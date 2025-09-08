Артикул товара на Ozon: полное руководство

Товар на маркетплейсе не может существовать без артикула. В статье расскажем, как создать уникальный код за 5 минут (даже для 1000+ товаров), чем артикул продавца отличается от Ozon ID и почему это важно для аналитики.
Что такое артикул товара и зачем он нужен
Артикул — это уникальный код, который идентифицирует товар на сайте маркетплейса. Продавец придумывает его, когда создаёт карточку для новой позиции.
По артикулу можно быстро находить товар в каталоге, отличать похожие позиции друг от друга, эффективно вести учёт и работать с поставками.
Артикул иногда обозначают аббревиатурой SKU — stock keeping unit. В переводе — единица складского учёта.
Разница между артикулом товара на Ozon и OzonID
Артикул (SKU) на Ozon. Его создаёт продавец. Код может состоять из сочетания цифр, букв и специальных символов, например нижнего подчёркивания. Он отображается только во внутреннем кабинете селлера и нужен для удобной работы с товарами.
Ozon Product ID. Уникальный идентификатор, который маркетплейс присваивает товару автоматически после создания и модерации карточки. Product ID состоит из набора цифр. Как и артикул продавца, он отображается в личном кабинете Ozon Seller, но помимо этого — в карточке товара.
По Product ID покупатели могут быстро находить нужную позицию в поиске. Часто его используют блогеры, чтобы быстро поделиться ссылкой на товар из обзора.
Product ID отображается в характеристиках товара в строке «Артикул»
Требования и нюансы при присвоении артикулов
Главное требование Ozon — коды не должны повторяться внутри одного личного кабинета. Даже если позиция уже в архиве, нельзя взять для нового товара точно такой же артикул. Также он не может быть длиннее 50 символов и не должен включать пробелы.
В остальном код может выглядеть как угодно. Это решает продавец. Но чтобы не запутаться в похожих товарах и упростить учёт, важно выстроить логичную и понятную систему.
Как придумать информативный артикул товара на Ozon
Зашифруйте в коде главные характеристики продукции. Если селлер продаёт одежду, артикул может состоять из названия изделия, цвета и размера. Например, тёмно-синюю юбку размера «M» можно зашифровать как SKI_BLU_M. Если использовать российские размеры, код может выглядеть так: SKI_BLU_46. Нижние подчёркивания помогают отделить характеристики друг от друга, благодаря чему код проще воспринимать. Артикул также можно составить на русском языке, а ещё — сделать код таким же, как в системе товароучёта, например «Мой склад» или «1С».
Следуйте системе. Важно придумать общие принципы создания артикулов и везде следовать одной схеме. Например, все предметы одежды зашифровать как «название + цвет + размер». Характеристики продукции должны везде обозначаться одинаково. Например, TSH — футболка, DRS — платье, SKT — юбка, BLC — чёрный, WHT — белый, YLW —жёлтый.
Учитывайте минимальные различия в характеристиках. Даже если товары отличаются одним параметром, например размером, присваивайте им уникальные коды.
Как создать артикул товара на Ozon: пошаговая инструкция
Присвоить товару артикул можно в процессе создания карточки товара.
Создание артикула вручную через личный кабинет
1. Чтобы создать новую карточку, перейдите в раздел «Товары», выберите опцию «Добавить товары» → «Вручную».
2. Выберите категорию, введите название позиции и укажите артикул.
3. Заполните остальные характеристики и дождитесь модерации карточки. Готово — артикул отобразится в личном кабинете на карточке продукции.
Генерация артикула по шаблону онлайн или в Excel
1. Перейдите в раздел «Товары» и нажмите «Добавить товары»
2. Выберите вариант «Через шаблон».
3. Далее можно заполнить шаблон от маркетплейса на сайте или скачать его в Excel. В таблице надо будет указать артикулы, название товаров и цену.
Этот способ позволяет сразу указать общую часть кода во всех ячейках столбца. Например, cеллер продаёт кроссовки и в начале всех артикулов пишет название товара с помощью условного обозначения SNK (sneakers). А меняющиеся характеристики потом можно дописать отдельно в каждую ячейку.
Генерация артикула через интеграцию
Чтобы присвоить товару код через интеграцию, у селлера должен быть подключён Ozon Seller API. Сервис позволяет продавцу автоматически обмениваться данными с маркетплейсом с помощью методов — специальных кодов.
Подключить Seller API можно через «Настройки» в личном кабинете. После этого на странице Seller API во вкладке «Консоль» станет доступна функция генерации запросов на изменения.
Чтобы отправить запрос на создание товара, используйте код POST /v2/product/import. В запросе напишите артикул в поле offer_id. За один раз можно передать информацию о 100 позициях.
Как изменить артикул
Это можно сделать в личном кабинете селлера двумя способами.
Отредактировать карточку товара вручную
1. Зайдите в «Список товаров» в разделе «Товары».
2. Выберите нужную позицию и измените её артикул.
3. Убедитесь, что всё правильно, во вкладке «Предварительный просмотр» и кликните на «Сохранить товар».
Отредактировать сразу несколько карточек через шаблон
1. Перейдите в раздел «Товары» и нажмите «Обновить артикулы».
2. Скачайте и заполните шаблон: укажите старые и новые артикулы.
3. Загрузите шаблон на сайт через кнопку «Выбрать файл» → «Загрузить».
Рекомендации по работе с артикулами товаров на Ozon
Не делайте артикул слишком сложным. Если включить в код слишком много характеристик, его будет трудно воспринимать. Выделите 3–4 главных параметра.
Избегайте символов звёздочки, дефиса или слэша. В Excel эти символы используются в формулах, поэтому при выгрузке базы товаров могут возникать программные ошибки.
Избегайте символов, которые можно спутать с другими. Например, букву «О» можно принять за ноль, а латинская строчная буква l [л] выглядит так же, как заглавная I [ай]. Из-за этого может возникнуть ошибка при ручном вводе кода.
Используйте буквы только одного алфавита: латинского или русского. Иначе есть риск запутаться и неправильно считать код. Например, продавец зашифровал материал товара как CT (cotton). Сотрудник магазина воспринял этот артикул как русские буквы СТ для шифра эластичной ткани стрейч.
Если планируете выходить на международный рынок, лучше зашифровывать характеристики латиницей.