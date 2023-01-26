Как начать продавать на Amazon

Российские селлеры, которые начинают работу на маркетплейсах, обычно стартуют на популярных в России площадках — Ozon, Wildberries или Яндекс.Маркет. Но есть и международные маркетплейсы, на которых можно строить бизнес. Например, AliExpress или Amazon. О торговле на AliExpress Точка уже рассказывала, так что теперь разберёмся, как продавать на Amazon.

В этой статье расскажем, какие товары можно продавать на Амазоне, как выбрать подходящие позиции, как зарегистрироваться на маркетплейсе и какую информацию нужно добавить в карточки. Также рассмотрим две основные схемы работы на Амазоне и изучим основные комиссии маркетплейса.

Что такое Amazon и как начать там продавать

Amazon — один из самых популярных международных маркетплейсов. Селлер может настроить продажи для американцев или для жителей других стран — в зависимости от этого нужно выбрать домен.

Amazon — американская площадка, поэтому российские формы регистрации бизнеса для торговли на ней не подходят. На Амазоне есть всего два варианта работы: в статусе американской компании и в качестве физического лица из любой другой страны. Поэтому начать работу на Амазоне можно как физлицо, но при этом важно зарегистрироваться в России, например, как ИП, и платить налоги.

Что можно продавать на Amazon

Покупателям кажется, что на Амазоне можно купить всё что угодно. Действительно, список товаров длинный. Например, в нём есть:

одежда и аксессуары;

аксессуары; книги;

косметические средства;

техника;

товары для дома и сада;

дома и сада; дорожные аксессуары;

музыкальные инструменты;

товары для офиса;

офиса; обувь, сумки, солнцезащитные очки;

инструменты и товары для дома;

товары для дома; игровые приставки.

К некоторым из этих категорий Amazon предъявляет дополнительные требования. Среди них товары для животных, детский товары, алкоголь, растения, товары 18+. Маркетплейс предоставляет чёткий список требований к селлерам, которые занимаются такими товарами, и прописывает их в соответствии с законодательством и условиями хранения. Для продажи некоторых позиций нужно получить одобрение от Amazon: сотрудники маркетплейса могут запросить сертификаты или другие документы по товару.

Амазон условно делит продавцов на владельцев торговых марок, которые продают свои товары, и реселлеров, которые хотят продавать товары, созданные другими. При этом, на маркетплейсе отмечают, что можно совмещать оба формата работы.

Как начать продавать на Amazon

Если селлер уже зарегистрировался в качестве ИП в России, можно начать работу на маркетплейсе. Важно, чтобы ОКВЭД подходил для интернет-торговли. Обычно предприниматели выбирают код ОКВЭД 47.91.

На первом этапе нужно зарегистрироваться на Амазоне. У продавца есть два варианта: работать по тарифу «Individual» или «Professional».

Individual. На нём нет абонентской платы за обслуживание, но за каждый проданный товар Amazon начисляет комиссию 0,99$. На этом тарифе можно продавать не больше 40 позиций. Нужно платить основную комиссию с продажи каждого своего товара, при этом, увидеть статистику по продажам нельзя. Подходит для начинающих селлеров или тех, кто продаёт небольшое количество позиций.

Селлеры маркетплейсов получают деньги только после того как товар купят. Иногда из-за этого нет денег для закупки нового товара, и все бизнес-процессы приостанавливаются. В Точке вы можете взять финансирование под постоплату - мы выделим сумму практически сразу, а вы сможете закупиться и не останавливать работу. Подробнее

Professional. Абонентская плата на этом тарифе составляет 39,99$ в месяц, независимо от того, сколько товаров продаёт селлер. Нужно платить основную комиссию с продажи каждого своего товара. Доступна статистика, работа по схеме FBA, инструменты продвижения. Подходит для опытных селлеров или тех, кто выходит на Амазон с большим количеством позиций.

Если селлер планирует строить на Амазоне полноценный бизнес, имеет смысл сразу выбрать профессиональный аккаунт.

Регистрация проходит просто. Селлеру нужно:

Заполнить стандартные данные. Ввести своё имя и электронную почту, придумать пароль. После этого на почту придёт письмо-подтверждение с кодом. Его нужно ввести в специальное поле. После этого селлер попадает в личный кабинет маркетплейса. Ввести данные о своём магазине и товаре. Это может быть адрес, реквизиты, другая важная информация. Предоставить документы. Амазон может запросить документы, подтверждающие личность. Обычно это данные загранпаспорта и выписка с расчётного счёта. Но если у сотрудников маркетплейса возникнут вопросы, они могут попросить предоставить дополнительные документы. После того, как все данные будут подтверждены, селлер сможет начать добавлять карточки товаров.

Как выбрать товар

Очень важно выбрать нишу, которая принесёт прибыль. Чтобы сделать это вручную, селлер может:

выбрать категории и подкатегории, в которых он готов торговать;

подкатегории, в которых он готов торговать; обратить внимание на количество продавцов в каждой подкатегории;

количество продавцов в каждой подкатегории; учесть количество продаж, которое у них проходит.

Если в подкатегории мало продавцов и много продаж, можно попробовать в ней работать. Высока вероятность, что это будет прибыльно.

Кроме того, можно обратить внимание на топ онлайн-продаж и товары, которые только начинают набирать популярность. Тут важно учитывать сезонность.

Например, перед Новым Годом будут популярны ёлочные игрушки и карнавальные костюмы. Но селлер должен успеть всё оформить, а также заказать и доставить на склад Амазона свою партию товара. Важно быть уверенным в том, что получится сделать всё вовремя. Если такой уверенности нет, есть риск потратить деньги на товары и не успеть их распродать.

В этой ситуации лучше спокойно всё проанализировать, спланировать и заранее позаботиться о поставках. Тогда продажи будут более предсказуемыми и могут принести более высокую прибыль.

Как добавить карточку товара на Амазон

При торговле на Амазоне физические лица могут продавать товары, которые уже есть на маркетплейсе. Дело в том, что если селлер работает в статусе физического лица, он не может создавать карточки своих товаров — для этого нужна регистрация компании в США и зарегистрированный бренд. Однако, можно найти карточки аналогичных товаров и прикрепиться к ним.

Для этого нужно выбрать поле «Добавить товар», найти на маркетплейсе аналогичный товар и подкорректировать информацию и цену под себя. Обычно в карточке товара содержится следующая информация:

название товара;

фотографии;

цвет, размер, запах;

основные характеристики;

описание.

Если селлер хочет зарегистрировать свой бренд и создать собственные карточки, ему нужно будет заполнять их с нуля.

Какую схему работы выбрать

У Амазона есть две основные схемы:

FBA (Fulfillment by Amazon). По этой схеме селлер заводит свой товар на сайт маркетплейса и отправляет продукцию на склад Амазона. На этом его участие в процессе заканчивается, всеми остальными процессами занимается Amazon — сотрудники маркетплейса сами хранят, собирают, упаковывают и доставляют заказы. FBA подходит селлерам, которые:

торгуют товарами с высокой оборачиваемостью;

высокой оборачиваемостью; торгуют большим количеством товаров;

имеют большие запасы товаров, но не имеют места для их хранения;

не имеют места для их хранения; готовы делегировать хранение, упаковку и доставку;

доставку; хотят передать общение с клиентами на аутсорс.

FBM (Fulfilled by Merchant). По этой схеме работы селлер продаёт товары на площадке Амазон, но хранит, собирает, упаковывает и доставляет их самостоятельно. Походит селлерам, которые:

продают небольшое количество товаров;

торгуют тяжелыми или крупногабаритными товарами;

продают хрупкие товары или товары, которым нужна определённая температура воздуха;

имеют собственный склад;

имеют небольшой запас товара;

готовы сами заниматься логистическими процессами;

хотят сами общаться с клиентами.

Amazon предлагает много бонусов селлерам, которые выбирают модель FBA. Среди них специальные условия по продвижению, круглосуточная поддержка покупателей, управление возвратами товаров. Однако, выбор остаётся за селлером. У Амазона есть удобный сервис «Калькулятор доходов», на котором селлер может просчитать, какая схема работы будет ему выгоднее.

Какие комиссии есть у Amazon

У Амазона есть несколько видов комиссий. Среди них:

Основная комиссия с продажи. Она зависит от категории. Для некоторых категорий прописана конкретная ставка, например, для компьютеров она составляет 8%, для автомобильных шин — 10%, а для игрушек — 15%. Список категорий с фиксированными ставками прописан на Амазоне. Если товар не попадает в одну из этих категорий, его относят к категории «Остальные товары» и начисляют комиссию по ставке 15%. Комиссия за хранение товара. Она зависит от месяца, размера груза и степени его опасности. Например, хранение неопасного груза стандартного размера в феврале стоит 0,87$ за кубический фут. А хранение опасного крупногабаритного груза в декабре обойдётся в 2,43$ за кубический фут. Комиссия может меняться. Комиссия за услуги фулфилмента. Зависит от веса и размера товара. Например, комиссия за футболку может составлять 5,32$, а комиссия за монитор — 89,98$. Сумма комиссии может очень сильно различаться в зависимости от конкретного товара, поэтому нужно рассчитывать её индивидуально.

На Амазоне есть и дополнительные расходы, например, на рекламу. Amazon помогает своим селлерам запустить продвижение с помощью разных инструментов. В рекламе много нюансов, поэтому стоимость продвижения для каждого селлера тоже нужно рассчитывать в зависимости от его целей, финансовых возможностей и вида рекламы.

Работа на любом маркетплейсе, в том числе, и на Амазоне, подразумевает готовность к рискам. Селлер может ошибиться с выбором ниши, неправильно выбрать категорию, установить неподходящую цену на товар или просто упустить при расчётах начисление комиссии. Из-за этого всегда есть риск остаться без доходов или даже уйти в минус.

Чтобы этого не произошло, важно серьёзно подготовиться к выходу на маркетплейс: правильно подобрать площадку, определиться с нишей и товаром, проанализировать рынок, установить подходящую цену. В этом случае работа на маркетплейсе может быть прибыльной и даже стать одним из ключевых направлений в бизнесе.