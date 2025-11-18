ФНС опубликовала новые XSD-схемы УПД и УКД: что изменилось и когда переходить на новые форматы

ФНС разместила на своем сайте обновлённые XSD-схемы для форматов УПД и УКД. Разработчики учётных систем и операторы ЭДО уже могут начать обновлять свои решения, чтобы успеть к началу 2026 года.
В схемах сохранили и старые ставки НДС, включая 18%. Это нужно для корректировок и исправлений по старым документам.
ФНС также направила информацию об изменениях во все налоговые органы.
Основа обновления — приказ ФНС от 19.12.2023 №ЕД-7-26/970@
Документ утвердил новые форматы:
- счёта-фактуры;
- УПД, который включает счёт-фактуру;
- УПД без счёта-фактуры.
Все эти форматы применяются в электронной форме.
Дополнительно утверждены форматы электронных счетов-фактур, которые используются:
- при авансах;
- продаже товаров;
- выполнении работ;
- оказании услуг;
- передаче имущественных прав.
Корректировочные счета-фактуры
Форматы корректировочных счетов-фактур и документов на согласие покупателя утверждены приказом ФНС от 12.10.2020 №ЕД-7-26/736@.