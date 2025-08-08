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Как самозанятому продавать на Ozon

Ozon даёт возможность самозанятым продавать handmade-товар. Эксперт по маркетплейсам Ольга Чинова рассказала, как самозанятому продавать на Озоне.  

08.08.2025
18 672
18 672

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Самозанятые на Ozon — это мастера и ремесленники, которые продают только то, что сделали сами. Нельзя перепродавать чужую продукцию, а годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей. Какие ещё есть особенности работы самозанятых на маркетплейсе, расскажем в статье.

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Товары, которые самозанятые могут продавать на Ozon

Самозанятые продают только то, что сделали своими руками. Но даже на такие изделия распространяются ограничения.

✅ Самозанятые могут продавать:

  • Товары ручной работы. Например, мыло, украшения, кошельки, банты, ремни — всё, что вы делаете своими руками.
  • Переделанные вещи. Дополненная или перешитая одежда — тоже подойдёт. Только важно снять все бирки и ярлыки производителя, чтобы избежать нарушений.
  • Комнатные растения. Их можно продавать, но только по схеме realFBS. Для доставки по России понадобится отказное письмо, для других стран — фитосанитарный сертификат.

❌ Самозанятым нельзя продавать:

  • Товары других производителей. Даже если вы их купили легально.
  • Продукцию, подлежащую обязательной маркировке «Честный ЗНАК». Например, детскую одежду, нательное и постельное бельё — даже если вы сшили их сами.
  • Продукты питания. В том числе шоколад, зефир или леденцы ручной работы.
  • Запрещённые категории. Алкоголь, табак, подакцизные товары, полезные ископаемые и антиквариат продавать нельзя.

Ozon помогает самозанятым монетизировать хобби: мыловарение, handmade-косметика, авторские изделия разрешают продавать на маркетплейсе

Регистрация самозанятых на Ozon: пошаговая инструкция

Шаг 1. Зарегистрируйтесь как самозанятый через мобильное приложение «Мой налог» или портал «Госуслуги».

Статус самозанятого нельзя совмещать с другими налоговыми режимами.

Шаг 2. Создайте аккаунт продавца на маркетплейсе, укажите статус для физлиц — «Самозанятый», «Налог на профессиональный доход».

Шаг 3. Укажите в анкете ИНН и паспортные данные.

Шаг 4. Откройте расчётный счёт и прикрепите его к личному кабинету.

Шаг 5. Дождитесь верификации статуса системой Озон. Маркетплейс проверит данные через ФНС. Процесс займёт до 24 часов.

Шаг 6. Ознакомьтесь и подтвердите условия публичной оферты о сотрудничестве с платформой.

После регистрации можно оформлять карточки товара, отгружать продукцию и начинать продажи. Указывать бренд в карточке товара запрещено, но его можно прописать в названии магазина или оформить шапку профиля в фирменном стиле.

Схемы работы, комиссии и тарифы Ozon для продавцов-самозанятых

Схемы, доступные для самозанятых на Озоне:

FBO (Fulfillment by Ozon)Ozon хранит, комплектует заказы и доставляет их. Самозанятый передаёт товары партиями на склады маркетплейса
FBS (Fulfillment by Seller) Продавец хранит товары у себя, например дома или на своём складе, упаковывает заказы и передаёт их Ozon для доставки покупателям
realFBSOzon выступает как витрина для продаж, а логистическими процессами (хранением, сборкой и доставкой) занимается селлер

Расходы самозанятых, которые торгуют на маркетплейсах, включают оплату вознаграждений и тарифов Ozon:

  • Комиссия за продажу и эквайринг с каждой сделки.
  • Расходы на логистику (по схеме FBO).
  • Хранение на складах Озона.
  • Дополнительные издержки: возвраты, невыкупы и их доставка.

Плюсы и минусы торговли на Ozon в статусе самозанятого

Преимущества

  • Возможность продвигать товар на площадке с многомиллионной аудиторией.
  • Регистрация самозанятых в течение нескольких минут на сайте Госуслуг или в приложении «Мой налог».
  • Самозанятые не ведут налоговую отчётность и платят только один вид налога — налог на профессиональную деятельность. Он составляет 4%. Для подтверждения продажи нужно оформлять чек в приложении «Мой налог». Чек для покупателя формирует маркетплейс.

Налог будет рассчитан автоматически до 12-го числа месяца, следующего после месяца продаж. Например, если в апреле продали на 50 000 рублей, 12 мая в приложении отражается сумма налога — 2 000 рублей. Оплатить выставленную сумму нужно до 28-го числа этого же месяца, то есть до 28 мая.

  • Самозанятый может работать где-то ещё и совмещать несколько видов деятельности.
  • Иногда доступно оформление ежедневных выплат прибыли: резидентам РФ со счётом в российском банке и договором комиссии от трёх месяцев.

Недостатки

  • Не всё можно продавать. Действует запрет на перепродажу изделий других производителей.
  • Покупать товар у самозанятых могут только физические лица. Чтобы сотрудничать с ИП и юрлицами, нужно изменить налоговый статус.
  • Для самозанятых действует ограничение по размеру дохода за год — 2,4 млн рублей. Если получится заработать больше этой суммы, налоговая служба автоматически снимет статус самозанятого. Об этом нужно сообщить маркетплейсу и оформить ИП или юрлицо.
  • При смене статуса с самозанятого на ИП нужно регистрировать новый аккаунт продавца. Но карточки товаров за оплату можно перенести из старого личного кабинета в новый, чтобы сохранить отзывы и рейтинги. В личном кабинете будут доступны только определённые действия для самозанятых, остальные скроют автоматически.

Ответственность за нарушение правил работы в качестве самозанятого

Селлер, работающий как самозанятый, должен соблюдать законы о налоге на профессиональный доход, в том числе:

  • Встать на налоговый учёт.
  • Корректно оформлять чеки.
  • Следовать ограничениям по продаваемым товарам.
  • Не превышать допустимый годовой доход до 2,4 млн рублей.

Ответственность за нарушения лежит на продавце. Ozon при обнаружении нарушений может приостановить сотрудничество или расторгнуть договор.

Вопросы по теме

Нужны ли этикетки для товаров на Озоне для продавцов-самозанятых?

Да, этикетки обязательны. Без них Озон не примет товар на склад. На этикетке указывают данные заказа, артикул и другую информацию для учёта.

Как самозанятый платит налог с продаж на маркетплейсе?

Самозанятый платит налог через приложение «Мой налог». Ставка составляет 4%, если покупатель физическое лицо. Лимит годового дохода — 2,4 млн рублей. Если его превысить, статус самозанятого будет потерян.

Сколько зарабатывают самозанятые на Ozon?

Заработок зависит от многих факторов: выбранной ниши, наценки на товары, схемы работы. Чтобы увеличить доход, важно тестировать разную продукцию и продвигать её, следить за спросом.

Как лучше выходить на Ozon: становиться самозанятым или оформлять ИП?

Это зависит от того, какой товар планируете продавать, какую прибыль хотите получить. У самозанятых нет налоговой отчётности, но есть ограничения по товарам и годовому доходу — надо продавать товары, созданные самостоятельно, и не превышать лимит 2,4 млн рублей в год.

У ИП на НПД аналогичные ограничения. А вот ИП на УСН могут зарабатывать больше, лимит —- 60 млн рублей в год без НДС. И до 450 млн рублей в год — для применения УСН. 

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Самозанятые на Ozon в 2026 году: как зарегистироваться, что продавать – Точка Банк