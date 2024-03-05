Виды документов и их классификация

В работе организации используется множество разных документов: от писем и договоров до отчётов и кадровых приказов. Чтобы с ними было проще работать, документы принято классифицировать по видам. Точка Банк разберёт, какие бывают виды документов и как они используются в делопроизводстве.
Понятие документов в делопроизводстве
Документы в делопроизводстве — это информация, официально оформленная и зафиксированная на материальном носителе. Они могут включать в себя широкий спектр материалов по содержанию, начиная от письменных записей и заканчивая электронными файлами.
В корпоративной и управленческой практике используется множество типовых документов. К ним относятся официальные письма по различным вопросам, договоры, протоколы совещаний. Также широко применяются отчёты о выполненных задачах, резюме сотрудников и заявления на отпуск.
Каждый из этих документов фиксирует важную информацию и помогает систематизировать рабочие процессы, обеспечивая прозрачность и порядок в деятельности компании.
Зачем классифицировать документы по видам
Классификация документов по видам играет ключевую роль в организации и эффективном управлении информацией в офисной среде. Выделяют несколько причин, почему это важно.
Систематизация информации. Типовая классификация создаёт структурированную систему, которая облегчает организацию и управление информацией. Это помогает предотвратить потерю документов, упрощает поиск необходимых материалов и обеспечивает лёгкость ведения делопроизводства.
Ускорение процессов работы. Знание, где и как искать определённый тип документа, позволяет сотрудникам быстрее находить необходимую информацию. Это в свою очередь сокращает временные затраты на выполнение задач и повышает общую производительность.
Соблюдение требований законодательства. В зависимости от вида документа могут существовать различные правовые требования к их хранению, передаче и уничтожению. Типовая классификация помогает обеспечить соблюдение законодательства и предотвращает возможные правовые проблемы.
Эффективное управление конфиденциальной информацией. Классификация документов в делопроизводстве по степени конфиденциальности позволяет установить соответствующие уровни доступа. Это важно для поддержания конфиденциальности чувствительных данных и предотвращения несанкционированного доступа.
Улучшение внутреннего контроля. Правильная классификация документов способствует усилению внутреннего контроля в организации. Это включает в себя мониторинг доступа, отслеживание изменений и обеспечение целостности данных.
Повышение эффективности бизнес-процессов. Зная, какие документы относятся к определённым видам, компании могут оптимизировать свои бизнес-процессы. Это позволяет предприятию более гибко реагировать на изменения, минимизировать риски и повышать общую эффективность работы.
Виды и классификация документов
Когда дело доходит до эффективного управления информацией, типовая классификация документов выступает в роли надёжного ориентира, который обеспечивает порядок и структурированность в офисной среде. Давайте рассмотрим более подробно, какие основные виды документов в делопроизводстве выделяют и в чём их назначение.
По форме представления
Письменная документация. Записи на бумаге, созданные от руки. К ней относятся распорядительные письма, типовые отчёты, протоколы, справочные и другие аналогичные материалы. Письменные документы, несмотря на век цифровых технологий, остаются важным инструментом ведения записей и взаимодействия с партнёрами, клиентами и внутри организации.
Электронная документация. Файлы, созданные и хранящиеся в электронной форме. К ним относятся текстовые документы, таблицы, акты, счета-фактуры, реквизиты, презентации и так далее. Электронные документы обеспечивают быстрый информационный обмен и лёгкость хранения данных, дают возможность эффективной коллективной работы.
По степени конфиденциальности
Открытые документы. Типовые документы в делопроизводстве, доступные всем сотрудникам организации без ограничений. Обеспечивают открытый доступ к информации, способствуя прозрачности и совместной работе в рамках команды или организации.
Конфиденциальные документы. Секретны по содержанию и требуют особого разрешения для просмотра. Эти документы могут включать в себя чувствительную корпоративную информацию или персональные данные. Направлены на обеспечение безопасности данных и предотвращение несанкционированного доступа, защищая бизнес-интересы и обеспечивая соблюдение законодательства.
По характеру информации
Финансовые документы. Включают счета, типовые отчёты о прибылях и убытках, бухгалтерскую отчётность и прочие материалы, связанные с финансовым состоянием организации. Являются основой для учёта финансовых операций, анализа финансового состояния и принятия стратегических решений.
Юридические документы. Включают договоры, лицензии, соглашения и другие юридически значимые материалы. Играют важную роль в поддержании юридической чистоты бизнеса, закрепляя права и обязанности сторон.
Кадровые документы. Связаны с управлением персоналом, включая трудовые контракты, отчёты о рабочем времени, кадровые приказы и прочее. Важны для систематизации работы с персоналом, отслеживания трудовой деятельности и обеспечения соблюдения трудового законодательства.
Типы документов в ЭДО
В электронном документообороте документы обычно делят на формализованные и неформализованные.
Формализованные документы
Формализованные документы имеют установленный государством формат и структуру. Они используются для обмена с государственными органами или между компаниями в рамках регламентированного электронного документооборота. К таким документам относятся, электронные счета-фактуры, универсальные передаточные документы (УПД), транспортные накладные и другие документы с утверждённым форматом.
|Обязательно в ЭДО
|Необязательно в ЭДО
|— УПД
— Счёт-фактура.
— Корректировочный счёт-фактура.
— УКД, а также исправления этих документов
|— Счёт на оплату.
— Акт приёмки с расхождениями (ТОРГ-2).
— Акт выполненных работ в сфере строительства (КС-2).
— Электронные форматы договора.
— Форматы страхования.
— Акт рекламации
Неформализованные документы
Неформализованные документы не имеют строго установленного формата. Их структура определяется самими участниками обмена. К таким документам относятся договоры, счета на оплату, акты, накладные, письма, протоколы и другие рабочие документы компаний. Именно такие документы чаще всего используют во внутреннем документообороте и при взаимодействии с контрагентами через системы ЭДО.
Рассмотрим основные типы документов в делопроизводстве в рамках электронного документооборота, их форму, характеристики и назначение.
Электронные счета и накладные
Электронные счета и накладные представляют собой цифровой вид традиционных бухгалтерских документов, используемых для выставления счетов и оформления отгрузок товаров.
Этот тип документов в ЭДО не только упрощает процессы выставления счетов и отгрузки, но и обеспечивает более точный и быстрый обмен финансовой информацией между компаниями. Электронные счета способствуют автоматизации процесса выставления и оплаты счетов, сокращая временные затраты и минимизируя вероятность ошибок.
Электронные договоры и соглашения
Электронные договоры и соглашения — цифровые варианты юридически значимых типовых документов, которые могут быть заключены и подписаны онлайн.
Этот тип документов в ЭДО существенно упрощает процесс заключения сделок и подписания важных договоров. Электронные подписи обеспечивают высокий уровень юридической значимости. А электронные договоры позволяют сократить время на оформление сделок, что улучшает показатели производительности и экономит ресурсы. Особенно в условиях удалённой работы и международных сделок.
Электронные отчёты и протоколы
Электронные типовые отчёты и протоколы включают цифровые версии документов, используемых для обмена информацией внутри организации или между компаниями. Это могут быть отчёты о продажах, финансовые аналитические документы, протоколы совещаний и другие материалы.
Способствуют более эффективному обмену информацией внутри компании и между партнёрами. Обеспечивают возможность быстрого доступа к актуальным данным, улучшая принятие решений, обеспечивая прозрачность и эффективность ведения бизнеса.