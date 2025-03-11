Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Что такое скидка постоянного покупателя (СПП) на Wildberries

Скидка постоянного покупателя — это предложение для клиентов Wildberries, которое позволяет получить дополнительную выгоду при покупке.

Эта программа лояльности мотивирует клиентов делать больше покупок и снижать количество возвратов, а продавцам помогает увеличить обороты за счёт дополнительных продаж.

Как работает скидка постоянного покупателя на Wildberries

СПП автоматически применяется к товарам. Если позиция участвует в программе, выгода будет видна в карточке и в корзине.

Для поставщика размер скидки рассчитывается индивидуально. Причём на один и тот же товар в разных цветах может быть разная скидка. При этом Wildberries не раскрывает точную формулу расчёта, но общие принципы работы можно понять.

Так выглядит скидка в личном кабинете

Как формируется скидка постоянного покупателя на Wildberries

Точный алгоритм расчёта Wildberries не раскрывает, но известно, что на размер СПП влияют:

Количество и частота покупок — чем больше заказов, тем выше вероятность получения скидки.

Возвраты — чем их меньше, тем лучше. Чаще всего возвраты снижают уровень скидки.

Общая активность в аккаунте — например, участие в акциях или использование внутренних инструментов рекламы в аккаунте может повлиять на формирование скидки.

Чем чаще вы покупаете и реже возвращаете товары, тем выше шанс получить большую скидку.

Как узнать размер СПП на Wildberries

Проще всего посмотреть размер скидки в карточке товара — цена будет показана уже с учётом скидки. Также её можно увидеть в корзине перед оформлением заказа. В некоторых случаях маркетплейс может временно изменять условия программы, поэтому размер СПП может меняться.

Кто оплачивает скидку постоянного покупателя на Wildberries

СПП финансирует сам Wildberries.Маркетплейс рассчитывает процент и предлагает товары по сниженной стоимости. Причём продавец сохраняет прибыль — WB учитывает свою скидку при расчёте кВВ — коэффициента вознаграждения Вайлдберриз.

Плюсы и минусы СПП для продавцов

Плюсы

Рост привлекательности товара. Покупатели чаще покупают вещи со сниженной стоимостью, так что она увеличивает вероятность продажи.

Увеличение оборота и продаж. За счёт повышенного спроса продавец может быстрее распродавать свои товары.

Конкурентное преимущество. Вещи могут выгодно отличаться по цене, привлекая больше клиентов.

Стимулирование повторных покупок. Клиенты, получая приятные бонусы, могут чаще возвращаться за новыми заказами.

Минусы

Постоянный контроль остатков и своевременный подсорт товаров. Это важно, чтобы не было out of stock — обнуления остатков.

Невозможность полного контроля над скидкой. Алгоритмы начисления СПП со стороны ВБ неизвестны. Если у продавца есть необходимость удержания определённой цены, например по условиям работы с поставщиком, надо постоянно мониторить конечную цену с учётом СПП.

Как продавцу получить СПП на свои товары

Скидка начисляется без согласия продавца и является поощрением, поддержкой. Маркетплейс может менять алгоритмы, и процент может варьироваться. Иногда начинающие продавцы переживают, что Wildberries снижает цены без их ведома.

Но на самом деле цена, которую установил продавец, остаётся для него неизменной. С неё он платит удержания площадки и получает начисления.

Иногда участие продавца в акциях увеличивает размер скидки. В описании таких акций в календаре WB есть пометка об увеличении скидки для участников. Но есть нюанс: обычно надо, чтобы в такой акции участвовал не один или два товара, а значимый процент от всех позиций. Например, 10 или 20%.

Ольга Чинова эксперт по маркетплейсам

Почему на некоторые товары не работают скидки постоянного покупателя

На новые позиции СПП встаёт не сразу.

В алгоритмах Wildberries бывают временные изменения, влияющие на расчёт.

На что ещё обратить внимание при использовании СПП