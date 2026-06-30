Образец и бланк договора перевозки грузов

Грамотно составленный договор перевозки груза влияет на сохранность товара, своевременность расчётов и возможность защитить свои интересы в спорной ситуации. Точка Банк расскажет, как выглядит этот документ и как его правильно составить.
Что такое договор перевозки груза и для чего нужен
Договор перевозки груза — это юридическое соглашение, в котором закрепляются правила и договорённости транспортировки ценной вещи:
- перевозчик обязуется доставить вверенный ему грузоотправителем товар в пункт назначения и выдать его грузополучателю;
- отправитель обязуется оплатить эту услугу.
Договор перевозки груза решает сразу несколько критически важных задач для бизнеса и частных лиц, среди которых:
- закрепление прав и обязанностей сторон — кто за что отвечает, в какие сроки должен быть доставлен груз, как он должен быть упакован, кто его загружает и разгружает и каков порядок приёмки;
- распределение рисков и ответственности. В договоре прописывается, что будет, если груз потеряется, повредится, испортится или будет доставлен с опозданием;
- финансовые расчёты — фиксируется стоимость перевозки, порядок расчётов, а также условия изменения цены, например при росте тарифов на топливо;
- бухгалтерский и налоговый учёт. Для ФНС договор перевозки является основанием для подтверждения расходов компании. Вместе с закрывающими актами и транспортной накладной он доказывает, что услуга была оказана, а расходы на логистику экономически обоснованы;
- разрешение споров в суде. В ходе перевозки груза у сторон может возникнуть конфликт, например товар был разбит или повреждён. Именно текст подписанного договора будет главным доказательством в суде для взыскания убытков, штрафов и неустоек.
Форма договора перевозки груза
Согласно ст. 785 ГК РФ, договор перевозки груза всегда должен быть заключён в письменной форме. В нём прописываются:
— наименование перевозчика и заказчика;
— предмет договора — какие именно услуги должен оказать перевозчик;
— обязанности сторон;
— информация о сопроводительных документах — например, заказчик должен предоставить документы о свойствах груза. А перевозчик обязан сообщить об обнаруженных недостатках полученной информации;
— сумма договора и порядок расчёта;
— ответственность сторон; — срок договора;
— правила разрешения форс-мажорных ситуаций;
— реквизиты сторон.
Образец договора перевозки груза автомобильным транспортом
В договоре перевозки груза автомобильным транспортом также прописываются основные пункты:
- наименование перевозчика и заказчика;
- предмет договора;
- права и обязанности сторон;
- стоимость услуг и порядок расчёта;
- ответственность сторон;
- срок договора;
- дополнительные положения;
- реквизиты сторон.
Однако, в отличие от железнодорожных или авиаперевозок, автоперевозка имеет ряд уникальных черт, которые должны быть учтены в договоре:
- требования к подвижному составу — нужно чётко указывать тип кузова, например фура или газель, его грузоподъёмность и габариты;
- обязанности по погрузо-разгрузочным работам — обычно они чётко разделяются, кто именно физически грузит и разгружает машину. Также в договоре прописывается, кто обеспечивает крепление груза в кузове;
- подача автомобиля — автомобиль должен быть подан в исправном состоянии, чистым и подходящим для конкретного груза.
Образец договора перевозки груза автомобильным транспортом закреплён письмом ФНС РФ от 21.08.2009 №ШС-22-3/660@.
Какие документы оформляют вместе с договором перевозки груза
|Вид документа
|Назначение документа
|Содержание документа
|Заказ-заявка
|Фиксирует договорённость грузоотправителя и грузоперевозчика о транспортировке груза
|Сведения для согласования условий перевозки груза автомобильным транспортом
|Электронная транспортная накладная (ЭТрН)
|Подтверждает факт приёма груза перевозчиком
|Грузоотправитель.
Грузополучатель.
Перевозчик.
Информация о грузе, например его вес.
Маршрут.
Стоимости перевозки
|Путевой лист
|Подтверждает, что машина, на которой будут везти груз, исправна и водитель готов к осуществлению маршрута
|Данные о предрейсовом медицинском осмотре водителя.
Техническое состояние автомобиля.
Маршрут.
Время отправления и прибытия
|Акт приёма-передачи
|Фиксирует факт доставки и состояние груза
|Количество груза и согласие на его принятие.
Подтверждение стоимости услуги.
Отсутствие претензий у сторон