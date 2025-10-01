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ЭДО
ЭДО

Минфин предложил новые требования для операторов ЭДО

Минфин предложил новые правила для операторов электронного документооборота. Компании должны будут получать специальные лицензии и иметь крупные активы.

01.10.2025
327
327

ЭДО от Точка Банк

Официальный оператор электронного документооборота, соответствующий всем требованиям законодательства. В системе можно обмениваться документами как с клиентами Точка Банка, так и с контрагентами у других операторов — Диадок, Сбис и прочие.
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Попробуйте ЭДО от 0 ₽

ЭДО от Точка Банк

Официальный оператор электронного документооборота, соответствующий всем требованиям законодательства. В системе можно обмениваться документами как с клиентами Точка Банка, так и с контрагентами у других операторов — Диадок, Сбис и прочие.
Попробовать

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Автор

Минфин опубликовал проект закона, который вводит новые правила работы операторов электронного документооборота (ЭДО).

Согласно документу, оператором может быть только компания, зарегистрированная в России. Она должна иметь лицензию на криптографическую деятельность и использовать сертифицированные средства электронной подписи. Также потребуется собственная инфраструктура на территории РФ для круглосуточного документооборота. Минимальный размер чистых активов оператора — 500 млн ₽.

Операторов обяжут идентифицировать участников через электронную подпись или ЕСИА. Документы должны храниться и резервироваться не менее 5 лет с возможностью восстановления. Изменять или удалять их без законных оснований будет запрещено. 

За работой операторов ЭДО будут следить федеральные органы. Они сформируют единый реестр компаний и будут регулярно проверять их деятельность.

Контроль и надзор закреплены в законе 149-ФЗ. Подробный порядок проверок и требования к компаниям утвердит Правительство РФ.

Чтобы бизнесу было проще адаптироваться к новым требованиям, важно заранее подготовить систему документооборота и автоматизировать ключевые процессы.

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Новые требования к операторам ЭДО 2025 от Минфина — Точка Банк