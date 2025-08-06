Рич-контент на Wildberries: полное руководство

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Ольга Чинова, селлер на маркетплейсах и приглашённый эксперт Wildberries, подробно и с примерами рассказала, как правильно создавать рич-контент, какие особенности надо знать и что сделать, чтобы клиенты заказывали именно ваш товар.

Что такое рич-контент на Wildberries

Рич-контент — это «обогащение» карточки товара блоком с картинками, инфографикой и видео в описании. Продавец может его использовать, чтобы:

наглядно показать товар и его функции;

рассказать о неочевидных способах применения;

рассказать о надёжности бренда, добавить информацию про миссию компании;

познакомить с ассортиментом.

Использовать рич-контент можно абсолютно для любых законных товаров. Ограничений нет.

Форматы рич-контента на Wildberries

Маркетплейс предлагает несколько вариантов визуализации, каждый из которых решает конкретные задачи.

Статичные фото до 20 штук: подходят для демонстрации основных функций товара и съёмки в разных ракурсах.

Видеообзоры до 5 роликов длиной 15–60 секунд: помогают продемонстрировать продукт в действии. Например, показать на настоящих овощах, как работает электронная тёрка.

Слайдеры: подходят для сравнения до/после.

Инфографика: визуализирует сложные данные. Например, состав продукта, размерную сетку, схему использования.

Сравнительные таблицы: эффективны для товаров с техническими особенностями. Например, «Чем наша модель лучше аналогов».

Повысить ценность предложения можно и другими способами. Например, разместить отзывы покупателей или прописать на картинке главные плюсы товара.

Селлер может комбинировать форматы рич-контента. Например, добавить к фото товара видео и инфографику — это увеличивает время просмотра карточки.

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА Делайте весь визуал в единой стилистике, тогда бренд станет более узнаваемыми. Добавляйте логотип и краткую продающую фразу, которая станет вашей фирменной.

Технические требования к рич-контенту на Wildberries

Селлер WB может разместить в карточке максимум 10 блоков с фото, видео и текстом. Контент должен соответствовать следующим параметрам:

Изображения Видео Форматы: JPG или PNG.

Размер файла: до 5 Мб.

Разрешение: кратно 800×500 пикселям

Формат: MP4 или MOV.

Соотношение сторон: 16:9 (горизонтальное)



Соблюдение этих требований поможет корректно отобразить контент на платформе.

Как создать рич-контент для Wildberries

У продавца есть три варианта создания контента:

Загрузить готовые материалы — заранее подготовить фотографии, видео и привести их в соответствие с требованиями площадки. Использовать конструктор — собрать контент из готовых элементов, настроить оформление по своему вкусу. Создать с помощью ИИ — сгенерировать контент с нуля, получить помощь в оформлении.

Селлер может сформулировать ТЗ для дизайнера: прописать, что должно быть изображено на картинках, слайдах, какие плашки добавить, какие особенности товара подчеркнуть.

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА Выберите несколько карточек товара конкурентов, у которых вам нравится визуал, в том числе рич-контент. Добавьте ссылки с примера в ТЗ дизайнеру — это поможет донести идею и концепцию, чтобы быстрее получить результат.

Для самостоятельного создания материалов используйте сервисы обработки изображений. Например, Supa или аналогичные инструменты позволяют загружать и редактировать изображения, добавлять текстовые плашки и менять фон, а также форматировать элементы под требования Wildberries. Большинство платформ предлагают бесплатный пробный период.

Как быстро создать рич-контент с помощью нейросети

Внутри Вайлдберриз уже встроена возможность создания рич-контента с помощью ИИ. Без подписки Джем у селлера есть 20 бесплатных генераций.

Система считывает характеристики, преимущества и прочие заполненные данные, а затем предлагает готовое решение.

Пошаговая инструкция по созданию рич-контента

Шаг 1. Подготовьте материалы.

Соберите контент:

фото товара в разных ракурсах – минимум 5 изображений;

видеообзоры, демонстрирующие использование товара — до 30 секунд;

инфографику с характеристиками: размеры, материалы, инструкции.

Шаг 2. Войдите в личный кабинет WB.

Перейдите в раздел «Товары и цены» → выберите нужную карточку. Далее кликните на карандашик, то есть выберите опцию редактирования карточки товара. Блок рич-контента расположен в самом низу.

Далее откроется опция создания рич-контента.

Нажмите «Добавить рич-контент» в блоке описания.

Шаг 3. Загрузите обложку.

Требования к обложке:

Файл в jpg или png до 5 Мб.

Разрешение кратно 800×500 пикселям.

Фото с изображением в центре, т.к. оно будет обрезано по краям.

Шаг 4. Создайте структуру.

В правой части экрана расположен конструктор, который помогает структурировать расположение блоков. Селлер может в любой последовательности размещать информацию, а после сохранения вносить корректировки.

В конструкторе WB доступны три типа блоков:

Медиаблоки Загрузите фото / видео.

Добавьте подписи с ключевыми преимуществами («Не промокает», «Подходит для аллергиков»)

Текстовые блоки Опишите особенности товара списками.

Укажите советы по использованию («Как стирать», «С чем сочетать»)

Сравнительные таблицы Выделите отличия от аналогов (например, «На 30% легче конкурентов»)



Шаг 4. Расставьте акценты.

Используйте цепляющие заголовки:

«Почему этот товар выбирают 85% покупателей?»;

«3 причины купить именно эту модель».

Чтобы повысить лояльность аудитории, добавьте социальное доказательство: скриншоты положительных отзывов, сертификаты качества или награды.

Как загрузить рич-контент на Wildberries

Перед публикацией рич-контента, кликните на кнопку «Предпросмотр» и проверьте, как отображается информация. Большую часть покупок пользователи совершают с мобильной версии, однако есть покупатели, которые заходят на шопинг с компьютера. Поэтому обязательно посмотрите и веб-версию, и версию с телефона.

Непредвзятым взглядом оцените, удалось ли донести основную мысль в получившемся рич-контенте. Убедитесь, что всё понятно и структурировано, а информация не дублируется с тем, что указано на обложке и в дополнительных карточках. И самое главное — нет противоречий.

Если нужно что-то удалить, отредактировать или заменить, вернитесь в конструктор, кликните на необходимый блок и выберите действие.

Если информация отображается правильно — публикуйте рич-контент. Для этого достаточно кликнуть на кнопку «Опубликовать» в правом верхнем углу.

После модерации, примерно в течение часа, информация появится в карточке товара.

Распространённые ошибки при работе с рич-контентом

1. Ошибка: картинки и текст обрезаны. Часть информации утеряна.

Решение: перед сохранением и загрузкой рич-контента, посмотрите, как он будет отображаться. При необходимости скорректируйте картинки.

2. Ошибка: орфографические и пунктуационные опечатки в тексте.

Решение: перед публикацией проверьте текст на грамотность.

3. Ошибка: рич-контент не прошёл модерацию.

Решение: проверьте текст и изображения на нецензурные выражения, фразы, разжигающие ненависть, и другие некорректные формулировки.

4. Ошибка: видео не проигрывается.

Решение: перезагрузить ссылку или видео и проверить формат согласно требованиям площадки.

5. Ошибка: создавать рич-контент и удалять описание в карточке товара.

Решение: оставьте описание в любом случае. В компьютерной версии будет отображаться только добавленный рич-контент. В мобильной версии после рич-контента будет показан текст описания. В обоих случаях, если в карточке товара добавлено описание, при поиске товара будут подтягиваться ключевые слова.

Преимущества использования рич-контента на Wildberries

Правильно составленный рич-контент повышает конверсию карточки товара. Покупатели дольше остаются на странице, изучая фото, видео и инфографику. Снижается процент отказов: подробная визуализация уменьшает сомнения.

Рич-контент улучшает позиции в поисковой выдаче. Алгоритмы Wildberries ранжируют карточки с рич-контентом выше. Ключевые слова в подписях к изображениям усиливают SEO-оптимизацию.

Количество возвратов уменьшается. Видеообзоры и инфографика помогают покупателю принять осознанное решение о покупке.

Усиливается вовлечённость аудитории. Сравнительные таблицы, слайдеры и другие интерактивные элементы увеличивают время просмотра карточки. Возможность показать товар в разных ракурсах и ситуациях использования (например, «Платье в офисе и на прогулке») повышает доверие аудитории.

Селлер выделяется на фоне конкурентов. Уникальный визуал и структурированная подача информации делают карточку запоминающейся. Есть возможность подчеркнуть уникальное торговое предложение (УТП) через плашки «Эко-материалы», «Эксклюзивный дизайн».

Коммуникация с клиентом упрощается. Можно дать ответы на частые вопросы прямо в карточке (раздел «Как выбрать размер», «Состав ткани»). Снижается нагрузка на службу поддержки.

Советы и рекомендации по созданию рич-контента

Подчеркнём, что точно надо знать при создании рич-контента.

1. Используйте в описании товара и на фотографиях разные данные. В частности, не копируйте технические характеристики в текстовые блоки.

2. Подтверждайте преимущества товара фактами и цифрами. Общие фразы, например «Высокое качество» или «Лучший товар», не вызывают доверия.

3. Пишите только информацию, напрямую связанную с продуктом.