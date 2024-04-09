Что такое кабинет Avito Seller и как он работает

Сервис Avito в России многие используют для покупки и продажи личных вещей. Некоторые находят с помощью сервиса автомобили или недвижимость, кто-то ищет там работу, а кто-то использует Avito для поиска узких специалистов, например, тех, кто готов сделать ремонт. Но использовать сервис можно не только в личных целях, но и для бизнеса.

Расскажем, что можно продавать на Avito, как зарегистрироваться там в качестве селлера и как выглядит личный кабинет для бизнеса. Также разберёмся, как создать карточку товара на Авито, какую схему работы лучше выбрать и сколько селлеру нужно будет платить за работу с сервисом.

Что можно продавать на Avito

Селлеры на Авито продают товары из разных категорий: от одежды и обуви до автомобилей и квартир. Сервис выделил несколько основных категорий товаров:

обувь, одежда и аксессуары;

аксессуары; транспорт;

работа;

автозапчасти и аксессуары;

аксессуары; для дома и дачи;

дачи; недвижимость;

услуги;

хобби и отдых;

отдых; электроника;

товары для детей и игрушки;

детей и игрушки; красота и здоровье;

здоровье; животные.

Кажется, что на Avito можно купить или продать почти всё. Но на самом деле у сервиса есть длинный список товаров, которыми торговать запрещено. Среди них табак, алкоголь, наркотики, медицинские услуги (кроме услуг в сфере косметологии), лекарства, взрывчатые вещества, товары для взрослых и многое другое. Этот список стоит внимательно изучить, потому что в нём есть много уточнений.

Стоит ли регистрировать профессиональный профиль

Если ИП или руководитель ООО хочет продавать товары от лица компании, ему понадобятся соответствующие настройки. На Авито есть возможность подключить профессиональный профиль: его могут настроить и физлица, и самозанятые, и ИП, и ООО. Физлица могут обойтись и обычным профилем, а компании чаще подключают профессиональный. У него есть несколько плюсов:

в профиль можно добавить логотип компании;

потенциальному покупателю удобнее ориентироваться и выбирать товары в профессиональном профиле;

выбирать товары в профессиональном профиле; покупатели могут изучить страницу продавца и увидеть всю важную информацию о компании — условия работы, преимущества магазина и так далее.

Стои

Перейти на профессиональный профиль несложно: достаточно настроить параметры в разделе «Управление профилем». Там нужно выбрать подходящую категорию и придумать название для профиля, а затем пройти проверку по документам или реквизитам. Кстати, если профиль пройдёт проверку, продавец получит соответствующий значок — это повышает лояльность и доверие потенциальных покупателей.

Также селлеру нужно заполнить основную информацию о компании: рассказать о ней, добавить фотографии, прописать адрес, условия доставки и другие важные нюансы.

Как зарегистрироваться в качестве селлера

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Для того, чтобы стать продавцом на Авито, сначала нужно в любом случае зарегистрироваться как частное лицо. После регистрации можно либо остаться в этом статусе, либо изменить тип профиля на компанию.

Чтобы изменить тип профиля, достаточно нажать кнопку «Получить статус компании» и ввести ИНН — остальная информация подгрузится по ИНН автоматически. Потенциальные покупатели не увидят реквизиты, но могут увидеть личные объявления, если селлер будет размещать их с этого же аккаунта. Поэтому, чтобы не запутаться, лучше развести личный аккаунт с аккаунтом компании и переключаться между ними.

После этого нужно будет пополнить кошелёк на любую сумму — достаточно даже 1 рубля. Внести эту сумму на Авито нужно с расчётного счёта компании, который селлер ввёл при регистрации. После того, как деньги зачислятся, статус юрлица будет официально подтверждён, а статус профиля Авито сменится на «Компанию».

На этом этапе селлеры могут начать добавлять товары в магазин. У селлеров с бизнес-аккаунтами появляются дополнительные возможности. Например, они могут:

Получить статус официального дилера. Подключить городской номер к профилю, чтобы принимать звонки. Получить знак того, что реквизиты компании проверены — это повысит уровень доверия покупателей. Запустить доставку по всей стране.

Предприниматели, которые развивают бизнес на Avito, пользуются личным кабинетом Avito Pro. В нём есть все ключевые разделы для продаж:

Объявления;

Автостратегии;

Операции;

Статистика (общая и по звонкам).

Если предприниматель работает не один, а подключает к сервису работников, ему понадобится также раздел «Сотрудники».

Объявления на Авито можно сортировать по разным категориям, например, по городам. То есть, если предприниматель торгует по всей России и хочет проанализировать данные по продажам в конкретном городе, он может настроить фильтр так как ему нужно.

Рядом с каждым объявлением селлеру будет видно статистику просмотров. Также он сможет отследить и другие показатели, например, часто ли пользователи добавляют объявления в избранное. Кроме того, можно оценить конверсию и учесть, какое продвижение уже было использовано для объявления.

Если селлеру понадобится более глубокая аналитика, можно будет развернуть статистику за месяц или другой период. Продвижение объявления тоже можно настроить прямо в Avito Pro.

Если предприниматель подключил в Авито возможность приёма звонков, в статистике он сможет увидеть, как часто ему приходили звонки по каждому объявлению. Общаться по переписке тоже можно, причём, помогать в этом могут сотрудники.

Схема работы на Авито

На Avito есть схема работы, при которой возможно продавать товары даже в другие регионы. Продавец может подключить доставку. Она доступна не для всех категорий — есть список товаров, которые можно отправить через пункт выдачи. Есть ещё один важный нюанс — в посылке может быть только одна позиция, а её вес не должен превышать 20 килограммов. Если в заказе несколько товаров, покупатель оформляет доставку на каждый.

Схема работы в этой ситуации выглядит так:

Покупатель выбирает нужный товар и, если хочет заказать его с доставкой, выбирает «Купить с доставкой» и оплачивает заказ. Селлер приносит заказ в пункт приёма, и в срок от 2 до 14 дней её доставляют в город покупателя. Покупатель получает товар, проверяет его и, если его всё устраивает, забирает его. Продавец получает деньги за заказ с доставкой. Они приходят 4 раза в месяц.

За заказы с доставкой начисляется комиссия — от 2% до 2,4%. Ставка зависит от того, какой тариф выбрал селлер.

Тарифы и комиссии Авито

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На Авито есть два основных вида тарифов — за продажу товаров и за доставку. Разберёмся в них.

Комиссии за продажу товаров. Они начисляются для продавцов без подключенных тарифов и распространяются только на некоторые категории. Размер комиссии — 5%, но первое время после нововведение ставка снижена до 2%. Комиссию платят селлеры, которые торгуют:

книгами и журналами;

журналами; одеждой, обувью и аксессуарами;

аксессуарами; детской одеждой и обувью;

обувью; часами и украшениями;

украшениями; товарами для детей и игрушками;

детей и игрушками; музыкальными инструментами;

товарами для спорта и отдыха;

спорта и отдыха; товарами для охоты и рыбалки.

охоты и рыбалки. товарами из категории «красота и здоровье»

категории «красота и здоровье» товарами из категории «коллекционирование».

Список может меняться, поэтому перед выходом на Avito лучше проверить, есть ли ваш товар в списке. Это поможет сразу просчитать сумму, которую получит селлер с учётом комиссии.

Комиссии за доставку. Они зависят от выбранного тарифа.

Отдельно оплачивается и доставка, но обычно комиссии и доставку оплачивает сам покупатель, так что селлеру платить за это не нужно.

Важно заранее просчитать расходы селлера на доставку (в том числе и до пункта приёма Авито), на комиссии, на упаковку, и на другие бизнес-процессы. Это позволит предпринимателю установить оптимальную цену на товар: она должна покрывать все расходы и приносить прибыль.

Конечно, вне зависимости от площадки у селлера всегда есть риски. Например, закупить партию невостребованного товара, найти ненадёжного поставщика или просто неправильно подобрать маркетплейс. Однако, если заранее подготовиться и внимательно изучить все нюансы продажи в интернете, риски ощутимо снизятся, а предприниматель сможет запустить продажи и начать развивать свой бизнес.