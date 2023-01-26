Как начать продавать на AliExpress

AliExpress — один из самых популярных международных маркетплейсов. Раньше торговать на AliExpress могли только продавцы, у которых есть китайский адрес регистрации, но теперь работать на маркетплейсе могут селлеры из любой точки мира. В том числе, из России.

Расскажем, кто может торговать на AliExpress в России, что нужно сделать селлеру, чтобы начать работу, какие требования есть к продавцам и товарам. Также расскажем, как заполнять карточки товара, с чего начать оформление магазина и как наполнить его товарами. А ещё разберёмся, какую схему работы на маркетплейсе выбрать.

Как начать работу на AliExpress

Продавать товары на AliExpress в России можно в статусе ИП, ООО и самозанятого. Для торговли на маркетплейсах подойдёт код ОКВЭД 47.91. Индивидуальный предприниматель может выбрать режим налогообложения УСН или АУСН.

Для самозанятых есть важный нюанс: они могут продавать только товар, который изготовили сами. Например, если селлер сам нарисовал рисунок на футболке, он может продавать её в статусе самозанятого. Но нельзя продавать товары чужого производства, подакцизные товары и товары, которые нужно маркировать. Нюансов много, поэтому их лучше изучить в правилах площадки. АлиЭкспресс выборочно проверяет товары самозанятых и может заблокировать магазин селлера за нарушения.

Если регистрация в одном из этих статусов уже есть, стать продавцом на АлиЭкспресс в России просто. Чтобы открыть магазин, нужно выполнить несколько шагов:

Создать учётную запись. Прочитать и подписать договор в личном кабинете. Выбрать схему работы: FBA или FBS. Добавить бренд, если селлер торгует брендовыми товарами. Выбрать категорию товара. Добавить товары.

В целом, процесс работы на AliExpress практически не отличается от процесса на других маркетплейсах.

Какие товары можно продавать на AliExpress

Список товаров, которые можно продавать на АлиЭкспресс, большой. Он увеличивается с каждым годом. Сейчас на сайте маркетплейса десятки категорий и подкатегорий. Среди них:

продукты;

бытовая техника;

компьютеры и офис;

строительство и ремонт;

дом и сад;

спорт и развлечения;

канцтовары для дома и офиса;

игрушки и хобби;

безопасность и защита;

красота и здоровье;

мать и ребёнок.

Также в списке есть одежда, аксессуары, мебель, часы и многое другое. Для работы с товарами из некоторых категорий, например, «Продукты питания», «Лекарства», «Медицинские приборы», нужно предоставить торговые сертификаты и свидетельства.

Чтобы подобрать подходящий товар, который принесёт селлеру прибыль на AliExpress, можно воспользоваться 3 способами:

Проверять тренды в поиске. Обычно туда попадает то, чем интересуются потенциальные покупатели. Маленький секрет от АлиЭкспресс: лучше обращать внимание на растущие запросы, а не те, что уже популярны. В этом случае у компании есть шанс заработать на товаре, которые набирает популярность. Изучать товары на маркетплейсах других стран. Вещи, которые стали востребованы в одной стране, вскоре могут стать популярны и в России. Поэтому стоит обращать внимание на успехи зарубежных селлеров, но при этом, учитывать особенности каждой страны. Лучше обращать внимание на универсальные товары, которые не зависят от климата и других особенностей. Следить за трендами в социальных сетях. Селлеры могут выбрать соцсеть, которую предпочитает их целевая аудитория, и мониторить популярные новинки.

Как заполнить карточку товара на AliExpress

Загрузить товары на AliExpress можно любым из 4 способов:

Вручную. Карточки заполняются поштучно в личном кабинете. По ссылке на YML-файл. Карточки создаются с помощью инструмента Yandex Market Language С помощью Excel-файла. Карточки заполняются с помощью специального шаблона в Excel. Шаблоны зависят от категории товаров — скачать шаблон можно на самом сайте. По API.

Способ стоит выбирать в зависимости от количества товаров. Обычно при заполнении карточки вводят основную информацию о товаре. Селлер заполняет название и описание товара, прикрепляет фотографии и указывает характеристики. Они зависят от самой вещи, которую продают на маркетплейсе. Например, для рубашки это могут быть:

Материал. Тип рубашек. Сезон. Стиль. Тип товара. Тип рисунка. Длина рукава. Происхождение. Фактура ткани. Тип застёжки.

Могут быть и другие характеристики. Если селлер считает, что нужно указать дополнительную важную информацию, он может указать её в отдельном разделе кабинета AliExpress. Также нужно ввести габариты, вес и данные о доставке товара, прописать вариации (например, размеры и цвета), указать цену. После этого товар добавляют на маркетплейс. Если он прошёл модерацию, он появится на сайте в течение 72 часов.

Если селлер уже торгует на другом маркетплейсе, он может перенести информацию с него на АлиЭкспресс.

Как увеличить продажи

У селлеров АлиЭкспресс есть разные способы продвижения товаров. Они могут:

устанавливать скидки на товары;

создавать коды-купоны;

формировать рекламные группы для маркетинговых акций;

делать рассылки для потенциальных покупателей;

предлагать купить набор товаров по более выгодной цене;

создавать интерактивные игры;

размещать рекламные ссылки;

продвигаться с помощью внешней рекламы.

Ещё один способ продвигать товары на AliExpress в России — участие в партнёрской программе. Её суть в том, что паблишеры — блогеры, инфлюенсеры и другие медиаличности — продвигают товары партнёров программы и получают за это процент с продаж. Комиссию устанавливает сам продавец, АлиЭкспресс рекомендует устанавливать её от 8% до 30%. При этом, платить нужно только за совершённую продажу.

Кроме того, селлер может настроить покупки за монеты — внутренние бонусы маркетплейса. А если захочет, может провести прямо на платформе АлиЭкспресс стрим, в которой прорекламирует свои товары.

Какую схему работы выбрать: FBS или FBA

На АлиЭкспресс есть 2 основные модели работы.

FBA — Fulfillment by AliExpress. По этой схеме работа проходит так. Сначала селлер привозит товар на склад АлиЭкспресса (это можно сделать самостоятельно или с помощью курьера). После этого сотрудники площадки размещают их на складе сервиса. Когда приходит заказ, сотрудники АлиЭкспресс сами собирают его и доставляют покупателю. Таким образом, практически весь процесс продажи ложится на маркетплейс. FBS — Fulfillment by Seller. По этой схеме селлер сам оборудует склад и хранит на нём товары. При этом, карточки на них он заводит на АлиЭкспресс. Когда приходит заказ, селлер сам его собирает и упаковывает, распечатывает все нужные документы. Далее он может передать заказ и документы курьеру, либо сам привезти всё в отделение почты или пункт приёма Цайняо. После этого товар доставят покупателю.

FBA обычно выбирают селлеры, которые торгуют большими партиями оборачиваемого товара. Им удобнее один раз привезти партию на склад, чем вручную лично собирать каждый заказ. FBS больше подходит для хрупких, крупных или просто дорогих товаров, за которые беспокоится продавец. Также FBS выбирают селлеры, торгующие товарами, которые не принимают на склад из-за условий хранения.

Обе модели работы можно совмещать на любом этапе продаж. Товары можно доставлять быстро вне зависимости от выбранной схемы. Важно: по условиям маркетплейса селлеры из России могут продавать на АлиЭкспрессе только на территории Российской Федерации.

Комиссии и тарифы АлиЭкспресс

На АлиЭкспресс действуют одни из самых приятных условий для продавцов. Селлеры, которые только начинают работать на площадке, освобождаются от комиссии на 6 месяцев. Её не надо платить за первые 100 проданных товаров. Когда селлер перешагивает порог первых 100 товаров или проходит 6 месяцев со дня регистрации магазина, комиссия начинает начисляться.

Она составляет от 5% до 8% в зависимости от категории товаров. Например, селлеры, которые торгуют сантехникой, смартфонами или автомобильными шинами, платят в качестве комиссии 5%. А те, кто продаёт еду или одежду, платят 8%.

Также на AliExpress есть фиксированная стоимость услуг по обработке, упаковке и доставке товаров на модели FBA. Она зависит от веса товара, например, если он весит до 1 килограмма, нужно будет заплатить 100 рублей, а если от 5 до 25 килограммов — 400 рублей.

Отдельно оплачивается и хранение. Товары бесплатно хранят в течение первых 60 дней, а одежду, обувь и аксессуары — 90. Но после этого за хранение надо платить в зависимости от веса товара:

до 5 кг — 1 рубль;

от 5 до 25 кг — 5 рублей.

Доставка крупногабаритных товаров тоже оплачивается отдельно: от 950 до 2450 рублей в зависимости от веса. Причём, не все товары можно доставить — есть ограничения по габаритам.

Свои тарифы продуманы и для схемы работы FBS. Платят селлеры и за возвраты товаров: если покупатель не забрал товар, селлер платит 70% от стоимости доставки, а если заказчик решил вернуть покупку хорошего качества, продавец должен заплатить фиксированную стоимость — 216 рублей за 1 отправление.

Перед тем, как начинать работу на АлиЭкспресс, важно заранее просчитать все расходы. Нужно продумать путь товара на всех этапах: от производства и упаковки до хранения и доставки. Иногда продавцы рассчитывают только комиссию на АлиЭкспресс и устанавливают стоимость товара только с учётом этой информации.