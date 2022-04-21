Кредит или лизинг: чем отличаются и что лучше

Кредит и лизинг — это два вида финансирования бизнеса. У каждого из них есть свои особенности, достоинства и недостатки. Подробнее о них — в статье Точка Банка.
Кредит для ИП и юридических лиц: условия и особенности
Кредит — это денежный займ, который оформляется между заёмщиком и банком. Нужная сумма выдаётся индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу на определённый срок и под указанный процент.
Заёмщик может потратить деньги на разные бизнес-цели: купить товар, выплатить зарплату или налоги, приобрести недвижимость, технику или оборудование.
Условия кредитов сильно отличаются в разных банках. Можно даже найти индивидуальный график погашения долга.
По кредитам на крупные суммы оформляется обеспечение: поручительство или залог. Обеспечением выступают как приобретаемое имущество, так и другие активы. В залог можно отдать имущество или активы.
Лизинг для ИП и компаний: как работает и в чём особенности
Лизинг — это длительная аренда имущества с последующим переходом права собственности. Чаще всего в лизинг берут оборудование, технику и транспортные средства: микроавтобусы, тягачи, коммунальную технику.
Лизингодатель предоставляет лизинг и считается владельцем имущества. Лизингополучатель пользуется активами и выплачивает за это лизинговые платежи. А в конце срока аренды может выкупить имущество у лизингодателя по остаточной стоимости.
Лизинг или кредит: в чём отличие для бизнеса
Цели кредита и лизинга
Кредит можно потратить практически на любые нужды организации:
- Пополнение оборотных средств
- Выплата зарплаты сотрудникам
- Оплата аренды помещения
- Закупка новой партии товаров
- Реклама
- Покрытие кассовых разрывов
- Приобретение оборудования, промышленной техники, автомобилей
- Покупка недвижимости: офисов, складов, земельных участков
- Погашение сторонних займов
- Ремонт и техническая поддержка оборудования
- Обновление офиса, например, покупка новой мебели и техники
- Масштабирование бизнеса
У лизинга ограниченная цель — он подходит лишь для приобретения имущества. В основном это:
- Легковые и грузовые машины
- Спецтехника: экскаваторы, бульдозеры, автокраны
- Сельскохозяйственная техника: тракторы, сеялки, пресс-подборщики
- Спортивное оборудование: тренажёры
Предмет сделки
Предмет кредитной сделки — это деньги. Их можно потратить на покупку автомобиля, оборудования и других активов, которые перейдут в собственность заёмщика.
Предмет лизинга — имущество, которое оформляется в долгосрочную аренду. Его владельцем остаётся лизингодатель.
Организации, которые оформляют кредиты и лизинги
Кредиты выдают только банки. Лизинг предоставляют разные учреждения: банки, лизинговые компании, другие фирмы и даже ИП. Главное, чтобы у них был нужный ОКВЭД в учредительных документах. Подойдёт код из группы 77 или ОКВЭД 64.91.
Предъявляемые требования
Перед выдачей кредита банки изучают платёжеспособность заёмщика и проводят финансовый анализ. Смотрят налоговые декларации, выписки по расчётным счетам, иногда ещё и бизнес-план. Так банк определяет рентабельность и финансовую устойчивость бизнеса.
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У лизинговых организаций требования обычно проще. Пакет документов собрать придётся, но глубокого финансового анализа не будет. Объясняется это тем, что имущество остаётся в собственности у лизингодателя. То есть при неуплате технику или автомобиль изымают в счёт долга.
Период получения и погашения
Кредит выдают практически на любой срок: от нескольких месяцев до 10 и более лет. Так, оборотные кредиты выдают на 2–3 года, инвестиционные кредиты — на 5–10 лет, а коммерческие ипотеки — на 15–30 лет.
Возвращать кредит можно по графику или раньше срока. У многих банков за досрочное погашение предусмотрена дополнительная комиссия.
Лизинг — это долгосрочная аренда. Обычно её оформляют на срок 5–10 лет. Но бывают и краткосрочные договоры на срок до 1 года.
Часто договор лизинга тоже можно выполнить досрочно, выкупив предмет лизинга у лизингодателя.
Первоначальный взнос
Банки редко требуют первоначальный взнос от заёмщиков. Исключение — кредиты под залог приобретаемой недвижимости, оборудования и транспорта, а также крупные комплексные кредиты на масштабирование или запуск новых направлений бизнеса. В них может быть условие о первоначальном взносе до 30%.
По лизинговым сделкам первоначальный взнос обычно предусмотрен от 5 до 30%. Программы без первоначального взноса встречаются редко.
Право собственности при лизинге и кредите: в чьих руках актив
При кредитовании право собственности на приобретаемый актив будет у предпринимателя, даже если имущество пойдёт в залог по сделке. В случае с ООО оборудование, техника или автомобиль числятся на балансе фирмы.
При лизинге имуществом владеет лизингодатель. В собственность компании оно перейдёт после завершения договора, если его выкупить. Имущество чаще учитывается на забалансовых счетах компании, но может стоять и на балансе лизингополучателя. Это зависит от условий договора.
Число участников
При оформлении кредита договор подписывают две стороны: представитель банка и заёмщик.
Лизинг подразумевает трёхстороннюю сделку. В ней участвуют лизингополучатель, продавец имущества и лизинговая организация. Последняя покупает имущество у продавца и сдаёт в аренду лизингополучателю.
Стоимость лизинга и кредита
За кредит компания платит проценты. Лизинговый платёж тоже состоит:
- Из возмещения затрат лизингодателя на покупку имущества
- Дохода лизингодателя
Из-за сложного ценообразования стоимость лизинга в среднем выше, чем проценты по кредиту. То есть кредит обычно выгоднее лизинга. Но стоит учитывать нюансы:
- Иногда лизинговая компания может оплатить часть расходов лизингополучателя. Например, сервисное обслуживание имущества или его страхование.
- У лизинговой компании может быть выгодный договор с производителем активов.
В этих случаях лизинг будет стоить дешевле, чем кредит.
Преимущества в налогообложении
И при кредитовании, и при лизинге компания сокращает налоговые платежи. Но при кредитовании экономия обычно меньше.
Как кредит повлияет на компанию на ОСНО
Налог на прибыль. Проценты по кредиту включаются в расходы и увеличивают себестоимость. Если кредит направлен на цели бизнеса, это уменьшает налог на прибыль. А если за счёт кредита компания купила имущество, в расходах учтётся и его амортизация. Тогда налог на прибыль будет ещё меньше.
НДС. Налог на добавленную стоимость за покупку имущества можно принять в зачёт в том периоде, когда совершена покупка. А значит, итоговая сумма НДС к уплате будет меньше.
При лизинге возможна большая экономия, поскольку компания или ООО не приобретает актив в собственность.
Как лизинг отразится на компании на ОСНО
Налог на прибыль. Затраты по лизингу входят в себестоимость продукции, а значит, они будут уменьшать налоговую базу налога на прибыль.
НДС. Лизингополучатель принимает к вычету НДС с лизинговых платежей весь период действия договора. То есть уменьшает итоговую сумму НДС, которую нужно заплатить.
Имущественные налоги. Активы в лизинге чаще всего не находятся на балансе фирмы, а значит, налог на имущество компания не платит.
Эксплуатационная выгода
При кредитовании ИП или ООО получают деньги. Цели, на которые их можно потратить, обычно прописываются в договоре.
При лизинге кроме основного имущества часто предоставляются дополнительные услуги. Например, обслуживание оборудования.
Последствия неплатёжеспособности
Если выплачивать кредит становится трудно, банк может провести реструктуризацию:
- Снизить ставку по процентам
- Изменить график погашения платежей
- Продлить срок кредитования
С лизинговыми организациями тяжелее договориться об изменении условий контракта. Кроме того, имуществом владеет лизингодатель, и если выплаты поступают несвоевременно, он может вернуть объект себе.
Плюсы и минусы лизинга и кредита для бизнеса
Достоинства лизинга
— Если у лизинговой компании заключён партнёрский договор с поставщиком, можно выгодно купить имущество по цене ниже рыночной
— Требования к заёмщику обычно менее жёсткие
— Можно оптимизировать налоги: на имущество, прибыль и НДС
— Заявки рассматриваются быстро
— Часть расходов может взять на себя лизингодатель, например сервис и страховку
Недостатки лизинга
— Реструктуризации обычно не предусмотрены, значит, будет тяжело договориться о послаблениях в выплатах
— Имущество могут изъять, если есть просрочки по платежам
— До закрытия договора имущество принадлежит лизингодателю
— Максимальные сроки лизинга обычно меньше, чем при кредитовании
Достоинства кредита
— Имущество сразу становится собственностью заёмщика
— Стоимость кредита обычно ниже, чем лизинга
— Потратить кредит можно на любые бизнес-цели
— Кредиты предоставляются на длительные сроки — до 30 лет
Недостатки кредита
— Требования к заёмщику жёстче
— Заявки рассматриваются дольше, чем по лизингу
— Уменьшить налоги не выйдет
Какое финансирование лучше получить
Выбор финансирования зависит от цели бизнеса и его особенностей. Например, для ИП или ООО выгода лизинга или кредита будет разной. Рассмотрим на примере покупки грузового автомобиля.
Что лучше выбрать ООО: лизинг или автокредит
У ООО больше возможностей для экономии за счёт лизинга. Например, можно применить ускоренную амортизацию.
Согласно НК РФ, к грузовому автомобилю можно применить коэффициент 3. А значит, амортизационные отчисления будут в три раза больше. Это уменьшает налог на прибыль и имущество, поэтому для юрлица лизинг может быть выгоднее кредита.
Что выгоднее для ИП: лизинг или кредит на автомобиль
ИП обычно не считают амортизацию, поэтому не получают выгоду от повышающих коэффициентов.
К тому же, если предприниматель на льготной системе налогообложения, он не платит налог на имущество, прибыль и чащевсего, НДС. Тогда автокредит может оказаться выгоднее, потому что процентные ставки банков в целом ниже, чем доходы лизингодателя в лизинговом платеже.