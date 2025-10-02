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ЭДО

ЭДО для ИП: для чего нужен и как подключить

Электронный документооборот экономит время и избавляет ИП от бумажной рутины. С его помощью удобно сдавать отчётность, обмениваться договорами и актами, работать с маркетплейсами и участвовать в госзакупках. Точка Банк выяснил, какие документы можно перевести в цифру и когда ЭДО обязателен.

02.10.2025
9136
9136

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Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Готовые шаблоны для быстрой работы

Все типовые формы в сервисе ЭДО от Точка Банк: счета, акты, УПД. Работайте по шаблонам без лишних ошибок.
Подключить ЭДО

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Автор

Всё больше предпринимателей переходят на электронный документооборот, чтобы упростить работу с отчётностью и ускорить обмен документами. Такой формат избавляет от бумажных архивов, снижает расходы на печать и доставку и помогает держать весь документооборот под контролем. 

Коротко
Электронный документооборот (ЭДО) позволяет ИП сдавать отчётность, обмениваться договорами и актами без бумаги и курьеров. Он ускоряет работу, снижает расходы и повышает безопасность. В ряде сфер — маркировка, госзакупки, ветеринарные и прослеживаемые товары — ЭДО обязателен.
Для подключения нужна усиленная квалифицированная подпись и договор с оператором, поддерживающим роуминг. Например, сервис ЭДО от Точка Банк поддерживает роуминг с популярными системами: отправим документы в Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб. Также в Точка Банк доступен бесплатный тариф, а интеграцию с 1С можно подключить отдельно на платной основе.

Что такое ЭДО

Электронный документооборот (ЭДО) — это работа с документами в цифровом формате. В нём участвуют государственные и частные компании, предприниматели и специальные операторы ЭДО.

Переход на электронные документы даёт много преимуществ. Сотрудники тратят меньше времени на бумажную рутину и реже ошибаются. Система автоматически сверяет данные и не допускает дублирования.

Информация приходит быстрее, а решения принимаются оперативнее. Документы легко согласовать без лишних задержек.

ЭДО повышает безопасность: доступ к файлам строго контролируется, а данные шифруются. Можно настроить разные уровни прав для сотрудников.

Бизнес-процессы становятся прозрачнее, а дисциплина выше. Персонал растёт в ИТ-грамотности, а компания в целом работает продуктивнее.

Обмен электронными документами происходит через операторов ЭДО. Чтобы подключиться, предпринимателю нужна электронная подпись. Её можно бесплатно оформить в удостоверяющем центре ФНС.

ФНС России подготовил удобные онлайн-сервисы, которые помогают перейти на электронный документооборот без лишних сложностей.

Зачем ИП подключать ЭДО

ЭДО помогает решать две важные задачи: сдавать отчётность государственным органам и быстро обмениваться документами с партнёрами.

Для налоговой и Социального фонда России (СФР) бумажная отчётность постепенно уходит в прошлое. Если у ИП больше 10 сотрудников, 6-НДФЛ, РСВ и ЕФС-1 можно подать только в электронном виде. Декларацию по НДС и бухгалтерскую отчётность тоже принимают исключительно в цифровом формате. Росстат работает так же.

С 2023 года больничные листы оформляют только электронно. Работодатель обязан передавать сведения о работнике в СФР через систему ЭДО. В ближайшие годы ФНС планирует сделать электронный документооборот обязательным для всех.

ЭДО нужен не только для отчётности. С его помощью удобно обмениваться с контрагентами договорами, накладными, актами, УПД и счетами-фактурами. Это ускоряет оформление и доставку бумаг, сокращает расходы на бумагу, принтеры и почту.

При полноценном ЭДО документы подписывают усиленной квалифицированной подписью (УКЭП) и отправляют по защищённым каналам. Эти файлы имеют ту же силу, что и бумажные, и подходят для суда и налоговых проверок. Счета-фактуры и отчёты пересылаются в формате, который сразу принимает ФНС, распечатывать ничего не нужно.

Когда ЭДО обязателен для ИП

Подключение к ЭДО обязательно в ряде случаев. Если вы работаете в одной из этих сфер, без него не обойтись. Например:

  • Маркированные товары. С 2022 года данные об обороте некоторых товарных групп передают в систему «Честный ЗНАК» только через оператора ЭДО.
  • Мясо, птица, рыба. Ветеринарные документы для продукции животного происхождения оформляются исключительно в электронном виде через систему «Меркурий».
  • Прослеживаемые товары. Отчёты по импортной технике и оборудованию, например по мониторам, холодильникам или детским коляскам, сдают только электронно.
  • Маркетплейсы. Все крупные площадки рекомендуют работать с продавцами через электронный документооборот.
  • Госзакупки. Поставщики и заказчики обмениваются через ЭДО закрывающими документами и актами приёмки.

Во всех этих случаях ЭДО нужен независимо от системы налогообложения — УСН, ОСНО или патент.

Нормативная база

Работа с электронными документами для ИП регулируется законами, как и для любого бизнеса. Рассмотрим основные законы.

  • Федеральный закон №63-ФЗ. Данный закон устанавливает правила использования электронной подписи. Без ЭП электронные документы не будут иметь юридической силы при работе с контрагентами и государственными органами.
  • Налоговый кодекс (ст. 169 и 93) описывает требования к электронным счетам-фактурам и порядок передачи документов в налоговую.
  • Гражданский кодекс (ст. 160 и 434) подтверждает, что сделки можно заключать в электронном виде.
  • Федеральный закон №402-ФЗ разрешает оформлять первичные бухгалтерские документы как на бумаге, так и в цифровом формате.
  • Приказ ФНС от 19.12. 2023 №ЕД-7-26/970@ устанавливает форму счёта-фактуры и универсального передаточного документа.
  • Приказ ФНС от 12.10.2020 №ЕД-7-26/736@ утверждает формат универсального корректировочного документа — УКД.
  • Приказ ФНС от 27.08.2019 №ММВ-7-15/423@ устанавливает формат акта приёмки материальных ценностей и о расхождении при приёмке.

Преимущества электронного документооборота для ИП

Электронный документооборот выбирают компании среднего и малого бизнеса. ЭДО помогает снизить расходы, ускорить работу и сделать бизнес более конкурентоспособным. Рассмотри основные преимущества электронного документооборота в бизнесе.

  • Экономия на бумаге, печати и канцелярии. Не нужны курьеры и почтовые отправления — все документы уходят в электронном виде за секунды.
  • Редактировать и согласовывать файлы проще. Система не допустит дублирования, подскажет статус и сроки подписания. 
  • Автоматическая проверка форматов и электронной подписи снижает риск ошибок. Причину расхождения данных можно найти и исправить сразу.
  • Электронный архив не требует места и затрат на хранение. Найти нужный документ можно за пару кликов, а доступ получают только выбранные сотрудники.
  • Сделки оформляются быстрее. Первичные и закрывающие документы подписываются в считаные минуты. 
  • Данные передаются по защищённому соединению, что повышает безопасность. Риски порчи или утери документов минимальны.
  • С ЭДО информация быстрее попадает в учётные системы. Сотрудники меньше тратят времени на рутину и могут работать продуктивнее, в том числе удалённо.

Электронная подпись для ИП

В ЭДО все документы подписываются электронной подписью — это цифровой аналог обычной подписи, который фиксирует, кто и когда подписал файл.

Есть три вида электронной подписи.

  • Простая электронная подпись — это логин и пароль. Она подходит только для внутренних документов.
  • Усиленная неквалифицированная (УНЭП). Её можно получить в любом коммерческом удостоверяющем центре (УЦ) или бесплатно на Госуслугах. Подходит для подписания договоров, актов, накладных и других первичных документов, главное, заключить соглашение о признании этого вида подписи между сторонами. Для большинства кадровых документов НЭП можно использовать и без соглашения.
  • Усиленная квалифицированная (УКЭП). Она приравнивается к обычной подписи на бумаге и выдаётся только аккредитованными центрами.

ИП может использовать разные виды электронной подписи для разных задач. Например:

  • КЭП подходит для сдачи отчётности в ФНС, СФР и Росстат, участия в госзакупках и регистрации онлайн-касс.
  • НЭП можно применять для обмена документами с контрагентами.
  • ПЭП используется только для авторизации на информационных ресурсах, например для входа в личный кабинет налогоплательщика.

Предприниматель может доверить подписание документов сотруднику. Для этого оформляется машиночитаемая доверенность (МЧД).

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Какие документы ИП может передавать через ЭДО

В ЭДО индивидуальный предприниматель может работать с любыми видами документов.

  • Для контрагентов это договоры, допсоглашения, счета-фактуры, УПД и накладные.
  • В ЭДО можно сдавать всю отчётность — декларации по НДС, УСН, 3-НДФЛ, уведомления, заявление на патент и отчёты по прослеживаемым товарам.
  • По сотрудникам можно отправлять отчёты: РСВ, 6-НДФЛ, ЕФС-1 и персонифицированные сведения.
  • Транспортные бумаги: путевые листы, накладные, заявки.

Как выбрать оператора электронного документооборота

Выбирайте оператора ЭДО с учётом задач бизнеса и необходимых функций.

Сервис ЭДО должен: 

  • Создавать документы.
  • Отправлять и получать документы.
  • Подписывать документы электронной подписью и проверять её актуальность.
  • Поддерживать обмен в форматах, утверждённых ФНС.
  • Хранить файлы.

Важно, чтобы ЭДО интегрировался с бухгалтерскими программами, поддерживал роуминг с другими операторами. Например, сервис ЭДО от Точка Банк поддерживает роуминг с популярными системами: отправим документы в Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб.

Договор можно заключить с любым оператором, если вам подходят тарифы и условия. Контрагентам не обязательно подключаться к тому же сервису — благодаря роумингу документы можно обменивать между разными системами ЭДО.

Как подключить ЭДО для ИП

Для подключения к ЭДО:

  • Выберите оператора и подходящий тариф. Определитесь с форматом сервиса. Самый удобный вариант веб-версия: ничего не нужно устанавливать, подключение займёт несколько минут.
  • Подайте заявку на подключение и заключите договор с оператором. Оплатите услугу согласно условиям договора.
  • Следуйте инструкциям оператора. 

Интеграция ЭДО и для чего она нужна

Интеграция ЭДО с учётными системами важное преимущество сервиса. Благодаря ей бухгалтер может создавать электронные документы прямо в своей программе, например в 1С, без ручного ввода данных.

ЭДО можно объединить с обменом коммерческими и логистическими данными (EDI) прямо в интерфейсе учётной системы. Все документы и электронные данные будут доступны в одном окне — это экономит время и упрощает работу.

Роуминг ЭДО для ИП и как его подключить

Если ваши контрагенты работают через другого оператора ЭДО, понадобится роуминг. Он позволяет обмениваться документами между разными системами так, будто все подключены к одному сервису. Например, сервис ЭДО от Точка Банк поддерживает роуминг с популярными системами: отправим документы в Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб.

Перед выбором оператора убедитесь, что он поддерживает роуминг.

Тарифы и стоимость ЭДО для ИП

Точка Банк предлагает собственное решение для электронного документооборота. Это сервис, который помогает предпринимателям обмениваться электронными документами удобно и надёжно.

У ЭДО от Точка Банк есть бесплатный тариф. На нём ИП могут подключить ЭДО без оплаты, что особенно выгодно на старте бизнеса. Бесплатный тариф даёт базовый функционал: отправку и приём документов, хранение и определённые права доступа.

Если потребности растут, можно перейти на платный тариф, который предлагает расширенные возможности, включая интеграцию с учётными системами, дополнительные шаблоны документов, расширенные права доступа, а также приоритетную техническую поддержку.

Чтобы точно узнать, что входит в бесплатные и платные тарифы ЭДО от Точка Банк, и сравнить условия, стоит обратиться на официальный сайт или связаться со службой поддержки. Это поможет выбрать наиболее подходящий вариант под ваш бизнес и задачи.

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ЭДО для ИП: как подключить, стоимость, выбор оператора — Точка Банк