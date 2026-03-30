Формирование ЕТД особо важно на фоне перехода бизнеса на электронный документооборот и обязательного использования цифровых перевозочных документов. Точка Банк разберёт, что такое ЕТД, в каких случаях его применяют, как он упрощает работу бизнеса и какие требования к оформлению действуют в 2026 году.
Что такое единый транспортный документ
Единый транспортный документ (ЕТД) — это перевозочный документ, который оформляют при прямой смешанной перевозке. В нём фиксируют маршрут, сведения о грузе, участниках и условиях доставки.
ЕТД подтверждает, что стороны заключили единый договор перевозки, даже если доставка выполняется несколькими видами транспорта.
Прямая смешанная перевозка предполагает:
- единый маршрут с использованием разных видов транспорта;
- единый договор и ответственность одного оператора (перевозчика или экспедитора);
- единый тариф для заказчика.
Например, груз доставляют морским транспортом, затем перегружают на автомобильный и довозят до получателя.
ЕТД оформляют по соглашению сторон. Если участники заключают отдельные договоры и оформляют накладные на каждый этап перевозки, единый документ не требуется.
Ограничения по видам грузов устанавливаются транспортными уставами и правилами перевозок. Конкретные условия зависят от используемого вида транспорта и закреплены в нормативных актах Минтранса.
Преимущества и значение ЕТД для бизнеса в 2026 году
Использование единого транспортного документа упрощает работу участников перевозки и снижает административную нагрузку. Рассмотрим подробнее преимущества работы с ЕТД.
|Преимущество
|Значение
|Сокращение документооборота
|ЕТД позволяет оформить перевозку одним документом вместо нескольких накладных по каждому виду транспорта. Это особенно удобно при мультимодальных перевозках
|Упрощение логистики
|Единый документ помогает согласовать маршрут, сроки и порядок передачи груза между участниками перевозки
|Проще проходить проверки
|Контролирующим органам проще работать с единым комплектом документов, чем с разрозненными накладными
|Подтверждение условий перевозки
|ЕТД фиксирует маршрут, участников и ответственность сторон, поэтому его можно использовать при урегулировании споров
|Конкурентное преимущество для перевозчиков
|Компании, которые умеют организовывать мультимодальную доставку под ключ, становятся более привлекательными для крупных клиентов
|Понятные правила работы
|Основные требования к смешанным перевозкам закреплены в Федеральном законе от 08.08.2004 №288‑ФЗ. При этом отдельные нормы по видам транспорта продолжают регулироваться специальными уставами и правилами
|Поддержка бухгалтерского учёта
|ЕТД может использоваться как один из документов, подтверждающих расходы на перевозку и условия доставки, а также входить в комплект документов для целей налогообложения
Законодательство по ЕТД
Законодательная база включает четыре нормативных акта.
- Федеральный закон от 08.08.2024 №288-ФЗ закрепляет, что договор смешанной перевозки должен подтверждаться бумажным или цифровым ЕТД.
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2025 №1036 определяет правила обмена цифровыми ЕТД между сторонами.
- Приказ Минтранса России от 11.06.2025 №187 вводит форму бумажного бланка и правила заполнения.
- Приказ ФНС России от 13.08.2025 №ЕД-7-26/717@ утверждает формат электронного единого транспортного документа.
Этапы внедрения ЕТД
Переход на единый транспортный документ (ЕТД) сделали поэтапным, чтобы бизнес успел спокойно адаптироваться. Сначала тестирование, потом обязательный электронный формат.
В 2026 году
ЕТД для смешанных перевозок пока не стал обязательным. ФНС рекомендовала использовать электронный формат, но это не является требованием. Компании по-прежнему могут оформлять единый транспортный документ как в электронном виде через операторов ГИС ЭПД, так и на бумаге.
Чтобы перейти на электронный формат без проблем, важно заранее подготовиться:
- оформить УКЭП;
- подключиться к оператору ГИС ЭПД;
- обновить или доработать учётную систему.
Поэтапный переход снижает нагрузку на бизнес: можно заранее протестировать процессы и без спешки перейти на электронные документы.
Форма единого транспортного документа: бумажная и электронная
С 1 сентября 2026 года расширяется обязательное применение электронных перевозочных документов (ЭПД). Это касается в том числе единого транспортного документа (ЕТД), транспортных накладных, заказов-заявок, а также экспедиторских и железнодорожных документов.
Все такие документы нужно будет оформлять и передавать в электронном виде через операторов электронного документооборота. Данные при этом направляются в государственную систему — ГИС ЭПД.
Что обязательно должно быть в ЕТД
В документе указывают ключевые сведения о перевозке согласно приказу ФНС России от 13.08.2025 №ЕД-7-26-717@:
- данные перевозчика;
- предмет договора;
- полный маршрут следования;
- данные пассажира или грузоотправителя;
- информацию о багаже, ручной клади или грузе;
- условия перевозки по каждому виду транспорта — по порядку до конечной точки;
- данные грузополучателя;
- особые отметки, если есть;
- стоимость перевозки;
- служебные данные перевозчика.
К служебной информации относятся, например, номер заказа, номер терминала, дата и время оформления документа.
Бумажный и электронный ЕТД
Если документ оформляют на бумаге, у него должны быть серия и номер. При этом:
- нельзя использовать копии;
- нельзя вносить исправления;
- нельзя печатать документ на обеих сторонах листа.
Как заполнить единый транспортный документ при смешанных перевозках
В ЕТД 10 разделов. Их заполняют по правилам из приказа Минтранса России от 11.06.2025 №187.
Разберём, как заполнить каждый раздел.
Перевозчик
Информация о лице, которое заключило договор с отправителем груза или пассажиром:
- для фирмы — название, ИНН;
- для ИП — ФИО, ОГРНИП.
Предмет договора
Вид мультимодальной перевозки:
- груза — при перевозке партии товаров;
- пассажира — при перевозке физлиц;
- ручной клади — при перевозке вещей, которые люди берут с собой в ТС;
- багажа — при перевозке вещей, которые пассажиры сдают в багажный отсек;
- грузобагажа — при перевозке вещей отдельно от пассажиров.
Маршрут
Подробная информация о пути следования из точки А до точки Б:
- пункт отправки пассажира или приёма груза;
- пункты пересадки, перегрузки;
- пункт прибытия, выдачи.
Пассажир, отправитель, получатель
Данные о лице, заключившем соглашение с перевозчиком:
- для физлица — ФИО, пол, дата рождения, гражданство, реквизиты паспорта, адрес регистрации (при трансфере багажа), телефон и емайл (пишут только в цифровом ЕТД);
- для ИП — ФИО, ОГРНИП, адрес регистрации, телефон и емайл;
- для компании — название, адрес, ИНН, ОГРН, телефон и емайл.
Груз, багаж
Сведения о том, что перевозится:
- название;
- число мест;
- масса брутто — вес вместе с упаковкой и нетто — вес товара без упаковки;
- габариты (длина х ширина х высота) или объём (куб. м);
- тара, упаковка, например деревянные ящики;
- маркировка, например «Беречь от попадания прямых солнечных лучей»;
- объявленная ценность — по желанию.
Условия доставки каждым видом ТС
Параметры в зависимости от вида ТС и транспортировки:
|Вид ТС
|Перевозка людей, ручной клади
|Перевозка багажа, грузобагажа
|Перевозка груза
|Автомобиль
|Вид авто, например микроавтобус.
Номер маршрута и места, если оно есть.
Пункт отправки, пересадки, прибытия
Дата и время отправки, прибытия
|Вид ТС.
Дата и пункт приёма, передачи, назначения.
Срок доставки в сутках
|Вид ТС, например фургон.
Дата и точка приёма, передачи, назначения.
Срок доставки в сутках
|Корабль и другой водный
|Название судна.
Маршрут следования.
Пункт отправления, пересадки, прибытия.
Категория места, например каюта сьют и номер места.
Дата и время прибытия
|Вид ТС.Маршрут.
Пункт отправления, передачи, назначения.
Срок доставки в сутках.
Дата отправки и прибытия
|Вид ТС.
Срок доставки.
Дата и точка погрузки, перегрузки, назначения
|Самолёт
|Номер рейса и места.
Название и код аэропорта вылета, прилёта.
Название и класс брони.
Дата и время вылета, прилёта
|Номер рейса.
Название и код аэропорта вылета, передачи, прилёта.
Срок доставки.
Дата и время вылета, прилёта
|Дата, название, код аэропорта погрузки.
Срок доставки.
Точка передачи, назначения
|Железнодорожный
|Название и код станции отправления.
Номер поезда, вагона, места.
Класс обслуживания, например СВ.
Название и код станции прибытия.
Дата и время отправки, прибытия
|Дата и место приёма.
Название и код станции отправления, прибытия.
Срок доставки.
Дата и пункт передачи, выдачи
|Дата и место погрузки.
Название и код станции отправки, прибытия.
Срок доставки.
Дата и место перегрузки, выгрузки
Особые отметки
Дополнительные сведения об особенностях трансфера:
- СНИЛС и реквизиты удостоверения, подтверждающего право на льготный проезд. Например, если пассажир ветеран войны.
- Название и реквизиты сопроводительных бумаг. Это сертификаты соответствия, договор перевозки, разрешения, свидетельства.
- Число, типы и контрольные знаки запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ).
- Особенности, например скоропорт, запрет на переворачивание.
Плата
Вся сумма за перевозку по полному маршруту и сумма отдельно по каждому транспорту — с налогом, без, ставка.
Служебная информация
Техническая информация перевозчика:
- номер терминала;
- дата и время оформления ЕТД;
- номер заказа;
- название перевозчика-организации либо ФИО перевозчика-физлица;
- форма оплаты.
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