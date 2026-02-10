С 1 марта 2026 года в России заработает реестр экспедиторов

С 1 марта 2026 года начнёт работать реестр экспедиторов на цифровой платформе «ГосЛог» — основание Федеральный закон от 07.06.2025 №140-ФЗ.

В него обязаны будут войти все юридические лица и ИП, которые оказывают транспортно-экспедиционные услуги в России.

После запуска реестра бизнесу дадут 60 календарных дней на подачу заявки. Если компания или ИП не зарегистрируются в установленный срок, они потеряют право работать на рынке экспедиторских услуг.

Реестр вводят для повышения прозрачности отрасли. Он позволит исключить недобросовестных участников и упростить контроль за деятельностью экспедиторов.

Электронный документооборот станет обязательным с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года в России вводится обязательный электронный формат перевозочных и экспедиторских документов. Бумажный документооборот будет возможен только в исключительных случаях.

В электронный вид переводятся авиационные грузовые накладные, железнодорожные и автомобильные транспортные накладные. Также в электронном формате оформляются заказы, заявки на перевозку и экспедиторские документы.

Перечень исключений для использования бумажных документов установит Правительство РФ. В остальных случаях электронный формат станет стандартом для бизнеса.

Как сейчас работает ГИС ЭПД

Электронные перевозочные документы оформляются через ГИС ЭПД — Государственную информационную систему электронных перевозочных документов.