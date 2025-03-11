Что такое скидка постоянного покупателя (СПП) на Wildberries
Скидка постоянного покупателя — это предложение для клиентов Wildberries, которое позволяет получить дополнительную выгоду при покупке.
Эта программа лояльности мотивирует клиентов делать больше покупок и снижать количество возвратов, а продавцам помогает увеличить обороты за счёт дополнительных продаж.
Как работает скидка постоянного покупателя на Wildberries
СПП автоматически применяется к товарам. Если позиция участвует в программе, выгода будет видна в карточке и в корзине.
Для поставщика размер скидки рассчитывается индивидуально. Причём на один и тот же товар в разных цветах может быть разная скидка. При этом Wildberries не раскрывает точную формулу расчёта, но общие принципы работы можно понять.
Так выглядит скидка в личном кабинете
Как формируется скидка постоянного покупателя на Wildberries
Точный алгоритм расчёта Wildberries не раскрывает, но известно, что на размер СПП влияют:
- Количество и частота покупок — чем больше заказов, тем выше вероятность получения скидки.
- Возвраты — чем их меньше, тем лучше. Чаще всего возвраты снижают уровень скидки.
- Общая активность в аккаунте — например, участие в акциях или использование внутренних инструментов рекламы в аккаунте может повлиять на формирование скидки.
Как узнать размер СПП на Wildberries
Проще всего посмотреть размер скидки в карточке товара — цена будет показана уже с учётом скидки. Также её можно увидеть в корзине перед оформлением заказа. В некоторых случаях маркетплейс может временно изменять условия программы, поэтому размер СПП может меняться.
Кто оплачивает скидку постоянного покупателя на Wildberries
СПП финансирует сам Wildberries.Маркетплейс рассчитывает процент и предлагает товары по сниженной стоимости. Причём продавец сохраняет прибыль — WB учитывает свою скидку при расчёте кВВ — коэффициента вознаграждения Вайлдберриз.
Плюсы и минусы СПП для продавцов
Плюсы
- Рост привлекательности товара. Покупатели чаще покупают вещи со сниженной стоимостью, так что она увеличивает вероятность продажи.
- Увеличение оборота и продаж. За счёт повышенного спроса продавец может быстрее распродавать свои товары.
- Конкурентное преимущество. Вещи могут выгодно отличаться по цене, привлекая больше клиентов.
- Стимулирование повторных покупок. Клиенты, получая приятные бонусы, могут чаще возвращаться за новыми заказами.
Минусы
- Постоянный контроль остатков и своевременный подсорт товаров. Это важно, чтобы не было out of stock — обнуления остатков.
- Невозможность полного контроля над скидкой. Алгоритмы начисления СПП со стороны ВБ неизвестны. Если у продавца есть необходимость удержания определённой цены, например по условиям работы с поставщиком, надо постоянно мониторить конечную цену с учётом СПП.
Как продавцу получить СПП на свои товары
Скидка начисляется без согласия продавца и является поощрением, поддержкой. Маркетплейс может менять алгоритмы, и процент может варьироваться. Иногда начинающие продавцы переживают, что Wildberries снижает цены без их ведома.
Но на самом деле цена, которую установил продавец, остаётся для него неизменной. С неё он платит удержания площадки и получает начисления.
Почему на некоторые товары не работают скидки постоянного покупателя
- На новые позиции СПП встаёт не сразу.
- В алгоритмах Wildberries бывают временные изменения, влияющие на расчёт.
На что ещё обратить внимание при использовании СПП
- Скидка сочетается с другими акциями и купонами.
- Иногда маркетплейс может менять алгоритм расчёта, и размер скидки может неожиданно измениться.
- Если обнаружится, что продавец выкупал собственные товары, WB не будет применять скидку ко всем его позициям в течение 30 дней.