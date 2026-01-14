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ЭДО
ЭДО

Изменения в ЭДО с 2026 года

С 2026 года ФНС получает больше контроля над электронными документами, а бизнес меньше пространства для формальных ошибок. Что именно меняется и где чаще всего будут возникать риски — в разборе ниже.

14.01.2026
3583
3583

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Актуальные шаблоны в ЭДО от Точка Банк

Не нужно следить за изменениями — мы уже всё обновили. Подписывайте и отправляйте документы в пару кликов.
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В 2026 году вступили в силу масштабные изменения в сфере электронного документооборота (ЭДО). Нововведения затронули форматы электронных документов, правила их обмена, требования к реквизитам, а также порядок работы с НДС. 

Обновление правил обмена электронными документами

С начала 2026 года изменится порядок взаимодействия участников ЭДО. Речь идёт как о технических форматах, так и о логике обмена документами между организациями и индивидуальными предпринимателями. Пересмотрены форматы электронных счетов-фактур и УПД, состав обязательных реквизитов и требования к корректности заполнения документов. 

Изменения в Налоговом кодексе

Поправки в налоговое законодательство напрямую повлияют на электронный документооборот. В частности, поэтапно снижается лимит доходов для освобождения от НДС: до 20 млн ₽ в 2025 году, до 15 млн ₽ в 2026 году и до 10 млн ₽ с 2027 года. Это приведёт к увеличению числа плательщиков НДС, которым потребуется оформлять счета‑фактуры в электронном виде.

Новые требования к реквизитам счетов-фактур

В электронных счетах-фактурах появятся дополнительные требования к указанию платёжных документов — потребуется отражать сведения не только по основным платежам, но и по авансам. Для индивидуальных предпринимателей вводится уточнение: при подписании электронного счёта-фактуры необходимо указывать ОГРНИП и дату его присвоения.

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Форматы документов перейдут под контроль ФНС

Полномочия по утверждению форматов электронных счетов-фактур переходят от правительства к Федеральной налоговой службе. Ожидается, что форматы будут обновляться чаще, а изменения внедряться оперативнее. Бизнесу потребуется внимательно отслеживать приказы и разъяснения ФНС.

Обновление форматов из-за новых ставок НДС

В связи с изменением ставок НДС электронные документы должны будут поддерживать новые значения налога — 22, 22/122 и 18,03%. Без обновления форматов документы не пройдут контрольные проверки.

Корректировка XSD-схем и шаблонов

Изменения затронут и техническую часть ЭДО: будут обновлены XSD-схемы, шаблоны электронных документов и требования к заполнению отдельных полей. Это особенно важно для компаний, использующих доработанные конфигурации 1С или интеграции с операторами ЭДО.

ЭДО для маркируемых товаров

Для операций с товарами, подлежащими обязательной маркировке, электронный документооборот фактически становится обязательным. Использование бумажных документов в таких случаях будет исключено.

С 2026 года электронный документооборот окончательно закрепляется как обязательный элемент налогового и бухгалтерского учёта.

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ЭДО в 2026 году: новые форматы, НДС, требования ФНС — Точка Банк