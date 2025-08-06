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Рич-контент на Wildberries: полное руководство

Рич-контент в карточке товара — способ повысить продажи на маркетплейсе. В статье даём инструкцию, как создать контент, который закроет возражения покупателей, подчеркнёт уникальность продукта и мотивирует посетителя добавить товар в корзину.

06.08.2025
3698
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Автор

Ольга Чинова, селлер на маркетплейсах и приглашённый эксперт Wildberries, подробно и с примерами рассказала,  как правильно создавать рич-контент, какие особенности надо знать и что сделать, чтобы клиенты заказывали именно ваш товар.

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Что такое рич-контент на Wildberries

Рич-контент — это «обогащение» карточки товара блоком с картинками, инфографикой и видео в описании. Продавец может его использовать, чтобы:

  • наглядно показать товар и его функции; 
  • рассказать о неочевидных способах применения; 
  • рассказать о надёжности бренда, добавить информацию про миссию компании;
  • познакомить с ассортиментом.

Использовать рич-контент можно абсолютно для любых законных товаров. Ограничений нет.

Форматы рич-контента на Wildberries

Маркетплейс предлагает несколько вариантов визуализации, каждый из которых решает конкретные задачи. 

Статичные фото до 20 штук: подходят для демонстрации основных функций товара и съёмки в разных ракурсах.

Видеообзоры до 5 роликов длиной 15–60 секунд: помогают продемонстрировать продукт в действии. Например, показать на настоящих овощах, как работает электронная тёрка.

Слайдеры: подходят для сравнения до/после.

Инфографика: визуализирует сложные данные. Например, состав продукта, размерную сетку, схему использования. 

Сравнительные таблицы: эффективны для товаров с техническими особенностями. Например, «Чем наша модель лучше аналогов». 

Повысить ценность предложения можно и другими способами. Например, разместить отзывы покупателей или прописать на картинке главные плюсы  товара. 

Селлер может комбинировать форматы рич-контента. Например, добавить к фото товара видео и инфографику — это увеличивает время просмотра карточки.

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА
Делайте весь визуал в единой стилистике, тогда бренд станет более узнаваемыми. Добавляйте логотип и краткую продающую фразу, которая станет вашей фирменной.

Технические требования к рич-контенту на Wildberries

Селлер WB может разместить в карточке максимум 10 блоков с фото, видео и текстом. Контент должен соответствовать следующим параметрам:

ИзображенияВидео
Форматы: JPG или PNG.
Размер файла: до 5 Мб.
Разрешение: кратно 800×500 пикселям
Формат: MP4 или MOV.
Соотношение сторон: 16:9 (горизонтальное)

Соблюдение этих требований поможет корректно отобразить контент на платформе.

Как создать рич-контент для Wildberries

У продавца есть три варианта создания контента:

  1. Загрузить готовые материалы — заранее подготовить фотографии, видео и привести их в соответствие с требованиями площадки.
  2. Использовать конструктор — собрать контент из готовых элементов, настроить оформление по своему вкусу.
  3. Создать с помощью ИИ — сгенерировать контент с нуля, получить помощь в оформлении. 

Селлер может сформулировать ТЗ для дизайнера: прописать, что должно быть изображено на картинках, слайдах, какие плашки добавить, какие особенности товара подчеркнуть.

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА
Выберите несколько карточек товара конкурентов, у которых вам нравится визуал, в том числе рич-контент. Добавьте ссылки с примера в ТЗ дизайнеру — это поможет донести идею и концепцию, чтобы быстрее получить результат.

Для самостоятельного создания материалов используйте сервисы обработки изображений. Например, Supa или аналогичные инструменты позволяют загружать и редактировать изображения, добавлять текстовые плашки и менять фон, а также форматировать элементы под требования Wildberries. Большинство платформ предлагают бесплатный пробный период.

Как быстро создать рич-контент с помощью нейросети

Внутри Вайлдберриз уже встроена возможность создания рич-контента с помощью ИИ. Без подписки Джем у селлера есть 20 бесплатных генераций.

Система считывает характеристики, преимущества и прочие заполненные данные, а затем предлагает готовое решение.

Пошаговая инструкция по созданию рич-контента 

Шаг 1. Подготовьте материалы.

Соберите контент: 

  • фото товара в разных ракурсах – минимум 5 изображений;
  • видеообзоры, демонстрирующие использование товара — до 30 секунд;
  • инфографику с характеристиками: размеры, материалы, инструкции.

Шаг 2. Войдите в личный кабинет WB.

Перейдите в раздел «Товары и цены» → выберите нужную карточку. Далее кликните на карандашик, то есть выберите опцию редактирования карточки товара. Блок рич-контента расположен в самом низу.

Далее откроется опция создания рич-контента.

Нажмите «Добавить рич-контент» в блоке описания.

Шаг 3. Загрузите обложку.

Требования к обложке: 

  • Файл в jpg или png до 5 Мб. 
  • Разрешение кратно 800×500 пикселям. 
  • Фото с изображением в центре, т.к. оно будет обрезано по краям.

Шаг 4. Создайте структуру.

В правой части экрана расположен конструктор, который помогает структурировать расположение блоков. Селлер может в любой последовательности размещать информацию, а после сохранения вносить корректировки. 

В конструкторе WB доступны три типа блоков:

МедиаблокиЗагрузите фото / видео.
Добавьте подписи с ключевыми преимуществами («Не промокает», «Подходит для аллергиков»)
Текстовые блокиОпишите особенности товара списками.
Укажите советы по использованию («Как стирать», «С чем сочетать»)
Сравнительные таблицыВыделите отличия от аналогов (например, «На 30% легче конкурентов»)

Шаг 4. Расставьте акценты.

Используйте цепляющие заголовки:

«Почему этот товар выбирают 85% покупателей?»;

 «3 причины купить именно эту модель».

Чтобы повысить лояльность аудитории, добавьте социальное доказательство: скриншоты положительных отзывов, сертификаты качества или награды.

Как загрузить рич-контент на Wildberries

Перед публикацией рич-контента, кликните на кнопку «Предпросмотр» и проверьте, как отображается информация. Большую часть покупок пользователи совершают с мобильной версии, однако есть покупатели, которые заходят на шопинг с компьютера. Поэтому обязательно посмотрите и веб-версию, и версию с телефона.

Непредвзятым взглядом оцените, удалось ли донести основную мысль в получившемся рич-контенте. Убедитесь, что всё понятно и структурировано, а информация не дублируется с тем, что указано на обложке и в дополнительных карточках. И самое главное — нет противоречий.

Если нужно что-то удалить, отредактировать или заменить, вернитесь в конструктор, кликните на необходимый блок и выберите действие.

Если информация отображается правильно — публикуйте рич-контент. Для этого достаточно кликнуть на кнопку «Опубликовать» в правом верхнем углу.

После модерации, примерно в течение часа, информация появится в карточке товара.

Распространённые ошибки при работе с рич-контентом

1. Ошибка: картинки и текст обрезаны. Часть информации утеряна.

Решение: перед сохранением и загрузкой рич-контента, посмотрите, как он будет отображаться. При необходимости скорректируйте картинки.

2. Ошибка: орфографические и пунктуационные опечатки в тексте.

Решение: перед публикацией проверьте текст на грамотность.  

3. Ошибка: рич-контент не прошёл модерацию.

Решение: проверьте текст и изображения на нецензурные выражения, фразы, разжигающие ненависть, и другие некорректные формулировки. 

4. Ошибка: видео не проигрывается.

Решение: перезагрузить ссылку или видео и проверить формат согласно требованиям площадки.

5. Ошибка: создавать рич-контент и удалять описание в карточке товара. 

Решение: оставьте описание в любом случае. В компьютерной версии будет отображаться только добавленный рич-контент. В мобильной версии после рич-контента будет показан текст описания. В обоих случаях, если в карточке товара добавлено описание, при поиске товара будут подтягиваться ключевые слова. 

Преимущества использования рич-контента на Wildberries 

Правильно составленный рич-контент повышает конверсию карточки товара. Покупатели дольше остаются на странице, изучая фото, видео и инфографику. Снижается процент отказов: подробная визуализация уменьшает сомнения.

Рич-контент улучшает позиции в поисковой выдаче. Алгоритмы Wildberries ранжируют карточки с рич-контентом выше. Ключевые слова в подписях к изображениям усиливают SEO-оптимизацию.

Количество возвратов уменьшается. Видеообзоры и инфографика помогают покупателю принять осознанное решение о покупке.

Усиливается вовлечённость аудитории. Сравнительные таблицы, слайдеры  и другие интерактивные элементы увеличивают время просмотра карточки. Возможность показать товар в разных ракурсах и ситуациях использования (например, «Платье в офисе и на прогулке») повышает доверие аудитории.

Селлер выделяется на фоне конкурентов. Уникальный визуал и структурированная подача информации делают карточку запоминающейся. Есть возможность подчеркнуть уникальное торговое предложение (УТП) через плашки «Эко-материалы», «Эксклюзивный дизайн».

Коммуникация с клиентом упрощается. Можно дать ответы на частые вопросы прямо в карточке (раздел «Как выбрать размер», «Состав ткани»). Снижается нагрузка на службу поддержки.

Советы и рекомендации по созданию рич-контента

Подчеркнём, что точно надо знать при создании рич-контента.

1. Используйте в описании товара и на фотографиях разные данные. В частности, не копируйте технические характеристики в текстовые блоки.

2. Подтверждайте преимущества товара фактами и цифрами. Общие фразы, например «Высокое качество» или «Лучший товар», не вызывают доверия.

3. Пишите только информацию, напрямую связанную с продуктом.  

Совет от эксперта: картинки и видео лучше всего делать в единой стилистике с карточкой товара. Чтобы повысить узнаваемость бренда, обязательно добавьте логотип в рич-контент и придерживайтесь единообразия в цветах и шрифтах.

Вопросы по теме

Можно ли добавлять фото 360 в рич-контент?

Нет. Фото 360 не получится добавить в рич-контент. Этот формат фотографий можно загружать только в карточки товаров определённых категорий.

Влияет ли рич-контент на рейтинг карточки товара?

Рич-контент не влияет на оценку заполненности карточки товара. Но может влиять на решение покупателя о покупке, подсвечивая преимущества, особенности использования, нюансы. А также дополнять представление о товаре и его свойствах, чтобы сохранялся баланс ожидания и реальности.

Чем отличается рич-контент от инфографики?

Рич-контент — это набор картинок, текста и фотографий с инфографикой в том числе. То есть инфографика — небольшая часть рич-контента.

Как удалить рич-контент?

Чтобы удалить рич-контент, нужно зайти в редактуру карточки товара, пролистать вниз, выбрать в блоке рич-контента режим редактирования. Затем выделить и удалить выбранные блоки с фото и текстом из рич-контента.

Сколько стоит рич-контент?

Размещение рич-контента бесплатно.

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Как создать рич-контент на Wildberries: инструкция - Точка Банк