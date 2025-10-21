Уценённые товары на Ozon: что это значит и как продавать

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Если на товаре появился дефект — это не повод для утилизации и финансовых потерь. Ozon даёт возможность реализовать такую продукцию через механизм уценки.

В статье рассмотрим условия работы с уценёнными товарами, требования к описанию дефектов, ограничения по категориям и другие важные аспекты.

Коротко Уценить можно только товары со складов FBS и realFBS. Для этого нужно создать отдельную карточку, описать все недостатки и установить цену, покрывающую дефекты.

Если товар на Ozon нельзя продать как новый, можно выставить его с уценкой.

Что значит «уценённый товар» на Ozon

Бракованные, сломанные, испорченные изделия, которые невозможно использовать по назначению, нельзя продавать как новые. Но если дефекты незначительные, то товар можно реализовать как уценённый.

Пример уценённых товаров:

набор ручек с неполной комплектацией, например восемь штук вместо десяти;

спортивный костюм без верхней части;

декоративная косметика без оригинальной упаковки;

кухонная посуда с незначительными повреждениями, например с вмятиной на ручке кастрюли.

Подобные товары маркируются в системе специальным обозначением «Уценённые».

Уценённый товар может быть новым, но с какими-то недостатками. Также допустимо реализовать изделия, которые покупатели вернули после нескольких дней использования. Но возврат должен быть с минимальными следами использования и обязательно в рабочем состоянии.

Причины уценки:

Дефекты и заводской брак : царапины, сколы, вмятины на товаре или его упаковке, некачественная окраска, зацепки.

Неполная комплектация : отсутствие одного или нескольких элементов из оригинального набора, аксессуаров.

Повреждённая упаковка : она может быть порвана, помята или иметь следы вскрытия.

Следы употребления: витринный образец со следами использования, техника после ремонта.

Требования Ozon к продаже уценённых товаров

Работа с уценкой решает две задачи:

помогает защитить рейтинг селлера и избежать споров с покупателями;

делает товар с недостатками привлекательным для клиента.

Чтобы эффективно решать эти задачи и защищать интересы всех участников процесса, у Ozon есть требования к продавцам.

Полное и честное описание. В карточке товара должны быть указаны все недостатки и точная причина уценки. Нельзя просто выставить товар без объяснений.

Наглядные доказательства. Нужно сделать качественные фотографии, на которых видны дефекты: царапины, повреждения, пятна, брак, сломанные детали.

Оформление. При размещении товара в каталоге добавится информация, что он уценённый.

Как формировать цену

Установленная стоимость должна компенсировать дефекты или износ. При этом цену нужно установить такую, чтобы заинтересовать покупателя.

Важный механизм: стоимость уценённого товара напрямую зависит от текущей цены на его новый аналог. Это значит, что любое изменение базовой цены автоматически влияет на размер уценки. В результате стоимость товара с недостатками может как снижаться, так и повышаться.

Где найти уценённые товары на Ozon

Для просмотра количества уценённых товаров в личном кабинете селлера на FBO перейдите в раздел «Товары» → «Список товаров» → столбец «Склад Ozon». В колонке напротив каждой позиции отобразится показатель «Из них уценено».

На FBS и realFBS путь другой: в разделе «Товары» уценённые позиции отмечены значком «Уценка» и содержат пометку в названии «Товар уценённый».

Для анализа конкурентов и изучения практики снижения стоимости можно использовать раздел уценки на маркетплейсе для покупателей: главная страница → «Каталог» → «Весь Ozon» → «Уценённые товары».

Товары распределены по категориям

В разделе «Уценённые товары» на сайте маркетплейса можно посмотреть ассортимент других продавцов, а также изучить, как другие селлеры формулируют причину уценки.

Какие есть категории уценённых товаров

Практически в любой товарной категории можно продавать уценённый товар.

Категория Причина уценки Пример Бытовая техника и электроника Дефекты корпуса или упаковки, отсутствие аксессуаров, товары после возврата, при этом устройства полностью функционируют Смартфон со сколом на торце или ноутбук без коробки Одежда, обувь и аксессуары Дефект ткани, фурнитуры, утеря одной или нескольких деталей, загрязнение ткани или подошвы Куртка со сломанным замком, новые ботинки с грязной подошвой после примерок Дом, сад, мебель и строительство Потёртости или вмятины на товарах, повреждённая упаковка, отсутствуют детали Садовый набор без одного инструмента, комод с потёртостью Детские товары, игры, хобби и творчество Повреждённая упаковка, вскрытый комплект, отсутствуют детали, товары после возврата Конструктор с помятой коробкой, вскрытая настольная игра Книги, канцелярия Замятие страниц, повреждённая обложка, вскрытая упаковка Книга со смятым уголком обложки, неполный комплект в наборе цветной бумаги Красота и здоровье, аптека, бытовая химия Повреждённая внешняя упаковка, некомплект Флакон парфюма с потёртой этикеткой, крем в коробке с вмятиной, компрессионные колготки с зацепкой Спорт и отдых, туризм, автотовары Демонстрационные образцы, мелкие дефекты, не хватает деталей Велосипед, использовавшийся в демонстрации, ручка гриля с вмятиной Ювелирные изделия, антиквариат Царапины, отсутствие элемента, проблемы с креплением Серебряная цепочка со сломанным креплением, серьги, из которых выпал камень

Площадка устанавливает ограничения для некоторых категорий товаров. Каких именно — зависит от модели сотрудничества с маркетплейсом.

Для FBS и realFBS делать уценку разрешено только для товаров, которые не содержат ошибок в карточках, успешно прошли модерацию и не находятся в процессе редактирования.

Также для этих моделей определены категории, которые нельзя уценивать, и те, которые запрещены к продаже.

Можно ли вернуть уценку на Ozon

Покупатель имеет право предъявить претензию, если обнаружит дефект, о котором не было заявлено. В такой ситуации он может потребовать соразмерно уменьшить цену или бесплатно устранить недостатки.

Если разрешить вопрос не получилось, покупатель может вернуть уценённый товар. Процедура возврата проходит по тем же правилам, что и возврат новой продукции.

В чём преимущества и недостатки продажи уценённых товаров на Ozon

Преимущества от продажи уценки:

Реализация уценённых товаров помогает избежать потери финансов от неликвидного товара и предотвратить негативные отзывы от покупателей.

FBS-продавцы контролируют процесс: определяют причины уценки и устанавливают размер скидки.

Тем не менее у такой практики есть и недостатки:

Сумма скидки покрывается за счёт продавца.

Для FBO-схемы: селлер имеет ограниченный контроль над процессом, так как решение об уценке и первоначальном размере скидки принимает маркетплейс. Продавец может изменить процент уценки: увеличивать без ограничений и уменьшать только на четверть.

Дополнительные трудозатраты при FBS — нужно дополнительно описывать дефекты и фотографировать их.

Ограничение по наличию — уценивать можно только товары, которые уже находятся на складе Ozon.

Как сделать уценку на Ozon

Уценить можно только товары со складов FBS и realFBS. Для каждой вещи с дефектом нужно сделать отдельную карточку. Для модели FBO решение об уценке принимает Ozon.

Шаг 1. Выберите товар

В разделе «Товары» → «Список товаров» выберите позицию и через меню примените опцию «Создать копию товара FBS с уценкой».

Шаг 2. Заполните характеристики и установите размер скидки

Выберите из списков причину уценки, состояние — «новый» или «б/у», артикул, который должен отличаться от артикула исходного товара. Детально опишите все особенности состояния.

Скидка от 3 до 99% рассчитывается с учётом текущей цены нового товара.

Шаг 3. Загрузите фотографии

Добавьте до шести фото с заявленными дефектами крупным планом.