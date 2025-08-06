Как самозанятому продавать на Wildberries

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Самозанятые платят только один вид налога — на профессиональный доход, не ведут налоговую отчётность и могут работать с маркетплейсами. Это открывает возможности для роста бизнеса, но нужно учитывать ограничения площадок.

Преимущества сотрудничества с Wildberries для самозанятых

Wildberries охватывает более 79 млн пользователей, товар доставляют в более чем 70 000 пунктов выдачи. Развивать бизнес на маркетплейсе могут разные категории продавцов, в том числе и самозанятые, которые платят налог на профессиональный доход (НПД).

Простота регистрации

Минимальные требования к документам.

Быстрое подключение через личный кабинет WB Partners.

Льготные условия по налогам

Налоговая ставка 4% при продажах физлицам и 6% — ИП и юрлицам.

Автоматическая фиксация доходов в приложении «Мой налог».

Ограничение по доходу у НПД — 2,4 млн рублей в год.

Логистическая поддержка

Wildberries берет на себя хранение, упаковку и доставку товаров.

Возможность использовать пункты выдачи и курьерскую службу маркетплейса.

Прозрачные выплаты и аналитика

Регулярные выплаты на расчётный счёт.

Доступ к детальным отчётам по продажам, возвратам и движению средств.

Возможности для роста

Участие в акциях и спецпроектах Wildberries.

Возможность масштабировать бизнес.

Разрешённые и запрещённые товары для продажи самозанятыми

Продавцы на НПД могут продавать на Вайлдберриз товары, которые изготовили сами или в которые внесли значительные изменения.

ПРИМЕР Столяр изготовил два табурета. Один — по собственному эскизу, второй — из заготовки производителя, но с изменением формы ножек и покраской. Оба предмета он может выставить на площадке и торговать ими.

Самозанятые на Вайлдберриз могут продавать мебель, украшения, мыло, аксессуары, предметы интерьера ручной работы. Также самозанятые продают свои курсы, электронные книги, пособия или мастер-классы. Для продажи таких товаров нужно зарегистрироваться в Цифровом Wildberries — это бесплатно.

Запрещено перепродавать товары, реализовывать подакцизные изделия и продукцию, подлежащую декларированию, сертификации и маркировке «Честный ЗНАК». Для самозанятых, как и для других продавцов, действует запрет на продажу некоторых категорий товаров, например алкоголя и табачных изделий.

Пошаговая инструкция регистрации самозанятого на Wildberries

Начинать нужно с оформления самозанятости — через приложение «Мой налог» или через Госуслуги. Регистрация займёт несколько минут.

Чтобы зарегистрировать личный кабинет на Wildberries, зайдите на платформу для работы продавцов — WB Partners.

Шаг 1. Создание личного кабинета продавца.

Создайте профиль и укажите номер телефона. Для подтверждения аккаунта на этот номер придёт SMS-код. Затем заполните данные — выберите страну и введите ИНН, укажите форму деятельности — в разделе «Основная информация» выберите «Самозанятость».

Шаг 2. Загрузка данных.

Самозанятым нужно указать паспортные данные, загрузить справку о постановке на учёт в качестве плательщика налога на профессиональную деятельность. Данные должны совпадать с поданными в налоговую. Wildberries проверит статус через «Мой налог».

Для регистрации также понадобятся электронная почта и банковские реквизиты для выплат.

Шаг 3. Подписание оферты.

Изучите оферту, которую WB формирует автоматически.

После верификации данных площадка сгенерирует лицензионный платёж — 30 000 рублей. Эти деньги вернутся на баланс кабинета продвижения, их можно использовать для рекламы товаров.

Этот шаг расценивается как официальное предложение Wildberries о сотрудничестве. Факт оплаты взноса подтверждает автоматическое заключение договора на условиях оферты.

По требованию маркетплейса продавец подтверждает заключение договора подписанным заявлением о присоединении к оферте или другим документом.

Шаг 4. Выбор схемы поставки

Wildberries предлагает продавцам разные варианты схем поставки и логистики. Селлер может полностью доверить доставку и хранение маркетплейсу или взять часть процессов на себя. Выбор зависит от возможностей, масштабов бизнеса и наличия своих складов.

FBW (Fulfilment By Wildberries)

FBW — это модель, где маркетплейс полностью берёт логистику на себя. Селлер готовит товар, упаковывает и отправляет на склад Wildberries. Площадка хранит изделия на складах, комплектует заказы, упаковывает, доставляет и обрабатывает возвраты.

Wildberries берёт плату за хранение и обработку заказов. Чем дольше товар лежит на складе — тем выше стоимость хранения.

С такой моделью не нужно арендовать помещения для хранения, покупатели быстро получают заказ, так как товары уже есть на складах WB.

FBS (Fulfilment By Seller)

FBS — модель, где продавец сам хранит и собирает заказы, получает запрос покупателя, упаковывает товар и передаёт в пункт приёма Wildberries. Маркетплейс только доставляет изделие покупателю.

С такой моделью селлер не платит за хранение на складах WB и использует свою упаковку. Но для этого нужен свой склад и возможность быстро собирать заказы.

DBS (Delivery by Seller)

Пользователи на НПД могут работать по модели «Витрина». Это значит, что товары хранятся у продавца, а не на складах маркетплейса. Например, селлер шьёт шопперы на дому, размещает их на Wildberries, а когда приходит заказ, самостоятельно упаковывает и отправляет покупателю через курьерскую службу или почту.

Wildberries выступает как площадка для привлечения клиентов, а логистику селлер организует сам.

EDBS (Express Delivery by Seller)

Это ускоренная версия модели «Витрина» — «Витрина экспресс», где продавец сам обеспечивает быструю доставку за несколько часов. Например, самозанятый изготавливает сумки ручной работы. Как только поступает заказ, он упаковывает изделие и передаёт его покупателю в тот же день.

Главное — иметь возможность оперативно собирать и доставлять заказы в своём регионе.

DBW (Delivered by Wildberries)

Это вариант для тех, кто производит и продаёт сверхгабаритные товары (СГТ), например деревянные столы, шкафы, кованые мангалы. Товары хранятся у продавца дома, в мастерской, на своём складе, а при заказе курьер Wildberries забирает их и доставляет покупателю.

Схема подходит для изделий, которые соответствуют параметрам:

Размеры: одна сторона упаковки — от 120 до 400 см или сумма трёх сторон — от 200 до 1200 см.

Вес: одна коробка — от 25 до 100 кг или несколько коробок в стяжке — от 25 до 200 кг.

Финансовые условия работы с маркетплейсом Wildberries

Размер комиссии зависит от категории товара и схемы работы, например за сумки-шопперы — 29,5%, бижутерию — 23,5%. Точную информацию можно посмотреть в личном кабинете, в разделе «Тарифы».

Селлеры доплачивают за продвижение и сопутствующие расходы, например фотосессии, дополнительную упаковку.

Логистические расходы включают доставку на склад Wildberries, доставку покупателю и оплату возвратов. Сумма зависит от веса и объёма партии.

Оформление карточки товара для успешных продаж

В карточку важно добавить:

Название — должно быть чётким и содержать ключевые слова, по которым ищут товар, например «мыло ручной работы с натуральными маслами лаванды в подарочной упаковке» вместо просто «мыло».

Фото и видео — качественные, на белом фоне, без лишних деталей. Лучше загружать несколько ракурсов, например для демонстрации мыла добавьте фото спереди, в разрезе, в упаковке.

Описание — с ответами на вопросы покупателя: из чего сделан товар, как им пользоваться, какие у него плюсы.

ПРИМЕР Натуральное мыло ручной работы с ароматом лаванды для бережного ухода за чувствительной кожей. В составе полезные натуральные ингредиенты: растительная мыльная основа, эфирное масло лаванды (успокаивает и расслабляет) и экстракт ромашки (снимает раздражение). В составе нет агрессивных пенообразователей, искусственных красителей и отдушек, парабенов и силиконов. Каждый брусочек упакован в экологичную крафтовую бумагу. Оформлен как подарок и станет приятным сюрпризом на день рождения, новоселье, Новый год или просто так, без повода.



Характеристики — нужно заполнить все поля: размер, цвет, материал, вес. Если продавец укажет назначение товара, вид спорта, ростовку — это поможет позиции встать в дополнительные категории.

Цена — рассчитывайте так, чтобы покрыть закупку, доставку, комиссию Wildberries и получить прибыль. Отслеживайте цены конкурентов.

Инструменты продвижения внутри Wildberries

Wildberries предлагает разные варианты продвижения — можно работать с бесплатными методами или подключать платную рекламу. Выбор зависит от бюджета и задач.

Бесплатные методы:

Используйте популярные ключевые слова в названии и описании.

Работайте с отзывами — чем больше положительных оценок, тем выше доверие покупателей.

Платные инструменты:

Акции и распродажи маркетплейса.

Бонусы для покупателей — подарки за заказ, чтобы стимулировать спрос.

Поисковая реклама — товар показывают выше в результатах поиска.

Реклама в карточках — изделия отображаются у конкурентов.

Промо на главной — товар демонстрируют при входе на сайт.

Баннеры и push-уведомления.

Размещение на видеоплатформе Wibes — для продвижения через видео и контент.

Выплаты с платформы

Продавцы получают выплаты еженедельно по понедельникам. Система формирует отчёт о продажах и зачисляет деньги на баланс в личном кабинете, к которому должен быть привязан расчётный счет. С него можно перевести деньги на карту или электронный кошелёк селлера.

В личном кабинете в разделе «Финансовые отчёты» селлеры просматривают отчёты за неделю, месяц, а также сводные и итоговые данные по продажам.

В разделе «Документы» хранятся закрывающие документы — они помогут подтвердить легальность доходов перед налоговой и контролировать уровень дохода до 2,4 млн рублей за год.

Формирование квитанций и оплата налогов

Самозанятые, которые продают на ВБ, платят налог 4% при продаже физлицам. Налог начисляется на полную сумму продажи с комиссией маркетплейса.

Оплатить налоги можно через приложение «Мой налог». На основе выставленных чеков система сама посчитает сумму и выставит её к оплате до 12-го числа месяца, следующего после месяца продаж. До 28-го числа эту сумму нужно заплатить там же в приложении или другими способами, например через банковское приложение.

Также селлер может подключить синхронизацию между личным кабинетом Wildberries и кабинетом самозанятого. Чеки будут автоматически передаваться в налоговую систему. Если синхронизацию не настроить, чеки по каждой продаже нужно вручную создавать в кабинете самозанятого.

Юридические требования и ответственность самозанятых

Перед началом работы убедитесь, что выбранную продукцию можно реализовывать самозанятым. Если налогоплательщик НПД занимается перепродажей товаров без изменения или доработки, он потеряет налоговый статус.

Если продавец не соблюдает условия работы с маркетплейсом, его могут не только оштрафовать, но и перевести на общую систему налогообложения. В этом случае:

При регистрации ИП налог на доходы вырастет до 13% вместо 6% у самозанятых.

Появятся обязательные страховые взносы в Социальный фонд.

Потребуется сдавать налоговую отчётность, в том числе декларацию 3-НДФЛ.

Штрафы и риски для продавца на Wildberries

Нарушения со стороны продавцов, например срывы сроков доставки, несоответствие товара описанию, наказываются штрафами:

Просрочка доставки (FBS) — до 10 000 рублей, для отдельных категорий – до 50 000 рублей.

Неточности в карточке товара — 25 000 рублей за ошибку, например неверные фото, характеристики.

Брак или несоответствие качества — до 10 000 рублей за случай.

Торговля запрещёнными товарами — 100 000 рублей за опасные вещества или 25 000 рублей за другие запрещённые позиции.

При системных нарушениях Wildberries может отключить продавца от площадки.

Заключение и рекомендации для успешного старта

Для работы на Вайлдберриз самозанятому нужно учитывать нюансы: