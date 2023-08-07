Какой номер ставить в счёте, акте, договоре

Предприниматель выставил контрагенту три счёта: № 1, № 2, № 3. Эти счета он закрыл одним актом выполненных работ. Номер акта — 1.

После этого предприниматель начал работу с новым контрагентом и выставил ему новый счёт для оплаты. В этом случае номер счёта — 4.

Когда работы будут выполнены и оплачены по счёту, можно будет подписать акт выполненных работ. Номер акта — 2.

Договор тоже можно пронумеровать вне зависимости от номеров других документов. При этом, контрагент может сам выставить исходящий счет с номером 1 другому партнёру. Это нормально, и никак не влияет на предпринимателя, потому что нумерация входящих и исходящих счетов не связана.