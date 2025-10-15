Как войти в электронный документооборот

Электронный документооборот экономит время и избавляет от бумажной рутины. Через личный кабинет ЭДО в Точка Банк можно быстро обмениваться счетами, актами и другими важными файлами с контрагентами.

Ниже — подробная инструкция, как подготовиться к работе и войти в систему, чтобы сразу приступить к отправке и подписанию документов.

Коротко Войти в систему ЭДО от Точка Банк можно прямо через интернет-банк — без регистрации, сертификатов и КЭП. Авторизация проходит по логину, паролю и SMS-коду, а документы подписываются электронной подписью. После входа достаточно открыть раздел «Документооборот» — и можно сразу обмениваться юридически значимыми документами онлайн.

Что нужно для входа в ЭДО

Электронный документооборот (ЭДО) — это обмен юридически значимыми документами в электронном виде. Он полностью заменяет бумажные версии и позволяет компаниям, контрагентам и госорганам работать быстрее. Подлинность документов подтверждает электронная подпись.

Для работы в системе нужен только доступ в интернет и аккаунт в Точка Банке.

Если вы пользовались другими операторами ЭДО, например 1С-ЭДО, Диадок или Контур, то знаете, что вход обычно требует:

регистрации в отдельной системе;

установки сертификата квалифицированной электронной подписи (КЭП);

настройки плагинов и криптопровайдеров;

входа по логину, паролю и КЭП.

КЭП — это электронный аналог собственноручной подписи. Она подтверждает подлинность документов и делает их юридически значимыми. Получить подпись можно в аккредитованных удостоверяющих центрах, например в УЦ ФНС или у его доверенных лиц.

В ЭДО от Точка Банк всё проще:

не нужно отдельной регистрации и установки сертификатов;

КЭП не требуется для авторизации;

работа начинается сразу после входа в интернет-банк.

Преимущество ЭДО от Точка Банк — простой доступ и удобная подпись: вход выполняется так же, как в интернет-банк, а документы подписываются онлайн через НЭП или КЭП.

Подпись через SMS или push: при подтверждении кода формируется неквалифицированная электронная подпись (НЭП). НЭП имеет юридическую силу для обмена документами в рамках системы ЭДО и упрощает работу — не требует получения и установки сертификатов. Квалифицированная электронная подпись (КЭП): это отдельная, более защищённая подпись, сертификат которой выдаёт удостоверяющий центр. КЭП нужна для подписания отдельных официальных форм (например, когда это прямо требует регламент или контрагент) и обязательна при обмене документами во внешнем роуминге с другими операторами ЭДО. Для работы с КЭП требуется получение и установка соответствующих сертификатов, ключей.

Авторизация в ЭДО от Точка Банк

Чтобы начать работу с электронными документами, достаточно войти в интернет-банк Точка Банка.

Перейдите на сайт tochka.com и нажмите «Войти». Введите логин (email или телефон) и пароль. Подтвердите вход кодом из SMS или пуш-уведомления.

Больше ничего вводить не нужно — достаточно перейти в интернет-банке в раздел «Документооборот», после чего вы сразу сможете отправлять, получать и подписывать документы.

Авторизация в ЭДО от Точка Банк встроена в интернет-банк. Вам не понадобятся отдельные пароли, логины или ключи ЭП.

Первый вход в систему электронного документооборота

Если вы впервые используете ЭДО, система автоматически создаст для вас рабочее пространство после входа в раздел «Документооборот».

Всё, что нужно:

открыть расчётный счёт в Точка Банке;

войти в интернет-банк;

перейти в раздел «Сервисы» — «Документооборот».

Сразу после входа можно настраивать реквизиты компании, добавлять контрагентов и обмениваться документами.

Для входа ничего дополнительно устанавливать не нужно, но чтобы подписывать документы КЭП, потребуется плагин КриптоПро.

Подписание документов выполняется с помощью НЭП — неквалифицированной электронной подписи. Этой подписи достаточно для подтверждения юридически значимых документов между пользователями ЭДО от Точка Банк.

Можно использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП). Она нужна, чтобы подписывать УПД и отправлять документы контрагентам в другие ЭДО. Документы можно отправлять не только внутри системы Точка Банка, но и в роуминге — контрагентам, подключённым к другим операторам ЭДО. Например, в Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб.

Вход в личный кабинет по логину и паролю

Для входа по логину и паролю используйте стандартную авторизацию в интернет-банке.

Введите email или номер телефона и пароль. Подтвердите вход кодом из SMS. После авторизации перейдите в раздел «Документооборот».

Без квалифицированной электронной подписи (КЭП) вы сможете создавать, редактировать и отправлять документы, а также подписывать их через SMS-код.

Полноценная работа доступна сразу после входа — дополнительных действий не требуется.

Повторный вход в систему ЭДО

Для повторного входа используйте привычный способ авторизации в интернет-банке.

Если к вашему профилю привязан телефон или почта, можно войти с помощью SMS-кода или пароля.

Чтобы выбрать удобный вариант:

Откройте «Персональные настройки» в интернет-банке. Укажите способ входа — по телефону, email или паролю. Подтвердите выбор кодом из SMS.

После этого вы сможете авторизоваться повторно без дополнительных проверок — всё сработает автоматически.

Выберите тариф ЭДО

«Базовый» — 0 ₽. Создавайте документы по шаблонам, отправляйте файлы даже контрагентам без ЭДО, кроме счетов-фактур и УПД, подписывайте через смс-код.

«Продвинутый» — от 3 900 ₽ в год. Все возможности «Базового» плюс акты сверки, счёта-фактуры, УПД, работа с другими системами ЭДО и квалифицированная электронная подпись (КЭП).