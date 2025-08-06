Рич-контент на Wildberries: полное руководство

Ольга Чинова, селлер на маркетплейсах и приглашённый эксперт Wildberries, подробно и с примерами рассказала, как правильно создавать рич-контент, какие особенности надо знать и что сделать, чтобы клиенты заказывали именно ваш товар.
Что такое рич-контент на Wildberries
Рич-контент — это «обогащение» карточки товара блоком с картинками, инфографикой и видео в описании. Продавец может его использовать, чтобы:
- наглядно показать товар и его функции;
- рассказать о неочевидных способах применения;
- рассказать о надёжности бренда, добавить информацию про миссию компании;
- познакомить с ассортиментом.
Использовать рич-контент можно абсолютно для любых законных товаров. Ограничений нет.
Форматы рич-контента на Wildberries
Маркетплейс предлагает несколько вариантов визуализации, каждый из которых решает конкретные задачи.
Статичные фото до 20 штук: подходят для демонстрации основных функций товара и съёмки в разных ракурсах.
Видеообзоры до 5 роликов длиной 15–60 секунд: помогают продемонстрировать продукт в действии. Например, показать на настоящих овощах, как работает электронная тёрка.
Слайдеры: подходят для сравнения до/после.
Инфографика: визуализирует сложные данные. Например, состав продукта, размерную сетку, схему использования.
Сравнительные таблицы: эффективны для товаров с техническими особенностями. Например, «Чем наша модель лучше аналогов».
Повысить ценность предложения можно и другими способами. Например, разместить отзывы покупателей или прописать на картинке главные плюсы товара.
Селлер может комбинировать форматы рич-контента. Например, добавить к фото товара видео и инфографику — это увеличивает время просмотра карточки.
Технические требования к рич-контенту на Wildberries
Селлер WB может разместить в карточке максимум 10 блоков с фото, видео и текстом. Контент должен соответствовать следующим параметрам:
|Изображения
|Видео
|Форматы: JPG или PNG.
Размер файла: до 5 Мб.
Разрешение: кратно 800×500 пикселям
|Формат: MP4 или MOV.
Соотношение сторон: 16:9 (горизонтальное)
Соблюдение этих требований поможет корректно отобразить контент на платформе.
Как создать рич-контент для Wildberries
У продавца есть три варианта создания контента:
- Загрузить готовые материалы — заранее подготовить фотографии, видео и привести их в соответствие с требованиями площадки.
- Использовать конструктор — собрать контент из готовых элементов, настроить оформление по своему вкусу.
- Создать с помощью ИИ — сгенерировать контент с нуля, получить помощь в оформлении.
Селлер может сформулировать ТЗ для дизайнера: прописать, что должно быть изображено на картинках, слайдах, какие плашки добавить, какие особенности товара подчеркнуть.
Для самостоятельного создания материалов используйте сервисы обработки изображений. Например, Supa или аналогичные инструменты позволяют загружать и редактировать изображения, добавлять текстовые плашки и менять фон, а также форматировать элементы под требования Wildberries. Большинство платформ предлагают бесплатный пробный период.
Как быстро создать рич-контент с помощью нейросети
Внутри Вайлдберриз уже встроена возможность создания рич-контента с помощью ИИ. Без подписки Джем у селлера есть 20 бесплатных генераций.
Система считывает характеристики, преимущества и прочие заполненные данные, а затем предлагает готовое решение.
Пошаговая инструкция по созданию рич-контента
Шаг 1. Подготовьте материалы.
Соберите контент:
- фото товара в разных ракурсах – минимум 5 изображений;
- видеообзоры, демонстрирующие использование товара — до 30 секунд;
- инфографику с характеристиками: размеры, материалы, инструкции.
Шаг 2. Войдите в личный кабинет WB.
Перейдите в раздел «Товары и цены» → выберите нужную карточку. Далее кликните на карандашик, то есть выберите опцию редактирования карточки товара. Блок рич-контента расположен в самом низу.
Далее откроется опция создания рич-контента.
Нажмите «Добавить рич-контент» в блоке описания.
Шаг 3. Загрузите обложку.
Требования к обложке:
- Файл в jpg или png до 5 Мб.
- Разрешение кратно 800×500 пикселям.
- Фото с изображением в центре, т.к. оно будет обрезано по краям.
Шаг 4. Создайте структуру.
В правой части экрана расположен конструктор, который помогает структурировать расположение блоков. Селлер может в любой последовательности размещать информацию, а после сохранения вносить корректировки.
В конструкторе WB доступны три типа блоков:
|Медиаблоки
|Загрузите фото / видео.
Добавьте подписи с ключевыми преимуществами («Не промокает», «Подходит для аллергиков»)
|Текстовые блоки
|Опишите особенности товара списками.
Укажите советы по использованию («Как стирать», «С чем сочетать»)
|Сравнительные таблицы
|Выделите отличия от аналогов (например, «На 30% легче конкурентов»)
Шаг 4. Расставьте акценты.
Используйте цепляющие заголовки:
«Почему этот товар выбирают 85% покупателей?»;
«3 причины купить именно эту модель».
Чтобы повысить лояльность аудитории, добавьте социальное доказательство: скриншоты положительных отзывов, сертификаты качества или награды.
Как загрузить рич-контент на Wildberries
Перед публикацией рич-контента, кликните на кнопку «Предпросмотр» и проверьте, как отображается информация. Большую часть покупок пользователи совершают с мобильной версии, однако есть покупатели, которые заходят на шопинг с компьютера. Поэтому обязательно посмотрите и веб-версию, и версию с телефона.
Непредвзятым взглядом оцените, удалось ли донести основную мысль в получившемся рич-контенте. Убедитесь, что всё понятно и структурировано, а информация не дублируется с тем, что указано на обложке и в дополнительных карточках. И самое главное — нет противоречий.
Если нужно что-то удалить, отредактировать или заменить, вернитесь в конструктор, кликните на необходимый блок и выберите действие.
Если информация отображается правильно — публикуйте рич-контент. Для этого достаточно кликнуть на кнопку «Опубликовать» в правом верхнем углу.
После модерации, примерно в течение часа, информация появится в карточке товара.
Распространённые ошибки при работе с рич-контентом
1. Ошибка: картинки и текст обрезаны. Часть информации утеряна.
Решение: перед сохранением и загрузкой рич-контента, посмотрите, как он будет отображаться. При необходимости скорректируйте картинки.
2. Ошибка: орфографические и пунктуационные опечатки в тексте.
Решение: перед публикацией проверьте текст на грамотность.
3. Ошибка: рич-контент не прошёл модерацию.
Решение: проверьте текст и изображения на нецензурные выражения, фразы, разжигающие ненависть, и другие некорректные формулировки.
4. Ошибка: видео не проигрывается.
Решение: перезагрузить ссылку или видео и проверить формат согласно требованиям площадки.
5. Ошибка: создавать рич-контент и удалять описание в карточке товара.
Решение: оставьте описание в любом случае. В компьютерной версии будет отображаться только добавленный рич-контент. В мобильной версии после рич-контента будет показан текст описания. В обоих случаях, если в карточке товара добавлено описание, при поиске товара будут подтягиваться ключевые слова.
Преимущества использования рич-контента на Wildberries
Правильно составленный рич-контент повышает конверсию карточки товара. Покупатели дольше остаются на странице, изучая фото, видео и инфографику. Снижается процент отказов: подробная визуализация уменьшает сомнения.
Рич-контент улучшает позиции в поисковой выдаче. Алгоритмы Wildberries ранжируют карточки с рич-контентом выше. Ключевые слова в подписях к изображениям усиливают SEO-оптимизацию.
Количество возвратов уменьшается. Видеообзоры и инфографика помогают покупателю принять осознанное решение о покупке.
Усиливается вовлечённость аудитории. Сравнительные таблицы, слайдеры и другие интерактивные элементы увеличивают время просмотра карточки. Возможность показать товар в разных ракурсах и ситуациях использования (например, «Платье в офисе и на прогулке») повышает доверие аудитории.
Селлер выделяется на фоне конкурентов. Уникальный визуал и структурированная подача информации делают карточку запоминающейся. Есть возможность подчеркнуть уникальное торговое предложение (УТП) через плашки «Эко-материалы», «Эксклюзивный дизайн».
Коммуникация с клиентом упрощается. Можно дать ответы на частые вопросы прямо в карточке (раздел «Как выбрать размер», «Состав ткани»). Снижается нагрузка на службу поддержки.
Советы и рекомендации по созданию рич-контента
Подчеркнём, что точно надо знать при создании рич-контента.
1. Используйте в описании товара и на фотографиях разные данные. В частности, не копируйте технические характеристики в текстовые блоки.
2. Подтверждайте преимущества товара фактами и цифрами. Общие фразы, например «Высокое качество» или «Лучший товар», не вызывают доверия.
3. Пишите только информацию, напрямую связанную с продуктом.
Совет от эксперта: картинки и видео лучше всего делать в единой стилистике с карточкой товара. Чтобы повысить узнаваемость бренда, обязательно добавьте логотип в рич-контент и придерживайтесь единообразия в цветах и шрифтах.