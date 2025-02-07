По общему правилу в 2026 году сотрудник обязан предупредить работодателя об увольнении не позднее чем за 14 календарных дней. Этот срок считается обязательной отработкой и начинает отсчитываться со следующего дня после получения заявления работодателем.

Также закон допускает увольнение без двухнедельной отработки. Всё зависит от выбранного основания расторжения договора и договорённостей между сторонами. Точка Банк разберёт, как правильно оформить процедуру, чтобы избежать споров и претензий.

Коротко Уволиться без отработки можно по соглашению сторон или по договорённости с работодателем. В любом случае нужно правильно оформить документы и произвести обязательные выплаты. В 2026 году сотрудник обязан предупредить работодателя об увольнении за 14 календарных дней. Этот срок считается обязательной отработкой и отсчитывается со следующего дня после подачи заявления.

Порядок увольнения в 2026 году

В 2026 году Трудовой кодекс РФ обязывает сотрудника заранее уведомить работодателя об увольнении. Минимальный срок предупреждения — 14 календарных дней. Этот период и считается отработкой перед увольнением.

Отработка — это время, когда сотрудник продолжает работать после подачи заявления. Срок начинает отсчитываться со следующего дня после его получения работодателем. В стандартной ситуации он составляет не менее двух недель.

Если нужно больше времени для передачи дел и поиска нового специалиста, стороны могут договориться о продлении срока. Такое решение принимается только по взаимному согласию.

Расторжение трудового договора по инициативе сотрудника регламентируется ст. 80 ТК РФ.

Нюансы расчёта отработки при увольнении

Дни считают подряд с учётом выходных и праздников. Срок не прерывается из-за отпуска или больничного.

Для освобождения от должности человек пишет заявление на имя руководителя. Устная просьба не является основанием для увольнения.

Законодательно утверждённой формы документа нет, можно написать в произвольном виде.

Экспертное мнение При увольнении важно правильно определить основание расторжения договора и дату последнего рабочего дня. Ошибки чаще всего возникают в расчёте сроков отработки и в формулировках приказа. Если стороны договорились об увольнении без отработки, это нужно зафиксировать документально. Также не забудьте вовремя произвести окончательный расчёт и выдать сотруднику все обязательные документы.Чтобы упростить кадровые процессы и избежать споров, удобно использовать кадровый учёт от Точка Банк — сервис помогает оформить увольнение, подготовить документы и контролировать выплаты без лишней рутины. Дарья Жуковская Редактор-эксперт кадрового учёта от Точка Банк

Заявление обычно содержит:

ФИО директора или начальника и название компании;

ФИО увольняющегося;

должность;

текст с просьбой уволить;

даты подачи заявления и последнего рабочего дня;

подпись с расшифровкой ФИО.

Увольнение без отработки двух недель

Если сотрудник и работодатель договорились и не имеют взаимных претензий, увольнение можно оформить без двухнедельной отработки. Закон это допускает. Главное — правильно выбрать способ расторжения договора.

Есть два варианта увольнения:

По соглашению сторон. По собственному желанию без отработки по договорённости с работодателем.

В обоих случаях можно обойтись без обязательных двух недель. Но порядок оформления процедур будет разным. Поэтому важно заранее понимать, какой способ вы выбираете.

Варианты увольнения

Ситуации По соглашению сторон По желанию сотрудника Договорённости Может предложить работодатель Если сотрудник желает расторгнуть трудовой договор, то этот вариант не может считаться по обоюдному согласию. Отработка Отработка не требуется Отработка требуется, но стороны могут договориться об увольнении без отработки Выплаты Заработная плата плюс компенсация за неиспользованный отпуск Заработная плата плюс компенсация за неиспользованный отпуск

Увольнение по соглашению сторон

При увольнении по соглашению сторон сотруднику не нужно отрабатывать две недели. Работник договаривается о дате последнего рабочего дня. Эту дату фиксируете в соглашении.

Стороны могут обсудить не только дату, но и дополнительные выплаты. Например, работодатель вправе предложить выходное пособие. Это удобно, если сотрудник не планирует увольняться по собственному желанию.

Если о дополнительных выплатах не договорились, работодатель обязан оплатить только фактически отработанные дни и компенсировать неиспользованный отпуск. Выходное пособие в этом случае платить не нужно.

Увольнение по собственному желанию

По общему правилу сотрудник обязан отработать две недели. Это нужно, чтобы у работодателя было время найти замену.

Но если работодатель готов отпустить сотрудника раньше, это не запрещено. Можно сократить срок отработки до нескольких дней. Или вовсе оформить увольнение без отработки.

Для этого сотрудник пишет заявление по собственному желанию. В заявлении указывается дата увольнения. Эту дату нужно согласовать с работодателем.

В ряде случаев отработка не требуется по закону. Например, если у сотрудника есть медицинские противопоказания, которые не позволяют продолжать работу. В такой ситуации работодатель не вправе требовать двухнедельную отработку.

При увольнении по собственному желанию работодатель может выплатить сотруднику больше, чем требует закон. Например, начислить внеочередную премию или дополнительную компенсацию. Такое решение компания принимает добровольно.

Важно помнить: принуждать сотрудника писать заявление по собственному желанию нельзя. Это нарушение трудового законодательства. Если инициатором расторжения договора выступает работодатель, безопаснее оформить увольнение по соглашению сторон.

Какие документы выдать сотруднику при увольнении в 2026 году

При увольнении сотрудника важно не только правильно оформить приказ и произвести расчёт, но и выдать все обязательные документы. За нарушение сроков работодателю грозит штраф.

Уведомление СФР

После увольнения сотрудника нужно уведомить СФР. Работодатель подаёт форму ЕФС-1, подраздел 1.1, не позднее следующего рабочего дня после издания приказа.

Трудовая книжка или СТД-Р

Если ведётся бумажная трудовая книжка, в день увольнения сотруднику выдают её на руки.

Если книжка электронная, оформляют форму СТД-Р. В ней указывают приём, переводы и увольнение. Документ можно выдать на бумаге или в электронном виде с подписью.

Если сотрудник не забрал документы в день увольнения, он может обратиться позже. Работодатель обязан выдать их в течение трёх рабочих дней.

Сведения о стаже и взносах

При увольнении сотруднику передают под роспись:

подраздел 1.2 формы ЕФС-1 (о страховом стаже за текущий год);

раздел 3 расчёта по страховым взносам (с начала квартала по дату увольнения).

Отдельную выписку из персонифицированных сведений обычно не оформляют — данные уже есть в РСВ.

Расчёт и справка о доходах

В день увольнения сотруднику выдают расчётный листок. В нём отражают зарплату, компенсацию за отпуск и другие выплаты.

По запросу выдают справку о доходах — из формы 6-НДФЛ. Она нужна новому работодателю для корректного расчёта вычетов.

Справка 182н

Форму 182н отменили с 2023 года. Сейчас данные о доходах СФР получает автоматически.

Если сотрудник попросит такую справку, работодатель может выдать её в свободной форме.

Если сотрудник не пришёл за документами

Работодатель направляет письменное уведомление. Бумажную трудовую книжку отправляют по почте только с согласия сотрудника.

СТД-Р и сведения о стаже можно направить заказным письмом без дополнительного разрешения.

Ответственность