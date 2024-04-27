Этикетки для Ozon

Каждый селлер Ozon клеит на товар этикетку. На ней может быть штрихкод с информацией о товаре или код маркировки.

В этой статье расскажем о требованиях к штрихкодам и кодам маркировки, особенностях этикеток для товаров Озон, способах генерации и распечатки этикеток.

Зачем нужны этикетки

На каждой упаковке товара должна быть этикетка. На товаре размещают наклейку с названием продукта, штрихкод, а также маркировку при необходимости.

Название товара должно быть на этикетке всегда. Если продаёте товар для взрослых, введите альтернативное название товара.

Штрихкод на этикетке размещают с учётом схемы работы.

FBO. Штрихкод нужен, чтобы сдать продукцию на склад. Без него товар не смогут сканировать и добавить в заявку на поставку.

FBS. Штрихкоды необходимы, чтобы компенсировать продавцу стоимость возврата. Это нужно, чтобы легко проследить путь товара от продавца к покупателю. Важно: для уценённых товаров штрихкоды не добавляют.

RealFBS. Штрихкоды не обязательны.

На FBO и FBS штрихкоды нужны для всех товаров. Это могут быть штрихкоды селлера, если они соответствуют требованиям, или штрихкоды Озон.

Когда нужен код маркировки на этикетке

Многие товары подлежат обязательной маркировке. Среди таких товаров:

обувь;

духи;

шины и покрышки;

шубы из натурального меха.

Полный перечень указан в Постановлении Правительства РФ.

Товары маркируют кодом DataMatrix — в нём зашифрована уникальная последовательность символов, которая позволяет идентифицировать товар. Маркировка необходима для отслеживания товара по пути от продавца к покупателю. Если на товаре должны быть маркировка, а её нет, товар считают контрафактным и могут изъять.

Если товар подлежит обязательной маркировке, селлер должен отправлять на склад уже промаркированный товар. Он может нанести маркировку самостоятельно или принять уже промаркированный товар от поставщика. В любом случае, сам Озон маркировкой не занимается.

Требования к штрихкодам на Ozon

Продавец Озон должен присваивать каждому товару отдельный штрихкод. При этом, допускается, что у двух продавцов штрихкоды могут оказаться одинаковыми.

Требования к кодам маркировки на Ozon

К формату кодов маркировки есть несколько требований:

Размер. Минимум 20х20 мм.

Вид печати. Термотрансферная этикетка.

Размещение. Непрозрачная упаковка — наклейка на упаковке, прозрачная упаковка — наклейка на товаре или навесном ярлычке.

На чём печатать этикетки для Ozon

В Точка Банк есть все необходимые сервисы для работы с маркетплейсами. Вы можете управлять продажами на разных площадках из Единого кабинета, массово загружать товары, планировать поставки, делать продающие информативные карточки товаров. А ещё — пользоваться другими сервисами: онлайн-бухгалтерией, финансированием бизнеса, сообществом селлеров.

Есть три основных способа напечатать этикетки для маркетплейса в нужном формате:

Термотрансферный принтер. Это самый дорогой и качественный способ печати термоэтикеток. Данные на термотрансферных наклейках сохраняются несколько лет, даже если упаковка попадала под солнечные лучи или подвергалась заморозке.

Термопринтер. Термопринтер стоит недорого, но и износостойкость термоэтикеток у него ниже. Через 6 месяцев информация может стереться с наклейки или выгореть.

Обычный принтер. Можно использовать домашний или офисный принтер и напечатать наклейки на самоклеящейся бумаге формата А4. Это наиболее бюджетный способ печати, но вырезать этикетки под размер приходится вручную. Чтобы сэкономить время, можно подобрать бумагу с уже разделёнными наклейками под нужный размер.

Селлер может подобрать принтер с учётом своих потребностей. Модели отличаются по объёму памяти, разрешению принтера, размеру этикетки, скорости печати, интерфейсу и другим характеристикам.

Печать на офисном принтере часто выбирают начинающие селлеры, которые стараются сэкономить. Но тут есть важный момент: если наклейка повредится после отгрузки на склад, селлеру придётся возвращать товар и переделывать этикетку. Так что лучше сразу использовать термопринтер или термотрансферный принтер, чтобы печатать качественные термоэтикетки нужного размера. Ольга Чинова эксперт по Ozon

Как сгенерировать этикетки для Ozon

Есть несколько способов сформировать и распечатать наклейки в нужном формате.

Как сделать этикетки в Ozon Seller

Ozon Seller — кабинет продавца на маркетплейсе. В нём можно управлять всеми процессами на Озон.

Если штрихкода ещё нет

Зайдите в раздел «Товары и цены», из него перейдите в «Управление штрихкодами». Выберите пункт «Без штрихкода». Вы можете выбрать все товары, у которых ещё нет штрихкода, или сгенерировать баркод только для некоторых. Кликните в столбце «Штрихкод» на кнопку «Добавить». Здесь можно ввести данные вручную, сгенерировать уникальный штрихкод Озон или оставить штрихкод производителя. Сохраните страницу.

Также можно нажать кнопку «Сгенерировать для всех», чтобы новые штрихкоды появились у всех «пустых» товаров.

Если штрихкоды в XLS-формате

Зайдите в раздел «Товары и цены», из него перейдите в «Управление штрихкодами». Нажмите Скачать в XLS и откройте загруженный файл. Сгенерируйте штрихкод или укажите его вручную. В личном кабинете нажмите «Загрузить штрихкоды» и выберите нужный файл.

Как сделать этикетки в Едином кабинете

Единый кабинет селлера — сервис Точка Банк для управления продажами на нескольких маркетплейсах сразу. В нём доступны Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет, ВКонтакте и Мегамаркет.

Чтобы распечатать наклейки нужного формата на Озон надо выполнить 3 простых действия. Даём пошаговую инструкцию.

Зайдите в блок «Управление товарами». Выберите, какие товары с какого маркетплейса хотите промаркировать. В нашем случае выбираем Ozon. Вы можете выбрать все товары сразу или только несколько позиций — в зависимости от того, для чего вам нужны штрихкоды. В верхней части экрана есть значок «Генерация PDF со штрихкодом для выбранных товаров». Кликните на него. Готово!

Как напечатать этикетки на Ozon

В кабинете Ozon Seller

Зайдите в раздел «Товары и цены». Перейдите в «Управление штрихкодами» и нажмите «Скачать штрихкод в PDF». Выберите тип принтера. Это может быть обычный принтер или принтер для печати штрихкодов — термотрансферный или термопринтер. Нажмите «Скачать в PDF».

В Едином кабинете

Укажите необходимое количество наклеек и размер этикеток для Озон. Если планируете печатать на термопринтере, выбирайте размер 58х40 — это стандарт. В зависимости от товара могут понадобится дополнительные указания. Например, для одежды предусмотрены символы ухода: ручная стирка или сушка без нагревания. В разделе «Стандарты качества» можно указать сертификат, если он есть. Это может быть сертификат соответствия стандартам ЕАС или РСТ. В разделе «Характеристики» можно указать данные, которые должны быть на наклейке. Например, бренд, страна, состав, название, цвет, размер, дата, артикул. При необходимости можно добавить дополнительные поля. Например, если вы хотите указать данные ИП.

Проверьте все поля. Если всё в порядке, нажимайте «Скачать». Система обработает информацию и выдаст будущую этикетку для предпоказа. Вы сможете ещё раз убедиться, что всё в порядке, и отправить этикетки нужного размера на печать. Готово!

Как наклеить этикетки для Ozon

Перед тем, как направить товар на склад Озон, на него надо наклеить этикетку нужного формата. Есть несколько рекомендаций, как это правильно сделать:

наклеивайте этикетку любого размера ровно;

размещайте ШК так, чтобы он не перекрывал информацию на упаковке;

проверяйте, чтобы штрихкод совпадал с ШК в личном кабинете на момент отгрузки.

Ольга Чинова, эксперт по Ozon:

Если этикетка будет наклеена со сгибом или перекроет данные о товаре/сроке годности, Озон может вернуть товар с требованием наклеить этикетку правильно. Поэтому изначально убедитесь, что отсканировать штрихкод на вашем товаре легко. Проверить как считывается этикетка можно с помощью сканера на телефоне. Если всё в порядке, смело передавайте товар дальше — на продажу.

Частые вопросы

Что делать, если штрихкод больше товара?

Если товар настолько маленького размера, что штрихкод оказался больше, необходимо дополнительно упаковать товар. И уже на упаковку большего размера наклеить этикетку так, чтобы её было легко отсканировать.

Может ли на товаре быть несколько штрихкодов?

Нет, штрихкод должен быть только один. Если возникла необходимость поменять этикетку, новая наклейка должна полностью перекрывать старую.

Можно ли приклеить этикетку на транспортировочную упаковку?

Нет, на транспортировочной упаковке должна быть только логистическая маркировка. Штрихкод товара должен быть на самом товаре или упаковке от него.

Можно ли поменять штрихкод?

На Озон изменить можно только штрихкоды в статусах «На проверке» и «Непринятые». В этом случае достаточно кликнуть на три точки рядом со штрихкодам и выбрать действие: «Редактировать» или «Удалить».