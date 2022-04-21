Кредит или лизинг: чем отличаются и что лучше

Кредит и лизинг — это два вида финансирования бизнеса. У каждого из них есть свои особенности, достоинства и недостатки. Подробнее о них — в статье Точка Банка.

Коротко Лизинг — если важно получить имущество с налоговой экономией и меньшими требованиями к заёмщику. Для компаний на ОСНО лизинг выгоднее, для ИП на УСН — чаще кредит. Кредит подходит, если нужны деньги «на всё»: от зарплат до покупки офиса.

Кредит для ИП и юридических лиц: условия и особенности

Кредит — это денежный займ, который оформляется между заёмщиком и банком. Нужная сумма выдаётся индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу на определённый срок и под указанный процент.

Заёмщик может потратить деньги на разные бизнес-цели: купить товар, выплатить зарплату или налоги, приобрести недвижимость, технику или оборудование.

Условия кредитов сильно отличаются в разных банках. Можно даже найти индивидуальный график погашения долга.

По кредитам на крупные суммы оформляется обеспечение: поручительство или залог. Обеспечением выступают как приобретаемое имущество, так и другие активы. В залог можно отдать имущество или активы.

ПРИМЕР Компания берёт кредит в банке на покупку оборудования. В качестве залога оформили приобретаемое оборудование и личный автомобиль владельца компании.

Лизинг для ИП и компаний: как работает и в чём особенности

Лизинг — это длительная аренда имущества с последующим переходом права собственности. Чаще всего в лизинг берут оборудование, технику и транспортные средства: микроавтобусы, тягачи, коммунальную технику.

Лизингодатель предоставляет лизинг и считается владельцем имущества. Лизингополучатель пользуется активами и выплачивает за это лизинговые платежи. А в конце срока аренды может выкупить имущество у лизингодателя по остаточной стоимости.

ПРИМЕР Ресторан японской кухни хочет запустить доставку, а для этого нужен автомобиль. Компания берёт авто стоимостью 1 000 000 в лизинг на пять лет. За это время ресторан выплачивает больше половины стоимости авто — 600 000 ₽. А после выкупает его в собственность по остаточной стоимости 400 000 ₽.

Лизинг или кредит: в чём отличие для бизнеса

Цели кредита и лизинга

Кредит можно потратить практически на любые нужды организации:

Пополнение оборотных средств

Выплата зарплаты сотрудникам

Оплата аренды помещения

Закупка новой партии товаров

Реклама

Покрытие кассовых разрывов

Приобретение оборудования, промышленной техники, автомобилей

Покупка недвижимости: офисов, складов, земельных участков

Погашение сторонних займов

Ремонт и техническая поддержка оборудования

Обновление офиса, например, покупка новой мебели и техники

Масштабирование бизнеса

У лизинга ограниченная цель — он подходит лишь для приобретения имущества. В основном это:

Легковые и грузовые машины

Спецтехника: экскаваторы, бульдозеры, автокраны

Сельскохозяйственная техника: тракторы, сеялки, пресс-подборщики

Спортивное оборудование: тренажёры

Предмет сделки

Предмет кредитной сделки — это деньги. Их можно потратить на покупку автомобиля, оборудования и других активов, которые перейдут в собственность заёмщика.

Предмет лизинга — имущество, которое оформляется в долгосрочную аренду. Его владельцем остаётся лизингодатель.

Организации, которые оформляют кредиты и лизинги

Кредиты выдают только банки. Лизинг предоставляют разные учреждения: банки, лизинговые компании, другие фирмы и даже ИП. Главное, чтобы у них был нужный ОКВЭД в учредительных документах. Подойдёт код из группы 77 или ОКВЭД 64.91.

Предъявляемые требования

Перед выдачей кредита банки изучают платёжеспособность заёмщика и проводят финансовый анализ. Смотрят налоговые декларации, выписки по расчётным счетам, иногда ещё и бизнес-план. Так банк определяет рентабельность и финансовую устойчивость бизнеса.

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У лизинговых организаций требования обычно проще. Пакет документов собрать придётся, но глубокого финансового анализа не будет. Объясняется это тем, что имущество остаётся в собственности у лизингодателя. То есть при неуплате технику или автомобиль изымают в счёт долга.

Период получения и погашения

Кредит выдают практически на любой срок: от нескольких месяцев до 10 и более лет. Так, оборотные кредиты выдают на 2–3 года, инвестиционные кредиты — на 5–10 лет, а коммерческие ипотеки — на 15–30 лет.

Возвращать кредит можно по графику или раньше срока. У многих банков за досрочное погашение предусмотрена дополнительная комиссия.

Лизинг — это долгосрочная аренда. Обычно её оформляют на срок 5–10 лет. Но бывают и краткосрочные договоры на срок до 1 года.

Часто договор лизинга тоже можно выполнить досрочно, выкупив предмет лизинга у лизингодателя.

Выкупить лизинговое имущество можно раньше срока, если это предусмотрено договором. Скорее всего, за выкуп нужно заплатить комиссию. Чем раньше выкупить объект лизинга, тем комиссия будет больше.

И наоборот, может быть так, что за 2–3 месяца до окончания договора лизинга никаких комиссий не будет. Точную выкупную стоимость имущества в каждом случае посчитает лизинговая компания. Ангелина Крашенинникова руководитель кредитного направления в Точка Банке

Первоначальный взнос

Банки редко требуют первоначальный взнос от заёмщиков. Исключение — кредиты под залог приобретаемой недвижимости, оборудования и транспорта, а также крупные комплексные кредиты на масштабирование или запуск новых направлений бизнеса. В них может быть условие о первоначальном взносе до 30%.

По лизинговым сделкам первоначальный взнос обычно предусмотрен от 5 до 30%. Программы без первоначального взноса встречаются редко.

Право собственности при лизинге и кредите: в чьих руках актив

При кредитовании право собственности на приобретаемый актив будет у предпринимателя, даже если имущество пойдёт в залог по сделке. В случае с ООО оборудование, техника или автомобиль числятся на балансе фирмы.

При лизинге имуществом владеет лизингодатель. В собственность компании оно перейдёт после завершения договора, если его выкупить. Имущество чаще учитывается на забалансовых счетах компании, но может стоять и на балансе лизингополучателя. Это зависит от условий договора.

Число участников

При оформлении кредита договор подписывают две стороны: представитель банка и заёмщик.

Лизинг подразумевает трёхстороннюю сделку. В ней участвуют лизингополучатель, продавец имущества и лизинговая организация. Последняя покупает имущество у продавца и сдаёт в аренду лизингополучателю.

Стоимость лизинга и кредита

За кредит компания платит проценты. Лизинговый платёж тоже состоит:

Из возмещения затрат лизингодателя на покупку имущества

Дохода лизингодателя

Стоимость лизинга зависит от многих факторов:

— Первоначальной стоимости предмета лизинга— Срока договора— Размера авансового взноса— Остаточной стоимости— Выбранной схемы платежей— Лизинговой ставки— Дополнительных расходов вроде страховки, обслуживания налогов— Ликвидности и предполагаемого износа предмета лизинга

Также стоимость лизинга опосредованно зависит от ключевой ставки, а ещё обычно учитывает НДС, так как большинство лизинговых компаний работает на основной системе налогообложения. Ангелина Крашенинникова руководитель кредитного направления в Точка Банке

Из-за сложного ценообразования стоимость лизинга в среднем выше, чем проценты по кредиту. То есть кредит обычно выгоднее лизинга. Но стоит учитывать нюансы:

Иногда лизинговая компания может оплатить часть расходов лизингополучателя. Например, сервисное обслуживание имущества или его страхование. У лизинговой компании может быть выгодный договор с производителем активов.

В этих случаях лизинг будет стоить дешевле, чем кредит.

Преимущества в налогообложении

И при кредитовании, и при лизинге компания сокращает налоговые платежи. Но при кредитовании экономия обычно меньше.

Как кредит повлияет на компанию на ОСНО

Налог на прибыль. Проценты по кредиту включаются в расходы и увеличивают себестоимость. Если кредит направлен на цели бизнеса, это уменьшает налог на прибыль. А если за счёт кредита компания купила имущество, в расходах учтётся и его амортизация. Тогда налог на прибыль будет ещё меньше.

НДС. Налог на добавленную стоимость за покупку имущества можно принять в зачёт в том периоде, когда совершена покупка. А значит, итоговая сумма НДС к уплате будет меньше.

При лизинге возможна большая экономия, поскольку компания или ООО не приобретает актив в собственность.

Как лизинг отразится на компании на ОСНО

Налог на прибыль. Затраты по лизингу входят в себестоимость продукции, а значит, они будут уменьшать налоговую базу налога на прибыль.

НДС. Лизингополучатель принимает к вычету НДС с лизинговых платежей весь период действия договора. То есть уменьшает итоговую сумму НДС, которую нужно заплатить.

Имущественные налоги. Активы в лизинге чаще всего не находятся на балансе фирмы, а значит, налог на имущество компания не платит.

Эксплуатационная выгода

При кредитовании ИП или ООО получают деньги. Цели, на которые их можно потратить, обычно прописываются в договоре.

При лизинге кроме основного имущества часто предоставляются дополнительные услуги. Например, обслуживание оборудования.

ПРИМЕР Компания приобретает производственную линию для цеха. Лизингодатель предоставляет услуги инженера, который сумеет принять и правильно запустить оборудование.

Последствия неплатёжеспособности

Если выплачивать кредит становится трудно, банк может провести реструктуризацию:

Снизить ставку по процентам

Изменить график погашения платежей

Продлить срок кредитования

С лизинговыми организациями тяжелее договориться об изменении условий контракта. Кроме того, имуществом владеет лизингодатель, и если выплаты поступают несвоевременно, он может вернуть объект себе.

Плюсы и минусы лизинга и кредита для бизнеса

Достоинства лизинга

— Если у лизинговой компании заключён партнёрский договор с поставщиком, можно выгодно купить имущество по цене ниже рыночной

— Требования к заёмщику обычно менее жёсткие

— Можно оптимизировать налоги: на имущество, прибыль и НДС

— Заявки рассматриваются быстро

— Часть расходов может взять на себя лизингодатель, например сервис и страховку

Недостатки лизинга

— Реструктуризации обычно не предусмотрены, значит, будет тяжело договориться о послаблениях в выплатах

— Имущество могут изъять, если есть просрочки по платежам

— До закрытия договора имущество принадлежит лизингодателю

— Максимальные сроки лизинга обычно меньше, чем при кредитовании

Достоинства кредита

— Имущество сразу становится собственностью заёмщика

— Стоимость кредита обычно ниже, чем лизинга

— Потратить кредит можно на любые бизнес-цели

— Кредиты предоставляются на длительные сроки — до 30 лет

Недостатки кредита

— Требования к заёмщику жёстче

— Заявки рассматриваются дольше, чем по лизингу

— Уменьшить налоги не выйдет

Какое финансирование лучше получить

Выбор финансирования зависит от цели бизнеса и его особенностей. Например, для ИП или ООО выгода лизинга или кредита будет разной. Рассмотрим на примере покупки грузового автомобиля.

Что лучше выбрать ООО: лизинг или автокредит

У ООО больше возможностей для экономии за счёт лизинга. Например, можно применить ускоренную амортизацию.

Согласно НК РФ, к грузовому автомобилю можно применить коэффициент 3. А значит, амортизационные отчисления будут в три раза больше. Это уменьшает налог на прибыль и имущество, поэтому для юрлица лизинг может быть выгоднее кредита.

Что выгоднее для ИП: лизинг или кредит на автомобиль

ИП обычно не считают амортизацию, поэтому не получают выгоду от повышающих коэффициентов.

К тому же, если предприниматель на льготной системе налогообложения, он не платит налог на имущество, прибыль и чащевсего, НДС. Тогда автокредит может оказаться выгоднее, потому что процентные ставки банков в целом ниже, чем доходы лизингодателя в лизинговом платеже.