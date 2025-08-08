Как самозанятому продавать на Ozon

Самозанятые на Ozon — это мастера и ремесленники, которые продают только то, что сделали сами. Нельзя перепродавать чужую продукцию, а годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей. Какие ещё есть особенности работы самозанятых на маркетплейсе, расскажем в статье.
Товары, которые самозанятые могут продавать на Ozon
Самозанятые продают только то, что сделали своими руками. Но даже на такие изделия распространяются ограничения.
✅ Самозанятые могут продавать:
- Товары ручной работы. Например, мыло, украшения, кошельки, банты, ремни — всё, что вы делаете своими руками.
- Переделанные вещи. Дополненная или перешитая одежда — тоже подойдёт. Только важно снять все бирки и ярлыки производителя, чтобы избежать нарушений.
- Комнатные растения. Их можно продавать, но только по схеме realFBS. Для доставки по России понадобится отказное письмо, для других стран — фитосанитарный сертификат.
❌ Самозанятым нельзя продавать:
- Товары других производителей. Даже если вы их купили легально.
- Продукцию, подлежащую обязательной маркировке «Честный ЗНАК». Например, детскую одежду, нательное и постельное бельё — даже если вы сшили их сами.
- Продукты питания. В том числе шоколад, зефир или леденцы ручной работы.
- Запрещённые категории. Алкоголь, табак, подакцизные товары, полезные ископаемые и антиквариат продавать нельзя.
Ozon помогает самозанятым монетизировать хобби: мыловарение, handmade-косметика, авторские изделия разрешают продавать на маркетплейсе
Регистрация самозанятых на Ozon: пошаговая инструкция
Шаг 1. Зарегистрируйтесь как самозанятый через мобильное приложение «Мой налог» или портал «Госуслуги».
Статус самозанятого нельзя совмещать с другими налоговыми режимами.
Шаг 2. Создайте аккаунт продавца на маркетплейсе, укажите статус для физлиц — «Самозанятый», «Налог на профессиональный доход».
Шаг 3. Укажите в анкете ИНН и паспортные данные.
Шаг 4. Откройте расчётный счёт и прикрепите его к личному кабинету.
Шаг 5. Дождитесь верификации статуса системой Озон. Маркетплейс проверит данные через ФНС. Процесс займёт до 24 часов.
Шаг 6. Ознакомьтесь и подтвердите условия публичной оферты о сотрудничестве с платформой.
После регистрации можно оформлять карточки товара, отгружать продукцию и начинать продажи. Указывать бренд в карточке товара запрещено, но его можно прописать в названии магазина или оформить шапку профиля в фирменном стиле.
Схемы работы, комиссии и тарифы Ozon для продавцов-самозанятых
Схемы, доступные для самозанятых на Озоне:
|FBO (Fulfillment by Ozon)
|Ozon хранит, комплектует заказы и доставляет их. Самозанятый передаёт товары партиями на склады маркетплейса
|FBS (Fulfillment by Seller)
|Продавец хранит товары у себя, например дома или на своём складе, упаковывает заказы и передаёт их Ozon для доставки покупателям
|realFBS
|Ozon выступает как витрина для продаж, а логистическими процессами (хранением, сборкой и доставкой) занимается селлер
Расходы самозанятых, которые торгуют на маркетплейсах, включают оплату вознаграждений и тарифов Ozon:
- Комиссия за продажу и эквайринг с каждой сделки.
- Расходы на логистику (по схеме FBO).
- Хранение на складах Озона.
- Дополнительные издержки: возвраты, невыкупы и их доставка.
Плюсы и минусы торговли на Ozon в статусе самозанятого
Преимущества
- Возможность продвигать товар на площадке с многомиллионной аудиторией.
- Регистрация самозанятых в течение нескольких минут на сайте Госуслуг или в приложении «Мой налог».
- Самозанятые не ведут налоговую отчётность и платят только один вид налога — налог на профессиональную деятельность. Он составляет 4%. Для подтверждения продажи нужно оформлять чек в приложении «Мой налог». Чек для покупателя формирует маркетплейс.
Налог будет рассчитан автоматически до 12-го числа месяца, следующего после месяца продаж. Например, если в апреле продали на 50 000 рублей, 12 мая в приложении отражается сумма налога — 2 000 рублей. Оплатить выставленную сумму нужно до 28-го числа этого же месяца, то есть до 28 мая.
- Самозанятый может работать где-то ещё и совмещать несколько видов деятельности.
- Иногда доступно оформление ежедневных выплат прибыли: резидентам РФ со счётом в российском банке и договором комиссии от трёх месяцев.
Недостатки
- Не всё можно продавать. Действует запрет на перепродажу изделий других производителей.
- Покупать товар у самозанятых могут только физические лица. Чтобы сотрудничать с ИП и юрлицами, нужно изменить налоговый статус.
- Для самозанятых действует ограничение по размеру дохода за год — 2,4 млн рублей. Если получится заработать больше этой суммы, налоговая служба автоматически снимет статус самозанятого. Об этом нужно сообщить маркетплейсу и оформить ИП или юрлицо.
- При смене статуса с самозанятого на ИП нужно регистрировать новый аккаунт продавца. Но карточки товаров за оплату можно перенести из старого личного кабинета в новый, чтобы сохранить отзывы и рейтинги. В личном кабинете будут доступны только определённые действия для самозанятых, остальные скроют автоматически.
Ответственность за нарушение правил работы в качестве самозанятого
Селлер, работающий как самозанятый, должен соблюдать законы о налоге на профессиональный доход, в том числе:
- Встать на налоговый учёт.
- Корректно оформлять чеки.
- Следовать ограничениям по продаваемым товарам.
- Не превышать допустимый годовой доход до 2,4 млн рублей.
Ответственность за нарушения лежит на продавце. Ozon при обнаружении нарушений может приостановить сотрудничество или расторгнуть договор.