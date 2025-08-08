Как самозанятому продавать на Ozon

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Самозанятые на Ozon — это мастера и ремесленники, которые продают только то, что сделали сами. Нельзя перепродавать чужую продукцию, а годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей. Какие ещё есть особенности работы самозанятых на маркетплейсе, расскажем в статье.

Товары, которые самозанятые могут продавать на Ozon

Самозанятые продают только то, что сделали своими руками. Но даже на такие изделия распространяются ограничения.

✅ Самозанятые могут продавать:

Товары ручной работы. Например, мыло, украшения, кошельки, банты, ремни — всё, что вы делаете своими руками.

Переделанные вещи. Дополненная или перешитая одежда — тоже подойдёт. Только важно снять все бирки и ярлыки производителя, чтобы избежать нарушений.

Комнатные растения. Их можно продавать, но только по схеме realFBS. Для доставки по России понадобится отказное письмо, для других стран — фитосанитарный сертификат.

❌ Самозанятым нельзя продавать:

Товары других производителей. Даже если вы их купили легально.

Продукцию, подлежащую обязательной маркировке «Честный ЗНАК». Например, детскую одежду, нательное и постельное бельё — даже если вы сшили их сами.

Продукты питания. В том числе шоколад, зефир или леденцы ручной работы.

Запрещённые категории. Алкоголь, табак, подакцизные товары, полезные ископаемые и антиквариат продавать нельзя.

Ozon помогает самозанятым монетизировать хобби: мыловарение, handmade-косметика, авторские изделия разрешают продавать на маркетплейсе

Регистрация самозанятых на Ozon: пошаговая инструкция

Шаг 1. Зарегистрируйтесь как самозанятый через мобильное приложение «Мой налог» или портал «Госуслуги».

Статус самозанятого нельзя совмещать с другими налоговыми режимами.

Шаг 2. Создайте аккаунт продавца на маркетплейсе, укажите статус для физлиц — «Самозанятый», «Налог на профессиональный доход».

Шаг 3. Укажите в анкете ИНН и паспортные данные.

Шаг 4. Откройте расчётный счёт и прикрепите его к личному кабинету.

Шаг 5. Дождитесь верификации статуса системой Озон. Маркетплейс проверит данные через ФНС. Процесс займёт до 24 часов.

Шаг 6. Ознакомьтесь и подтвердите условия публичной оферты о сотрудничестве с платформой.

После регистрации можно оформлять карточки товара, отгружать продукцию и начинать продажи. Указывать бренд в карточке товара запрещено, но его можно прописать в названии магазина или оформить шапку профиля в фирменном стиле.

Схемы работы, комиссии и тарифы Ozon для продавцов-самозанятых

Схемы, доступные для самозанятых на Озоне:

FBO (Fulfillment by Ozon) Ozon хранит, комплектует заказы и доставляет их. Самозанятый передаёт товары партиями на склады маркетплейса FBS (Fulfillment by Seller) Продавец хранит товары у себя, например дома или на своём складе, упаковывает заказы и передаёт их Ozon для доставки покупателям realFBS Ozon выступает как витрина для продаж, а логистическими процессами (хранением, сборкой и доставкой) занимается селлер

Расходы самозанятых, которые торгуют на маркетплейсах, включают оплату вознаграждений и тарифов Ozon:

Комиссия за продажу и эквайринг с каждой сделки.

Расходы на логистику (по схеме FBO).

Хранение на складах Озона.

Дополнительные издержки: возвраты, невыкупы и их доставка.

Плюсы и минусы торговли на Ozon в статусе самозанятого

Преимущества

Возможность продвигать товар на площадке с многомиллионной аудиторией.

Регистрация самозанятых в течение нескольких минут на сайте Госуслуг или в приложении «Мой налог».

Самозанятые не ведут налоговую отчётность и платят только один вид налога — налог на профессиональную деятельность. Он составляет 4%. Для подтверждения продажи нужно оформлять чек в приложении «Мой налог». Чек для покупателя формирует маркетплейс.

Налог будет рассчитан автоматически до 12-го числа месяца, следующего после месяца продаж. Например, если в апреле продали на 50 000 рублей, 12 мая в приложении отражается сумма налога — 2 000 рублей. Оплатить выставленную сумму нужно до 28-го числа этого же месяца, то есть до 28 мая.

Самозанятый может работать где-то ещё и совмещать несколько видов деятельности.

Иногда доступно оформление ежедневных выплат прибыли: резидентам РФ со счётом в российском банке и договором комиссии от трёх месяцев.

Недостатки

Не всё можно продавать. Действует запрет на перепродажу изделий других производителей.

Покупать товар у самозанятых могут только физические лица. Чтобы сотрудничать с ИП и юрлицами, нужно изменить налоговый статус.

Для самозанятых действует ограничение по размеру дохода за год — 2,4 млн рублей. Если получится заработать больше этой суммы, налоговая служба автоматически снимет статус самозанятого. Об этом нужно сообщить маркетплейсу и оформить ИП или юрлицо.

При смене статуса с самозанятого на ИП нужно регистрировать новый аккаунт продавца. Но карточки товаров за оплату можно перенести из старого личного кабинета в новый, чтобы сохранить отзывы и рейтинги. В личном кабинете будут доступны только определённые действия для самозанятых, остальные скроют автоматически.

Ответственность за нарушение правил работы в качестве самозанятого

Селлер, работающий как самозанятый, должен соблюдать законы о налоге на профессиональный доход, в том числе:

Встать на налоговый учёт.

Корректно оформлять чеки.

Следовать ограничениям по продаваемым товарам.

Не превышать допустимый годовой доход до 2,4 млн рублей.