ЭДО для ИП: для чего нужен и как подключить

Всё больше предпринимателей переходят на электронный документооборот, чтобы упростить работу с отчётностью и ускорить обмен документами. Такой формат избавляет от бумажных архивов, снижает расходы на печать и доставку и помогает держать весь документооборот под контролем.

Коротко Электронный документооборот (ЭДО) позволяет ИП сдавать отчётность, обмениваться договорами и актами без бумаги и курьеров. Он ускоряет работу, снижает расходы и повышает безопасность. В ряде сфер — маркировка, госзакупки, ветеринарные и прослеживаемые товары — ЭДО обязателен. Для подключения нужна усиленная квалифицированная подпись и договор с оператором, поддерживающим роуминг. Например, сервис ЭДО от Точка Банк поддерживает роуминг с популярными системами: отправим документы в Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб. Также в Точка Банк доступен бесплатный тариф, а интеграцию с 1С можно подключить отдельно на платной основе.



Что такое ЭДО

Электронный документооборот (ЭДО) — это работа с документами в цифровом формате. В нём участвуют государственные и частные компании, предприниматели и специальные операторы ЭДО.

Переход на электронные документы даёт много преимуществ. Сотрудники тратят меньше времени на бумажную рутину и реже ошибаются. Система автоматически сверяет данные и не допускает дублирования.

Информация приходит быстрее, а решения принимаются оперативнее. Документы легко согласовать без лишних задержек.

ЭДО повышает безопасность: доступ к файлам строго контролируется, а данные шифруются. Можно настроить разные уровни прав для сотрудников.

Бизнес-процессы становятся прозрачнее, а дисциплина выше. Персонал растёт в ИТ-грамотности, а компания в целом работает продуктивнее.

Обмен электронными документами происходит через операторов ЭДО. Чтобы подключиться, предпринимателю нужна электронная подпись. Её можно бесплатно оформить в удостоверяющем центре ФНС.

ФНС России подготовил удобные онлайн-сервисы, которые помогают перейти на электронный документооборот без лишних сложностей.

Зачем ИП подключать ЭДО

ЭДО помогает решать две важные задачи: сдавать отчётность государственным органам и быстро обмениваться документами с партнёрами.

Для налоговой и Социального фонда России (СФР) бумажная отчётность постепенно уходит в прошлое. Если у ИП больше 10 сотрудников, 6-НДФЛ, РСВ и ЕФС-1 можно подать только в электронном виде. Декларацию по НДС и бухгалтерскую отчётность тоже принимают исключительно в цифровом формате. Росстат работает так же.

С 2023 года больничные листы оформляют только электронно. Работодатель обязан передавать сведения о работнике в СФР через систему ЭДО. В ближайшие годы ФНС планирует сделать электронный документооборот обязательным для всех.

ЭДО нужен не только для отчётности. С его помощью удобно обмениваться с контрагентами договорами, накладными, актами, УПД и счетами-фактурами. Это ускоряет оформление и доставку бумаг, сокращает расходы на бумагу, принтеры и почту.

При полноценном ЭДО документы подписывают усиленной квалифицированной подписью (УКЭП) и отправляют по защищённым каналам. Эти файлы имеют ту же силу, что и бумажные, и подходят для суда и налоговых проверок. Счета-фактуры и отчёты пересылаются в формате, который сразу принимает ФНС, распечатывать ничего не нужно.

Когда ЭДО обязателен для ИП

Подключение к ЭДО обязательно в ряде случаев. Если вы работаете в одной из этих сфер, без него не обойтись. Например:

Маркированные товары . С 2022 года данные об обороте некоторых товарных групп передают в систему «Честный ЗНАК» только через оператора ЭДО.

Мясо, птица, рыба . Ветеринарные документы для продукции животного происхождения оформляются исключительно в электронном виде через систему «Меркурий».

Прослеживаемые товары . Отчёты по импортной технике и оборудованию, например по мониторам, холодильникам или детским коляскам, сдают только электронно.

Маркетплейсы . Все крупные площадки рекомендуют работать с продавцами через электронный документооборот.

Госзакупки. Поставщики и заказчики обмениваются через ЭДО закрывающими документами и актами приёмки.

Во всех этих случаях ЭДО нужен независимо от системы налогообложения — УСН, ОСНО или патент.

Нормативная база

Работа с электронными документами для ИП регулируется законами, как и для любого бизнеса. Рассмотрим основные законы.

Преимущества электронного документооборота для ИП

Электронный документооборот выбирают компании среднего и малого бизнеса. ЭДО помогает снизить расходы, ускорить работу и сделать бизнес более конкурентоспособным. Рассмотри основные преимущества электронного документооборота в бизнесе.

Экономия на бумаге, печати и канцелярии . Не нужны курьеры и почтовые отправления — все документы уходят в электронном виде за секунды.

Редактировать и согласовывать файлы проще . Система не допустит дублирования, подскажет статус и сроки подписания.

Автоматическая проверка форматов и электронной подписи снижает риск ошибок . Причину расхождения данных можно найти и исправить сразу.

Электронный архив не требует места и затрат на хранение . Найти нужный документ можно за пару кликов, а доступ получают только выбранные сотрудники.

Сделки оформляются быстрее . Первичные и закрывающие документы подписываются в считаные минуты.

Данные передаются по защищённому соединению, что повышает безопасность. Риски порчи или утери документов минимальны.

С ЭДО информация быстрее попадает в учётные системы. Сотрудники меньше тратят времени на рутину и могут работать продуктивнее, в том числе удалённо.

Электронная подпись для ИП

В ЭДО все документы подписываются электронной подписью — это цифровой аналог обычной подписи, который фиксирует, кто и когда подписал файл.

Есть три вида электронной подписи.

Простая электронная подпись — это логин и пароль. Она подходит только для внутренних документов.

Усиленная неквалифицированная (УНЭП) . Её можно получить в любом коммерческом удостоверяющем центре (УЦ) или бесплатно на Госуслугах. Подходит для подписания договоров, актов, накладных и других первичных документов, главное, заключить соглашение о признании этого вида подписи между сторонами. Для большинства кадровых документов НЭП можно использовать и без соглашения.

Усиленная квалифицированная (УКЭП). Она приравнивается к обычной подписи на бумаге и выдаётся только аккредитованными центрами.

ИП может использовать разные виды электронной подписи для разных задач. Например:

КЭП подходит для сдачи отчётности в ФНС, СФР и Росстат, участия в госзакупках и регистрации онлайн-касс. подходит для сдачи отчётности в ФНС, СФР и Росстат, участия в госзакупках и регистрации онлайн-касс.

НЭП можно применять для обмена документами с контрагентами. можно применять для обмена документами с контрагентами.

ПЭП используется только для авторизации на информационных ресурсах, например для входа в личный кабинет налогоплательщика.

Предприниматель может доверить подписание документов сотруднику. Для этого оформляется машиночитаемая доверенность (МЧД).

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Какие документы ИП может передавать через ЭДО

В ЭДО индивидуальный предприниматель может работать с любыми видами документов.

Для контрагентов это договоры, допсоглашения, счета-фактуры , УПД и накладные.

В ЭДО можно сдавать всю отчётность — декларации по НДС, УСН, 3-НДФЛ, уведомления, заявление на патент и отчёты по прослеживаемым товарам.

По сотрудникам можно отправлять отчёты: РСВ, 6-НДФЛ, ЕФС-1 и персонифицированные сведения.

Транспортные бумаги: путевые листы, накладные, заявки.

Как выбрать оператора электронного документооборота

Выбирайте оператора ЭДО с учётом задач бизнеса и необходимых функций.

Сервис ЭДО должен:

Создавать документы.

Отправлять и получать документы.

Подписывать документы электронной подписью и проверять её актуальность.

Поддерживать обмен в форматах, утверждённых ФНС.

Хранить файлы.

Важно, чтобы ЭДО интегрировался с бухгалтерскими программами, поддерживал роуминг с другими операторами. Например, сервис ЭДО от Точка Банк поддерживает роуминг с популярными системами: отправим документы в Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб.

Договор можно заключить с любым оператором, если вам подходят тарифы и условия. Контрагентам не обязательно подключаться к тому же сервису — благодаря роумингу документы можно обменивать между разными системами ЭДО.

Как подключить ЭДО для ИП

Для подключения к ЭДО:

Выберите оператора и подходящий тариф. Определитесь с форматом сервиса. Самый удобный вариант веб-версия: ничего не нужно устанавливать, подключение займёт несколько минут.

Подайте заявку на подключение и заключите договор с оператором. Оплатите услугу согласно условиям договора.

Следуйте инструкциям оператора.

Интеграция ЭДО и для чего она нужна

Интеграция ЭДО с учётными системами важное преимущество сервиса. Благодаря ей бухгалтер может создавать электронные документы прямо в своей программе, например в 1С, без ручного ввода данных.

ЭДО можно объединить с обменом коммерческими и логистическими данными (EDI) прямо в интерфейсе учётной системы. Все документы и электронные данные будут доступны в одном окне — это экономит время и упрощает работу.

Роуминг ЭДО для ИП и как его подключить

Если ваши контрагенты работают через другого оператора ЭДО, понадобится роуминг. Он позволяет обмениваться документами между разными системами так, будто все подключены к одному сервису. Например, сервис ЭДО от Точка Банк поддерживает роуминг с популярными системами: отправим документы в Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб.

Перед выбором оператора убедитесь, что он поддерживает роуминг.

Тарифы и стоимость ЭДО для ИП

Точка Банк предлагает собственное решение для электронного документооборота. Это сервис, который помогает предпринимателям обмениваться электронными документами удобно и надёжно.

У ЭДО от Точка Банк есть бесплатный тариф. На нём ИП могут подключить ЭДО без оплаты, что особенно выгодно на старте бизнеса. Бесплатный тариф даёт базовый функционал: отправку и приём документов, хранение и определённые права доступа.

Если потребности растут, можно перейти на платный тариф, который предлагает расширенные возможности, включая интеграцию с учётными системами, дополнительные шаблоны документов, расширенные права доступа, а также приоритетную техническую поддержку.