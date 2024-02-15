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Как объединить карточки товара на Wildberries

Пошаговая инструкция, как связывать новые и уже существующие карточки.

30.04.2025
23 466
23 466

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В этой статье Точка расскажет, зачем нужно объединять карточки товаров на Wildberries, и научит делать это правильно. 

Зачем нужно объединение карточек товара на Wildberries

На маркетплейсах миллионы товаров: от одежды до техники. Чтобы пользователям было проще найти нужный товар, селлеры группируют одинаковые модели в одну карточку. 

Представьте: заказчик хочет купить леденцы без сахара для ребёнка. Он может потратить время на поиск каждого вкуса, переходить из одного магазина в другой. А может просто выбрать любимые конфеты малыша и «полистать» их вкусы внутри одной карточки. Конечно, второй вариант удобнее.

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Селлеру тоже выгодно объединять карточки товара на Вайлдберриз. Вот почему: 

1. Можно дублировать одинаковую информацию, а значит — быстрее заполнять поля. Например, везде продублировать бренд, состав и вес леденцов, изменив только вкус. 

2. Продвигать на WB можно одну карточку, а не несколько. Это быстрее и дешевле.

3. Отзывы из всех карточек стягиваются в одну. Это поднимает её выше в поиске.

4. Покупатель может купить два или больше товаров вместо одного. Например, взять леденцы не только с лимоном, но и с яблоком.

Допустим, есть товар-паровозик, который генерирует основную часть выручки, — белые шорты. Поставщик добавляет в ассортимент шорты других цветов, и отзывы по всем позициям собираются в одной карточке. Чем больше отзывов, тем быстрее карточка раскручивается и выше поднимается в поиске.

Ольга Чиноваэксперт по продажам на маркетплейсах 

Какие товары можно, а какие нельзя соединять на Wildberries

На ВБ можно объединять товары из одной категории. Они должны быть одной модели, но могут отличаться цветами, размерами и другими характеристиками. Например: 

  • формы для выпечки разного диаметра;
  • графины разного объёма; 
  • ароматические свечи с разными ароматами;
  • конфеты с различными вкусами;
  • штучные товары и в комплекте.

Если товар предназначен для конкретного пола, другие товары в карточке тоже должны быть для этого пола. То есть если в материнской карточке продаётся женский купальник, то остальные купальники тоже должны быть для женщин. Если в карточке мужской ремень, то другие ремни в связке  тоже мужские. 

Если товары не предназначены конкретно для женщин или мужчин, достаточно объединить их по категориям. 

Позиции не подходят под эти требования? Тогда склеивать их в магазине на ВБ не получится технически. Нельзя группировать тарелку и разделочную доску. Или делать склейку женских и мужских перчаток.

Как соединить карточки товара на Вайлдберриз 

Есть два способа, как связать карточки на ВБ. 

1. Создать новую карточку.

Например, вы добавляете чёрное платье в разных размерах. Вот какие действия надо выполнить: 

  • Зайдите в раздел «Создать товар».
  • Введите данные во все обязательные поля, загрузите фото платья. 
  • В подразделе «Баркод и размеры» введите все размеры товара и сгенерируйте баркоды. 

Если хотите добавить такое же платье, но в другом цвете или с другим принтом, кликните на кнопку «Добавить вариант» слева от основного поля. А затем заполните всё как обычно. 

Как объединить карточки товаров на вб, создавая новую карточку

2. Склеить существующие карточки.

Если товары на ВБ уже созданы и по ним есть продажи, их всё равно можно объединять. Для этого выполните несколько шагов.

  • Зайдите в карточку товара. 
  • Кликните на кнопку «Объединить». 
Как объединить карточки товаров на вб, склеив старые карточки
  • Укажите артикул позиции, которую хотите добавить. 
Как объединить карточки товаров на вб, склеив старые карточки

Если всё в порядке, вы увидите товар, артикул которого указали. Убедитесь, что вам нужен именно он, подтвердите связку, и карточки объединятся. 

Сколько товаров можно соединять

Не больше тридцати. Отзывы с каждого из них соберутся в одной материнской карточке. Именно она будет подниматься выше при поиске на ВБ. 

Если продавец объединяет много товаров, у покупателя повышаются шансы подобрать нужную вещь. При этом селлер может протестировать гипотезу и убедиться, что работа с одной склейкой действительно эффективна. Если да, он сможет сэкономить на продвижении и вложиться в рекламу одной карточки вместо тридцати.

Ольга Чиноваэксперт по продажам на маркетплейсах

Иногда самому бывает сложно определить, какой товар является паровозиком и приносит прибыль. С этим может помочь «Единый кабинет селлера».

Как разъединить карточки товаров на Вайлдберриз

Из общей карточки можно убирать какие-то позиции. Например, если товар закончился или вы больше не собираетесь его поставлять. Либо если по одной из партий пришёл бракованный товар, который получил плохие отзывы. Чтобы не ухудшать позиции общей карточки, товар с плохими отзывами отделяют. Если понадобится, его можно будет добавить снова. 

Как разъединить карточки товаров на Вайлдберриз

Чтобы отделить товар, выполните  три действия. 

1. Найдите нужный товар в разделе «Объединённые карточки».

2. Кликните на кнопку «Ещё».

3. Нажмите на кнопку «Сделать отдельным товаром».

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Как объединить карточки товара на Wildberries – Банк Точка