Как объединить карточки товара на Wildberries

В этой статье Точка расскажет, зачем нужно объединять карточки товаров на Wildberries, и научит делать это правильно.
Зачем нужно объединение карточек товара на Wildberries
На маркетплейсах миллионы товаров: от одежды до техники. Чтобы пользователям было проще найти нужный товар, селлеры группируют одинаковые модели в одну карточку.
Представьте: заказчик хочет купить леденцы без сахара для ребёнка. Он может потратить время на поиск каждого вкуса, переходить из одного магазина в другой. А может просто выбрать любимые конфеты малыша и «полистать» их вкусы внутри одной карточки. Конечно, второй вариант удобнее.
Селлеру тоже выгодно объединять карточки товара на Вайлдберриз. Вот почему:
1. Можно дублировать одинаковую информацию, а значит — быстрее заполнять поля. Например, везде продублировать бренд, состав и вес леденцов, изменив только вкус.
2. Продвигать на WB можно одну карточку, а не несколько. Это быстрее и дешевле.
3. Отзывы из всех карточек стягиваются в одну. Это поднимает её выше в поиске.
4. Покупатель может купить два или больше товаров вместо одного. Например, взять леденцы не только с лимоном, но и с яблоком.
Какие товары можно, а какие нельзя соединять на Wildberries
На ВБ можно объединять товары из одной категории. Они должны быть одной модели, но могут отличаться цветами, размерами и другими характеристиками. Например:
- формы для выпечки разного диаметра;
- графины разного объёма;
- ароматические свечи с разными ароматами;
- конфеты с различными вкусами;
- штучные товары и в комплекте.
Если товар предназначен для конкретного пола, другие товары в карточке тоже должны быть для этого пола. То есть если в материнской карточке продаётся женский купальник, то остальные купальники тоже должны быть для женщин. Если в карточке мужской ремень, то другие ремни в связке тоже мужские.
Если товары не предназначены конкретно для женщин или мужчин, достаточно объединить их по категориям.
Позиции не подходят под эти требования? Тогда склеивать их в магазине на ВБ не получится технически. Нельзя группировать тарелку и разделочную доску. Или делать склейку женских и мужских перчаток.
Как соединить карточки товара на Вайлдберриз
Есть два способа, как связать карточки на ВБ.
1. Создать новую карточку.
Например, вы добавляете чёрное платье в разных размерах. Вот какие действия надо выполнить:
- Зайдите в раздел «Создать товар».
- Введите данные во все обязательные поля, загрузите фото платья.
- В подразделе «Баркод и размеры» введите все размеры товара и сгенерируйте баркоды.
Если хотите добавить такое же платье, но в другом цвете или с другим принтом, кликните на кнопку «Добавить вариант» слева от основного поля. А затем заполните всё как обычно.
2. Склеить существующие карточки.
Если товары на ВБ уже созданы и по ним есть продажи, их всё равно можно объединять. Для этого выполните несколько шагов.
- Зайдите в карточку товара.
- Кликните на кнопку «Объединить».
- Укажите артикул позиции, которую хотите добавить.
Если всё в порядке, вы увидите товар, артикул которого указали. Убедитесь, что вам нужен именно он, подтвердите связку, и карточки объединятся.
Сколько товаров можно соединять
Не больше тридцати. Отзывы с каждого из них соберутся в одной материнской карточке. Именно она будет подниматься выше при поиске на ВБ.
Иногда самому бывает сложно определить, какой товар является паровозиком и приносит прибыль. С этим может помочь «Единый кабинет селлера».
Как разъединить карточки товаров на Вайлдберриз
Из общей карточки можно убирать какие-то позиции. Например, если товар закончился или вы больше не собираетесь его поставлять. Либо если по одной из партий пришёл бракованный товар, который получил плохие отзывы. Чтобы не ухудшать позиции общей карточки, товар с плохими отзывами отделяют. Если понадобится, его можно будет добавить снова.
Чтобы отделить товар, выполните три действия.
1. Найдите нужный товар в разделе «Объединённые карточки».
2. Кликните на кнопку «Ещё».
3. Нажмите на кнопку «Сделать отдельным товаром».