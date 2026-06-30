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Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО

Образец и бланк договора перевозки грузов

Договор перевозки груза — это юридический фундамент любых транспортных отношений. Без него транспортировка товаров невозможна.

30.06.2026
4677
4677

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Грамотно составленный договор перевозки груза влияет на сохранность товара, своевременность расчётов и возможность защитить свои интересы в спорной ситуации. Точка Банк расскажет, как выглядит этот документ и как его правильно составить.  

Коротко
Договор перевозки груза — это юридическое соглашение, которое фиксирует права, обязанности, финансовые условия и ответственность сторон при транспортировке товаров.
Документ обязательно заключается в письменной форме и включает предмет договора, реквизиты сторон, порядок расчётов и правила разрешения споров. При автомобильных перевозках в текст дополнительно вносят специфические требования к подвижному составу, обязанности по погрузке и креплению груза.
Для сопровождения каждой конкретной поездки вместе с основным договором оформляются заказ‑заявка, электронная транспортная накладная, путевой лист и акт приёма‑передачи.

Что такое договор перевозки груза и для чего нужен

Договор перевозки груза — это юридическое соглашение, в котором закрепляются правила и договорённости транспортировки ценной вещи:

  • перевозчик обязуется доставить вверенный ему грузоотправителем товар в пункт назначения и выдать его грузополучателю;
  • отправитель обязуется оплатить эту услугу.

Договор перевозки груза решает сразу несколько критически важных задач для бизнеса и частных лиц, среди которых:

  • закрепление прав и обязанностей сторон — кто за что отвечает, в какие сроки должен быть доставлен груз, как он должен быть упакован, кто его загружает и разгружает и каков порядок приёмки;
  • распределение рисков и ответственности. В договоре прописывается, что будет, если груз потеряется, повредится, испортится или будет доставлен с опозданием;
  • финансовые расчёты — фиксируется стоимость перевозки, порядок расчётов, а также условия изменения цены, например при росте тарифов на топливо;
  • бухгалтерский и налоговый учёт. Для ФНС договор перевозки является основанием для подтверждения расходов компании. Вместе с закрывающими актами и транспортной накладной он доказывает, что услуга была оказана, а расходы на логистику экономически обоснованы;
  • разрешение споров в суде. В ходе перевозки груза у сторон может возникнуть конфликт, например товар был разбит или повреждён. Именно текст подписанного договора будет главным доказательством в суде для взыскания убытков, штрафов и неустоек.

Форма договора перевозки груза

Согласно ст. 785 ГК РФ, договор перевозки груза всегда должен быть заключён в письменной форме. В нём прописываются:

— наименование перевозчика и заказчика;

— предмет договора — какие именно услуги должен оказать перевозчик;

— обязанности сторон;

— информация о сопроводительных документах — например, заказчик должен предоставить документы о свойствах груза. А перевозчик обязан сообщить об обнаруженных недостатках полученной информации;

— сумма договора и порядок расчёта;

— ответственность сторон; — срок договора;

— правила разрешения форс-мажорных ситуаций;

— реквизиты сторон.

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Образец договора перевозки груза автомобильным транспортом

В договоре перевозки груза автомобильным транспортом также прописываются основные пункты:

  • наименование перевозчика и заказчика;
  • предмет договора;
  • права и обязанности сторон;
  • стоимость услуг и порядок расчёта;
  • ответственность сторон;
  • срок договора;
  • дополнительные положения;
  • реквизиты сторон.

Однако, в отличие от железнодорожных или авиаперевозок, автоперевозка имеет ряд уникальных черт, которые должны быть учтены в договоре:

  • требования к подвижному составу — нужно чётко указывать тип кузова, например фура или газель, его грузоподъёмность и габариты;
  • обязанности по погрузо-разгрузочным работам — обычно они чётко разделяются, кто именно физически грузит и разгружает машину. Также в договоре прописывается, кто обеспечивает крепление груза в кузове;
  • подача автомобиля — автомобиль должен быть подан в исправном состоянии, чистым и подходящим для конкретного груза.

Образец договора перевозки груза автомобильным транспортом закреплён письмом ФНС РФ от 21.08.2009 №ШС-22-3/660@.

Экспертное мнение

Сегодня договор перевозки уже не существует отдельно от электронных перевозочных документов. Даже самый подробно составленный договор не заменяет транспортную накладную и другие документы, которые подтверждают факт перевозки. Поэтому компаниям важно заранее выстраивать электронный документооборот и автоматизировать работу с перевозочными документами. Особенно актуально это в связи с переходом отрасли на электронный формат взаимодействия.


Транспортный ЭДО от Точка Банка⁠ помогает оформлять, подписывать и обмениваться электронными перевозочными документами в одном сервисе, сокращая время на обработку документов и снижая риск ошибок.

Дарья Жуковская Эксперт-редактор Транспортного ЭДО от Точка Банка

Какие документы оформляют вместе с договором перевозки груза

Вид документаНазначение документаСодержание документа
Заказ-заявкаФиксирует договорённость грузоотправителя и грузоперевозчика о транспортировке грузаСведения для согласования условий перевозки груза автомобильным транспортом
Электронная транспортная накладная (ЭТрН)Подтверждает факт приёма груза перевозчикомГрузоотправитель.

Грузополучатель.

Перевозчик.

Информация о грузе, например его вес.

Маршрут.

Стоимости перевозки
Путевой листПодтверждает, что машина, на которой будут везти груз, исправна и водитель готов к осуществлению маршрутаДанные о предрейсовом медицинском осмотре водителя.

Техническое состояние автомобиля.

Маршрут.

Время отправления и прибытия
Акт приёма-передачиФиксирует факт доставки и состояние грузаКоличество груза и согласие на его принятие.

Подтверждение стоимости услуги.

Отсутствие претензий у сторон

Вопросы по теме

Как составить договор перевозки груза?

Для составления договора перевозки груза укажите следующие ключевые условия:


— предмет — обязанность перевозчика доставить груз в пункт назначения и выдать его получателю;


— сведения о грузе — наименование, вес и объём;


— маршрут и сроки — точки погрузки и выгрузки, даты подачи транспорта и доставки;


— стоимость и оплата — цена перевозки, порядок и сроки расчётов;


— ответственность — штрафы за просрочку доставки, порчу или утрату груза;


— порядок сдачи-приёмки — как подписываются документы, в какие сроки нужно предъявлять претензии.

Какие условия обязательны в договоре перевозки?

Согласно ст. 786 ГК РФ, обязательным условием в договоре перевозки является предмет, то есть какие именно услуги должен оказать перевозчик. Чтобы документ считался заключённым, в нём обязательно нужно согласовать:


— наименование и количество груза;


— пункт назначения.


Все остальные условия — сроки, стоимость, ответственность — стороны могут прописать по своему усмотрению или выносить в отдельные заявки на перевозку.

Как оформить договор перевозки между ИП и ООО?

Договор перевозки между ИП и ООО заключается в простой письменной форме. В тексте обязательно указываются полные реквизиты сторон: 


— для ООО — название, ИНН, КПП, ОГРН и должность директора; 


— для ИП — ФИО, ИНН, ОГРНИП и паспортные данные. 


Документ подписывает руководитель ООО или представитель по доверенности, а ИП ставит только свою личную подпись. 


При этом сам договор задаёт общие правила. А для каждой конкретной поездки стороны обязательно оформляют электронную транспортную накладную. Именно подписанная ЭТрН подтверждает факт реальной перевозки и служит главным основанием для оплаты услуг и учёта расходов в налоговой.

Нужно ли оформлять электронную транспортную накладную отдельно?

Электронная транспортная накладная оформляется на каждую конкретную поездку или партию груза отдельно, даже если между сторонами уже заключён рамочный договор. Он устанавливает общие правила сотрудничества, а ЭТрН выполняет более широкие функции: 


— подтверждает факт передачи и доставки конкретного груза;


— сопровождает машину в пути;


— служит главным документом для ГИБДД, грузополучателя и налоговой.

Нужно ли заверять договор печатью?

По закону заверять сам договор печатью не обязательно — достаточно поставить подписи уполномоченных лиц. Индивидуальные предприниматели (ИП) могут работать без печати.


Однако на практике в грузоперевозках наличие печати у ООО крайне желательно, особенно при оформлении транспортных накладных в бумажном виде. Это поможет избежать вопросов при сдаче груза на складах и при проверках документов на дороге.

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Образец и бланк договора перевозки груза автомобильным транспортом — Точка Банк