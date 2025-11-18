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ЭДО
ЭДО

ФНС опубликовала новые XSD-схемы УПД и УКД: что изменилось и когда переходить на новые форматы

На сайте ФНС появились актуальные XSD-схемы УПД и УКД. Они закрепляют новые форматы электронных документов, которые учитывают разные ситуации — от авансовых платежей до передачи имущественных прав.

18.11.2025
1670
1670

ЭДО от Точка Банк

Официальный оператор электронного документооборота, соответствующий всем требованиям законодательства. В системе можно обмениваться документами как с клиентами Точка Банка, так и с контрагентами у других операторов — Диадок, Saby, Астрал и Такском.
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ЭДО от Точка Банк

Официальный оператор электронного документооборота, соответствующий всем требованиям законодательства. В системе можно обмениваться документами как с клиентами Точка Банка, так и с контрагентами у других операторов — Диадок, Saby, Астрал и Такском.
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Автор

ФНС разместила на своем сайте обновлённые XSD-схемы для форматов УПД и УКД. Разработчики учётных систем и операторы ЭДО уже могут начать обновлять свои решения, чтобы успеть к началу 2026 года.

В схемах сохранили и старые ставки НДС, включая 18%. Это нужно для корректировок и исправлений по старым документам.

ФНС также направила информацию об изменениях во все налоговые органы.

Основа обновления — приказ ФНС от 19.12.2023 №ЕД-7-26/970@

Документ утвердил новые форматы:

  • счёта-фактуры;
  • УПД, который включает счёт-фактуру;
  • УПД без счёта-фактуры.

Все эти форматы применяются в электронной форме.

Дополнительно утверждены форматы электронных счетов-фактур, которые используются:

  • при авансах;
  • продаже товаров; 
  • выполнении работ; 
  • оказании услуг; 
  • передаче имущественных прав.

Корректировочные счета-фактуры

Форматы корректировочных счетов-фактур и документов на согласие покупателя утверждены приказом ФНС от 12.10.2020 №ЕД-7-26/736@.

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Обновлённые XSD-схемы УПД и УКД 2026: новые форматы и переход по ФНС — Точка Банк