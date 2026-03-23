Электронный документ: понятие, виды, требования

Точка Банк разберёт, что считается электронным документом, какие бывают виды, форматы и требования к оформлению. А также как использовать такие документы в работе без рисков.
Что такое электронный документ
Электронный документ (ЭД) — это документированная информация, представленная в электронной форме. Такой документ можно просматривать на компьютере или смартфоне, передавать через интернет и обрабатывать в учётных программах. Это определение закреплено в п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Важно: электронный документ — это не любой файл, полученный после сканирования бумажного документа. Полноценный электронный документ создаётся сразу в цифровом виде и изначально предназначен для работы в электронных системах документооборота.
Например:
- XML-файл УПД, сформированный в бухгалтерской программе;
- договоры, акты и иные документы в формате PDF, подписанные электронной подписью.
Ключевые свойства для работоспособности и хранения электронного документа в системе документооборота:
- Аутентичность. Можно точно установить автора.
- Достоверность. Информация в файле полная и не искажённая.
- Целостность. После подписания никто ничего не менял.
- Доступность. Файл можно открыть и прочесть в любой момент.
Разница между бумажным, электронным образом и электронным документом
Рассмотрим на примере акта, который подписывает директор. Один и тот же документ может существовать в трёх формах.
- Бумажный оригинал. Это документ на бумаге с собственноручной подписью руководителя.
- Электронный образ документа. Если бумажный акт сфотографировать или отсканировать, получится файл в формате JPEG или PDF. Такой файл является электронной копией документа. Сам по себе он не считается оригиналом.
- Электронный документ. Документ можно создать в бухгалтерской программе или системе электронного документооборота и подписать электронной подписью. Такой документ считается оригиналом и юридически равнозначен бумажному документу с собственноручной подписью.
Чтобы стало ещё понятнее, собрали главные отличия в таблицу.
|Признак
|Бумажный документ
|Электронный образ
|Электронный документ
|Как появляется на свет
|Распечатывается на принтере, заполняется от руки
|Получается путём сканирования или съёмки на камеру уже готового бумажного документа
|Создаётся в программе, например в облачном сервисе или 1С, сразу в цифровом виде
|Где хранится информация
|На бумаге
|В файле изображения (jpg, tiff, pdf)
|В файле данных (xml, подписанный pdf)
|Кто и чем подписывает
|Собственноручная подпись и печать, если есть
|Подписывается электронной или собственноручной подписью сотрудника либо руководителя. При использовании электронной подписи применяется подпись физического лица с МЧД организации. Такая подпись подтверждает, что копия верна
|Подписывается ЭП (простой, неквалифицированной или квалифицированной) тем, кто совершает сделку
|Юридическая сила
|Оригинал
|Заверенная копия. В суде или при проверке могут попросить оригинал
|Полноценный аналог бумажного оригинала, если подписан КЭП или по соглашению сторон
Виды электронных документов
В электронном документообороте выделяют два типа документов.
Формализованные. Это документы, для которых государственные органы установили строгий формат. Например, счета-фактуры и УПД. Их формируют по утверждённому ФНС формату, чаще всего в виде XML-файлов. Такие документы программы могут автоматически обрабатывать и проверять.
Неформализованные. Для таких документов нет обязательного формата. К ним относятся договоры, акты, коммерческие предложения, письма и другие документы свободной формы. Их обычно создают в формате PDF, DOCX или других стандартных форматах. При обмене через ЭДО такие документы подписывают электронной подписью.
В работе бизнеса чаще всего встречаются следующие категории электронных документов:
- Организационно-распорядительные: приказы о приёме на работу, распоряжения о премировании, служебные записки.
- Договорные: любые договоры, допсоглашения к ним, протоколы разногласий.
- Документы, подтверждающие сделку: счета-фактуры, УПД (универсальные передаточные документы), товарные накладные (ТОРГ-12), акты выполненных работ, счета на оплату.
- Отчётность: декларации и расчёты, которые отправляются в ФНС, СФР и Росстат.
- Кадровые документы (КЭДО): заявления на отпуск, расчётные листки, кадровые приказы.
Форматы электронных документов
Формат электронного документа зависит от задачи и требований законодательства. В деловой практике используются несколько основных форматов.
- XML. Формализованный формат — это утверждённый ФНС стандарт электронных документов, который обеспечивает их автоматическую обработку в налоговых органах, например счета-фактуры и УПД.
- PDF. Один из самых распространённых форматов для договоров, актов и дополнительных соглашений. PDF-файл удобно читать, а его оформление одинаково отображается на разных устройствах. Если документ подписан электронной подписью, он приобретает юридическую значимость.
- DOC, DOCX, XLS, XLSX. Текстовые и табличные форматы, которые часто используют для подготовки документов, черновиков и внутреннего согласования. При необходимости такие файлы можно подписать электронной подписью и использовать как юридически значимые документы.
- JPEG, PNG, TIFF. Это форматы изображений, которые обычно используют для сканов документов. Такие файлы являются копиями документов и сами по себе не считаются оригиналом.
Требования к электронным документам
Чтобы электронный документ имел юридическую значимость и его могли принять в суде или государственном органе, необходимо соблюдать следующие требования.
Требования к файлам. Размер одного файла — не более 30 Мб. Каждый документ нужно прикладывать отдельным файлом. Название файла должно быть понятным. В нём указывают название документа и количество листов.
Ограничения к содержимому файлов. Файлы должны открываться без ограничений. Нельзя ставить защиту от копирования и печати. Также запрещены интерактивные элементы, скрипты и любые встроенные программы.
Электронная подпись. Обращение обязательно подписывается электронной подписью.
Требования к усиленной квалифицированной подписи. Подпись должна быть в формате PKCS#7.
Кто должен подписывать документ. Подпись должна принадлежать тому, кто указан в тексте документа как подписант. Это обязательное правило.
Как подавать документы с подписью. Документы с усиленной квалифицированной подписью можно подать как из своего личного кабинета, так и через представителя. Простую электронную подпись можно использовать только из личного кабинета самого подписанта. Если документ должны подписать несколько человек, простая подпись не подойдёт. В таком случае используйте усиленную квалифицированную подпись.
В законодательстве выделяют три вида электронной подписи.
- Квалифицированная электронная подпись (КЭП). Юридически равнозначна собственноручной подписи. Используется для сдачи отчётности, подписания счетов-фактур, участия в торгах и взаимодействия с государственными органами. КЭП выдаётся аккредитованными удостоверяющими центрами. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели могут получить такую подпись бесплатно в ФНС.
- Неквалифицированная электронная подпись (НЭП). Создаётся с использованием криптографических средств. Она может использоваться как аналог собственноручной подписи, если стороны заранее заключили соглашение о признании такой подписи.
- Простая электронная подпись (ПЭП). Подтверждает использование учётной записи. Это могут быть СМС-коды, пуш-уведомления или связка «логин-пароль».
Применение электронных документов
Электронные документы используют во многих бизнес-процессах. Чаще всего они применяются в следующих ситуациях.
- Взаимодействие с государственными органами. Организации сдают отчётность по телекоммуникационным каналам связи, отвечают на требования ФНС и направляют документы в суды через сервисы «Мой арбитр» или ГАС «Правосудие». Для большинства таких операций используется квалифицированная электронная подпись.
- Работа с партнёрами. Компании обмениваются договорами, актами и другими документами через системы электронного документооборота. Это позволяет быстрее подписывать документы и не использовать бумажные оригиналы.
- Внутренние процессы компании. С помощью электронных документов можно согласовывать заявки на оплату, приказы и заявления сотрудников. В системе видно, на каком этапе согласования находится документ.
- Банковское обслуживание. Многие банки позволяют оформлять документы онлайн. Например, в интернет-банке можно открыть счёт, подписать договор или получить справку с использованием электронной подписи.
- Маркировка товаров. При работе с системой «Честный ЗНАК» компании передают документы о движении товаров в электронном виде. Для этого используется электронный универсальный передаточный документ (УПД) в системе ЭДО.
С какими документами можно работать в электронном виде, а с какими нельзя
В большинстве случаев документы можно оформить и подписать в электронном виде. Главное условие — стороны должны согласовать электронный обмен документами и использовать электронную подпись, если это требуется по закону.
|Тип документа
|Можно и нужно использовать в электронном виде
|Особенности
|Бухгалтерские и налоговые
|Да
|Большинство
|Договоры
|Да
|Большинство
|Отчётность в госорганы
|Да
|Обязательно
|Процессуальные для суда
|Да
|Большинство
|Кадровые
|Да
|Постепенно, с развитием КЭДО
|Бумажные трудовые книжки
|Нет
|Они могут вестись как на бумаге, так и в электронном виде; при ведении учёта трудового стажа в электронном формате дублирование на бумаге не требуется
|Некоторые нотариальные действия
|Нет
|Нотариус может заверить сделку, но документы сторон должны быть бумажными
|Документы, где сторона сделки — обычный гражданин
|Нет
|Если требуется подпись ПЭП или работают НЭП с соглашением, то можно с ФЛ подписать
Законодательство об электронных документах
В России сформирована нормативная база, которая регулирует использование электронных документов и электронного документооборота. Основные нормы содержатся в нескольких федеральных законах.
- 149-ФЗ «Об информации». Закрепляет понятие электронного документа и общие правила работы с информацией в электронном виде.
- 63-ФЗ «Об электронной подписи». Определяет виды электронной подписи и устанавливает условия, при которых электронные документы имеют юридическую силу.
- 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». Разрешает оформлять первичные документы в электронном виде.
- Статья 434 ГК РФ разрешает заключать договоры в виде электронных документов.
- Статья 169 НК РФ устанавливает правила оформления счетов-фактур и допускает их составление в электронном виде.
- Статья 22.1 ТК РФ регулирует кадровый электронный документооборот и порядок обмена кадровыми документами в электронном виде.
Кроме того, действуют приказы ФНС, которые устанавливают форматы конкретных электронных документов, например счетов-фактур, универсальных передаточных документов и налоговой отчётности.
Преимущества и недостатки электронных документов
Переход на ЭДО — это взвешенное решение. У него есть плюсы и минусы.
|Плюсы
|Минусы
|Мгновенная доставка. Договор улетает к партнёру за секунду. Не надо ждать, пока курьер объедет пробки
|Некоторые контрагенты по старинке просят бумагу. Приходится вести два параллельных делопроизводства
|Экономия бюджета. Не нужно покупать бумагу, тонер для картриджей, конверты, оплачивать курьерские службы
|Первоначальные вложения. Нужно заплатить за тариф ЭДО, возможно, доработать учётную программу, обучить сотрудников
|Порядок в архиве. Найти документ трёхлетней давности можно за пару минут по ИНН контрагента или дате
|Техническая зависимость. Если пропадёт интернет или ляжет сервер оператора, обмен встанет. Нужно формировать резерв
|Безопасность. Цифровой документ с КЭП подделать невозможно. А риск, что его случайно порвут или сожгут, равен нулю
|Привязанность к оператору. Если вы решите сменить оператора, нужно будет позаботиться о миграции архива
|Прозрачность. В системе ЭДО можно в любой момент отследить статус документа: получен ли он контрагентом, просмотрен, подписан или отклонён
|Сложность контроля на старте. Пока сотрудники не привыкнут к системе, возможны ошибки: отправили не тому, подписали не тем сертификатом, пропустили статус
Как перейти на ЭДО
Переход на ЭДО требует подготовки. Процесс состоит из нескольких шагов.
- Выберите оператора. Это компания, через которую происходит обмен электронными документами. Перед подключением проверьте, входит ли оператор в реестр ФНС и поддерживает ли роуминг с другими системами.
- Получите подпись (КЭП). Руководитель организации или индивидуальный предприниматель может получить КЭП бесплатно в налоговой инспекции, которая выполняет функции удостоверяющего центра. Сотрудники компании оформляют подпись в аккредитованных удостоверяющих центрах.
- Подключите сервис. После получения подписи можно подключить систему электронного документооборота, например ЭДО от Точка Банк.
- Настройте обмен. Если партнёр уже использует систему ЭДО, ему можно отправить приглашение для обмена документами. Если у контрагента ещё нет ЭДО, его можно пригласить подключиться через электронную почту.
- Начните обмен документами. После настройки можно создавать документы в учётной системе или в сервисе ЭДО, подписывать их электронной подписью и отправлять контрагентам. Статус документов обычно отображается в системе в режиме реального времени.