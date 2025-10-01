Минфин предложил новые требования для операторов ЭДО

Минфин опубликовал проект закона, который вводит новые правила работы операторов электронного документооборота (ЭДО).

Согласно документу, оператором может быть только компания, зарегистрированная в России. Она должна иметь лицензию на криптографическую деятельность и использовать сертифицированные средства электронной подписи. Также потребуется собственная инфраструктура на территории РФ для круглосуточного документооборота. Минимальный размер чистых активов оператора — 500 млн ₽.

Операторов обяжут идентифицировать участников через электронную подпись или ЕСИА. Документы должны храниться и резервироваться не менее 5 лет с возможностью восстановления. Изменять или удалять их без законных оснований будет запрещено.

За работой операторов ЭДО будут следить федеральные органы. Они сформируют единый реестр компаний и будут регулярно проверять их деятельность.

Контроль и надзор закреплены в законе 149-ФЗ. Подробный порядок проверок и требования к компаниям утвердит Правительство РФ.