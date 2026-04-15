Безопасность ЭДО

Коротко

Важно не только соблюдать законы, но и наводить порядок внутри компании. Для этого разрабатывают политики информационной безопасности, обучают сотрудников и используют надёжные системы ЭДО.

Такие системы должны поддерживать шифрование, многофакторную аутентификацию, резервное копирование и разграничение доступа к данным.

Если всё это соблюдается, электронный документооборот работает безопасно и надёжно.

Безопасность электронного документооборота важна для любого бизнеса. Чтобы документы были защищены, нужно соблюдать требования законов: №152‑ФЗ — о персональных данных, №63‑ФЗ — об электронной подписи и №149‑ФЗ — о защите информации, а также приказы ФСТЭК.