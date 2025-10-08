Договор перевозки груза защищает интересы отправителя и перевозчика. Он помогает избежать споров. Договор позволяет правильно распределить обязанности и заранее определить ответственность сторон. Точка Банк объясняет, как оформить такой договор, какие пункты обязательно указать и как избежать споров.

Коротко Договор перевозки груза — это соглашение между отправителем и перевозчиком, которое фиксирует обязанности сторон и гарантирует безопасную доставку. Он определяет, кто оплачивает перевозку, когда и в каком объёме, а также кто отвечает за сохранность груза.

Что такое договор перевозки груза

Это юридический документ, по которому перевозчик обязуется доставить груз в пункт назначения и передать его получателю в целости и сохранности, а отправитель — оплатить услугу. Договор регулируется гл. 40 ГК РФ.

Ключевые особенности:

Возмездность: перевозка всегда оплачивается.

Двусторонний характер: обязанности есть у перевозчика и у отправителя.

Согласование и факт передачи: стороны договариваются об условиях и подтверждают их фактической передачей груза.

Договор может быть:

разовым — например, для перевозки строительных материалов;

долгосрочным — для регулярных поставок.

Заключить его могут как физические, так и юридические лица. Чаще всего перевозчиком выступает лицензированная транспортная компания.

Факт заключения договора подтверждается транспортной накладной, согласно Постановлению Правительства РФ от 21.12.2020 №2200.

Транспортная накладная (ТН) является первичным учётным документом, подтверждающим факт перевозки груза и расходы на неё. На её основании можно отразить операцию в бухгалтерском и налоговом учёте.

Заключать отдельный договор перевозки не всегда обязательно — транспортная накладная фактически выполняет его функции, если содержит все необходимые реквизиты и подписана обеими сторонами.

Характеристики договора перевозки груза

Договор перевозки груза определяет, что именно делают стороны и за что отвечают. На основании ст. 785 ГК РФ перевозчик должен доставить груз в нужное место и передать его получателю, а отправитель обязан заплатить за перевозку.

Основные характеристики договора:

всегда возмездный — за перевозку платят;

двусторонний — обязанности есть у обеих сторон;

реально-консенсуальный — для его действий нужно не только согласие сторон, но и фактическая передача груза.

Стороны договора. В договоре участвуют отправитель и перевозчик. Ими могут быть как организации, так и частные лица. При этом получатель груза формально не считается стороной договора, но он обязан принять груз и подтвердить это документально. Иногда получатель и отправитель совпадают, например при перевозке товаров между филиалами одной компании.

ВАЖНО Закон устанавливает требования к перевозчику. Для определённых видов перевозок, например при работе с опасными отходами, нужна лицензия. Поэтому в сфере грузоперевозок установлены ограничения по форме ведения бизнеса — самозанятым запрещено оказывать такие услуги.

Форма договора. Подтверждением договора служит транспортная накладная или заявка на перевозку. Договор считается действительным только тогда, когда согласованы все существенные условия: предмет договора — какой груз и куда перевозится, сроки доставки, стоимость услуг.

Обязанности перевозчика. Перевозчик обязан доставить груз в целости и в установленные сроки. Он отвечает за правильное крепление и размещение груза. Например, при перевозке стройматериалов перевозчик учитывает грузоподъёмность транспорта и надёжно крепит груз. Для скоропортящихся товаров договор может предусматривать сокращённые сроки и особые условия доставки. В таких случаях перевозчик использует специальные машины с холодильниками и строго соблюдает сроки.

Кроме того, перевозчик должен заранее, обычно за 12 часов, предупредить получателя о прибытии. В конце пути он передаёт груз, а получатель подписывает акт приёмки. Без этого документа перевозчик рискует не получить оплату.

Обязанности грузоотправителя. Отправитель оформляет все необходимые документы и оплачивает услуги перевозчика. Платёж может быть авансовым — до перевозки, после доставки или по условиям договора. Также отправитель готовит груз к транспортировке: упаковывает, маркирует, а при необходимости разбирает и закрепляет. Например, при отправке бытовой техники нужна надёжная упаковка, чтобы техника не повредилась в пути. При перевозке мебели её часто частично разбирают и дополнительно фиксируют.

Обязанности грузополучателя. Получатель принимает груз, проверяет его состояние, подписывает акт приёмки и сообщает отправителю о результате. Если договор предусматривает оплату со стороны получателя, расчёт производится на месте разгрузки. Например, при поставке товара в магазин сотрудники сверяют количество и качество продукции с накладной и подписывают документы. Если есть расхождения, их фиксируют сразу, чтобы отправитель мог предъявить претензию перевозчику.

Таким, образом, договор перевозки груза строится на строгом распределении обязанностей между отправителем и перевозчиком при участии получателя. Он сочетает в себе юридические гарантии и практические требования, обеспечивая не только доставку груза, но и защиту интересов всех участников перевозки.

Что указывается в договоре

Предмет договора. В договоре фиксируют, что перевозчик везёт груз заказчика. Указывают детали: какой груз, его вес и количество мест, маршрут, дату и время подачи машины. Иногда это делают отдельной заявкой клиента.

Транспортное средство. В договоре прописывают, какая машина подходит для перевозки. Например, для молочной продукции нужна машина с холодильником. Если транспорт не соответствует заявке, клиент может отказаться от поездки, а перевозчик заплатит штраф.

Упаковка груза. За упаковку отвечает отправитель. Он должен упаковать груз так, чтобы тот не повредился и не испортил машину. Если упаковку берёт на себя перевозчик как допуслугу, это важно указать в договоре.

Погрузка и разгрузка. Важно заранее определить, кто выполняет эти работы — перевозчик или заказчик.

Срок доставки. В договоре или накладной пишут время подачи машины и срок перевозки. Если груз не приехал в эти сроки, его считают утерянным, а перевозчик компенсирует убытки.

Транспортная накладная. При приёмке груза перевозчик оформляет накладную. Если получатель и отправитель одно лицо, делают два экземпляра, если разные – три. В ней отражают все условия перевозки.

Цена и порядок оплаты. В договоре указывают стоимость перевозки и срок оплаты. Допуслуги, например упаковка или подъём груза в здание, рассчитываются отдельно. Перевозчик обязан иметь прайс-лист и предоставить его клиенту по требованию.

Объявленная ценность груза. Заказчик может указать ценность груза. Если он потеряется, перевозчик возмещает эту сумму. Но ценность не может быть выше реальной стоимости груза.

Ответственность перевозчика. Перевозчик отвечает за сохранность и своевременность доставки.

Ответственность заказчика. Клиент платит штраф, если нарушает условия договора.

Разрешение споров. В договор включают порядок урегулирования конфликтов. Обычно стороны сначала пытаются решить вопрос миром, а если не получается, обращаются в суд.

Как оформить договор перевозки грузов

Оформление договора перевозки грузов — важный шаг для безопасной и прозрачной доставки. Правильно составленный документ помогает точно закрепить обязанности сторон, избежать недоразумений и защитить интересы как отправителя, так и перевозчика. Ниже представлены основные шаги, которые помогут оформить договор корректно и без ошибок.

Основные шаги оформления:

Обсудить условия. Этап переговоров, обсуждают детали перевозки. Договорённости фиксируются письменно, чтобы избежать споров.

Составить договор. Стороны записывают все согласованные условия в документ. Это можно сделать на бумаге или в электронном виде, если обе стороны согласны.

Подписать договор. После проверки текста договора каждая сторона ставит свою подпись. Подписи подтверждают, что условия устраивают обе стороны и договор вступает в силу.

Оформить накладную. Отправитель или перевозчик заполняют транспортную накладную, где указывают данные о грузе и маршруте. Накладная служит доказательством, что груз передали перевозчику.

Важные условия договора перевозки

К важным условиям договора также относятся:

характеристики груза — название, вес, объём и количество;

сопроводительные документы;

маршрут с пунктами отправления и назначения;

срок и порядок доставки;

порядок погрузки и выгрузки;

требования к транспорту;

условия хранения;

порядок расчётов за перевозку.

Эти условия фиксируют в договоре, транспортной накладной или в заявке на перевозку.

Ответственность сторон по договору перевозки

Перевозчик

Сроки : за опоздание или неподачу транспорта заказчик может потребовать штраф — обычно 20% от стоимости перевозки, при небольших задержках в черте города — около 5%.

Подходящий транспорт : если транспорт не соответствует заявке, клиент вправе отказаться и взыскать убытки.

Сохранность груза: перевозчик возмещает ущерб в пределах объявленной ценности. Исключение — форс-мажор: стихийные бедствия, официальные запреты движения, естественная убыль.

Полностью исключить ответственность перевозчика по договору нельзя согласно ст. 793 ГК РФ.

Отправитель

Обязан подать груз в согласованное время. За срыв или отказ от перевозки перевозчик может взыскать штраф 20% от провозной платы.

Оплачивает услуги в срок. При просрочке перевозчик вправе начислить неустойку.

Допускается удержание груза до расчёта или его реализация с возвратом остатка средств отправителю.

Что проверяет грузополучатель при получении груза

Грузополучатель подтверждает, что перевозчик доставил груз вовремя, в целости и сохранности. Он участвует в приёмке и проверке груза, фиксируя результаты в документах.

Проверка документов. Перед приёмкой грузополучатель сверяет:

Транспортную накладную, путевой лист и сопроводительные ведомости (для контейнерных перевозок).

Соответствие информации в документах фактическому количеству мест, маркировке и весу груза.

Без документов принимать груз не стоит — доказать нарушения перевозчика или отправителя будет сложно.

Внешний осмотр груза. Грузополучатель проверяет:

Целостность упаковки и самого товара.

Наличие и целостность пломб на транспортном средстве или контейнере.

Соответствие количества мест указанным в документах.

Массу груза, если это предусмотрено договором, особенно при повреждённой упаковке или отсутствии пломб.

Что делать, если грузополучатель нашёл несоответствия. Если есть повреждения, недостача или расхождения с документами:

Составить акт о несоответствии совместно с представителем перевозчика. Зафиксировать все замечания: повреждения, недостачу, нарушения упаковки или пломб. Использовать акт для предъявления претензий перевозчику.

Виды договора для грузоперевозок

Для организации грузоперевозок используют разные виды договоров, выбор которых зависит от целей и условий сотрудничества.

Вид договора Основная суть Ключевые особенности Примеры применения Договор транспортной экспедиции Полная организация перевозки Подбор транспорта, оформление документов, контроль движения, прохождение таможни Импорт или экспорт товаров, международная доставка Договор об организации перевозок грузов Долгосрочные регулярные перевозки Указывают объёмы грузов, сроки, порядок расчётов, условия предоставления транспорта Компании с систематическими поставками между филиалами Договор транспортных услуг по перевозке грузов Оказание услуги без фиксированных маршрутов и объёма Гибкий маршрут, разное количество и вид груза, регулируется нормами о возмездном оказании услуг Интернет-магазины, курьерские службы, доставка корреспонденции Договор аренды транспортного средства Временное пользование транспортом С водителем или без, оплата за время и дополнительные расходы Аренда грузовика для перевозки мебели, временное расширение автопарка Договор фрахтования Аренда транспорта под груз одного заказчика Полное закрепление судна или транспортного средства за грузом, определение маршрута фрахтователем Морская или речная перевозка одного клиента, индивидуальный маршрут Агентский договор Посреднические услуги по перевозке Агент выполняет поручения принципала, организует погрузку, хранение и найм перевозчика Привлечение сторонней компании для координации логистики, брокерские услуги

Разные виды договоров помогают организовать перевозки по-разному: от полного контроля за грузом до простой услуги или аренды транспорта. Выбор зависит от того, нужен ли постоянный сервис, индивидуальный маршрут, курьерская доставка или международная перевозка. Каждый вариант помогает сэкономить, распределить ответственность и сделать перевозку надёжной.

Нормативная и правовая база

Перевозка грузов регулируется Гражданским кодексом РФ и специализированными законами.

Автомобильный транспорт

Железнодорожный транспорт

Морской и внутренний водный транспорт

Кодекс торгового мореплавания РФ №81-ФЗ

Кодекс внутреннего водного транспорта РФ №24-ФЗ

Международные перевозки

Сравнение договора перевозки и транспортной экспедиции

Перевозка груза и транспортная экспедиция — это разные услуги, хотя обе связаны с доставкой. Рассмотрим основные отличия.

Показатель Перевозка груза Транспортная экспедиция Основная задача Доставка груза из пункта А в пункт Б Полная организация доставки, включая выбор перевозчика и контроль груза Объём услуг Только транспортировка Подбор транспорта, оформление документов, сопровождение груза, контроль маршрута, возможное использование нескольких видов транспорта Дополнительные функции Не оказывает Может использовать промежуточные склады, помогать с таможенными процедурами, проверять состояние и количество груза Ответственность Только за сохранность груза в пути и своевременность доставки За организацию всего процесса и контроль груза, если не передал перевозку третьей стороне Применяемое законодательство ГК РФ, гл. 40 (ст. 784–800); Федеральный закон №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта»; Постановление Правительства РФ №2200

ГК РФ, ст. 798; Федеральный закон №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта»; Постановление Правительства РФ №2200 и другие законы для конкретного транспорта Тип договора Договор перевозки груза Договор транспортной экспедиции