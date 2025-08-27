Как получить льготный кредит для малого бизнеса в 2026 году

Льготные кредиты помогают бизнесу экономить на процентах и развиваться быстрее. Ведь на сэкономленные деньги можно закупить партию товара или открыть новую точку.

В статье Точка Банк расскажет обо всех доступных бизнесу программах льготного кредитования и посоветует, как выбрать выгодный кредит.

Если коротко - на сайтах министерств; - на платформе МСП.РФ; - на сайтах региональных центров «Мой бизнес». После этого выберите самую подходящую программу и изучите условия. Иногда достаточно заполнить заявление. А иногда нужен чёткий и подробный бизнес-план. Сперва изучите все доступные программы. Они собраны:

Что такое льготный кредит для малого бизнеса

Льготный кредит — это заёмные деньги, которые бизнес получает под сниженный процент. Банки выдают такой кредит по следующей схеме:

Банк заключает соглашение о субсидировании ставок с государством. Например, с Минэкономразвития или с Минцифры.

Компания получает кредит в банке по низкой ставке.

Государство субсидирует ставку банку, то есть выплачивает разницу между стандартной и льготной ставкой.

В чём отличие от стандартного кредитования

Банк сам согласовывает с ведомством, включать ли компанию в программу. Поэтому для бизнеса почти нет разницы между рассмотрением заявки на льготных условиях или стандартных. Единственное отличие — банк примет решение на несколько дней дольше.

Кому доступна господдержка

Получить льготный кредит может не любая компания. Обычно государство поддерживает:

уязвимые компании — микробизнес или стартапы;

бизнес приоритетных отраслей — IT, сельское хозяйство или импортозамещение.

Условия и ограничения в 2026 году

Условия у каждой программы поддержки разные. Но чаще всего льготный кредит не получат компании, которые:

Зарегистрировались недавно. Обычно господдержка доступна предпринимателям, которые ведут бизнес больше 6 месяцев. Исключение — льготные кредиты для стартапов.

Ведут запрещённую деятельность. К таким направлениям относится, например, производство сигарет, алкоголя или игорный бизнес.

Неблагонадёжны. Компаниям с исполнительными производствами, долгами по налогам или просрочками тоже откажут в льготном кредите.

Важно и то, какими мерами поддержки уже пользуется компания.

По одной льготной программе нельзя взять одновременно два кредита — нужно сперва дождаться погашения первого, и только после этого можно взять второй. Зато по разным программам — можно оформить одновременно несколько кредитов.

Ангелина Крашенинникова руководитель кредитного направления в Точка Банк

Где можно получить кредит для малого бизнеса с господдержкой

Через банки-участники. Когда министерство или ведомство разрабатывают льготную программу, то заключают соглашение с несколькими банками. Через такие банки бизнес получает льготный кредит.

Через региональные центры «Мой бизнес». В таких центрах можно получить микрозаймы от местных фондов развития предпринимательства, а ещё неденежную помощь. Например, консультацию грамотного юриста.

Через цифровую платформу МСП.РФ. На платформе собраны все меры поддержки, включая льготные кредиты для малого и среднего бизнеса. Найдёте программы кредитования для своего направления или региона, бизнес-обучение или перечень налоговых льгот.

Программы льготного кредитования от Минэкономразвития

Ставки по кредитам для бизнеса субсидирует Минэкономразвития РФ. У министерства есть несколько программ льготного кредитования.

Кредиты для приоритетных отраслей экономики

На текущие расходы или инвестиции льготный кредит дадут малому бизнесу следующих отраслей:

обрабатывающее производство;

транспорт;

логистика;

общепит;

гостиничный бизнес;

IT;

научно-техническая деятельность.

Сумма: до 2 млрд рублей.

Ставка:

при ключевой ставке ЦБ больше 12% процентных пунктов: («ключ» – 3,5%);

при ключевой ставке ЦБ меньше 12% процентных пунктов: («ключ» – 2,5%).

Программа стимулирования кредитования

Эта программа подойдёт, если у компании в планах расширение бизнеса, покупка или строительство зданий или другие инвестиционные цели. Поддержку также получит малый бизнес приоритетных отраслей. Не менее 70% кредитных средств нужно направить на капитальные расходы. Остальное — на текущие нужды бизнеса.

Сумма: до 2 млрд рублей.

Ставка:

для средних компаний: «ключ» + 3%;

для малых компаний: «ключ» + 4%;

для микропредприятий: «ключ» + 3%.

Совмещённая инвестиционная программа

В этой программе объединили условия по предыдущим двум. Деньги дадут только приоритетным отраслям, и не менее 70% из них нужно будет потратить на инвестиции. Но льготная ставка здесь считается по другой формуле.

Сумма: до 2 млрд рублей.

Ставка:

если ключевая ставка ЦБ больше 10%: для малого бизнеса — 9%, для среднего бизнеса — 7,5%;

если ключевая ставка ЦБ меньше 10%: для малого бизнеса — «ключ» – 3,5%, для среднего бизнеса — «ключ» – 5%.

Инвестпроекты в моногородах

Моногорода — это такие города, в которых бюджет почти полностью формируют одно или два предприятия: Череповец, Набережные Челны, Соль-Илецк, Челябинск, Тула и другие.

Чтобы снизить зависимость города от этих предприятий, другим компаниям выдают льготные кредиты на развитие в МСП Банке. Направить деньги можно как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиции.

Сумма: до 200 млн рублей.

Ставка:

для инвестиционного проекта — 5%;

для текущих расходов — 11%.

Льготные кредиты от других ведомств и институтов развития в России

Льготные кредиты выдают также другие министерства. Ниже собрали ещё несколько действующих программ.

Для фермеров и агробизнеса: программа Минсельхоза

В рамках программы ставку компенсируют агробизнесу с долей сельского хозяйства больше 70%. Потратить кредит можно на финансирование инвестиционного проекта или на текущие расходы бизнеса.

Сумма: размер кредита ограничен платёжеспособностью компании или ИП.

Ставка: индивидуальная.

Для IT, ПО, импортозамещение: программы Минцифры

Льготные кредиты выдают IT-компаниям, а также компаниям других отраслей, которые внедряют отечественные IT-решения.

Сумма: до 10 млрд рублей.

Ставка: до 5%.

Промышленная ипотека от Минпромторга

Участвует в программе промышленной ипотеки приоритетный бизнес, например:

автопром;

медицина;

производство;

химическая промышленность;

энергетика.

Всего таких отраслей 27. На деньги можно купить, построить или модернизировать недвижимость для производства.

Сумма: до 500 млн рублей.

Ставка:

если ключевая ставка ЦБ больше 10%: для технологических компаний 3% + «ключ» – 10%, для остальных компаний 5% + «ключ» – 10%;

если ключевая ставка ЦБ меньше 10%: для технологических компаний — 3%, для остальных — 5%;

«Зонтичный механизм» для кредитования малого и среднего бизнеса

«Зонтичное» поручительство малому бизнесу предоставляет Корпорация МСП. В этом случае компания получает от корпорации не деньги, а поручительство по стандартному банковскому кредиту. Такое поручительство для банка равносильно залогу. Оно помогает бизнесу, у которого не хватает своего обеспечения.

ПРИМЕР ИП открывает кафе. Он хочет взять кредит 3 млн рублей на 10 лет, чтобы купить кухонное оборудование. В залог предприниматель даёт машину стоимостью 1 млн рублей, но этого недостаточно. ИП обращается в Корпорацию МСП за поручительством ещё на 1,5 млн рублей и получает кредит.

Что будет за нарушение условий кредитного договора

Ответственность бизнеса при просрочке и других нарушениях прописана в кредитном договоре. Обычно компанию ждут такие же санкции, как по стандартным кредитам.

Последствия и штрафы

Если нарушить условия, можно получить от банка:

Пеню за несвоевременный платёж. Её начисляют за каждый день просрочки.

Штраф за другие нарушения. Например, за неподдержание оборотов по счёту.

Требование вернуть кредит досрочно. Его выставляют за более серьёзные нарушения. Например, за несвоевременное оформление залога. А при длительной просрочке можно лишиться самого залога.

Когда прекращается льготная ставка

За нарушение условий по кредиту банк может повысить ставку до стандартной. Также это может случиться, когда бизнес больше не соответствует условиям программы. Например, если компания перестала заниматься приоритетным направлением деятельности.

Дополнительные программы поддержки малого бизнеса в России в 2026 году

Кроме льготного кредитования, государство старается поддержать бизнес и другими способами. Например, оформить субсидию или льготу. А также освободить новые компании от налогов и пошлин. Рассмотрим эти меры поддержки подробнее.

Какие программы действуют для начинающих предпринимателей

Бесплатная регистрация ИП и ООО

С 2024 года зарегистрировать бизнес можно без оплаты госпошлины. Для этого регистрация должна быть электронная. Оформить ИП или ООО можно на сайте налоговой службы или, например, Точка Банк.

Социальный контракт на открытие бизнеса

Соцподдержка выдаст до 350 тысяч рублей на новый бизнес по социальному контракту. Помощь доступна тем, у кого доходы меньше прожиточного минимума.

Чтобы получить деньги, нужно презентовать ведомству бизнес-план. А через год — отчитаться о результатах работы.

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Специальные условия для стартапов

У многих банков есть отдельные программы для открытия бизнеса. По программам можно получить кредит на бизнес с нуля. Для этого банки также просят хорошо проработанный бизнес-план и ликвидный залог.

Грантовая и субсидийная поддержка бизнеса

Кроме льготных кредитов, бизнес может получить:

грант — безвозмездные, безвозвратные деньги на развитие от государства;

субсидию — возмещение уже понесённых затрат.

Гранты для молодых предпринимателей

Тем, кто открывает свой бизнес до достижения 25 лет, Минэкономразвития РФ поможет грантом до 500 тыс. рублей. А жителям Арктической зоны — до 1 млн рублей.

Направить деньги можно на любые расходы, связанные с новым бизнесом, — от покупки оборудования и недвижимости до рекламы и оплаты банковских комиссий.

Гранты и субсидии для туристического бизнеса

1,5 млн рублей можно получить от Ростуризма на строительство глэмпингов, кемпингов, туристических коттеджей. Либо возместить уже понесённые расходы на стройку.

10 млн рублей Минсельхоз даёт на развитие сельского туризма по гранту «Агротуризм». Деньги нужно направить на обустройство территории и жилья для туристов: строительство зон отдыха, кафе, гостевых домов. Также для агробизнеса, который развивает туризм, с 2026 года будут доступны субсидии до 5 млн рублей.

Компенсация процентов по кредиту

Из федерального бюджета в 2025–27 годах выделили деньги на субсидии малому и среднему бизнесу по возмещению высоких процентных ставок. Как и в какой сумме возмещать проценты, решают регионы. Узнать подробнее о льготе можно на сайте администрации вашего субъекта.

Поддержка IT и научно-технических проектов

Минцифры и Фонд содействия инновациям дают гранты как начинающим, так и действующим IT-компаниям. А также бизнесу из других отраслей, который внедряет современные технологии. Например, автоматизирует производство. От ведомств можно получить до 50 млн рублей.

Федеральные программы 2026 года

На федеральном уровне кроме министерств и Фонда содействия инновациям малый бизнес поддерживают МСП Банк и Корпорация МСП.

МСП Банк

МСП Банк — это банк, созданный государством, для малого и среднего предпринимательства. В банке можно получить льготные кредиты по всем перечисленным программам. МСП Банк и сам выдаёт деньги в долг по сниженным ставкам на следующие цели:

инвестиционные;

оборотные;

на исполнение контрактов;

экспресс-кредиты;

для самозанятых.

В МСП Банке есть также другие услуги для малого бизнеса. Например, компания может получить гарантию, открыть расчётный счёт или депозит.

Корпорация МСП

Другая организация, созданная для развития малого и среднего бизнеса, — это Корпорация МСП. Корпорация помогает бизнесу:

с поручительством для банка, когда не хватает залога;

льготным лизингом;

продажами товаров и услуг;

контактами с иностранными компаниями;

переходом на цифровые платформы;

решением правовых вопросов.

Одна из программ, которую поддерживает Корпорация МСП, это проект «СВОй бизнес». Программа создана для участников СВО и членов их семей, которые хотят стать предпринимателями. Им помогут составить бизнес-план, обучат и поддержат бизнес в самом начале.

Региональные меры: фонды развития, налоговые льготы, аренда

Фонды развития бизнеса

В каждом субъекте РФ действует фонд развития предпринимательства. Такой фонд:

даёт микрозаймы, в том числе на собственное дело с нуля;

выдаёт гарантии и поручительства по банковским кредитам;

консультирует предпринимателей;

проводит семинары и бизнес-встречи, на которых можно познакомиться с новыми партнёрами и узнать истории бизнеса от коллег.

Найти фонд в своём регионе можно на сайте Корпорации МСП.

Налоговые льготы

Некоторые регионы снижают ставки по налогу на прибыль и другим налогам. Так они создают льготные условия для собственного бизнеса, привлекают новых предпринимателей в регион.

ПРИМЕР В Татарстане и Московской области действуют сниженные ставки по УСН для IT-компаний — 1%.

Льготная аренда для бизнеса

На платформе МСП.РФ собрана коммерческая недвижимость каждого региона. На платформе её можно арендовать дешевле, чем по ставкам на рынке.

Заключение

Воспользоваться господдержкой можно в несколько шагов.

С чего начать путь к льготному кредиту

Первым делом изучите все доступные программы. Они собраны:

на сайтах министерств;

на платформе МСП.РФ;

на сайтах региональных центров «Мой бизнес».

Дальше выберите ту, что подходит вам больше остальных. Вот три вопроса, которые помогут сделать выбор.

Какая из программ выгоднее?

Посчитайте для себя суммы переплат по каждой из программ.

Когда вы получите деньги?

Уточните, как скоро банк сможет рассмотреть заявку. Если деньги нужны срочно, лучше выбрать кредит дороже, но с быстрыми сроками выдачи.

Что нужно сделать, чтобы получить деньги по программе?

В некоторых случаях достаточно заполнить заявление. В других нужен чёткий и подробный бизнес-план. А иногда в проекте обязательно нужно поучаствовать своими деньгами. Сопоставьте условия программ со своими возможностями.

После выбора программы проверьте бизнес.

До обращения в банк проверьте свою кредитную историю. Её можно запросить на Госуслугах или напрямую в бюро кредитных историй. А также проверьте, нет ли у вас арбитражных дел, задолженности перед налоговой службой или судебными приставами. Ангелина Крашенинникова руководитель кредитного направления в Точка Банк

Если никаких проблем у компании нет, подайте заявку и предоставьте банку документы.

В большинстве банков подать заявку на льготный кредит можно онлайн

Советы по сбору документов

1. Собирайте полностью весь пакет

У документов есть срок действия. Если предоставить только часть, а остальное донести потом, банк может не успеть рассмотреть заявку. Тогда документы придётся обновлять.

2. Уточните у банка непонятные моменты

Так вы соберёте документы быстрее и не будете делать лишнюю работу.

3. Будьте открыты

Не скрывайте документы и не утаивайте проблемы с бизнесом. Банк обнаружит их в любом случае, когда будет работать с заявкой. Если сказать о трудностях заранее, специалист посоветует, как исправить ситуацию.

Роль бизнес-плана и целевого использования средств

Для некоторых компаний, особенно для стартапов, ключевым документом будет бизнес-план. Составьте его подробно и обоснуйте расчёты. Это снимет половину вопросов банка и поможет получить одобрение.

Особенно тщательно банк анализирует разделы бизнес-плана с прогнозными цифрами: размер инвестиционных вложений и срок их возврата, финансовые результаты и прогнозный баланс.

Также смотрят финансовый план. В этом разделе отражены прогнозы доходов и расходов, расчёт прибыли и рентабельности, точка безубыточности.

От прогнозных цифр будут зависеть сумма, срок и график кредита. Ангелина Крашенинникова руководитель кредитного направления в Точка Банк