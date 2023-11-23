Мы попробовали разобраться в нюансах этого бизнеса и собрали список важных документов и разрешений, чтобы вам было легче составить бизнес-план.

Со статьёй нам помогала Тоня Мальцева, директор семейного клуба Aqua-Cadabra в Санкт-Петербурге. Кстати, все фотографии в тексте — это её проект.

Какие плюсы и минусы у этого бизнеса

Как открыть бассейн? Для начала давайте разберём за и против идеи открытия частного бассейна, чтобы можно было принять взвешенное решение.

Плюс:

Много способов заработка. Вы можете проводить групповые и индивидуальные занятия по плаванию для взрослых и детей, аквафитнес. Сдавать бассейн для тренировок спортсменов и соревнований.

Минусы:

Бассейн — это сезонный бизнес. Вы будете мало зарабатывать летом, если откроете его в северных регионах. А в южных, наоборот, летом клиентов много из-за приезжих курортников.

Трудно найти помещение. Согласно требованиям СанПиН 2.1.2.568-96, бассейны нельзя размещать в жилых домах — подходят только отдельностоящие коммерческие здания или пристройки. Найти подходящее место сложно, особенно в новых спальных районах.

Риск безопасности людей. Потребуется нанять спасателей или привлечь тренеров по плаванию, чтобы те следили за поведением посетителей в бассейне.

Высокие инвестиции. Строительство бассейна может требовать высоких инвестиций — от 10 млн рублей. Меньше, если это будет бассейн для плавания грудничков — 1-2 млн рублей, 3-4 млн по франшизе.

Сумма необходимых инвестиций зависит от региона, метража объекта, типа бассейна, а также выбранного оборудования. В Петербурге самый небольшой коммерческий бассейн с простым конструктивным решением будет стоить от 10 млн рублей. Тоня Мальцева директор семейного клуба Aqua-Cadabra, Санкт-Петербург

Что нужно сделать перед запуском бассейна

Как составить бизнес-план бассейна? Начните с исследования рынка и целевой аудитории. Вам потребуется выявить спрос и возможность открытия бассейна в выбранном районе. Эти шаги помогут вам подойти к такому бизнесу осознанно.

Изучите потенциальных клиентов

Кто живет рядом? Соберите усредненные портреты жителей по возрасту, полу, доходам, потребностям и так далее. Например, это могут быть молодые матери, которые хотят отдать своих маленьких детей на занятия по плаванию. Или люди с сидячим образом жизни, которые хотят переключиться и отдохнуть после работы.

Это поможет вам понять, бассейн какой направленности открыть и какие услуги предлагать.

Найдите и проанализируйте конкурентов

Познакомьтесь с директорами бассейнов в вашем городе. Возьмите консультацию у специалистов в этой теме — возможно, они дадут вам часть своих контактов или наработок. Сформулируйте вопросы четко и уточните, сколько будет стоить такая консультация. Тоня Мальцева директор семейного клуба Aqua-Cadabra, Санкт-Петербург

Что можно сделать вне консультаций? Узнать, какие рейтинги у бассейнов в вашем городе, сколько стоят абонементы, какие отзывы. Сходите туда как посетитель и дайте свою оценку. На что обращать внимание? Например, вежливый ли персонал. Удобные ли шкафчики. Приятно ли находится в душевой. Свободно ли на дорожках или не протолкнуться.

Ещё вы можете оценить маркетинговые стратегии конкурентов — как они продвигают свой бизнес, какие акции проводят. Изучите их сайты или приложения — можно ли заказать абонемент онлайн или нужно по старинке звонить.

Плюсы вы можете взять на заметку, а минусы исправить и сделать своим уникальным торговым предложением. Например, конкуренты не продают разовое посещение, а вы — да. Абонементы у них сгорают, а у вас — нет, и можно воспользоваться ими хоть через год.

Оцените, что предлагает рынок недвижимости

Что касается главы в бизнес-плане о строительстве бассейна: узнайте, есть ли в районе подходящее здание, которое можно взять в аренду или купить. Иначе придется строить с нуля, а это не всегда возможно и очень дорого стоит. Посчитайте затраты на открытие и обслуживание бассейна, сравните их с ожидаемым доходом и прибылью. Это поможет составить реалистичную картинку — каким будет будущий бизнес.

Опросите целевую аудиторию

Исследуйте интерес к плаванию у людей в районе. Проведите онлайн-анкетирование, чтобы узнать уровень спроса и предпочитаемых услуг в бассейне. Анкеты можно разместить в социальных сетях или на лендинге. И, например, настроить контекстную или таргетированную рекламу с обещанием небольшой скидки на первый абонемент.

Может, ваши потенциальные клиенты хотели бы не только плавать, но и посещать хамам и сауну. Или разминаться перед тренировкой — тогда для них можно открыть небольшой зал для растяжки.

Проведите SWOT-анализ

Добавьте в бизнес-план SWOT-анализ. Оцените сильные и слабые стороны такого бизнеса, перспективы и угрозы (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Это поможет вам выделить свои конкурентные преимущества и зоны роста, разработать эффективную стратегию для успешного запуска и управления бассейном.

Если вы идете в этот бизнес только за деньгами, то будет очень сложно. Рекомендую выбрать другой, более легкий путь. Потому что инвестиции очень большие, а возврат займет много времени. Плюс бассейн — это сфера услуг, важно хотеть и уметь работать с людьми, как внутри коллектива, так и с гостями. Тоня Мальцева директор семейного клуба Aqua-Cadabra, Санкт-Петербург

Какой тип бассейна выбрать

Открытый

Чаша для плавания под открытым небом. Если открываете такой бассейн, оборудуйте его обогревом — так можно будет пускать посетителей круглый год.

Плюс: проще найти место в аренду — понадобится только участок побольше, а раздевалки можно устроить и в маленьком здании.

Минус: на очистку и обогрев такого бассейна будет уходить больше денег, чем на аналогичный под крышей.

Крытый

Построен в капитальном коммерческом здании, поэтому может работать круглый год. Может быть спортивным — соответствовать требованиям международной федерации плавания FINA. Ванны таких бассейнов должны быть 25 на 12 метров или 50 на 12 метров. И глубиной не менее 1,8 метров в одной части и 3 метров в противоположной.

Плюс: самый распространённый тип бассейнов, будет пользоваться популярностью.

Минус: трудно найти подходящее помещение для аренды.

Детский

Маленький бассейн, предназначенный для обучения плаванию детей до младшего школьного возраста. Небольшие габариты — глубина не больше 0,5 метров.

Плюс: если бассейн каркасный, потребуется меньше вложений на начальном этапе — не нужно будет подготавливать чашу.

Минус: высокая конкуренция среди центров раннего и грудничкового плавания.

SPA-бассейн

По сути это гигантское джакузи с гидромассажем, искусственными водопадами и подсветкой. Обычно такие размещают в SPA-центрах и аквапарках.

Плюс: SPA-бассейн поможет выделиться среди конкурентов с классическими бассейнами.

Минус: затраты на оборудование выше.

Какие услуги можно предлагать

Помимо разовых посещений вы можете предлагать посетителям такие услуги:

Обучение плаванию. Индивидуальные и групповые уроки для детей и взрослых.

Групповые занятия. Аквааэробика, аквафитнес, йога в воде и другие виды водных фитнес-программ стоит включить в бизнес-план.

Спортивные тренировки. По плаванию в разных стилях, синхронному плаванию, прыжкам в воду — тогда потребуется установить вышку. А ещё — гребле, дайвингу и другим видам водных видов спорта.

Организация соревнований. По плаванию, водным видам спорта, водному поло. Для этого ваш бассейн должен соответствовать По плаванию, водным видам спорта, водному поло. Для этого ваш бассейн должен соответствовать требованиям FINA

Терапия водой. Программы и массаж в воде для людей с физическими ограничениями или для тех, кто проходит восстановление после травм.

Абонементы. Можно продавать абонементы в бассейне на неделю, мес. и год. Идивидуальные, семейные и бизнес-абонементы.

Какое оборудование понадобится

Дальше — список предметов для открытия бассейна, которые можно включить в бизнес-план.

Механическая очистка бассейна

Водный пылесос и фильтры для бассейна. Используются для удаления мусора, песка и других частиц из воды.

Насос. Используется для циркуляции воды через фильтр и поддержания её чистоты.

Сетка для уборки. Для ручной очистки поверхности бассейна от мелких мусорных частиц.

Щётки для стен, дна бассейна и лестниц. Для удаления водорослей и других отложений.

На системы вентиляции и водоподготовки надо заложить кругленькую сумму. Также не стоит пренебрегать расходами на плитку — она должна быть антискользящей. Тоня Мальцева директор семейного клуба Aqua-Cadabra, Санкт-Петербург

Химические вещества

Хлор. Для дезинфекции воды.

PH-регулятор. Для поддержания правильного уровня pH в воде.

Альгицид. Предотвращает рост водорослей в бассейне.

Другие препараты для обработки воды. В зависимости от состава воды могут потребоваться дополнительные химические препараты.

Тест-комплект. Для измерения уровней хлора, pH и других параметров воды.

Оборудование для технической поддержки

Обогреватель. Для поддержания комфортной температуры воды в бассейне.

Таймер для насоса. Позволяет автоматизировать процесс циркуляции воды.

Система для автоматической подачи хлора. Для поддержания стабильного уровня хлора в воде.

Если вы не располагаете собственной котельной, готовьтесь к большим расходам на электричество. Заложите это в свой бизнес-план. Тоня Мальцева директор семейного клуба Aqua-Cadabra, Санкт-Петербург

Средства безопасности

Спасательное оборудование. Вышка спасателя, круг, верёвка и другое оборудование.

Спортивное и игровое снаряжение

Для обучения плаванию. Спасательные жилеты, нарукавники, круги, доски из пластика или пенопласта.

Для спортивных занятий. Ласты, колобашки, нудлы, сетка, мячи и другое снаряжение. Плюс на стену в бассейне можно повесить часы, чтобы посетители ориентировались, сколько минут тренировки осталось.

Каких сотрудников нанимать

Директор бассейна. Отвечает за общее управление бассейном, включая бюджетирование и найм персонала.

Рекламные специалисты. Помогают продвигать бизнес. Разрабатывают и воплощают маркетинговые стратегии, чтобы привлекать новых посетителей и удерживать существующих.

Технический персонал. Сотрудники отвечают за обслуживание и ремонт бассейна, систем очистки воды, отопительной и вентиляционной систем.

Специалист по безопасности. Внедряет стандарты безопасности в бассейне, обучает персонал и внедряет меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Инструкторы по плаванию. Предоставляют индивидуальные и групповые уроки по плаванию для клиентов разных возрастов и уровней навыков.

Инструкторы по аквааэробике и фитнесу. Ведут групповые занятия по водным фитнес-программам.

Тренеры по водным видам спорта. Работают с теми, кто занимается соревновательным плаванием, водным поло или другими водными видами спорта.

Лайфгарды. Отвечают за безопасность посетителей, следят за порядком на территории бассейна и готовы оказать помощь.

Администраторы ресепшн. Занимаются приемом гостей, управлением абонементами, ответами на вопросы клиентов и координацией бронирований.

Сотрудники кафе. Обслуживают посетителей в кафе, если оно есть.

Массажисты. Работают в массажном кабинете, если он предусмотрен.

Уборщики и обслуживающий персонал. Занимаются уборкой бассейна, раздевалок, душевых и других общественных помещений.

Охранники. Их функционал можно доверить частному охранному предприятию.

Какие документы нужны

Чтобы открыть такой бизнес, потребуются:

Разрешение на оказание услуг от Роспотребнадзора.

Санитарный сертификат от СЭС.

Пожарное свидетельство от МЧС.

Регистрация в фондах социального, пенсионного и медицинского страхования.

План производственного контроля.

Договор на очистку и санитарную обработку бассейна.

Договор на проведение дезинфекции.

Журналы учета дезинфецирующих средств.

Договор на утилизацию люминисцентных ламп и твёрдых бытовых отходов.

Договор на обслуживание вентиляционных систем.

Договор на оказание услуг охраны и видеонаблюдения.

Документы для уголка потребителя

Название бассейна, адрес, режим работы, телефон администрации.

ОГРН/ОГРНИП и наименование зарегистрировавшего органа, ИНН.

Копии сертификатов от контролирующих органов.

Книга жалоб и предложений.

Распечатка закона РФ «О защите прав потребителей».

Список контролирующих органов и территориального органа Роспотребнадзора, контакты полиции и пожарной службы.

Журнал учёта проверок.

План эвакуации.

Как оформить бизнес

Открытие бассейна невозможно без официального оформления бизнеса. Потребуется зарегистрировать ИП или ООО, выбрать код ОКВЭД и систему налогообложения. Со всем этим вам поможет банк Точка.