Артикул товара на Ozon: полное руководство

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Товар на маркетплейсе не может существовать без артикула. В статье расскажем, как создать уникальный код за 5 минут (даже для 1000+ товаров), чем артикул продавца отличается от Ozon ID и почему это важно для аналитики.

Что такое артикул товара и зачем он нужен

Артикул — это уникальный код, который идентифицирует товар на сайте маркетплейса. Продавец придумывает его, когда создаёт карточку для новой позиции.

По артикулу можно быстро находить товар в каталоге, отличать похожие позиции друг от друга, эффективно вести учёт и работать с поставками.

Артикул иногда обозначают аббревиатурой SKU — stock keeping unit. В переводе — единица складского учёта.

Разница между артикулом товара на Ozon и OzonID

Артикул (SKU) на Ozon. Его создаёт продавец. Код может состоять из сочетания цифр, букв и специальных символов, например нижнего подчёркивания. Он отображается только во внутреннем кабинете селлера и нужен для удобной работы с товарами.



Ozon Product ID. Уникальный идентификатор, который маркетплейс присваивает товару автоматически после создания и модерации карточки. Product ID состоит из набора цифр. Как и артикул продавца, он отображается в личном кабинете Ozon Seller, но помимо этого — в карточке товара.

По Product ID покупатели могут быстро находить нужную позицию в поиске. Часто его используют блогеры, чтобы быстро поделиться ссылкой на товар из обзора.

Product ID отображается в характеристиках товара в строке «Артикул»

Требования и нюансы при присвоении артикулов

Главное требование Ozon — коды не должны повторяться внутри одного личного кабинета. Даже если позиция уже в архиве, нельзя взять для нового товара точно такой же артикул. Также он не может быть длиннее 50 символов и не должен включать пробелы.

В остальном код может выглядеть как угодно. Это решает продавец. Но чтобы не запутаться в похожих товарах и упростить учёт, важно выстроить логичную и понятную систему.

Как придумать информативный артикул товара на Ozon

Зашифруйте в коде главные характеристики продукции. Если селлер продаёт одежду, артикул может состоять из названия изделия, цвета и размера. Например, тёмно-синюю юбку размера «M» можно зашифровать как SKI_BLU_M. Если использовать российские размеры, код может выглядеть так: SKI_BLU_46. Нижние подчёркивания помогают отделить характеристики друг от друга, благодаря чему код проще воспринимать. Артикул также можно составить на русском языке, а ещё — сделать код таким же, как в системе товароучёта, например «Мой склад» или «1С».

Следуйте системе. Важно придумать общие принципы создания артикулов и везде следовать одной схеме. Например, все предметы одежды зашифровать как «название + цвет + размер». Характеристики продукции должны везде обозначаться одинаково. Например, TSH — футболка, DRS — платье, SKT — юбка, BLC — чёрный, WHT — белый, YLW —жёлтый.



Учитывайте минимальные различия в характеристиках. Даже если товары отличаются одним параметром, например размером, присваивайте им уникальные коды.

Как создать артикул товара на Ozon: пошаговая инструкция

Присвоить товару артикул можно в процессе создания карточки товара.

Создание артикула вручную через личный кабинет

1. Чтобы создать новую карточку, перейдите в раздел «Товары», выберите опцию «Добавить товары» → «Вручную».

2. Выберите категорию, введите название позиции и укажите артикул.

3. Заполните остальные характеристики и дождитесь модерации карточки. Готово — артикул отобразится в личном кабинете на карточке продукции.

Генерация артикула по шаблону онлайн или в Excel

1. Перейдите в раздел «Товары» и нажмите «Добавить товары»

2. Выберите вариант «Через шаблон».

3. Далее можно заполнить шаблон от маркетплейса на сайте или скачать его в Excel. В таблице надо будет указать артикулы, название товаров и цену.

Этот способ позволяет сразу указать общую часть кода во всех ячейках столбца. Например, cеллер продаёт кроссовки и в начале всех артикулов пишет название товара с помощью условного обозначения SNK (sneakers). А меняющиеся характеристики потом можно дописать отдельно в каждую ячейку.

Генерация артикула через интеграцию

Чтобы присвоить товару код через интеграцию, у селлера должен быть подключён Ozon Seller API. Сервис позволяет продавцу автоматически обмениваться данными с маркетплейсом с помощью методов — специальных кодов.

Подключить Seller API можно через «Настройки» в личном кабинете. После этого на странице Seller API во вкладке «Консоль» станет доступна функция генерации запросов на изменения.



Чтобы отправить запрос на создание товара, используйте код POST /v2/product/import. В запросе напишите артикул в поле offer_id. За один раз можно передать информацию о 100 позициях.

Как изменить артикул

Это можно сделать в личном кабинете селлера двумя способами.

Отредактировать карточку товара вручную

1. Зайдите в «Список товаров» в разделе «Товары».

2. Выберите нужную позицию и измените её артикул.

3. Убедитесь, что всё правильно, во вкладке «Предварительный просмотр» и кликните на «Сохранить товар».

Отредактировать сразу несколько карточек через шаблон

1. Перейдите в раздел «Товары» и нажмите «Обновить артикулы».

2. Скачайте и заполните шаблон: укажите старые и новые артикулы.

3. Загрузите шаблон на сайт через кнопку «Выбрать файл» → «Загрузить».

Рекомендации по работе с артикулами товаров на Ozon

Не делайте артикул слишком сложным. Если включить в код слишком много характеристик, его будет трудно воспринимать. Выделите 3–4 главных параметра.

Избегайте символов звёздочки, дефиса или слэша. В Excel эти символы используются в формулах, поэтому при выгрузке базы товаров могут возникать программные ошибки.

Избегайте символов, которые можно спутать с другими. Например, букву «О» можно принять за ноль, а латинская строчная буква l [л] выглядит так же, как заглавная I [ай]. Из-за этого может возникнуть ошибка при ручном вводе кода.

Используйте буквы только одного алфавита: латинского или русского. Иначе есть риск запутаться и неправильно считать код. Например, продавец зашифровал материал товара как CT (cotton). Сотрудник магазина воспринял этот артикул как русские буквы СТ для шифра эластичной ткани стрейч.