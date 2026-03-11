ЭДО для Wildberries: подключение и настройка электронного документооборота

Электронный документооборот (ЭДО) для Вайлдберриз (Wildberries) — обязательное требование для предпринимателей, которые работают с НДС и маркированными товарами. В статье Точка Банк расскажет, как подключиться к ЭДО, какие УПД отправляет сам маркетплейс, а какие формируют продавцы, и что нужно знать о работе с документами, чтобы не получить штраф.

Коротко Для организации обмена нужно подключиться к одному из сервисов ЭДО, поддерживающих обмен с площадкой, как, например, ЭДО от Точка Банк . Через сервисы передаются только УПД, а остальные документы можно скачать на портале ВБ Партнёры (WB Partners). Электронный документооборот с Вайлдберриз (WB) стал обязательным для двух категорий продавцов: тех, кто реализует маркированную продукцию, и тех, кто применяет в работе НДС.

Что такое ЭДО и как он работает

Электронный документооборот (ЭДО) — это метод передачи электронных документов через специальных посредников — операторов, включённых в реестр ФНС.

Чтобы начать работу в системе, нужно выпустить электронную подпись (ЭП) и подключиться к выбранному сервису. После этого вы сможете обмениваться документами, например актами, договорами, дополнительными соглашениями. Каждый файл операторы ЭДО защищают шифрованием. А после подписания ЭП документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

В результате вы получаете ряд преимуществ: любой документ отправляется в пару кликов и находится за секунды, обмен занимает пару минут, хранить бумажные документы не нужно.

Документооборот с маркетплейсами

Работа с маркетплейсами — это не только продажи и поиски путей продвижения, но и постоянный поток документов: акты, накладные, отчёты, декларации. Всё это нужно регулярно получать, проверять и подписывать.

На практике используют три способа.

Электронный документооборот. Это рекомендованный способ, а для некоторых групп товаров и для продавцов даже обязательный. Все операции происходят в защищённом сервисе — документы подписываются ЭП за секунды, попадают к контрагенту и хранятся. Никаких распечаток, курьеров и риска опоздать. Вы экономите время, а документы всегда под рукой.

Личный кабинет и электронная почта. Продавец может скачать часть документов в Excel или PDF в личном кабинете маркетплейса. Например, акты и отчёты о работе. Но для некоторых документов, таких как УПД, этого недостаточно. В итоге процесс документооборота будет неполным и неавтоматизированным, а часть бумаг всё равно придётся подписывать вручную.

Бумажный документооборот. Документы приходится распечатывать, подписывать вручную и отправлять курьером или почтой. Способ трудоёмкий, затратный и ненадёжный — бумаги можно потерять или не успеть получить вовремя. Маркетплейсы не запрещают такой документооборот, но и не рекомендуют его.

Особенности ЭДО с Wildberries

У Вайлдберриз есть свой регламент. Вот правила, которые необходимо знать каждому предпринимателю.

Маркетплейс передаёт через ЭДО исключительно УПД. А акты и отчёты продавец может скачать на портале ВБ Партнеры (WB Partners).

Какие УПД вы получите, зависит от налогового статуса. Например, для продавцов, применяющих НДС, площадка направит полный комплект документов, в том числе и УПД на возврат маркированной продукции и возврат товаров из ЕАЭС.

Перечень исходящих УПД одинаков для всех продавцов. Вы должны самостоятельно формировать в ЭДО два типа УПД: на товары с КИЗ и на уведомление о выкупе.

Корректировки невозможны. Нужно быть внимательными при оформлении файлов. Если вы обнаружили неточность в отправленном УПД, придётся создавать новый с правильными данными.

У продавцов жёсткие сроки по отправке документов. При их нарушении вам грозит штраф. Например, если вы направите УПД на выкуп позднее 7 календарных дней, придётся заплатить 20% от суммы, указанной в документе.

Маркетплейс задаёт жёсткие рамки, а задача продавца — соблюдать эти правила.

Как устроен ЭДО для Вайлдберриз в 2026 году

Рассмотрим подробнее, как происходит обмен документами.

Получение документов от Вайлдберриз

Формирование. Площадка формирует УПД каждую неделю или по факту оказания услуг.

Отправка. Сформированные УПД Вайлдберриз направляет через оператора в вашу систему ЭДО.

Уведомление. Вы видите входящие документы в интерфейсе вашего ЭДО. Если сервис позволяет, можно настраивать отправку уведомлений на адрес электронной почты. Это поможет ничего не пропустить.

Отправка документов для Wildberries

Формирование. Это происходит в вашей бухгалтерской программе или в сервисе ЭДО. А для формализованных документов с жёсткими требованиями, например УПД, у операторов уже есть готовые шаблоны — заполняйте и отправляйте.

Подпись и отправка. Вы подписываете документ электронной подписью и направляете на адрес площадки. Файл моментально попадает в обработку.

Обработка и хранение. Подпись со стороны Вайлдберриз. Проверка документов происходит автоматически. Если всё верно, то документы подпишут за пару часов.

Статусы и архив. Вы можете отслеживать в сервисе, что происходит с документом. Например, статусы могут быть такими: получен, подписан, аннулирован, отказ. Все подписанные УПД хранятся в вашем аккаунте. Вы можете их легко найти с помощью поиска.

Кто может подключиться к ЭДО с Wildberries

Подключиться к электронному документообороту с Вайлдберриз может любой продавец. Обмен документами нужно настроить самостоятельно.

Сам маркетплейс работает с четырьмя операторами: Контур, Калуга Астрал, Тензор (Сбис) и Корус Консалтинг (Сбер. Корус). Но подключаться именно к ним необязательно. Достаточно оператора, у которого есть роуминг с этими компаниями — как, например, у ЭДО от Точка Банк: Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб С ним вы сможете получать входящие документы от площадки и отправлять исходящие УПД, если в них нет маркированных товаров.

Для разных типов продаж и схем работы на маркетплейсах нужны разные процессы с документами. Поэтому важно понимать, какие задачи вы решаете прямо сейчас, и выбирать инструмент под конкретные сценарии.

Некоторые продавцы свободны в выборе: они самостоятельно решают, работать с ЭДО или нет. Для других ЭДО необходим: его использование становится одним из условий сотрудничества с Вайлдберриз.

Каким продавцам Вайлдберриз необходим электронный документооборот

Для определённых категорий продавцов подключение ЭДО — обязательное условие работы с маркетплейсом. Подключать его обязаны:

Все селлеры, которые платят НДС. Главный документ для зачёта НДС — это счёт-фактура, которая находится в составе УПД. ЭДО помогает избежать ошибок и исключает риски утери этого документа.

Все продавцы маркированных товаров. Работа с товарами, которые подлежат обязательной маркировке, например одежда, обувь, парфюмерия, требует отслеживания каждой единицы. Это возможно только в электронном виде.

Даже если вы не попадаете в эти категории, рекомендуем перейти на ЭДО. Этот шаг в разы ускорит документооборот, снизит количество ошибок и поможет избавиться от бумажных документов. Дарья Довбыш Эксперт по ЭДО в Точка Банк

Личный кабинет в Wildberries

Личный кабинет селлера находится на портале ВБ Партнёры (WB Partners). Он не заменит ЭДО полностью, но часть файлов будет храниться именно там:

финансовые отчёты (ведомости, отчёты по продажам и списаниям);

акты об оказании услуг (логистика, хранение, реклама);

накладные (например, приёмки товара на склад);

все УПД, кроме документов на возврат КИЗ — для продавцов без НДС.

Простыми словами, личный кабинет — хранилище, где хранятся все отчёты и вспомогательные документы. Здесь можно скачивать файлы в удобных форматах, чтобы контролировать финансы и сверять данные. Главное — для полной и точной картины регулярно проверяйте раздел «Мои документы».

Что нужно для подключения

Для работы с Вайлдберриз (Wildberries) через ЭДО не потребуется специального оборудования. Достаточно подключиться к выбранному оператору и выпустить ЭП. Интерфейс и настройки в сервисах могут отличаться, хотя одинаковые кнопки или разделы вы всё-таки встретите.

Например, входящие и исходящие документы, статусы — отправлен, подписан, аннулирован. Но всю подробную информацию всегда можно уточнить в технической поддержке оператора ЭДО.

Как подключить ЭДО с Wildberries

Выполните следующие действия:

Выберите одного из операторов ЭДО. Оформите договор и оплатите выбранный тариф. Подключитесь к системе.

Проще говоря, оператор ЭДО выступает посредником между вами и маркетплейсом. Он обеспечивает защищённый канал для передачи данных. Оператор гарантирует, что документы дойдут быстро и в полной сохранности.

Настройка ЭДО с Вайлдберриз

Чтобы начать обмен документами с маркетплейсом, нужно настроить электронный документооборот. Процесс зависит от того, с каким оператором вы работаете.

Отправьте приглашение. Это актуально для большинства систем ЭДО. Укажите ИНН Вайлдберриз — 9714053621 или идентификатор маркетплейса в ЭДО. Их можно найти на странице с информацией для продавцов.

Если вы работаете в ЭДО от Точка Банк, отправлять приглашения не потребуется. Вы просто загружаете документ и отправляете его в адрес одного из операторов, с которыми работает Вайлдберриз.

Wildberries примет приглашение. Маркетплейс появится в списке ваших контрагентов. Система определяет, в какой из ваших сервисов ЭДО направлять документы: она ориентируется на последний отправленный вами документ.

Чтобы закрепить нужный канал для получения, просто отправьте из него любой тестовый файл. Если вам необходимо окончательно зафиксировать один конкретный сервис и исключить другие, обратитесь в техническую поддержку — специалисты закрепят эту информацию.

Способы обмена электронными документами с Вайлдберриз

Каждый тип документа имеет свой маршрут. Весь поток делится на два основных канала.

ЭДО. Для документов, которые требуют двусторонней подписи. Передают только УПД. Файлы приходят в ваш аккаунт у оператора ЭДО, а при наличии интеграции — и в вашу бухгалтерскую программу.

Личный кабинет. В разделе «Мои документы» хранятся все документы, для которых не нужна двусторонняя подпись.

Список передаваемых документов