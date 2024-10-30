Испытательный срок: как оформить сотрудника?

Испытательный срок — время проверить, справляется ли человек с работой, имеет ли нужные профессиональные навыки и дисциплину. В статье мы расскажем, как проверка должна проходить по закону.

Что такое испытательный срок и зачем он нужен?

Испытательный срок — это период, когда работодатель проверяет, подходит ли сотрудник для должности. Если всё в порядке, человек остаётся работать, а если навыки не устроили работодателя, он может его уволить.

Важно бережно отнестись к сотруднику, помочь ему адаптироваться и погрузиться в работу. Тем не менее, важно учитывать нюансы, которые помогут законно уволить работника. Вдруг его навыки окажутся недостаточными или он окажется грубым нарушителем дисциплины? Если не учесть особенности оформления, сотрудник может обратиться в суд и восстановиться в должности после увольнения.

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Порядок оформления сотрудника на испытательный срок

Важный момент — сотрудник должен согласиться на период проверки и подтвердить это подписью. Условие об испытании работника вписывается в его трудовой договор ещё до того, как он приступил к обязанностям. Так гласит Трудовой Кодекс РФ Статья 70. Если такого пункта в трудовом договоре нет, работник автоматически нанимается на должность.

Если информация об испытании есть только в нормативном акте или приказе о приёме на работу, она не имеет юридической силы.

Если фирма издаёт приказы о приёме на работу, то условие нужно вписать и туда. Но трудовой договор первичен.

Бывают случаи, когда работодатель заключил с новичком трудовой договор без периода проверки и обнаружил это позже. А испытание предполагалось. Тогда можно составить допсоглашение к договору. Но только с согласия сотрудника.

При оформлении можно использовать такую формулировку:

«Настоящим договором/соглашением предусмотрено условие об испытании с установлением испытательного срока продолжительностью ____ *»

На сотрудников, работающих дольше пяти дней, у которых эта работа основная, нужно вести трудовую книжку (ст. 66 ТК РФ). Это связано с тем, что испытательный срок входит в трудовой стаж. Исключение, когда работодатель — физлицо.

Как оценить, соответствует ли человек должности? Простого наблюдения в этом вопросе недостаточно, чтобы решение не было субъективным.

Что надо сделать работодателю?

ознакомить сотрудника со всеми трудовыми обязанностями и графиком работы,

прописать задачи и время работы прописать в трудовом договоре или должностных инструкциях,

попросить работника ознакомиться и поставить подпись.

Пример Администратора Ларису уволили с испытания, обосновав это тем, что она не составила рабочее расписание на следующий месяц. Женщина пошла в суд и выиграла его, так как у работодателя не было никаких доказательств того, что Лариса знала об этой обязанности.

Сверх оговоренных обязанностей ничего требовать от сотрудника нельзя. А вот если человек не справился с тем, под чем подписался, это основание для увольнения. Но только в том случае, если факт подтверждён.

Зарплата на испытательный срок

Часто работодатели предлагают меньшую оплату на время испытания при приёме не работу. Но это незаконно: сотрудник ничем не отличается от тех, кто уже в штате — испытательный срок входит в стаж, а труд работника также оплачивается.

Кому устанавливают испытательный срок?

Испытательный срок можно назначать только сотрудникам, которых оформляют по трудовому договору. Даже если это человек на удалёнке.

Следовательно, внештатным работникам, например, принятым по договору подряда, проводить испытание нельзя.

Пример Карина устраивается на работу в СМИ. Она хочет быть фрилансером — автором, который пишет статьи в удобное время. Карине нельзя установить испытательный срок, потому что она нанимается не по трудовому договору, а по договору подряда.

Для кого испытательный срок не устанавливается?

Полный перечень всех категорий граждан, кому нельзя устанавливать испытательный период, прописан в ТК РФ Статья 70. В частности:

беременные и матери, чьи дети не достигли полутора лет;

отцы-одиночки, чьи дети не достигли полутора лет;

несовершеннолетние;

сотрудникам, проходившим стажировку по ученическому контракту;

работники, которые работают по срочному трудовому договору до двух месяцев;

молодые специалисты, для которых это первое место работы по специальности после окончания учебного заведения;

замещающие специалисты, выигравшие конкурс;

сотрудники, переведённые из другой компании.

Последствие – штраф, согласно КоАП РФ Статье 5.27.

Сколько может длиться испытательный срок?

Максимальный испытательный срок определён законом. Он зависит от должности:

рядовые сотрудники до трёх месяцев;

сотрудники, которые устраиваются по срочному договору от двух месяцев до полугода – две недели;

руководящий состав (генеральный директор и его заместитель, главный бухгалтер и его заместитель, руководитель филиала, представительства или другого обособленного подразделения) — до полугода.

Часто возникает путаница с периодом проверки для руководящего состава. Роструд в письме от 20.11.2015 № 2630-6-1 уточнил, что директора по персоналу, администраторы, управляющие и начальники департаментов — в общем те, у кого в подчинении есть люди — это рядовые сотрудники, и их нельзя испытывать более трёх месяцев.

Пример Алексей устроился в компанию на должность коммерческого директора. Ему установили испытание сроком в год. Это грубое нарушение закона. Поэтому если Алексей подаст в суд, он его обязательно выиграет.

Оформлять испытательный срок можно в календарных или в рабочих днях. Главное, чтобы срок не был дольше, предписанного законом. Это важно учитывать, когда на период проверки приходятся праздники.

Можно ли продлить испытательный срок?

Нет. Его можно только сократить, а продлевать его строго запрещено, даже если об этом просит сам сотрудник.

Важно: работодатель не может несколько раз брать на одну и ту же должность одного сотрудника, каждый раз назначая ему испытательный срок. Это будет считаться продлением.

При сокращении срока есть две возможности:

предварительно прописать в договоре период короче максимального;

с согласия работника досрочно завершить период проверки, подписав дополнительное соглашение.

Увольнение: что делать, если работник не прошёл испытательный срок?

Если в оговоренный период не было увольнения, на следующий день после окончания срока проверки сотрудник автоматически становится постоянным. Для этого ничего не нужно оформлять.

Если сотрудник увольняется сам, он должен отработать три дня вместо двух недель.

Если работник не прошёл испытательный срок, его нужно уведомить об этом минимум за три дня и письменно объяснить почему. День уведомления при этом не считается. Важно, чтобы в это время человек был не на больничном или в отпуске. Если он заболел или отдыхает, надо дождаться его выхода на работу.

Пример 21 ноября Ольгу уведомили об увольнении. Значит, само увольнение будет 25 ноября.

Формулировка для увольнения может звучать как «неудовлетворительно прошёл испытание». И для этого у работодателя должны быть доказательства на случай, если бывший сотрудник решит обжаловать решение в суде. А это довольно распространенная практика из-за нежелания иметь запись об увольнении в трудовой книжке.

В качестве доказательства того, что человек не справился с работой могут быть:

жалобы коллег и клиентов;

акты, фиксирующие ошибку или нарушение;

объяснительные работника;

отчёт руководителя или наставника о работе сотрудника.

Важно: нельзя уволить сотрудника за неисполнение обязанностей, с которыми он не был ознакомлен под подпись.

Есть категория работников, кого нельзя увольнять с испытательного срока, даже если их компетенции не соответствуют должности. Это:

женщины с ребёнком от полутора до трёх лет;

мать- или отец-одиночка с ребёнком до 14 лет или ребёнком-инвалидом;

единственный кормилец ребёнка-инвалида;

единственный кормилец ребёнка до трёх лет, при условии, что в семье три и более детей до 14 лет.

После того как сотрудник распишется под уведомлением об увольнении, работодатель издаёт приказ о расторжении трудового договора и подаёт в СФР подраздел 1.1 формы ЕФС-1.

Процесс увольнения будет таким же как для всех. Зарплату и другие полагающиеся выплаты нужно перевести в последний рабочий день. Единственное отличие — в трудовой книжке нужно поставить пометку о том, что трудовые отношения расторгнуты из-за неудовлетворительно пройденного испытания.

Важно: испытательный срок даёт права и сотруднику. Если ему не понравилась работа, он вправе уволиться, предупредив за 3 дня.

Пример Через 3 дня она не вышла на работу, и работодатель уволил её по статье — за прогул. Это незаконно: работодатель обязан был принять заявление об уходе. Жанна вправе обратиться в суд. Жанна устроилась на работу с испытательным сроком. Но быстро поняла, что ей далеко добираться до офиса, а обязанностей слишком много. Она предупредила работодателя об увольнении за 3 дня. Но работодатель потребовал Жанну отрабатывать две недели.

Если увольнение было незаконным, то суд восстановит человека в должности, а работодателя обяжет выплатить заработную плату за период простоя. Также придётся оплатить моральный ущерб и расходы на адвоката.

Приведём наиболее частые ошибки. Работодателям нельзя:

Нанимать человека без трудового договора и называть это испытательным сроком или стажировкой. Всё должно быть оформлено официально.

Сообщать об увольнении в последний день испытания. Это надо делать за три дня.

Брать сотрудника на испытательный срок и указывать это только в приказе о приёме на работе. Условие о периоде проверки обязательно должно указываться в трудовом договоре.

Увольнять за неисполнение или плохое исполнение задач, с которыми сотрудник не ознакомился под подпись.

Увольнять без письменных доказательств профнепригодности сотрудника.

Брать на испытательный период категорию граждан, кому нельзя проводить испытание.

Испытывать сотрудников дольше положенного законом срока.

Во время периода адаптации важно быть рядом с сотрудником: поддерживать, отвечать на вопросы, помогать адаптироваться. Фиксируйте результаты и недочёты, давайте обратную связь — всё это поможет при подведении итогов испытательного срока.