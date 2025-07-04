ФНС обновила форматы книги продаж и покупок: с 1 июля – обязательны для всех

С 1 июля 2025 года изменятся электронные форматы документов по НДС. Обновления касаются журнала учёта счетов-фактур, книги покупок, книги продаж и дополнительных листов к ним — закреплено приказом ФНС от 03.02.2025 № ЕД-7-26/69@. Обновления касаются приказа от 08.06.2021 № ЕД-7-26/547@, которым были утверждены действующие на тот момент электронные форматы.
С 2025 года ИП на УСН с доходами свыше 60 млн рублей сможет применять пониженные ставки НДС — 5 и 7%. Главное новшество в электронных документах — учёт пониженных ставок. Для удобного учёта в книги продаж и покупок добавили новые графы: теперь упрощенцы могут отражать в них стоимость реализации с НДС и сумму налога по новым ставкам.
Ещё одно изменение: теперь указывать код валюты нужно только при расчётах в иностранной валюте. При оплате в рублях это больше не обязательно.
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Формально использовать обновлённые форматы можно было и ранее — на это указывала ФНС в письме от 18.03.2025 № ЕА-4-26/2905. Но с 1 июля новые форматы стали обязательными. Если на них не перейти, налоговая может оштрафовать и отказать в вычетах по НДС. За использование прошлого формата книги предусмотрен штраф 10 000 рублей.