Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Важно грамотно оформлять карточки товаров. Их качество напрямую влияет на продажи и продвижение.

Разберём основные требования Ozon и дадим советы по созданию эффективного описания.

Как люди ищут товары на Ozon

Пользователи Ozon находят товары несколькими способами.

Поиск через строку поиска – покупатели вводят название или характеристики товара, после чего получают список релевантных предложений.

Категорийный поиск – пользователи переходят в нужный раздел каталога и фильтруют товары по цене, бренду, рейтингу и другим параметрам.

Рекомендации и подборки – Ozon использует алгоритмы персонализации, предлагая товары на основе истории покупок и просмотров.

Рекламные инструменты – товары могут продвигаться через внутреннюю рекламу Ozon и подниматься в поисковой выдаче.

Как Ozon ранжирует товары

Чтобы товар был в топе выдачи, нужно правильно оформить карточку, работать с отзывами и участвовать в акциях. Вот что влияет на ранжирование:

Релевантность запроса. Соответствие названия и описания товара введённому пользователем запросу.

Качество контента. Наличие подробного описания, характеристик, качественных изображений и видео.

Популярность товара. Количество просмотров, добавлений в корзину и покупок.

Отзывы и рейтинг. Чем выше оценки и больше положительных отзывов, тем выше товар в выдаче.

Цена и акции. Конкурентные цены и скидки повышают привлекательность карточки.

Скорость доставки. Товары со складов Ozon или с быстрой доставкой получают приоритет в выдаче.

Требования Ozon к оформлению карточек

Ozon предъявляет строгие требования к оформлению карточек товаров, поскольку качество контента влияет на конверсию и ранжирование в поиске. Рассмотрим основные требования.

Название. Должно быть точным и включать ключевые характеристики товара: бренд, модель, назначение. На некоторые категории товара наименование формируется автоматически и состоит из категории, бренда и коллекции.

Фотографии. Минимум три изображения высокого качества, на белом фоне, без водяных знаков и логотипов.

Описание. Краткое, но информативное, включающее основные преимущества и характеристики товара.

Характеристики. Заполнены максимально подробно, соответствуют категории товара.

Видео и видеообложка. По возможности добавлять короткие демонстрационные ролики.

Цена. Стоимость не должна быть значительно выше, чем у конкурентов. Наличие акций и скидок повышает видимость карточки.

Отзывы и рейтинг. Над лояльностью покупателей нужно активно работать. Ответы на вопросы и отзывы способствуют росту доверия.

Способы загрузки карточки товара на Ozon

1. Через личный кабинет

Этот способ подходит небольшим компаниям с ограниченным ассортиментом. Данные о товарах загружаются вручную.

2. С помощью Excel-файла по категориям

Самый распространенный метод. Он удобен для компаний с широким ассортиментом, позволяя загружать сразу несколько товаров одной категории.

3. С помощью API

Этот вариант оптимален для оптовых продавцов, которые хотят автоматизировать выгрузку своих товаров на Ozon.

4. Через аналоговые карточки

Можно использовать уже существующую карточку товара, созданную другими продавцами. В этом случае заполнять контент с нуля не нужно — достаточно указать код товара, название и НДС. Однако важно загружать свои фотографии, так как копирование изображений других продавцов может привести к штрафам.

5. Перенос с другого маркетплейса

Если товар уже продаётся на другой площадке, его можно экспортировать в Ozon с помощью шаблона. Основные данные будут загружены автоматически, но фото и дополнительные характеристики придётся добавить вручную. Тем не менее этот способ значительно упрощает процесс загрузки карточек.

Пошаговая инструкция по оформлению карточки товара на Озоне

Если продавец добавляет новый товар вручную, ему придётся заполнять много пунктов.

Название

Название должно быть коротким и информативным. Если не заполнить самому, оно сгенерируется автоматически. Лучше всего использовать в наименовании бренд + тип товара + ключевые особенности. Например, серия, вес, объём.

Зачастую это название видит только продавец в своём личном кабинете, а покупатели его не видят. Название формируется самим МП через шаблонизатор, который, к сожалению, нельзя отключить в некоторых категориях товаров: одежда, украшения, обувь, автотовары, электроника. Регина Мингадеева селлер на маркетплейсах

Категория

Выбирается из списка, который предложит Ozon. Если вдруг подходящего варианта нет, то нужно обратиться в поддержку Озона — кликом по синему окошку в нижнем углу экрана.

Штрихкод

Нужен для обработки товара на складе. Можно использовать оригинальный штрихкод или уникальный код от Ozon. Продавец не может добавить одинаковый штрихкод для разных товаров, но разные селлеры могут использовать единый даже для нескольких видов продукции.

Артикул

Это уникальный код для обозначения конкретной модели товара. Продавцы могут указывать в этой графе данные из своей товароучётной системы.

Цена

Пункт с ценой до скидки нужно заполнить, если товар продаётся без скидок. А в графе «Цена» нужно указать стоимость товара с учётом акций. Поэтому надо заранее закладывать в цену участие в акции, чтобы не уйти в минус.

НДС

Обычно 10 или 20%. А если товар не облагается НДС, то нужно выбрать «Не облагается».

Объёмы

Исходя из этого параметра, рассчитывается цена за доставку и хранение продукции. За длину берётся самый большой размер изделия, а за высоту — наименьший. Все показатели указываются в миллиметрах и граммах.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Это система классификации товаров, которая используется в странах Евразийского экономического союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан). Код из 10 цифр помогает таможенным службам определить, к какой категории относится товар, какие для него предусмотрены пошлины, налоги и требования к маркировке.

В графе «ТН ВЭД ЕАЭС» укажите этот код, чтобы избежать ошибок при таможенном оформлении и корректно оформить маркировку продукции.

Подобрать код ТН ВЭД ЕАЭС можно с помощью нашего таможенного калькулятора.

Характеристики в карточке товара на Озоне

После заполнения основной информации о товаре открываются дополнительные характеристики. Не все поля обязательны, но лучше их заполнить тоже — это улучшает рейтинг карточки и поднимает её в выдаче.

Расскажем про обязательные для заполнения характеристики в товарной карточке.

Название бренда

Начните вводить название марки, и маркетплейс покажет доступные варианты. Чтобы избежать блокировки, нужно иметь разрешение на продажу бренда или подтверждение существования бренда — это может быть упаковка с лого, маркировка и прочее.

Чтобы добавить новый бренд, свяжитесь с поддержкой, приложите логотип и дождитесь подтверждения. Если у товара в целом нет бренда, это нужно указать в карточке.

Тип

Графа заполняется исходя из вариантов, которые предложены в справочнике Ozon. Например, тип товара — велосипедный шлем.

Цвет

Следующий пункт также выбирается из справочника маркетплейса. Продавцу следует указать цвет своего товара, а если их несколько, то тот, который доминирует. В графе «Название цвета» нужно указывать уже более тонкие названия, например «Пыльная роза» или «Бирюзовая волна».

Размер

Устанавливается по таблице российских размеров.

Пол, сезон

Так же, как при выборе типа товара. Выберите подходящее значение из предложенных справочником Ozon, например «сезон — зима», «пол — женский».

Ключевые слова

В этом поле надо прописать ключевые слова — словосочетания, которые описывают товар. Например, если вы торгуете детскими украшениями, можете вписать «Кольца для девочек», «Детские украшения» или «Набор украшений для детей». Подобрать ключевые слова можно в сервисе Точки.

Важно: ключевые слова обязательно прописывать через точку с запятой (;).

Описание товара и Rich-контент

Rich-контент — это расширенное описание товара, которое превращает карточку в мини-лендинг. Ozon предоставляет встроенный конструктор для его создания, который работает по принципу Tilda: можно перетаскивать элементы, добавлять фото, видео, анимацию и другие визуальные материалы.

Зачем нужен Rich-контент

Рост конверсии — карточки с Rich-контентом продают на 25–30% лучше. Снижение возвратов — на 34% меньше отказов благодаря подробному описанию. Продвижение в поиске — маркетплейс и поисковики индексируют контент и повышают его в выдаче. Презентация товара — можно показать преимущества, сценарии использования и отличия от конкурентов.

Как создать Rich-контент на Ozon

На платформе есть три способа:

Визуальный редактор — удобный конструктор в личном кабинете.

«Песочница» — расширенные возможности редактирования с базовыми знаниями кода.

API — массовое обновление контента для широкого ассортимента.

Важно: добавляйте не только изображения, но и текст, чтобы карточка индексировалась в поиске. Описание должно быть полезным, а не просто красивым. Используйте фото «до» и «после», инфографику, видеообзоры, чтобы помочь покупателю сделать осознанный выбор.

Медиаконтент в карточке товара на Озоне

Качественные фото, инфографика и видео помогают покупателю быстрее оценить товар и принять решение о покупке. Озон предъявляет строгие требования к медиафайлам, поэтому перед загрузкой контента важно убедиться, что он соответствует правилам площадки.

Фотографии

Можно добавить до 15 изображений: одно главное и 14 дополнительных. Главное фото должно привлекать внимание и чётко демонстрировать товар.

Каким должно быть главное фото

Товар показан полностью.

Хорошо видно, как он выглядит в использовании.

Чёткое изображение без шумов и искажений.

Нет водяных знаков и логотипов.

Можно использовать инфографику.

Требования:

Форматы: JPEG, JPG, PNG.

Разрешение: от 900×1200 пикселей для одежды, обуви и аксессуаров.

Фон: серый для одежды, чёрный для белых товаров, светлый для остальных.

Дополнительные фото помогут детально раскрыть товар, показать его с разных ракурсов, продемонстрировать комплектацию и сценарии использования.

Инфографика

Инфографика делает фото более информативными, помогая донести важные характеристики товара без длинных описаний. Это могут быть схемы, стрелки, выноски, пояснительные элементы, которые визуально объясняют особенности товара.

Что можно отобразить с помощью инфографики

Характеристики и технические параметры.

Преимущества товара.

Сценарии использования.

Инструкции по применению.

Комплектацию и состав.

Главное правило — инфографика должна быть понятной и полезной, без лишних рекламных надписей вроде «хит» или «топ».

Видео

Видео помогает показать товар в действии, объяснить его особенности и преимущества. Можно загрузить несколько форматов:

Видеообзор. Подходит для детального разбора товара, демонстрации всех его функций и характеристик.

Анпакинг. Позволяет увидеть комплектацию и детали товара «из коробки».

Видеоинструкция. Упрощает процесс использования, сборки или настройки товара.

Технические требования к видео на Озоне можно уточнить в личном кабинете продавца, но ключевые рекомендации — высокое качество изображения, хороший свет и чёткий звук.

Если работаете с внешним трафиком и у вас есть красивый ролик с распаковкой или демонстрацией товара, его тоже можно использовать в карточке товара. Ольга Чинова эксперт по продажам на маркетплейсах

Технические требования к видео на Озоне можно уточнить в личном кабинете продавца, но ключевые рекомендации — высокое качество изображения, хороший свет и чёткий звук.

Видеообложка

При подключении инструментов продвижения на Ozon видеообложка запускается автоматически. Это короткий видеоролик, который привлекает внимание и подчёркивает особенности товара.

Карточка товара на Озоне — это не просто страница с описанием, а полноценная презентация продукта. Чем качественнее и понятнее будет медиаконтент, тем больше шансов, что покупатель сделает выбор в вашу пользу.

Лайфхаки по заполнению карточек товаров на Озоне

Используйте подсказки Озона. Система даёт рекомендации по заполнению полей, чтобы карточка выглядела правильно.

Проверяйте мобильную версию. Большинство покупок совершается с телефона, адаптируйте карточку под все устройства.

Заполняйте все возможные поля. Чем больше информации, тем выше доверие к товару и больше заказов.

Группируйте похожие товары. Объедините в одну карточку изделия с небольшими отличиями (например, чехлы разных цветов).

Уделяйте внимание описанию. По статистике, качественное описание увеличивает конверсию более чем на 5%.

Работайте с отзывами и вопросами. Особенно с вопросами, потому что если их задают, значит, покупателям не всё понятно из карточки — это может привести к низкой конверсии или отсутствию продаж. На отзывы отвечайте в течение 24 часов, следите за балансом положительных и отрицательных комментариев.

Оптимизируйте SEO. Используйте ключевые слова и обновляйте их под актуальный сезон и тренды. Это можно сделать через сервис Точки: он подберёт ключевые слова и создаст продающий текст.

Контролируйте запасы. Следите за остатками, чтобы не терять продажи из-за отсутствия товара в наличии.

Признаки продающей карточки

Продающая карточка — это та, которая привлекает покупателей, удерживает их внимание и мотивирует на покупку. Чтобы добиться высокой конверсии, учтите ключевые элементы:

Заголовок и ключевые слова. Название должно быть точным и понятным, включать основные характеристики и ключевые слова. Это поможет карточке лучше ранжироваться в поиске и привлекать целевых покупателей.

Качественные фото и видео. Используйте изображения с высоким разрешением, показывающие товар с разных ракурсов. Дополнительно добавьте инфографику, фото деталей и примеры использования. Видеообзор или демонстрация товара могут значительно повысить конверсию.

Подробное и полезное описание. Опишите ключевые преимущества, сценарии использования и уникальные особенности товара. Текст должен быть структурированным, читабельным и без ошибок. Добавление списка характеристик облегчит выбор покупателя.

Отзывы и рейтинг. Карточки с отзывами вызывают больше доверия и лучше продвигаются в поиске. Поощряйте покупателей оставлять отзывы и оперативно отвечайте на вопросы. Держите высокий рейтинг — он напрямую влияет на продажи.

Гибкость выбора. Если товар имеет несколько вариантов (цвет, размер, модель), объедините их в одной карточке. Это упростит навигацию и снизит вероятность ухода к конкурентам.

Конкурентоспособная цена и наличие товара. Следите за актуальностью цен и запасов. Если товар часто «Не в наличии», его позиции в поиске будут падать. Придётся заново продвигать карточку и тратить деньги на продвижение — это снизит маржинальность.

Ответы на вопросы. Отвечайте на популярные вопросы прямо в карточке или добавьте блок FAQ. Это поможет устранить сомнения у потенциальных покупателей.

Ошибки при создании карточек товара

Неправильно оформленная карточка снижает продажи и может привести к санкциям. Основные ошибки:

Неверный тип товара – используйте справочник Ozon или ориентируйтесь на конкурентов.

Несоответствие бренду – указывайте только фактический бренд, иначе возможны санкции.

Ошибка в цвете – товар на фото и в характеристиках должен совпадать.

Главное фото с текстом или логотипами – Ozon запрещает рекламу и чужие бренды.

Дополнительные фото с другими товарами – в карточке должны быть только изображения конкретной модели.

Фон не соответствует требованиям – для большинства товаров нужен белый или светло-серый фон.

Инфографика на главном фото – схемы и чертежи добавляйте в дополнительные изображения.

Товар запрещён к продаже – заранее изучите требования к документам.