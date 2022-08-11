Как сделать поставку на склад Wildberries

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Продавцы могут работать на Вайлдберриз по разным схемам. Самые популярные — FBW, FBS и DBS. Разница между ними в том, кто хранит, упаковывает, обрабатывает и доставляет заказы.

При работе по модели FBW это делает маркетплейс. Но сначала товар нужно доставить на склад. Точка Банк подготовил пошаговую инструкцию, как это сделать.

Принципы работы логистики на Wildberries

Продавцы работают с Wildberries по разным схемам.

1. Полный фулфилмент от Wildberries, или FBW. Продавец доставляет товар на один или несколько складов WB. А остальные этапы работы — хранение товара, сбор заказа, доставка до клиента — ложатся на плечи маркетплейса.

2. Фулфилмент от продавца, или FBS. Продавец пользуется Wildberries как площадкой для продвижения — там он публикует карточки товара и принимает заказы. Сами товары при этом хранятся у продавца. Когда пользователь оформляет заказ, селлер упаковывает его и отвозит на склад маркетплейса или в пункт выдачи, чтобы оттуда его доставили клиенту.

3. Доставка силами продавца, или DBS. Продавец использует Wildberries только как витрину. Сам товар он хранит у себя и доставляет его тоже своими силами.

4. Доставка курьером Wildberries, или DBW. Товары хранятся на складе продавца. Когда поступает заказ, продавец собирает его и передаёт на доставку курьеру маркетплейса.

5. Самовывоз из магазина продавца, или C&C. Покупатель бронирует товар через маркетплейс и забирает его в торговой точке продавца.

ВЫВОД На складах WB хранятся товары только тех селлеров, которые работают по схеме FBW. Пошагово объясняем, как им оформить поставку.

Алгоритм поставки товара на Wildberries

1-й шаг. Создайте поставку

1. В личном кабинете селлера найдите раздел «Поставки и заказы». Нажмите на «Поставки (FBW)» и в правом верхнем углу кликните на кнопку «Новая поставка».

Кнопка создания поставки находится в правом верхнем углу

2. Добавьте товары в поставку. Если SKU немного, это можно сделать вручную. Добавлять большое количество товаров удобнее через файл Excel: заполните шаблон и загрузите его обратно.

Два варианта добавления товаров в поставку

3. Выберите склад назначения или сортировочный центр, куда привезёте товары. Можно привезти товары и на транзитный склад — маркетплейс за дополнительную плату доставит поставку на склад назначения.

Система порекомендует, на какой склад привезти товар

4. Выберите тип упаковки: короб, монопалету или суперсейф. В одной поставке можно везти только один тип упаковки.

В коробе могут находиться товары с разными баркодами Короб — подходит для товаров с разными штрихкодами и поставок небольшого объёма Товары с одинаковыми баркодами должны находиться в одной коробке Монопалета — подходит для товаров максимум с тремя разными штрихкодами. Товары с одинаковым штрихкодом нужно сложить в один короб и разместить на палете В суперсейфе можно привезти не все категории товаров Суперсейф — подходит для ювелирных изделий и дорогих товаров

5. Выберите дату. Для этого нажмите «Выбрать» в блоке с нужной датой. Коэффициенты приёмки, логистики и хранения зафиксируются.

Система показывает доступные даты поставки

ВАЖНО Если ваши товары произведены не в странах ЕАЭС и вы хотите продавать их за пределами ЕАЭС, понадобится номер грузовой таможенной декларации (ГТД). Она подтверждает, что товары привезли легально.

В страны ЕАЭС входят: Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан.

ПРИМЕР Мария заказала на китайской фабрике миски для кошек. Она привезла их в Россию и хочет, чтобы их могли заказать клиенты из Узбекистана. Для этих товаров Мария указала номер ГТД.

Шаг 2-й. Оформите штрихкоды

1. Укажите количество коробов или палет и нажмите «Сгенерировать», чтобы получить штрихкоды для упаковки.

Система сгенерирует штрихкоды для каждого короба

2. Распределите товар в системе по коробам и палетам так, как они собраны по факту. Это можно сделать вручную по кнопке «Добавить товары» или через файл Excel: заполните шаблон и загрузите его обратно.

3. Укажите сроки годности для товаров, у которых они есть. К таким наименованиям относятся продукты питания, зоотовары, товары для здоровья и косметика.

4. Распечатайте штрихкоды отдельно для каждого короба. Это может быть обычный штрихкод, QR-код или QR-код нового типа. Последний лучше считывается на складе — он устойчив к грязи и повреждениям.

В поставке — один короб. В коробе находится 9 наименований, то есть баркодов. Баркодом в WB называют штрихкод конкретного товара

5. Оформите пропуск для водителя: укажите его имя и фамилию, марку и госномер автомобиля, тип упаковки и количество грузовых мест в автомобиле. Пропуск нужен для въезда на некоторые склады и в сортировочные центры. Проверить, понадобится ли он, можно по «Карте складов». Распечатать пропуск можно вместе со штрихкодами.

Пропуск можно увидеть в карточке поставки

ВАЖНО Если вы забыли оформить пропуск или при создании поставки ещё не знали, какая машина её повезет, придётся заполнить заявку на пропуск. Зайдите в раздел «Поставки» и на вкладке «План поставок» найдите нужную поставку в таблице. В графе «Детализация» кликните по слову «Пропуск» и укажите данные.

6. Распечатайте общий штрихкод для всей поставки. Он сгенерируется автоматически и появится в разделе «Пропуска и штрихкоды поставки».

Ещё товары должны быть промаркированы. Сгенерировать нужный штриход можно через сторонние сервисы, например Единый кабинет селлера.

Шаг 3-й. Упакуйте товары

1. Упакуйте поставку, соблюдая требования к материалам и габаритам: в короб, суперсейф или на монопалету.

Для разных видов товаров нужна разная упаковка. Например:

Для книг подходят термоусадочная плёнка плотностью не менее 20 мкм, пузырчатая плёнка, плотные картонные пакеты, самоклеящиеся пакеты плотностью не менее 20 мкм или коробки по размеру предмета.

Акварель в заводской упаковке нужно обернуть сначала пузырчатой плёнкой, а затем положить в плотный пакет.

Раковины поставляются в многослойных картонных коробках, края которых укреплены картоном и затянуты стреп-лентой.

На каждом коробе должен быть наклеен свой штрихкод. А на каждой палете — упаковочный лист с данными:

порядковый номер палеты;

количество палет в поставке;

номер поставки;

количество коробок на этой палете;

склад назначения;

транзитный склад (при наличии);

тип поставки, который вы выбрали в личном кабинете;

наименование юрлица;

дата поставки.

2. Наклейте штрихкод поставки на ближайший к выходу короб.

Шаг 4-й. Доставьте поставку на склад

1. Подберите машину, которая соответствует требованиям маркетплейса:

минимальная высота от земли до борта загруженной машины — от 110 см;

минимальная ширина кузова — 185 см.

Если транспорт не соответствует требованиям, в лучшем случае поставку придётся разгружать самостоятельно. В худшем — машину вообще не смогут разгрузить.

2. Передайте водителю пропуск — его нужно будет показать на КПП.

3. Займите очередь: электронную или живую.

По «Карте складов» в личном кабинете проверьте, есть ли на вашем складе электронная очередь. Её можно отслеживать на сайте tablo.wb.ru, с помощью телеграм-бота @tablo_wb_bot, в приложении «Скан-приёмка», на вкладке «Электронная очередь», и в приложении WB Partners, раздел «Поставки», вкладка «Электронная очередь». Найдите в приложении свой автомобиль и следите за очередью на склад. Система покажет номер ворот и куда именно ехать.

Если на складе живая очередь, займите место.

4. Выгрузите товар на складе.

Как проверить статус поставки

Маркетплейс проверит товары в течение 10 дней. Обычно это происходит быстрее. После приёмки продукция автоматически станет доступна к заказу.

Посмотреть статус поставки можно тремя способами:

на главной странице личного кабинета в виджете «Ближайшие поставки»;

в разделе «Поставки и заказы», на вкладке «Поставки (FBW)»;

в карточке поставки.

Если появился статус «Поставка в грузоместах принята без расхождений», значит, всё прошло успешно

Основные ошибки при поставке товара на Wildberries

Типичные ошибки, которые совершают селлеры:

1. Забывают распечатать и наклеить штрихкоды всей поставки и каждого короба или палеты.

2. Упаковывают товар не по правилам. Такую поставку просто не примут.

3. Привозят поставку, которая не подходит по весу или размерам.

4. Неправильно размещают товары на палете.

5. Отправляют на склад машину, которая не соответствует требованиям. Например, она меньше, чем должна быть по правилам.

6. Не оформляют пропуск, который нужен на склад.