Как объединить карточки товара на Wildberries

В этой статье Точка расскажет, зачем нужно объединять карточки товаров на Wildberries, и научит делать это правильно.

Зачем нужно объединение карточек товара на Wildberries

На маркетплейсах миллионы товаров: от одежды до техники. Чтобы пользователям было проще найти нужный товар, селлеры группируют одинаковые модели в одну карточку.

Представьте: заказчик хочет купить леденцы без сахара для ребёнка. Он может потратить время на поиск каждого вкуса, переходить из одного магазина в другой. А может просто выбрать любимые конфеты малыша и «полистать» их вкусы внутри одной карточки. Конечно, второй вариант удобнее.

Селлеру тоже выгодно объединять карточки товара на Вайлдберриз. Вот почему:

1. Можно дублировать одинаковую информацию, а значит — быстрее заполнять поля. Например, везде продублировать бренд, состав и вес леденцов, изменив только вкус.

2. Продвигать на WB можно одну карточку, а не несколько. Это быстрее и дешевле.

3. Отзывы из всех карточек стягиваются в одну. Это поднимает её выше в поиске.

4. Покупатель может купить два или больше товаров вместо одного. Например, взять леденцы не только с лимоном, но и с яблоком.

Допустим, есть товар-паровозик, который генерирует основную часть выручки, — белые шорты. Поставщик добавляет в ассортимент шорты других цветов, и отзывы по всем позициям собираются в одной карточке. Чем больше отзывов, тем быстрее карточка раскручивается и выше поднимается в поиске. Ольга Чинова эксперт по продажам на маркетплейсах

Какие товары можно, а какие нельзя соединять на Wildberries

На ВБ можно объединять товары из одной категории. Они должны быть одной модели, но могут отличаться цветами, размерами и другими характеристиками. Например:

формы для выпечки разного диаметра;

графины разного объёма;

ароматические свечи с разными ароматами;

конфеты с различными вкусами;

штучные товары и в комплекте.

Если товар предназначен для конкретного пола, другие товары в карточке тоже должны быть для этого пола. То есть если в материнской карточке продаётся женский купальник, то остальные купальники тоже должны быть для женщин. Если в карточке мужской ремень, то другие ремни в связке тоже мужские.

Если товары не предназначены конкретно для женщин или мужчин, достаточно объединить их по категориям.

Позиции не подходят под эти требования? Тогда склеивать их в магазине на ВБ не получится технически. Нельзя группировать тарелку и разделочную доску. Или делать склейку женских и мужских перчаток.

Как соединить карточки товара на Вайлдберриз

Есть два способа, как связать карточки на ВБ.

1. Создать новую карточку.

Например, вы добавляете чёрное платье в разных размерах. Вот какие действия надо выполнить:

Зайдите в раздел «Создать товар».

Введите данные во все обязательные поля, загрузите фото платья.

В подразделе «Баркод и размеры» введите все размеры товара и сгенерируйте баркоды.

Если хотите добавить такое же платье, но в другом цвете или с другим принтом, кликните на кнопку «Добавить вариант» слева от основного поля. А затем заполните всё как обычно.

2. Склеить существующие карточки.

Если товары на ВБ уже созданы и по ним есть продажи, их всё равно можно объединять. Для этого выполните несколько шагов.

Зайдите в карточку товара.

Кликните на кнопку «Объединить».

Укажите артикул позиции, которую хотите добавить.

Если всё в порядке, вы увидите товар, артикул которого указали. Убедитесь, что вам нужен именно он, подтвердите связку, и карточки объединятся.

Сколько товаров можно соединять

Не больше тридцати. Отзывы с каждого из них соберутся в одной материнской карточке. Именно она будет подниматься выше при поиске на ВБ.

Если продавец объединяет много товаров, у покупателя повышаются шансы подобрать нужную вещь. При этом селлер может протестировать гипотезу и убедиться, что работа с одной склейкой действительно эффективна. Если да, он сможет сэкономить на продвижении и вложиться в рекламу одной карточки вместо тридцати. Ольга Чинова эксперт по продажам на маркетплейсах

Иногда самому бывает сложно определить, какой товар является паровозиком и приносит прибыль. С этим может помочь «Единый кабинет селлера».

Как разъединить карточки товаров на Вайлдберриз

Из общей карточки можно убирать какие-то позиции. Например, если товар закончился или вы больше не собираетесь его поставлять. Либо если по одной из партий пришёл бракованный товар, который получил плохие отзывы. Чтобы не ухудшать позиции общей карточки, товар с плохими отзывами отделяют. Если понадобится, его можно будет добавить снова.

Чтобы отделить товар, выполните три действия.

1. Найдите нужный товар в разделе «Объединённые карточки».

2. Кликните на кнопку «Ещё».