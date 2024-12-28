Калькулятор Ozon Seller

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Иногда селлеры продают на Озоне себе в убыток и не получают прибыли. В таком положении может оказаться даже топовый продавец. Чтобы этого избежать, нужно рассчитать юнит-экономику. В этом поможет простой и бесплатный инструмент — калькулятор Озон селлер.

Он нужен новичкам, которые только собираются торговать на маркетплейсе, и действующим селлерам, которые хотят увеличить прибыль.

Что такое калькулятор Ozon

Зачем же селлерам Ozon нужна юнит-экономика и что это такое? Юнит-экономика — это способ подсчитать, сколько чистой прибыли продавец может получить с продажи одного товара, если вычтет все расходы.

ПРИМЕР Иван начал продавать на Озоне детские игрушки. Закупил он их оптом по 100 рублей за штуку, а продаёт по 500 рублей. На первый взгляд кажется, что выручка составляет 400 рублей, но это не так. Из этой суммы нужно вычесть ещё много расходов и комиссий, которые не всегда очевидны.

Какие могут быть дополнительные расходы у селлеров:

налог;

комиссия маркетплейсу;

эквайринг;

логистика;

возвраты и брак;

реклама;

создание карточки и описания

фотосессия;

хранение на складе.

И это лишь примерный список — комиссий может быть больше. Считать их вручную долго и неудобно, поэтому Озон создал свой калькулятор, который всё делает автоматически и онлайн. Он показывает, по какой цене лучше продавать товар, чтобы не уйти в убыток с учётом комиссий.

Где найти калькулятор Ozon

Калькулятор Ozon размещён на отдельном сайте, который не привязан к личному кабинету селлера. Воспользоваться им может любой — регистрация на сайте и маркетплейсе не нужна.

Как пользоваться калькулятором Ozon

Шаг 1: зайдите на калькулятор Озон.

Шаг 2: в первом окне «Поиск товара» можно найти позицию, которая уже есть на Озоне. Это подходит селлерам, которые хотят проверить свой товар, уже заведённый на сайт, либо новичкам, которые планируют продавать неэксклюзивную позицию.

Чтобы найти товар, введите в поле артикул, вставьте ссылку или сделайте текстовое описание. Дальше система автоматически заполнит следующие поля:

категория;

комиссия;

цена;

габариты или объём;

эквайринг;

обработка заказа.

Шаг 3: если вы хотите рассчитать эксклюзивный товар, которого нет на площадке, нужно вручную ввести параметры, которые находятся под строкой «Поиск товара». Нужно заполнить основные поля:

категория, в которой будет продаваться товар;

цена, за которую вы хотите продавать товар;

вес в килограммах;

габариты (длина, ширина, высота в сантиметрах или объём в литрах).

Шаг 4: если вы планируете доставлять оплаченный товар через Озон, то есть методом FBO, пункт «Параметры отгрузки» заполнять не нужно. Все расчёты подтянутся сами.

Шаг 5: если вы хотите отправлять товар самостоятельно (FBS), то в пункте «Параметры отгрузки» нужно выбрать:

тип отправки: передавать товар курьеру Ozon либо приносить его в пункт выдачи заказов;

сколько отправлений будет в отправке — количество нужно вписать самому в пустое окно;

тип приёмки: самостоятельная или доверительная.

Самоприёмка при ФБС. Селлер приносит товар в терминал в пункте выдачи и сам вносит в систему нужную информацию. Такой способ экономит время, но подходит только для стандартных товаров и доступен не во всех городах. Со списком можно ознакомиться на сайте Озона. Доверительная приёмка при ФБС. Подходит для больших отгрузок (паллетами, коробками или мешками) или частых, когда в день по 10 и больше заказов. Как это работает: селлер передаёт большую партию сотруднику Озона — тот её забирает, но не проверяет — это сделают потом, когда будут отправлять товары со своего склада. Доверительный тип приёмки тоже подходит не для всех городов. Проверить свой город можно на сайте Озона.

Шаг 6: нажмите кнопку «Рассчитать», и справа появится таблица с результатом, в которой уже учтены возможные комиссии.

Шаг 7: если вы захотите изменить любой из параметров, нажмите кнопку «Пересчитать», и результат изменится. Например, так выглядит расчёт для товара за 1 000 рублей.

Эти данные можно скачать на компьютер в формате XLSX. Для этого нажмите на кнопку «Скачать расчёт», которая находится над итоговой таблицей.

Шаг 8: чтобы рассчитать саму юнит-экономику, нужно кликнуть на «Показать поля для расчёта чистой прибыли». Это поле находится под параметрами отгрузки. Далее нужно заполнить:

налог на прибыль согласно вашей системе налогообложения;

процент выкупа;

себестоимость товара;

комиссии на маркетинги и другие траты;

количество продаж в месяц.

Шаг 9: справа появится большая таблица, которая учтёт все комиссии и покажет, сколько вы сможете заработать при разных типах отправки товара.

Преимущества использования калькулятора Ozon

Калькулятором Ozon может пользоваться каждый — он бесплатный, не требует регистрации. Подходит действующим продавцам и тем, кто только собирается зайти на площадку. Кстати, для новичков мы писали статью, в которой рассказали, как начать торговать на Озоне

Можно рассчитывать прибыльность товара, которого нет в наличии. То есть не нужно тратить деньги на закупку. Наоборот, лучше сперва произвести расчёты и оценить потенциальный заработок на этом товаре. Представьте: вы понимаете, что продажи по средней цене не покроют все комиссии, а за слишком высокую стоимость товар просто не купят. В этом случае можно рассчитать другую позицию и сравнить заработок.

В калькуляторе можно вводить свои параметры и сравнивать, как выгоднее отправлять товар — по FBO или FBS.

Рассчитывать прибыль через калькулятор Озона быстрее и проще, чем вручную.

Если вы хотите расширить ассортимент магазина, лучше сразу проверить, какие позиции будут выгодными, а какими лучше не начинать торговать.

Как находить прибыльные товары на Ozon

Калькулятор Ozon Seller — не единственный инструмент, который помогает подсчитать комиссии и выбрать удачную нишу. Ещё могут помочь:

Вкладка «Поисковые запросы» в разделе «Аналитика» в личном кабинете продавца. Этот вариант подходит только зарегистрированным селлерам с премиум-тарифом.

«Поисковые запросы» — это информация о том, какие товары посетители Озона искали за последнее время. Благодаря этим данным можно понять потребительский запрос в настоящее время. Например, перед летним сезоном могут чаще всего искать платье, а перед зимним — коньки.

В этой вкладке можно изучить и другие поведенческие характеристики посетителей. Например, конверсию в корзину — то есть какой процент тех, кто искал товар и добавил его к себе в корзину. Также тут можно оценить, сколько страниц выдачи пользователи листают, прежде чем выбрать товар.

Вкладка «Сравнение категорий» в разделе «Аналитика» в личном кабинете продавца. Это бесплатный аналитический отчёт, который показывает, на какие категории товара сейчас растёт спрос, по какой цене позиции продаются, как распределяется спрос по регионам и какую схему продаж предпочитают другие продавцы. Данные обновляются каждый день. Этот инструмент также доступен только действующим продавцам с премиум-тарифом.

Какие ещё вкладки в разделе «Аналитика» могут быть полезными:

«Популярные товары» — это база данных всех товаров, которые есть на Озоне.

«Недостающие товары» — список товаров, в которых спроса больше, чем предложения.

Использование сторонних сервисов. Например, Рекламные решения от Точка Банка. В нём можно получить аудит своего магазина, проанализировать конкурентов и внедрить умные алгоритмы для роста продаж.

Как увеличить маржинальность бизнеса на Ozon

Первым делом нужно подсчитать текущую маржинальную выручку, то есть чистую прибыль. Для этого нужно из доходов вычесть расходы. Полученный показатель будет отправной точкой. Как можно его улучшить:

Вывести из оборота брак. Иногда в партии появляется бракованный товар, который никто не выкупает. Люди отказываются от него в ПВЗ, приходят домой и пишут негативный отзыв. А некачественное изделие тем временем приходит другому покупателю, и происходит то же самое.

Точка подробно рассказывала о том, как рейтинг и реальные отзывы влияют на прибыль. Брак убивает карточку, поэтому товар нужно вывести из оборота. Его можно отследить по штрихкоду, а потом написать в службу поддержки.

Сосредоточиться на высокомаржинальных товарах. Выбирая для себя нишу, некоторые продавцы ориентируются только на оборот товаров в ней. Это не всегда верная стратегия для увеличения прибыли.

Лучше сосредоточиться на высокомаржинальных товарах — с низкой себестоимостью и потенциально большой наценкой. Калькулятор Ozon Seller — один из инструментов по поиску таких товаров.

Попросить скидку у поставщика. Это увеличит маржинальность товаров. А для поставщика это может быть выгодно тем, что вы будете закупать большие объёмы.

Оптимизировать логистику. Если в вашем магазине уже есть низкомаржинальные товары, их нужно распределить по складам, у которых низкие комиссии на логистику. Заранее узнайте о том, как устроена система поставок на маркетплейсе.

Улучшать позиции существующих карточек. По ним нужно регулярно снимать статистику и проводить работу над ошибками, чтобы карточки поднимались в поисковой выдаче. Чем лучше позиция, тем выше прибыль.