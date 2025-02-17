Как оформить карточку товара на Яндекс.Маркете

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Карточки товара на Яндекс Маркете можно заполнить вручную, через Excel, API или сторонние сервисы.

В статье Точка Банк разберёт, как правильно оформить карточку, чтобы повлиять на спрос покупателей.

Как заполнить карточку вручную

При ручном заполнении продавец самостоятельно заполняет данные через интерфейс личного кабинета на Яндекс Маркете. Чтобы начать, зайдите в разделе «Загрузка и обновление товаров» → «Вручную».

Ручной ввод подходит:

Селлерам с небольшим ассортиментом товаров (20—30 товаров).

С ручным вводом можно проработать каждую карточку, добавить полезные описания и выделиться на фоне конкурентов.

Продавцам товаров с уникальными характеристиками.

Если ассортимент включает эксклюзивные или редкие товары, которые отсутствуют в каталоге Яндекс Маркета, ручной ввод поможет точно передать особенности продукта.

В ситуации, когда отсутствуют технические ресурсы.

Иногда нет возможности настроить интеграцию через API или использовать автоматические инструменты.

В тестовом периоде.

Начинающие работать с платформой могут протестировать спрос на нескольких товарах и запустить карточки без сложных настроек.

Ниже дадим пошаговую инструкцию, как заполнить карточки товаров вручную, чтобы не тратить время на исправление ошибок.

Шаг 1. Создайте карточку

В личном кабинете продавца зайдите в раздел «Товары», затем в «Каталог» и далее в «Добавление товара» и «Добавить новый товар». Появится форма, где необходимо указать основную информацию. Можно с нуля заполнить данные о товаре, а можно скопировать их с аналогичного. Для этого в поисковой строке нужно ввести ссылку на товар или артикул.

Шаг 2. Добавление товара

При добавлении товара надо заполнить основные данные. Первые четыре поля обязательны для заполнения — без них маркетплейс не пропустит карточку дальше.

* Поля обязательны для заполнения.

Название продукта* — реальное название товарной позиции, которое строится в последовательности: категория, бренд, модель, кратко отличительные характеристики. Оно должно быть 60—120 символов.

Категория на Маркете* — для внутреннего учёта. Нужно выбрать из предложенного списка. Здесь уточняете, что продаёте, например одежду, украшения или технику.

SKU* — это индивидуальный идентификатор для каждого товара. Продавец может сам придумать SKU или воспользоваться товароучётными программами. C помощью волшебной палочки можно сгенерировать артикул.

Бренд* — указывается в разделе «Торговая марка». Под этим именем будут продаваться товары. Если бренда нет, его можно создать через техподдержку или оставить товар без бренда.

Штрихкод товара — указывается в форматах GTIN, UPC-A, EAN-8, UPC-E, EAN-13, Code-128, ISBN-10 или ISBN-13 для книг.

Описание товара. У Точки есть сервис для У Точки есть сервис для SEO-описания товаров на маркетплейсе . Искуственный интеллект автоматически соберёт семантическое ядро и ключевые слова, подгрузит товары и характеристики, обновит описание сразу на всех маркетплейсах. Алгоритм задаст стиль текста так, чтобы он увеличил продажи и поднял конверсию в продажу.

В первую очередь в поисковой выдаче Яндекс Маркета показываются товары, которые соответствуют запросу. Не добавляйте синонимы и описания, которые близки по смыслу к вашему товару, — это может сыграть злую шутку. Чем конкретнее и понятнее указано название и описание товара, тем выше вероятность совершения покупки. Ольга Чинова эксперт по маркетплейсам

Шаг 3. Заполните описание продукта

Описание зависит от аудитории, цели покупки и пользы от товара. Если продаёте сумки, не пишите только цвет и материал, добавьте, чем она может быть полезна. Например, в неё входит базовый комплект одежды для спортзала, значит — можно идти на тренировку без лишних пакетов.

В описании нужно применять ключевые слова, которые используют пользователи в поисковых запросах. Это поможет продвинуть карточку в топ выдачи.

Посмотреть ключевые слова можно через Яндекс Вордстат — используйте их, когда будете создавать описание. Либо попробуйте сервис от Точки — он учтёт требования маркетплейса и сам создаст описание, которое повысит продажи.

Так выглядит сервис для генерации СЕО-описания от Точки

На ЯМ в описание можно добавлять до 6000 символов, но Яндекс Маркет рекомендует 400—600 знаков, чтобы не оттолкнуть покупателя большим текстом.

Шаг 4. Добавьте дополнительные характеристики

Чем подробнее будут заполнены характеристики товара, тем качественнее будет описание.

Укажите, где произвели товар, какой срок эксплуатации и гарантии. Обязательно пропишите возрастную аудиторию — особенно эта информация будет актуальна для детских товаров.

Укажите габариты товара и упаковки: длину, ширину, высоту, вес. Так покупателям будет легче спланировать доставку покупки.

Дополнительные характеристики не обязательны, но есть две причины их заполнить:

Когда информации о продукте достаточно, покупатели больше доверяют карточке.

Покупатели всё равно зададут эти же вопросы о товаре: «С какого возраста можно использовать эти игрушки?», «Сколько времени можно пользоваться этим диффузором?». Заполните эти поля и сократите время для ответов в дальнейшем.

Шаг 5. Загрузите фотографии

Фото для маркетплейса должны быть чёткими, цветными, с товаром на переднем плане. Добавьте минимум пять снимков с разных ракурсов, чтобы покупатель мог рассмотреть товар и принять решение. Можно грузить фото по ссылке с Яндекс Диска.

Требования площадки к фотографиям:

Формат JPG, JPEG или PNG.

Минимальное разрешение снимка — 300×300 пикселей, размер — до 10 мегабайт.

Изображения не должны содержать сторонних товарных знаков или логотипов, цен, контактов.

Товар должен быть сфотографирован полностью и отображаться на светлом фоне.

В карточке может быть до 20 изображений. Сфотографируйте каждую деталь, постарайтесь передать фактуру материала, из которого сделан товар. Если товар имеет несколько вариантов расцветок и размеров, сделайте снимки всех вариантов.

Можно показать товар в формате фото 360°. Для этого сделайте серию из 8—72 снимков с одного ракурса, готовые фото загрузит служба поддержки Маркета.

Шаг 6. Добавьте видеоматериалы

Видео расскажет пользователям больше о продукте. Кроме того, наличие видеоролика помогает удержать потенциального покупателя в карточке как можно дольше, а это способствует поднятию товара в поисковике.

СОВЕТ Прикрепите видеоинструкцию с распаковкой и сборкой товара, если он приходит в разобранном виде. Или сделайте видеообзор, как пользоваться товаром в разных ситуациях. Это повысит доверие покупателя и снимет у него напряжение.

Видео должно соответствовать требованиям площадки:

до 30 МБ;

до 2 минут;

20–30 кадров в секунду;

формат MP4, WebM, MOV, QT, FLV или AVI;

соотношение сторон — 16:9;

разрешение — от 1080×720 до 1920×1080 пикселей.

Важно: нельзя указывать ссылки на сторонние ресурсы или проводить сравнения с конкурентами.

Шаг 7. Определитесь с ценой

Чтобы правильно сформировать цену на продукт, проанализируйте продажи конкурентов. В зависимости от модели сотрудничества нужно учесть себестоимость товара, налоги, комиссию, расходы на упаковку товара и логистику, дополнительные расходы.

На Яндекс Маркете можно получить рекомендацию по ценам. Для этого продавец должен зайти в свой кабинет и загрузить выбранные товары. Система покажет минимальные и максимальные цены на Яндекс Маркете и других маркетплейсах.

На этом же этапе можно настроить участие в акциях. Например, если заполнить поля «Цена» и «Зачёркнутая цена», ваши товары будут автоматически попадать в акции. Так их можно будет поднять в топе не снижая цену.

Шаг 8. Заполните информацию о доставке

Введите все данные о доставке.

«Остатки на складах и тарифы». Нужно указать планы по поставкам — будете ли поставлять товарные позиции дополнительно, планируете ли делать скидки на товар, какая цена будет после применения скидки.

« Доступное количество товара» — реальные данные о наличии продукции. Яндекс Маркет снижает рейтинг продавцам, которые показывают на сайте, что товар есть, а на деле не могут обработать заявку и отменяют поступивший заказ покупателя.

«Характеристики доставки» — количество товарных позиций в упаковке, временные сроки доставки, дни недели, когда осуществляется доставка. Эти данные помогают выстроить отношения продавца с конкретными поставщиками и не относятся к доставкам заказа покупателю торговой площадки. Эту информацию вносят по желанию.

«Ссылка на страницу товара на вашем сайте» — если у вас есть интернет-магазин, добавьте ссылку на конкретный товар на вашем сайте. Если сайта нет, можете загрузить фотографию товара на любой из файлообменников и вставить эту ссылку в поле. Оставлять это поле незаполненным нельзя.

После ввода всех данных проверьте правильность заполнения и отсутствие ошибок, сохраните и отправьте карточку на модерацию. Обычно она занимает несколько дней. Если карточку одобрят, она появится на витрине. Если модераторы обнаружат ошибки, нужно устранить их и заново отправить карточку на проверку.

Не важно, продаёте вы на одном маркетплейсе или на нескольких, Единый кабинет селлера от Точки поможет управлять товарами и остатками, работать с заказами, генерировать штрихкоды и SEO-описания, считать юнит-экономику и управлять финансами.

Лайфхаки по заполнению карточек

Выгрузка данных из интернет-магазина.

Если есть собственный сайт, рекомендуем работать с форматом CSM, который позволяет управлять контентом сайта. В таком случае можно отгрузить этот файл на Яндекс Маркет, чтобы не заполнять карточку вручную. Если данных с интернет-магазина будет недостаточно для Яндекса, информацию можно дополнить.

Выгрузка информации из других маркетплейсов.

Если уже работали на маркетплейсах и заполняли карточки товаров на Ozon или Wildberries, можете загрузить на Яндекс Маркете информацию с этих площадок.