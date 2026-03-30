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Единый транспортный документ (ЕТД)

Единый транспортный документ (ЕТД) — один из ключевых элементов реформы перевозочных документов. Он позволяет объединить всю цепочку мультимодальной доставки в одном документе вместо множества накладных по каждому виду транспорта.

30.03.2026
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Формирование ЕТД особо важно на фоне перехода бизнеса на электронный документооборот и обязательного использования цифровых перевозочных документов. Точка Банк разберёт, что такое ЕТД, в каких случаях его применяют, как он упрощает работу бизнеса и какие требования к оформлению действуют в 2026 году.

Коротко
Единый транспортный документ (ЕТД) — это один документ для оформления мультимодальной перевозки вместо нескольких накладных. Он фиксирует маршрут, участников и условия доставки, а также подтверждает единый договор перевозки. ЕТД упрощает логистику, оптимизирует документооборот и облегчает прохождение проверок. Для бизнеса это удобный инструмент, особенно при сложных цепочках поставок.
С 2026 года ЕТД становится обязательным в электронном виде и оформляется через операторов ЭДО с передачей данных в ГИС ЭПД. Документ содержит ключевые сведения о перевозке: данные сторон, маршрут, груз и условия доставки. Его можно использовать для подтверждения расходов и налогового учёта. Чтобы работать с ЕТД, бизнесу нужно подключиться к системе, оформить УКЭП и настроить учётные процессы.

Что такое единый транспортный документ

Единый транспортный документ (ЕТД) — это перевозочный документ, который оформляют при прямой смешанной перевозке. В нём фиксируют маршрут, сведения о грузе, участниках и условиях доставки.

ЕТД подтверждает, что стороны заключили единый договор перевозки, даже если доставка выполняется несколькими видами транспорта.

Прямая смешанная перевозка предполагает:

  • единый маршрут с использованием разных видов транспорта;
  • единый договор и ответственность одного оператора (перевозчика или экспедитора);
  • единый тариф для заказчика.

Например, груз доставляют морским транспортом, затем перегружают на автомобильный и довозят до получателя.

ЕТД оформляют по соглашению сторон. Если участники заключают отдельные договоры и оформляют накладные на каждый этап перевозки, единый документ не требуется.

Ограничения по видам грузов устанавливаются транспортными уставами и правилами перевозок. Конкретные условия зависят от используемого вида транспорта и закреплены в нормативных актах Минтранса.

Преимущества и значение ЕТД для бизнеса в 2026 году

Использование единого транспортного документа упрощает работу участников перевозки и снижает административную нагрузку. Рассмотрим подробнее преимущества работы с ЕТД.

ПреимуществоЗначение
Сокращение документооборотаЕТД позволяет оформить перевозку одним документом вместо нескольких накладных по каждому виду транспорта. Это особенно удобно при мультимодальных перевозках
Упрощение логистикиЕдиный документ помогает согласовать маршрут, сроки и порядок передачи груза между участниками перевозки
Проще проходить проверкиКонтролирующим органам проще работать с единым комплектом документов, чем с разрозненными накладными
Подтверждение условий перевозкиЕТД фиксирует маршрут, участников и ответственность сторон, поэтому его можно использовать при урегулировании споров
Конкурентное преимущество для перевозчиковКомпании, которые умеют организовывать мультимодальную доставку под ключ, становятся более привлекательными для крупных клиентов
Понятные правила работыОсновные требования к смешанным перевозкам закреплены в Федеральном законе от 08.08.2004 №288‑ФЗ. При этом отдельные нормы по видам транспорта продолжают регулироваться специальными уставами и правилами
Поддержка бухгалтерского учётаЕТД может использоваться как один из документов, подтверждающих расходы на перевозку и условия доставки, а также входить в комплект документов для целей налогообложения

Законодательство по ЕТД

Законодательная база включает четыре нормативных акта. 

  1. Федеральный закон от 08.08.2024 №288-ФЗ закрепляет, что договор смешанной перевозки должен подтверждаться бумажным или цифровым ЕТД.
  2. Постановление Правительства РФ от 10.07.2025 №1036 определяет правила обмена цифровыми ЕТД между сторонами. 
  3. Приказ Минтранса России от 11.06.2025 №187 вводит форму бумажного бланка и правила заполнения.
  4. Приказ ФНС России от 13.08.2025 №ЕД-7-26/717@ утверждает формат электронного единого транспортного документа. 

Этапы внедрения ЕТД

Переход на единый транспортный документ (ЕТД) сделали поэтапным, чтобы бизнес успел спокойно адаптироваться. Сначала тестирование, потом обязательный электронный формат.

Экспертное мнение

С переходом на обязательный электронный формат ЕТД важно заранее выстроить корректный документооборот внутри компании. На практике основные ошибки возникают при передаче данных между участниками перевозки и несогласованности форматов. Чтобы избежать сбоев, бизнесу стоит заранее изучить вопрос и подключиться к оператору ИС ЭПД. Это снижает риски отказов и упрощает прохождение проверок со стороны ФНС и Минтранса. В таких условиях особенно удобно работать через сервисы, где все процессы — от создания до отправки ЕТД — уже настроены.


Например, Транспортный ЭДО от Точка Банк помогает быстро обмениваться перевозочными документами с контрагентами и соответствовать требованиям законодательства без лишних доработок.

Дарья ЖуковскаяЭксперт-редактор Транспортного ЭДО от Точка Банк

В 2026 году

ЕТД для смешанных перевозок пока не стал обязательным. ФНС рекомендовала использовать электронный формат, но это не является требованием. Компании по-прежнему могут оформлять единый транспортный документ как в электронном виде через операторов ГИС ЭПД, так и на бумаге.

Чтобы перейти на электронный формат без проблем, важно заранее подготовиться:

  • оформить УКЭП;
  • подключиться к оператору ГИС ЭПД;
  • обновить или доработать учётную систему.

Поэтапный переход снижает нагрузку на бизнес: можно заранее протестировать процессы и без спешки перейти на электронные документы.

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Форма единого транспортного документа: бумажная и электронная

С 1 сентября 2026 года расширяется обязательное применение электронных перевозочных документов (ЭПД). Это касается в том числе единого транспортного документа (ЕТД), транспортных накладных, заказов-заявок, а также экспедиторских и железнодорожных документов.

Все такие документы нужно будет оформлять и передавать в электронном виде через операторов электронного документооборота. Данные при этом направляются в государственную систему — ГИС ЭПД.

Что обязательно должно быть в ЕТД

В документе указывают ключевые сведения о перевозке согласно приказу ФНС России от 13.08.2025 №ЕД-7-26-717@:

  • данные перевозчика;
  • предмет договора;
  • полный маршрут следования;
  • данные пассажира или грузоотправителя;
  • информацию о багаже, ручной клади или грузе;
  • условия перевозки по каждому виду транспорта — по порядку до конечной точки;
  • данные грузополучателя;
  • особые отметки, если есть;
  • стоимость перевозки;
  • служебные данные перевозчика.

К служебной информации относятся, например, номер заказа, номер терминала, дата и время оформления документа.

Бумажный и электронный ЕТД

Если документ оформляют на бумаге, у него должны быть серия и номер. При этом:

  • нельзя использовать копии;
  • нельзя вносить исправления;
  • нельзя печатать документ на обеих сторонах листа.

Как заполнить единый транспортный документ при смешанных перевозках 

В ЕТД 10 разделов. Их заполняют по правилам из приказа Минтранса России от 11.06.2025 №187.

Разберём, как заполнить каждый раздел. 

Перевозчик 

Информация о лице, которое заключило договор с отправителем груза или пассажиром: 

  • для фирмы — название, ИНН;
  • для ИП — ФИО, ОГРНИП. 

Предмет договора 

Вид мультимодальной перевозки: 

  • груза — при перевозке партии товаров;
  • пассажира — при перевозке физлиц; 
  • ручной клади — при перевозке вещей, которые люди берут с собой в ТС;
  • багажа — при перевозке вещей, которые пассажиры сдают в багажный отсек; 
  • грузобагажа — при перевозке вещей отдельно от пассажиров. 

Маршрут

Подробная информация о пути следования из точки А до точки Б: 

  • пункт отправки пассажира или приёма груза;
  • пункты пересадки,  перегрузки;
  • пункт прибытия, выдачи.

Пассажир, отправитель, получатель 

Данные о лице, заключившем соглашение с перевозчиком: 

  • для физлица — ФИО, пол, дата рождения, гражданство, реквизиты паспорта, адрес регистрации (при трансфере багажа), телефон и емайл (пишут только в цифровом ЕТД);
  • для ИП — ФИО, ОГРНИП, адрес регистрации, телефон и емайл;
  • для компании — название, адрес, ИНН, ОГРН, телефон и емайл. 

Груз, багаж

Сведения о том, что перевозится: 

  • название;
  • число мест;
  • масса брутто — вес вместе с упаковкой и нетто — вес товара без упаковки;
  • габариты (длина х ширина х высота) или объём (куб. м);
  • тара, упаковка, например деревянные ящики;
  • маркировка, например «Беречь от попадания прямых солнечных лучей»;
  • объявленная ценность — по желанию.
Погрузка и приёмка — в два раза быстрее
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Условия доставки каждым видом ТС

Параметры в зависимости от вида ТС и транспортировки:

Вид ТСПеревозка людей, ручной кладиПеревозка багажа, грузобагажаПеревозка груза
АвтомобильВид авто, например микроавтобус.

Номер маршрута и места, если оно есть.

Пункт отправки, пересадки, прибытия

Дата и время отправки, прибытия
Вид ТС.

Дата и пункт приёма, передачи, назначения.

Срок доставки в сутках
Вид ТС, например фургон.

Дата и точка приёма, передачи, назначения.

Срок доставки в сутках
Корабль и другой водныйНазвание судна.

Маршрут следования.

Пункт отправления, пересадки, прибытия.

Категория места, например каюта сьют и номер места.

Дата и время прибытия
Вид ТС.Маршрут.

Пункт отправления, передачи, назначения.

Срок доставки в сутках.

Дата отправки и прибытия
Вид ТС.

Срок доставки.

Дата и точка погрузки, перегрузки, назначения
Самолёт Номер рейса и места.

Название и код аэропорта вылета, прилёта.

Название и класс брони.

Дата и время вылета, прилёта
Номер рейса.

Название и код аэропорта вылета, передачи, прилёта.

Срок доставки.

Дата и время вылета, прилёта
Дата, название, код аэропорта погрузки.

Срок доставки.

Точка передачи, назначения
ЖелезнодорожныйНазвание и код станции отправления.

Номер поезда, вагона, места.

Класс обслуживания, например СВ.

Название и код станции прибытия.

Дата и время отправки, прибытия
Дата и место приёма.

Название и код станции отправления, прибытия.

Срок доставки.

Дата и пункт передачи, выдачи
Дата и место погрузки.

Название и код станции отправки, прибытия.

Срок доставки.

Дата и место перегрузки, выгрузки

Особые отметки

Дополнительные сведения об особенностях трансфера: 

  • СНИЛС и реквизиты удостоверения, подтверждающего право на льготный проезд. Например, если пассажир ветеран войны. 
  • Название и реквизиты сопроводительных бумаг. Это сертификаты соответствия, договор перевозки, разрешения, свидетельства. 
  • Число, типы и контрольные знаки запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ).
  • Особенности, например скоропорт, запрет на переворачивание. 

Плата

Вся сумма за перевозку по полному маршруту и сумма отдельно по каждому транспорту — с налогом, без, ставка. 

Служебная информация

Техническая информация перевозчика: 

  • номер терминала;
  • дата и время оформления ЕТД;
  • номер заказа;
  • название перевозчика-организации либо ФИО перевозчика-физлица;
  • форма оплаты.

Вы можете скачать бланк и образец единого транспортного документа:

Вопросы по теме

Заменяет ли ЕТД транспортную накладную?

Да, единый транспортный документ (ЕТД) используется вместо комплекта бумажных транспортных накладных (ТН, ТТН) при прямых мультимодальных перевозках. Он объединяет информацию о перевозке груза разными видами транспорта — автомобильным, железнодорожным и морским — в одном электронном документе.

Нужно ли распечатывать бланк ЕТД?

Если оформляете на бумаге, распечатайте в формате А4. Цифровые ЕТД оформляются и хранятся в системе оператора и базе ГИС ЭПД.


В приказе Минтранса России от 11.06.2025 №187 утвердили формат документа ЕТД. 

Как обмениваться единым транспортным документом с контрагентами?

Для этого нужно подключиться к системе аккредитованного оператора ИС ЭПД. Оператор будет передавать цифровые XML-файлы вашим контрагентам и в государственную базу.

Кто контролирует использование ЕТД?

Министерство транспорта и Федеральная налоговая служба.

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