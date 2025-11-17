ЭДО и «Честный ЗНАК»: как настроить и начать работать

Коротко

Чтобы начать, нужно получить электронную подпись (КЭП) и зарегистрироваться в системе. Далее выбрать оператора ЭДО с поддержкой «Честного ЗНАКА» и настроить передачу данных.

ЭДО делает работу прозрачной, защищает от штрафов и автоматически передаёт отчётность в «Честный ЗНАК».

Электронный документооборот помогает сделать работу с системой маркировки «Честный ЗНАК» проще. Данные о кодах передаются автоматически при подписании документов.