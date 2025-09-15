Распределительные центры Wildberries

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Wildberries использует разветвлённую логистическую сеть из сотни объектов: распределительных, сортировочных центров и складов. Важное звено в этой системе — распределительные центры (РЦ). Сюда предприниматели привозят товары перед тем, как заказы разъедутся по всей стране. Что такое РЦ Wildberries, как он работает, разберём в статье.

Что такое распределительные и сортировочные центры WB

Распределительный центр — это логистический хаб или крупное хранилище, куда поставщики доставляют товары. Отсюда их отправляют на другие склады Вайлдберриз или в сортировочные центры.

Есть два основных типа РЦ:

Крупные федеральные центры, которые работают на всю страну. Один из известных находится в Коледино под Москвой. В него поступают товары от продавцов, их сортируют и отправляют во все регионы России.

Региональные центры, например в Новосибирске, обслуживают преимущественно один или два округа. Новосибирский РЦ покрывает Сибирь и Дальний Восток.

Сортировочный центр Wildberries (СЦ) — это пункт, где заказы собирают, упаковывают и отправляют покупателям в пункты выдачи или курьером, а также принимают возвраты. Здесь не хранят товары. Если продавец привезёт партию в СЦ для хранения, её отправят на ближайший свободный склад.

Обратите внимание: через СЦ нельзя выбрать место для хранения. Если нужен конкретный склад — сразу везите товар туда, если не принципиально — площадка сама распределит товар.

ПРИМЕР Покупатель из Екатеринбурга заказывает футболку — она находится на складе в Подмосковье, её упаковывают и направляют в СЦ. Если по маршруту есть другие СЦ, заказ пройдёт через них и оттуда — в пункт выдачи.

В чём отличия между складами, распределительными и сортировочными центрами

Главное отличие — в задачах. Обычные склады принимают и хранят товары, РЦ перераспределяют их между регионами, а СЦ — собирают и отправляют заказы клиентам.

Но такое деление может быть условным, и распределительный центр будет выполнять функции сортировочного центра и склада. Тогда центр называют РЦ/СЦ.

Ещё одно отличие — расположение. РЦ есть в крупных городах России (Москва, Казань, Новосибирск) и за рубежом (Казахстан, Армения и др.). СЦ расположены ближе к покупателям, чтобы ускорить доставку. Они работают не только в городах-миллионниках, но и небольших населённых пунктах.

В чём преимущества работы с распределительным центром и сортировочным центром

Возможность выбрать ближайший РЦ или СЦ

Продавец может выбрать для отгрузки тот РЦ или СЦ, который больше подходит его стратегии: ближе к производству для снижения затрат на логистику или ближе к основным клиентам для быстрой доставки заказов.

Возможность бесплатной приёмки

В центре могут быть часы работы с бесплатным приёмом товара. Узнайте график, чтобы сэкономить на логистике.

Гибкий график работы

РЦ и СЦ Wildberries принимают грузы 24/7. Главное — правильно оформить документы и упаковку заранее, чтобы не тратить время на доработки. Если удобнее и дешевле привозить ночью — делайте так.

Как выбрать склад Wildberries

Стратегия выбора влияет на несколько важных показателей. Во-первых, от неё зависят скорость и стоимость доставки заказов покупателям. Во-вторых, она определяет видимость карточки в поисковой выдаче: чем ближе находится к потребителю, тем выше позиция изделия в поиске.

Поэтому при выборе используйте анализ географии целевой аудитории. Например, лыжи или сноуборды логичнее размещать на складах в регионах с устойчивым снежным покровом, чем в южных городах с тёплым климатом.

Но не стоит ограничиваться только одним складом. Можно распределить партию по нескольким объектам.

Срок доставки

Чем ближе место хранения к целевой аудитории, тем ниже транспортные расходы. А ещё заказ быстрее приходит к покупателю.

Совместимость с характеристиками товара

Не везде принимают изделия с особыми условиями хранения. Например, скоропортящиеся изделия можно сдавать только в определённых местах.

Экономическая выгода

Тарифы на хранение и обработку товаров отличаются на разных складах. Сравните стоимость услуг, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант. Эта информация доступна в личном кабинете в разделе «Поставки и заказы» — «Тарифы».

В разделе «Тарифы» доступна информация о приёме товаров в конкретном месте. Условия работы могут отличаться: одна площадка временно недоступна из-за отсутствия места, другая принимает груз по установленным тарифам. Проверяйте актуальную информацию перед отправкой — так можно найти вариант с бесплатной приёмкой.

Наличие свободных слотов для поставки

Слот — это место на складе маркетплейса, которое доступно для отгрузки товаров. Если объект перегружен, возможны задержки в приёмке.

Как добраться до РЦ и СЦ Wildberries

Актуальную карту можно посмотреть в личном кабинете продавца: «Поставки и заказы» → «Карта складов».

На карте можно выбрать конкретный объект и увидеть примерное время доставки до покупателя. Также сроки показывают, из какого населённого пункта заказ дойдёт быстрее.

Это помогает выбрать, откуда отправлять заказ. Например, у склада в Краснодаре и в Невинномысске зона покрытия одинаковая, но условия, тарифы и сроки доставки разные.

Информация о времени доставки есть в общем списке объектов и в описании к каждому из них. Время указывают среднее: реальные сроки могут увеличиться, например из-за удалённости доставки.

Адреса распределительных центров Wildberries по регионам

РЦ обычно располагают за городом или в промзонах — так фурам проще заезжать и разгружаться.

Московская область

д. Коледино, ул. Троицкая, д. 20

Подольск, ул. Поливановская, 9, с. 5

Электросталь, посёлок Случайный, территория Массив 3, 5

Республика Татарстан

г. Зеленодольск, промышленный парк Зеленодольск, 20

Краснодарский край

г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 40, с. 1

Новосибирская область