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ЭДО
ЭДО

Регламент и порядок электронного документооборота

Внедрение регламент документооборота в организации помогает структурировать процессы, повысить прозрачность и снизить затраты на бумажные документы. В этой статье рассмотрим, зачем нужен регламент ЭДО, что в него включить, как согласовать и внедрить его в компании, а также как работать с первичными документами. А ещё — покажем образец регламента.

06.06.2024
5307
5307

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Авторы

Регламент электронного документооборота (ЭДО) необходим для упорядочивания процесса обмена документами в компании. Он помогает:

1. Установить порядок работы с ЭДО. Регламент определяет чёткие правила и процедуры, которые необходимо соблюдать при использовании ЭДО. Это включает в себя:

  • Стандартизацию процессов. Устанавливаются стандарты для создания, подписания, отправки и получения электронных документов.
  • Определение типов документов. Указывается, какие виды документов подлежат обмену через ЭДО — контракты, счета-фактуры, акты, накладные и так далее.
  • Требования к оформлению. Устанавливаются требования к форме и содержанию электронных документов, включая формат файлов, структуру данных и требования к цифровым подписям.
  • Сроки и последовательность действий. Определяются сроки подготовки и отправки документов, а также порядок действий при их получении и обработке.

2. Раздать сотрудникам роли. Регламент помогает распределить обязанности и ответственность между сотрудниками, участвующими в процессе ЭДО, а также провести для них обучение и раздать электронные подписи.

3. Ограничить права к определённым документам. Регламент обеспечивает контроль доступа к электронным документам, что помогает защитить конфиденциальную информацию и предотвратить несанкционированный доступ.

4. Упрощает переход на ЭДО и снижает число ошибок. Регламент способствует более плавному и эффективному переходу на использование ЭДО, снижая вероятность ошибок и улучшая качество документооборота:

  • Пошаговые инструкции. Предоставляются подробные инструкции и рекомендации для перехода от бумажных документов к электронным, что упрощает адаптацию сотрудников к новым процессам.
  • Автоматизация процессов. Внедряются автоматизированные системы и инструменты для создания, отправки и обработки документов, что снижает вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором.
  • Мониторинг и контроль качества. Вводятся механизмы мониторинга и контроля качества документооборота, позволяющие своевременно выявлять и исправлять ошибки, а также улучшать процессы на основе собранных данных.

Таким образом, регламент электронного документооборота не только упорядочивает процессы обмена документами в компании, но и способствует их безопасности, эффективности и прозрачности. Обеспечивает надежную и удобную работу с электронными документами.

Что включить в регламент ЭДО?

Регламент ЭДО должен включать следующие основные элементы:

  • Цели и задачи ЭДО. Описание целей внедрения и ожидаемых результатов. Важно четко определить, какие проблемы решает система электронного документооборота (ЭДО) и каких показателей компания планирует достичь. Это могут быть ускорение обработки документов, снижение ошибок, улучшение взаимодействия между подразделениями и так далее.
  • Область применения. Перечень подразделений и сотрудников, на которых распространяется регламент. 
  • Требования к документам. Описание форматов, видов и стандартов документов, используемых в системе. 
  • Типы подписей. В рамках одной организации разные документы могут подписываться разными подписями в любых комбинациях: НЭП, КЭП, ПЭП. Также могут быть согласующие подписи. В этом разделе нужно описать их и уточнить круг лиц, которые могут ими пользоваться.
  • Процедуры и правила обмена. Чёткие инструкции по созданию, отправке, получению и хранению. Здесь следует подробно описать весь жизненный цикл документа: не только этап подписания, но и согласования. 
  • Ответственные лица. Назначение ответственных за различные этапы документооборота. 
  • Меры безопасности. Описание мер по обеспечению конфиденциальности и сохранности данных. Включает политику использования паролей, шифрование данных, управление доступом, а также процедуры резервного копирования и восстановления данных.
  • Сроки хранения. Определение сроков хранения различных типов документов. Установление сроков хранения для различных видов документов с учетом юридических и деловых требований, а также политики организации по архивированию и утилизации документов.

Согласование регламента в компании

Согласование регламента ЭДО в организации включает следующие шаги:

  1. Разработка проекта. Создание первоначального варианта регламента рабочей группой. Это может включать участие представителей различных подразделений, чтобы учесть их специфические потребности и ожидания.
  2. Обсуждение. Обсуждение проекта с ключевыми заинтересованными сторонами и сбор отзывов. 
  3. Внесение изменений. Корректировка проекта на основе полученных комментариев. 
  4. Утверждение. Окончательное утверждение регламента руководством организации. 
  5. Информирование сотрудников. Ознакомление всех сотрудников с новым регламентом через внутренние коммуникационные каналы. Это может быть рассылка по электронной почте, публикация на внутреннем портале организации, проведение инструктажей и тренингов.

Как внедрить регламент системы электронного документооборота?

Для успешного внедрения регламента ЭДО нужны:

  • Обучение сотрудников. Проведение тренингов и обучающих программ по использованию системы ЭДО, выдача КЭП.
  • Техническая поддержка. Обеспечение доступности технической поддержки для решения возникающих вопросов.
  • Пилотный запуск. Тестирование системы на ограниченном количестве подразделений для выявления и устранения возможных проблем. Это позволит выявить потенциальные проблемы и устранить их до массового внедрения.
  • Постепенное расширение. Поэтапное подключение всех подразделений организации к системе ЭДО.
  • Мониторинг и улучшение. Постоянный мониторинг работы системы и внесение улучшений по мере необходимости. 

Образец регламента электронного документооборота

Регламент ЭДО заполняется в свободной форме — вы можете скачать готовое решение или составить самостоятельно. Что стоит туда включить:

1. Общие положения:

  • Цели и задачи.
  • Область применения.
  • Основные термины и определения.

2. Требования к документам:

  • Форматы и виды документов.
  • Стандарты оформления.

3. Процедуры документооборота:

  • Порядок создания и подписания документов.
  • Правила отправки и получения.
  • Сроки и порядок хранения.

4. Ответственные лица:

  • Распределение обязанностей и полномочий.

5. Меры безопасности:

  • Обеспечение конфиденциальности.
  • Технические меры защиты.

6. Заключительные положения:

  • Порядок внесения изменений в регламент.
  • Ответственность за нарушение регламента.
Внедрение регламента электронного документооборота требует тщательной подготовки и системного подхода, однако результатом станет эффективная, прозрачная и безопасная система управления документами в организации. А удобная система ЭДО есть в Точке.

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Регламент электронного документооборота в организации | Регламент ЭДО — Банк Точка