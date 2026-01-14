Изменения в ЭДО с 2026 года

В 2026 году вступили в силу масштабные изменения в сфере электронного документооборота (ЭДО). Нововведения затронули форматы электронных документов, правила их обмена, требования к реквизитам, а также порядок работы с НДС.
Обновление правил обмена электронными документами
С начала 2026 года изменится порядок взаимодействия участников ЭДО. Речь идёт как о технических форматах, так и о логике обмена документами между организациями и индивидуальными предпринимателями. Пересмотрены форматы электронных счетов-фактур и УПД, состав обязательных реквизитов и требования к корректности заполнения документов.
Изменения в Налоговом кодексе
Поправки в налоговое законодательство напрямую повлияют на электронный документооборот. В частности, поэтапно снижается лимит доходов для освобождения от НДС: до 20 млн ₽ в 2025 году, до 15 млн ₽ в 2026 году и до 10 млн ₽ с 2027 года. Это приведёт к увеличению числа плательщиков НДС, которым потребуется оформлять счета‑фактуры в электронном виде.
Новые требования к реквизитам счетов-фактур
В электронных счетах-фактурах появятся дополнительные требования к указанию платёжных документов — потребуется отражать сведения не только по основным платежам, но и по авансам. Для индивидуальных предпринимателей вводится уточнение: при подписании электронного счёта-фактуры необходимо указывать ОГРНИП и дату его присвоения.
Форматы документов перейдут под контроль ФНС
Полномочия по утверждению форматов электронных счетов-фактур переходят от правительства к Федеральной налоговой службе. Ожидается, что форматы будут обновляться чаще, а изменения внедряться оперативнее. Бизнесу потребуется внимательно отслеживать приказы и разъяснения ФНС.
Обновление форматов из-за новых ставок НДС
В связи с изменением ставок НДС электронные документы должны будут поддерживать новые значения налога — 22, 22/122 и 18,03%. Без обновления форматов документы не пройдут контрольные проверки.
Корректировка XSD-схем и шаблонов
Изменения затронут и техническую часть ЭДО: будут обновлены XSD-схемы, шаблоны электронных документов и требования к заполнению отдельных полей. Это особенно важно для компаний, использующих доработанные конфигурации 1С или интеграции с операторами ЭДО.
ЭДО для маркируемых товаров
Для операций с товарами, подлежащими обязательной маркировке, электронный документооборот фактически становится обязательным. Использование бумажных документов в таких случаях будет исключено.
С 2026 года электронный документооборот окончательно закрепляется как обязательный элемент налогового и бухгалтерского учёта.