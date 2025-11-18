ФНС опубликовала новые XSD-схемы УПД и УКД: что изменилось и когда переходить на новые форматы

ЭДО от Точка Банк

Официальный оператор электронного документооборота, соответствующий всем требованиям законодательства. В системе можно обмениваться документами как с клиентами Точка Банка, так и с контрагентами у других операторов — Диадок, Saby, Астрал и Такском.