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ЭДО
ЭДО
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО

С 1 марта 2026 года в России заработает реестр экспедиторов

Транспортно-экспедиционный рынок постепенно переходит на новые правила работы. В 2026 году появятся дополнительные требования к участникам отрасли и изменится порядок оформления документов. Чтобы продолжить работу без сбоев, бизнесу важно заранее разобраться, какие шаги предстоит сделать и в какие сроки.

10.02.2026
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С 1 марта 2026 года начнёт работать реестр экспедиторов на цифровой платформе «ГосЛог» — основание Федеральный закон от 07.06.2025 №140-ФЗ.

В него обязаны будут войти все юридические лица и ИП, которые оказывают транспортно-экспедиционные услуги в России.

—  Договор перевозки груза

После запуска реестра бизнесу дадут 60 календарных дней на подачу заявки. Если компания или ИП не зарегистрируются в установленный срок, они потеряют право работать на рынке экспедиторских услуг.

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Оформляйте перевозочные документы в электронном виде и по готовым шаблонам в транспортном ЭДО от Точка Банк.

Реестр вводят для повышения прозрачности отрасли. Он позволит исключить недобросовестных участников и упростить контроль за деятельностью экспедиторов.

Электронный документооборот станет обязательным с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года в России вводится обязательный электронный формат перевозочных и экспедиторских документов. Бумажный документооборот будет возможен только в исключительных случаях.

В электронный вид переводятся авиационные грузовые накладные, железнодорожные и автомобильные транспортные накладные. Также в электронном формате оформляются заказы, заявки на перевозку и экспедиторские документы.

Перечень исключений для использования бумажных документов установит Правительство РФ. В остальных случаях электронный формат станет стандартом для бизнеса.

Как сейчас работает ГИС ЭПД

Электронные перевозочные документы оформляются через ГИС ЭПД — Государственную информационную систему электронных перевозочных документов.

ГИС ЭПД используется в автомобильных перевозках. В системе можно оформить шесть видов электронных документов, включая электронную транспортную накладную (ЭТрН) и электронный путевой лист.

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Реестр экспедиторов и ЭПД с 1 марта 2026 года: что меняется в транспортно-экспедиционной деятельности — Точка Банк