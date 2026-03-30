Коротко

С 2026 года ЕТД становится обязательным в электронном виде и оформляется через операторов ЭДО с передачей данных в ГИС ЭПД. Документ содержит ключевые сведения о перевозке: данные сторон, маршрут, груз и условия доставки. Его можно использовать для подтверждения расходов и налогового учёта. Чтобы работать с ЕТД, бизнесу нужно подключиться к системе, оформить УКЭП и настроить учётные процессы.

Единый транспортный документ (ЕТД) — это один документ для оформления мультимодальной перевозки вместо нескольких накладных. Он фиксирует маршрут, участников и условия доставки, а также подтверждает единый договор перевозки. ЕТД упрощает логистику, оптимизирует документооборот и облегчает прохождение проверок. Для бизнеса это удобный инструмент, особенно при сложных цепочках поставок.