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ФНС обновила форматы книги продаж и покупок: с 1 июля – обязательны для всех

С 1 июля 2025 года ИП ждут важные изменения: корректируются форматы ключевых документов по НДС. Новые графы, актуальные ставки и штрафы за несоблюдение — рассказываем, что нужно сделать, чтобы избежать ошибок и работать по правилам.

04.07.2025
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С 1 июля 2025 года изменятся электронные форматы документов по НДС. Обновления касаются журнала учёта счетов-фактур, книги покупок, книги продаж и дополнительных листов к ним — закреплено приказом ФНС от 03.02.2025  № ЕД-7-26/69@. Обновления касаются приказа от 08.06.2021 № ЕД-7-26/547@, которым были утверждены действующие на тот момент электронные форматы.

С 2025 года ИП на УСН с доходами свыше 60 млн рублей сможет применять пониженные ставки НДС — 5 и 7%. Главное новшество в электронных документах — учёт пониженных ставок. Для удобного учёта в книги продаж и покупок добавили новые графы: теперь упрощенцы могут отражать в них стоимость реализации с НДС и сумму налога по новым ставкам.

Ещё одно изменение: теперь указывать код валюты нужно только при расчётах в иностранной валюте. При оплате в рублях это больше не обязательно.

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Формально использовать обновлённые форматы можно было и ранее — на это указывала ФНС в письме от 18.03.2025 № ЕА-4-26/2905. Но с 1 июля новые форматы стали обязательными. Если на них не перейти, налоговая может оштрафовать и отказать в вычетах по НДС. За использование прошлого формата книги предусмотрен штраф  10 000 рублей.

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