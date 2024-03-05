Виды документов и их классификация

В работе организации используется множество разных документов: от писем и договоров до отчётов и кадровых приказов. Чтобы с ними было проще работать, документы принято классифицировать по видам. Точка Банк разберёт, какие бывают виды документов и как они используются в делопроизводстве.

Коротко В современном бизнесе всё чаще используются электронные документы: счета, договоры, отчёты и протоколы. Электронный документооборот ускоряет обмен данными и делает работу компаний более удобной и эффективной. Документы — это основа делопроизводства бизнеса. Чтобы упростить работу с документами, их делят на разные виды и группы. Классификация помогает быстрее находить нужную информацию и правильно организовать документооборот. Документы можно классифицировать по форме, степени конфиденциальности и характеру информации. Они бывают бумажными и электронными, открытыми и конфиденциальными, финансовыми, юридическими или кадровыми.

Понятие документов в делопроизводстве

Документы в делопроизводстве — это информация, официально оформленная и зафиксированная на материальном носителе. Они могут включать в себя широкий спектр материалов по содержанию, начиная от письменных записей и заканчивая электронными файлами.

В корпоративной и управленческой практике используется множество типовых документов. К ним относятся официальные письма по различным вопросам, договоры, протоколы совещаний. Также широко применяются отчёты о выполненных задачах, резюме сотрудников и заявления на отпуск.

Каждый из этих документов фиксирует важную информацию и помогает систематизировать рабочие процессы, обеспечивая прозрачность и порядок в деятельности компании.

Зачем классифицировать документы по видам

Классификация документов по видам играет ключевую роль в организации и эффективном управлении информацией в офисной среде. Выделяют несколько причин, почему это важно.

Систематизация информации. Типовая классификация создаёт структурированную систему, которая облегчает организацию и управление информацией. Это помогает предотвратить потерю документов, упрощает поиск необходимых материалов и обеспечивает лёгкость ведения делопроизводства.

Ускорение процессов работы. Знание, где и как искать определённый тип документа, позволяет сотрудникам быстрее находить необходимую информацию. Это в свою очередь сокращает временные затраты на выполнение задач и повышает общую производительность.

Соблюдение требований законодательства. В зависимости от вида документа могут существовать различные правовые требования к их хранению, передаче и уничтожению. Типовая классификация помогает обеспечить соблюдение законодательства и предотвращает возможные правовые проблемы.

Эффективное управление конфиденциальной информацией. Классификация документов в делопроизводстве по степени конфиденциальности позволяет установить соответствующие уровни доступа. Это важно для поддержания конфиденциальности чувствительных данных и предотвращения несанкционированного доступа.

Улучшение внутреннего контроля. Правильная классификация документов способствует усилению внутреннего контроля в организации. Это включает в себя мониторинг доступа, отслеживание изменений и обеспечение целостности данных.

Повышение эффективности бизнес-процессов. Зная, какие документы относятся к определённым видам, компании могут оптимизировать свои бизнес-процессы. Это позволяет предприятию более гибко реагировать на изменения, минимизировать риски и повышать общую эффективность работы.

Экспертное мнение На практике бухгалтеры и сотрудники офиса ежедневно работают с десятками разных документов: договорами, счетами, актами, кадровыми приказами. Когда документы чётко разделены по видам, с ними гораздо проще работать — быстрее найти нужную информацию, правильно хранить бумаги и соблюдать требования законодательства.

Сегодня всё больше компаний переводят типовые документы в электронный формат. Это упрощает обмен документами с партнёрами и снижает риск ошибок.

Например, в сервисе ЭДО от Точка Банк можно отправлять счета, акты и договоры онлайн, подписывать их электронной подписью и хранить в электронном архиве. Такой подход экономит время сотрудников и делает документооборот в компании более прозрачным. Дарья Жуковская Редактор-эксперт ЭДО от Точка Банк

Виды и классификация документов

Когда дело доходит до эффективного управления информацией, типовая классификация документов выступает в роли надёжного ориентира, который обеспечивает порядок и структурированность в офисной среде. Давайте рассмотрим более подробно, какие основные виды документов в делопроизводстве выделяют и в чём их назначение.

По форме представления

Письменная документация. Записи на бумаге, созданные от руки. К ней относятся распорядительные письма, типовые отчёты, протоколы, справочные и другие аналогичные материалы. Письменные документы, несмотря на век цифровых технологий, остаются важным инструментом ведения записей и взаимодействия с партнёрами, клиентами и внутри организации.

Электронная документация. Файлы, созданные и хранящиеся в электронной форме. К ним относятся текстовые документы, таблицы, акты, счета-фактуры, реквизиты, презентации и так далее. Электронные документы обеспечивают быстрый информационный обмен и лёгкость хранения данных, дают возможность эффективной коллективной работы.

По степени конфиденциальности

Открытые документы. Типовые документы в делопроизводстве, доступные всем сотрудникам организации без ограничений. Обеспечивают открытый доступ к информации, способствуя прозрачности и совместной работе в рамках команды или организации.

Конфиденциальные документы. Секретны по содержанию и требуют особого разрешения для просмотра. Эти документы могут включать в себя чувствительную корпоративную информацию или персональные данные. Направлены на обеспечение безопасности данных и предотвращение несанкционированного доступа, защищая бизнес-интересы и обеспечивая соблюдение законодательства.

По характеру информации

Финансовые документы. Включают счета, типовые отчёты о прибылях и убытках, бухгалтерскую отчётность и прочие материалы, связанные с финансовым состоянием организации. Являются основой для учёта финансовых операций, анализа финансового состояния и принятия стратегических решений.

Юридические документы. Включают договоры, лицензии, соглашения и другие юридически значимые материалы. Играют важную роль в поддержании юридической чистоты бизнеса, закрепляя права и обязанности сторон.

Кадровые документы. Связаны с управлением персоналом, включая трудовые контракты, отчёты о рабочем времени, кадровые приказы и прочее. Важны для систематизации работы с персоналом, отслеживания трудовой деятельности и обеспечения соблюдения трудового законодательства.

Типы документов в ЭДО

В электронном документообороте документы обычно делят на формализованные и неформализованные.

Формализованные документы

Формализованные документы имеют установленный государством формат и структуру. Они используются для обмена с государственными органами или между компаниями в рамках регламентированного электронного документооборота. К таким документам относятся, электронные счета-фактуры, универсальные передаточные документы (УПД), транспортные накладные и другие документы с утверждённым форматом.

Обязательно в ЭДО Необязательно в ЭДО — УПД



— Счёт-фактура.



— Корректировочный счёт-фактура.



— УКД, а также исправления этих документов

— Счёт на оплату.



— Акт приёмки с расхождениями (ТОРГ-2).



— Акт выполненных работ в сфере строительства (КС-2).



— Электронные форматы договора.



— Форматы страхования.



— Акт рекламации



Неформализованные документы

Неформализованные документы не имеют строго установленного формата. Их структура определяется самими участниками обмена. К таким документам относятся договоры, счета на оплату, акты, накладные, письма, протоколы и другие рабочие документы компаний. Именно такие документы чаще всего используют во внутреннем документообороте и при взаимодействии с контрагентами через системы ЭДО.

Рассмотрим основные типы документов в делопроизводстве в рамках электронного документооборота, их форму, характеристики и назначение.

Электронные счета и накладные

Электронные счета и накладные представляют собой цифровой вид традиционных бухгалтерских документов, используемых для выставления счетов и оформления отгрузок товаров.

Этот тип документов в ЭДО не только упрощает процессы выставления счетов и отгрузки, но и обеспечивает более точный и быстрый обмен финансовой информацией между компаниями. Электронные счета способствуют автоматизации процесса выставления и оплаты счетов, сокращая временные затраты и минимизируя вероятность ошибок.

Электронные договоры и соглашения

Электронные договоры и соглашения — цифровые варианты юридически значимых типовых документов, которые могут быть заключены и подписаны онлайн.

Этот тип документов в ЭДО существенно упрощает процесс заключения сделок и подписания важных договоров. Электронные подписи обеспечивают высокий уровень юридической значимости. А электронные договоры позволяют сократить время на оформление сделок, что улучшает показатели производительности и экономит ресурсы. Особенно в условиях удалённой работы и международных сделок.

Электронные отчёты и протоколы

Электронные типовые отчёты и протоколы включают цифровые версии документов, используемых для обмена информацией внутри организации или между компаниями. Это могут быть отчёты о продажах, финансовые аналитические документы, протоколы совещаний и другие материалы.