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Суд отменил штраф за несдачу ЕФС-1

Арбитражные суды встали на сторону компании в споре о штрафе за отчёт ЕФС-1. Причиной задержки стала проблема с электронной подписью, а не вина страхователя.

15.09.2025
53
53

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Арбитражный суд рассмотрел спор между фондом и компанией по поводу отчёта ЕФС-1. Фонд оштрафовал организацию за то, что она не сдала отчёт в электронном виде в срок. Но суды трёх инстанций признали штраф незаконным.

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Мы понимаем, что бухгалтерия должна быть безупречной. Если по нашей вине вам начислят штраф или пени, мы компенсируем их – сервис берёт ответственность на себя.

Компания пояснила, что направила отчёт вовремя по почте. Сдать его через электронный канал не удалось: у удостоверяющего центра закончилась аккредитация и выданные им сертификаты перестали действовать. Получить новую подпись в короткий срок было невозможно.

Суд отметил: организация предприняла все разумные меры, чтобы отчитаться вовремя. В её действиях не было умысла или халатности.

Вывод: фонд обязан был доказать вину компании. Но доказательств не предоставил. Поэтому штраф отменили, а позиция страхователя оказалась правомерной.

Важно помнить: если отчёт ЕФС-1 не сдать вовремя или допустить в нём ошибки, ответственность несёт должностное лицо – чаще всего руководитель компании. Санкции предусмотрены ч. 2 ст. 15.33.2 КоАП и п. 2 ст. 2 Федерального закона №90-ФЗ: предупреждение или штраф в размере от 300 до 500 ₽.

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Суд отменил штраф за несдачу отчёта ЕФС-1 из-за проблем с электронной подписью — Точка Банк