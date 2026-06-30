Образец и бланк договора перевозки грузов

Коротко

Документ обязательно заключается в письменной форме и включает предмет договора, реквизиты сторон, порядок расчётов и правила разрешения споров. При автомобильных перевозках в текст дополнительно вносят специфические требования к подвижному составу, обязанности по погрузке и креплению груза.

Для сопровождения каждой конкретной поездки вместе с основным договором оформляются заказ‑заявка, электронная транспортная накладная, путевой лист и акт приёма‑передачи.



Договор перевозки груза — это юридическое соглашение, которое фиксирует права, обязанности, финансовые условия и ответственность сторон при транспортировке товаров.