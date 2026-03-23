Электронный документ: понятие, виды, требования

Коротко

Чтобы электронный документ имел юридическую значимость, важно соблюдать требования к формату, содержанию и электронной подписи. Чаще всего используется квалифицированная электронная подпись, которая равнозначна собственноручной. Электронный документооборот ускоряет работу, снижает расходы и упрощает хранение документов. Для перехода на ЭДО нужно выбрать оператора, получить подпись и настроить обмен с контрагентами.

Электронный документ — это файл, изначально созданный в цифровом виде и подписанный электронной подписью, что придаёт ему юридическую силу. В отличие от скана, он считается полноценным оригиналом и может использоваться в работе с контрагентами и госорганами. Документы бывают формализованные, по стандартам ФНС — XML, и неформализованные — PDF, DOCX. Их применяют для договоров, первички, отчётности и внутренних процессов компании.