАП и п. 2 ст. 2 Федерального закона №90-ФЗ: предупреждение или штраф в размере от 300 до 500 ₽.