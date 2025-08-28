Что продавать осенью на маркетплейсах

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Осень — один из самых предсказуемых сезонов для e-commerce, когда селлеры делают большую часть годовой выручки. Возвращение из отпусков, начало учебного года и «чёрная пятница» создают идеальный комбо для роста продаж определённых категорий товаров.

Особенности осеннего сезона

Температурный фактор играет решающую роль в формировании спроса. Постепенное похолодание стимулирует интерес к тёплой одежде, отопительным приборам и товарам для дома. Пик спроса на эти категории приходится на конец сентября — начало октября, когда на улице холодает, а в квартирах отопления ещё нет.

Образовательный сегмент демонстрирует устойчивый рост продаж с середины августа до середины сентября. Пользуются высоким спросом школьные принадлежности, канцелярские товары, рюкзаки и спортивная форма для занятий физкультурой. Особую активность проявляют родители, готовящие детей к учебному году.

Праздничная подготовка также влияет на покупательское поведение. Осенние праздники, такие как День знаний, День учителя и Хэллоуин, создают дополнительный спрос на тематические товары. Продавцы, заранее подготовившие соответствующие категории, получают преимущество на рынке.

Осенние распродажи — важный инструмент увеличения прибыли для селлера.

Сентябрьские акции фокусируются на товарах для школы и офиса, предлагая скидки до 30% на канцелярию и учебные принадлежности

Октябрьские распродажи охватывают товары для дома и сезонной одежды со скидками от 20 до 40%

Предновогодние акции (ноябрь – декабрь) включают масштабные скидки до 70% на отдельные категории товаров.

Осенью заказов много, поэтому идёт повышенная нагрузка на службы логистики. Продавцам необходимо заранее договориться с партнёрами о бесперебойных поставках, а также важно заранее отгрузить товары перед стартом сезона. Например школьный блузки уже в начале августа должны быть на складах.

Ценовая политика в осенний период имеет свои нюансы. Несмотря на общий рост спроса, покупатели становятся более внимательными к ценам, ждут скидок и акций.

Статистика прошлых лет

Анализ данных с Озон, Wildberries и Яндекс Маркет за 2022–2024 годы показывает: с сентября по ноябрь растут продажи в категориях одежды, бытовой техники, товаров для дома, канцелярии, обогревателей и посуды для горячих напитков.

Пиковые недели — с 5 по 20 сентября и вторая половина октября, особенно в регионах, где холодает рано.

Подробный анализ по каждому товару из выбранной категории можно получить в сервисе аналитики Точка Банк.

Динамика роста продаж на маркетплейсах осенью в 2022–2024 гг. по данным маркетплейсов

Категория 2022 2023 2024 Школьные товары Рюкзаки +60% (Wildberries) Школьные товары +72% (Ozon).

Тетради и наборы для творчества — лидеры продаж



Рюкзаки +65%.

Спортивная форма +48% (Wildberries)



Тёплая одежда Куртки +52% (Wildberries) Термобельё +55% (Яндекс Маркет) Верхняя одежда +40% (Ozon) Электроника Смартфоны +49% (Ozon) Игровые приставки +68% (Wildberries) Наушники +32%.

Умные часы +28% (Ozon)

Товары для дома Пледы +88% (Wildberries) Обогреватели +77% (Яндекс Маркет) Одеяла и текстиль +60% (Wildberries)

Данные подготовлены ChatGPT на основе отчётов Wildberries, Ozon, Яндекс Маркета и Data Insight за 2022–2024 гг.

Динамика популярности запросов на тёплые пуховики в Яндекс Вордстат осенью 2024 года

Как выбрать товары для продаж осенью

Для продавцов на маркетплейсах важно не только ориентироваться на сезонные тренды, но и грамотно подбирать ассортимент. Для этого нужно анализировать потребности рынка и правильно оценивать собственные ресурсы.

Когда стартует сезон

Осенний трафик начинается уже в августе. Но основные заказы идут с конца первой декады сентября. Чтобы не опоздать, стоит запустить карточки в маркетплейсах до 20 августа, а логистику закрыть еще раньше — до 10–15 числа.

Сколько закупать

Гибкая стратегия закупок делает магазин на маркетплейсе устойчивым к колебаниям спроса и минимизирует заморозку оборотного капитала. Опираясь на данные Yandex Market, Wildberries и «Мегамаркета», формируем чёткий подход:

Партии на 1–1,5 месяца — оптимальный объём для старта. Осенью спрос плавно растёт, и этого времени достаточно, чтобы оценить реакцию покупателей.

Резерв +20% — если в первые 10–14 дней товар активно продаётся, лучше докупить ещё примерно 20% объёма.

Закуп товара в нишевых или дорогих категориях (например, техника, автоаксессуары) лучше начинать с малых партий (до 100–200 единиц) и наблюдать конверсию.

Пример товара из нишевой категории

Цены, скидки, распродажи

Осенью покупатель ждёт скидок — особенно в сентябре (продолжение back-to-school) и в ноябре (подготовка к холодам и «чёрная пятница»). По данным Ozon в ноябре 2024 года покупатели оформили более 150 млн заказов, потратив на это более 350 млрд ₽. В среднем каждый клиент маркетплейса в дни глобальных скидок сделал более 5 заказов.

Чтобы использовать распродажи по максимуму, важно заложить в маржу возможность участвовать в акциях, особенно на Ozon и Wildberries, где продвижение товара зависит от ценовой активности.

Во время ноябрьских распродаж на Wildberries особым спросом пользуются женские пуховики.

Топ осенних товаров на маркетплейсах

Мы отобрали категории, в которых стабильно растёт спрос, легко стартовать и высока вероятность успеха даже без мощного бренда.

Одежда и обувь

Осенью покупают практичные вещи:

утеплённые куртки;

ботинки;

дождевики;

флисовые кофты;

головные уборы.

Растёт интерес к термобелью среди родителей школьников и тех, кто проводит много времени на улице. Особенно хорошо продаются детские и подростковые модели.

Динамика спроса на термобельё: данные из сервиса Точка Банк

Детские товары

Сюда входит не только одежда, но и дождевики для колясок, резиновые сапоги, развивающие наборы, книги с наклейками, настольные игры.

Родители следят за новинками и охотно реагируют на спецпредложения, особенно если товар решает конкретную задачу — например, подготовка к детскому саду или занятия дома.

Школьные принадлежности и канцелярские товары

Даже после 1 сентября покупатели заказывают школьную форму, тетради, рюкзаки, дневники, пеналы, органайзеры и другие школьные принадлежности. В этот период родители и дети приобретают товары не только для школы, но и для творческих и образовательных кружков — краски, кисти, фломастеры, цветную бумагу, пластилин, наборы для рукоделия.

Отчёт о динамике продаж школьной рубашки с 15 августа по 10 сентября 2024 года. Сервис аналитики Точка Банк

Нагревательные приборы и отопительное оборудование

С наступлением холодов резко растёт спрос на компактные и доступные способы обогрева.

В топе:

тепловентиляторы;

ИК-обогреватели;

сушилки для обуви;

грелки;

тёплые пледы с подогревом.

Осенью такие товары особенно востребованы в регионах, где отопительный сезон начинается с задержкой или проходит неравномерно. Главное — предлагать надёжные и простые в использовании модели с понятной инструкцией и фото.

Отчёт о динамике продаж домашнего обогревателя в период с 30 сентября по 30 ноября 2024 года. Сервис аналитики Точка Банк

Товары для дома

Осенью растёт спрос на вещи, которые делают дом тёплым и уютным.

Покупают:

пледы,

подушки,

тёплые одеяла,

ароматические свечи,

гирлянды.

Пик продаж пледа пришёлся на 30 ноября 2024 года. Продано 219 штук. Сервис аналитики Точка Банк

Продукты и инвентарь для приготовления горячих напитков

Осенью особенно хорошо продаются вещи, которые помогают согреться — не только внешне, но и внутренне.

Люди охотно берут:

термокружки;

ароматный чай;

какао;

наборы для глинтвейна;

турки;

френч-прессы.

Осенние аксессуары

Зонты, перчатки, шарфы, водонепроницаемые чехлы для техники, непромокаемые сумки и рюкзаки — всё это стабильно пользуется спросом в осенний период.

Осенью на BW популярны недорогие зонты-автоматы

Бытовая техника

Обогреватели, ионизаторы, увлажнители, простые чайники — всё это начинает активно продаваться в сентябре-октябре. Покупатели ценят простоту и понятные условия: наличие сертификатов, гарантия от продавца, внятные инструкции.

Из-за отопления, которое сушит воздух, осенью и зимой резко увеличивается спрос на увлажнители воздуха

Как искать товары, которые выгодно продать осенью

Не всегда очевидно, что именно будет продаваться. Поэтому важно изучать отчёты по продажам, узнавать тренды на Ozon и Wildberries, анализировать карточки товаров конкурентов.

Сервисы для поиска перспективных ниш

Современные аналитические платформы собирают данные о спросе, конкурентах и трендах, помогая принимать решения на основе цифр.

Вот топ инструментов, которые стоит использовать:

1. Yandex Wordstat и Google Trends — покажут сезонные пики, спрос по регионам и динамику интереса.

2. Wildberries Analytics — встроенный инструмент для селлеров.

Отслеживание сезонных всплесков спроса (например, рост продаж пледов на 55% в октябре).

3. Ozon Data — сервис аналитики для селлеров Ozon.

Отслеживание сезонных трендов: например, рост продаж термобелья на 42% в октябре 2024 года. Анализ конкуренции: сравнение позиций в поисковой выдаче по 100 товарам одновременно. A/B-тесты: тестирование цен и изображений товаров для повышения конверсии. Мониторинг поисковых запросов: выявление востребованных ниш (например, «умные горшки для растений» +30% за квартал). Отчёты по кластерам: оптимизация логистики с учётом региональных особенностей.

4. Telegram-каналы для селлеров — чтобы следить за опытом других предпринимателей.

Сравнивайте данные из разных источников — это снижает риски и помогает выбрать точки роста.

Чек-лист: что делать уже сейчас, чтобы подготовиться к осеннему сезону

№ п/п Шаги для успешной подготовки

к осеннему сезону на маркетплейсах

Краткое описание 1 Проверьте остатки на складе и логистику Оцените текущие запасы, обновите планы поставок и убедитесь в своевременной доставке 2 Подготовьте визуальный контент и обновите SEO под сезон и текущие запросы Сделайте качественные фотографии, напишите привлекательные описания и уникальное торговое предложение 3 Заложите скидки в цену заранее Определите стратегию цен, запланируйте акции и скидки 4 Настройте продвижение Запустите рекламные кампании, используйте теги и создавайте баннеры 5 Следите за отзывами Мониторьте отзывы клиентов и оперативно отвечайте на вопросы 6 Подключите внешние источники трафика Активизируйте работу в соцсетях, отправляйте информационные письма подписчикам

Заключение

Осень — не время для промедлений. Период с конца августа по ноябрь — это окно возможностей для продавцов. Главное — выбрать востребованную категорию, правильно подготовить товар и запуститься вовремя.