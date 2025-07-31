Регистрация в системе «Честный знак»

Требования по регистрации в системе «Честный знак» касаются производителей, импортёров, оптовых и розничных продавцов, аптек, предприятий HoReCa. Регистрацию необходимо пройти в течение семи дней с момента начала работы с подконтрольными товарами. В статье — пошаговая инструкция по регистрации с учётом особенностей для разных категорий участников процедуры.

Как подготовиться к регистрации

Государство постепенно расширяет перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Поэтому перед процедурой проверьте, входит ли товар в список маркируемых или планируемых к маркировке категорий и готовы ли вы к работе с электронными средствами идентификации.

Актуальные списки маркируемых товаров и сроки их подключения можно найти на официальном сайте ГИС МТ (Государственной информационной системы мониторинга товаров).

Проанализируйте бизнес-процессы компании — это поможет определить, какое оборудование и программное обеспечение потребуется.

Что понадобится для регистрации

Первый шаг — получение усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). ИП или руководитель компании должен получить её для работы с маркировкой и электронным документооборотом.Оформить УКЭП можно в любом аккредитованном удостоверяющем центре.

После этого можно приступать к регистрации в «Честном знаке» — появляется доступ к личному кабинету и обучающим материалам.

Следующий шаг — установка и подключение программного обеспечения. Для работы с маркировкой потребуется:

Криптопровайдер, например «КриптоПро CSP», — для установки и работы с УКЭП.

Плагины для браузера, например «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» или «Рутокен Плагин», — для авторизации через ЭП в личном кабинете.

Актуальная версия 1С с поддержкой маркировки — если учёт ведётся в этой системе.

Драйверы для сканеров и принтеров — для работы с кодами Data Matrix.

Модули для API 2.0 — если требуется интеграция с системой.

Перед регистрацией убедитесь, что ПО корректно установлено и настроено.

Завершающим этапом подготовки станет подключение к электронному документообороту (ЭДО).

Если организация ещё не использует ЭДО, нужно:

выбрать оператора;

проверить, поддерживается ли роуминг с системами контрагентов для бесперебойного обмена документами;

заключить договор.

Затем — настроить интеграцию ЭДО с программным обеспечением для маркировки и обязательно протестировать процесс.

Для тех, кто уже работает с электронным документооборотом, подготовка будет проще: достаточно убедиться, что текущий оператор ЭДО интегрирован с «Честным знаком», проверить роуминг с контрагентами и активировать передачу данных о маркированных товарах.

Для стабильной работы с маркировкой важно заранее проверить роуминг между операторами ЭДО. Например, сервисы ЭДО от Точка Банк поддерживают обмен документами с популярными системами: Диадок, СБИС, Астрал, Такском, Эдивеб и СберКорус. Это позволяет без лишних настроек отправлять УПД и данные по маркировке контрагентам, даже если они работают в другом сервисе ЭДО.

Все инструкции и список технологических партнёров можно найти на официальном сайте.

Какой порядок регистрации в «Честном знаке»

При заходе на страницу регистрации ГИС автоматически анализирует оборудование и программное обеспечение пользователя. Если обнаружено несоответствие, поступит сообщение о проблеме, которую нужно устранить.

После указания криптографического плагина программа протестирует операционную систему, установленный браузер, криптографический плагин и специальное криптографическое ПО. Все недостающие компоненты нужно скачать и установить, чтобы продолжить прохождение процедуры.

По завершении установки обновите страницу в браузере и повторно пройдите проверку. Только при успешном прохождении всех тестов откроется доступ к форме регистрации.

Шаг 1. Подайте заявку о регистрации в ГИС МТ

Для всех категорий участников оборота сначала подаётся заявка через официальный портал «Честный знак».

Во время регистрации выберите сертификат УКЭП, укажите email и телефон, затем отправьте заявку. Номер запроса с подтверждением принятия заявки поступит на электронную почту. Ответ поступит в течение двух суток. Если решение положительное, в письме будет ссылка для входа в личный кабинет.

У пользователя есть возможность отслеживать статус заявки по ссылке в уведомлении после отправки или через раздел «Проверка регистрации ГИС МТ» по номеру заявки.

Шаг 2. Пройдите первую авторизацию и заполните данные об организации

После одобрения заявки участники получают доступ к личному кабинету, где нужно уточнить данные о компании:

Тип деятельности: выберите, кем является организация в цепочке товарооборота. Это может быть производитель, например агрохолдинг, или розничный продавец — продовольственный магазин.

Работа с ЭДО: укажите, какие сервисы электронного документооборота используете.

Товарные категории: отметьте группы товаров, которые планируете маркировать, например «бакалея», «табачные изделия» или «шины».

Также система попросит сообщить о членстве в ассоциации GS1 RUS.

Дополнительно при первом входе поступит запрос дополнить профиль:

основными данными компании (название, ИНН, адрес);

списком сотрудников с доступом;

банковскими и контактными реквизитами.

Подготовьте эти сведения заранее, чтобы заполнить профиль за один раз.

Шаг 3. Подпишите документы в личном кабинете

После успешной проверки данных профиля потребуется войти в личный кабинет и подписать автоматически сформированный пакет документов, чтобы получить полный доступ к функционалу системы. Все договоры генерируются автоматически на основе данных профиля. Для подписания требуется УКЭП руководства организации (гендиректора или ИП).

Документы для подписания будут находиться в разделе «Категории товаров» → «Профиль» → «Документы от оператора». Без завершения процедуры электронного подписания работа будет заблокирована.

При расширении ассортимента и добавлении новых товарных групп каждый раз будет формироваться новый пакет документов для подписания.

Как проверить товар в «Честном знаке»

Проверить подлинность маркированных товаров могут и продавцы, и покупатели.

Для продавцов (оптовых и розничных компаний)

Проверка доступна через официальный сайт ГИС МТ. Продавцам необходимо авторизоваться в личном кабинете, выбрать товарную категорию и перейти в раздел работы с кодами маркировки.

Для проверки конкретной товарной позиции требуется скопировать часть кода из электронной накладной и вставить его в специальное поле на сайте. После обработки запроса система отобразит текущий статус товара:

«В обороте» — продукцию можно продавать.

«Эмитирован» — товар ещё не введён в оборот и не подлежит продаже.

Для покупателей

Товар проверяется через мобильное приложение «Честный знак». Пользователю достаточно авторизоваться в приложении, активировать функцию сканирования и навести камеру смартфона на код. Система автоматически обработает информацию и выдаст один из трёх возможных результатов:

Положительный — товар зарегистрирован и не имеет нарушений.

Нейтральный — товар с данным кодом уже был продан. В этом случае рекомендуется сверить информацию с данными на упаковке.

Отрицательный — возможны нарушения, следует обратиться к продавцу или в Роспотребнадзор.

Заключение

Предпринимателям следует проверять актуальность требований к маркировке на официальном портале и обратить внимание на несколько важных моментов.

Своевременность регистрации — закон отводит на регистрацию всего семь дней с начала работы с маркированной продукцией.