Мы попробовали разобраться в нюансах этого бизнеса и собрали список важных документов и разрешений, чтобы вам было легче составить бизнес-план.
Со статьёй нам помогала Тоня Мальцева, директор семейного клуба Aqua-Cadabra в Санкт-Петербурге. Кстати, все фотографии в тексте — это её проект.
Какие плюсы и минусы у этого бизнеса
Как открыть бассейн? Для начала давайте разберём за и против идеи открытия частного бассейна, чтобы можно было принять взвешенное решение.
Плюс:
- Много способов заработка. Вы можете проводить групповые и индивидуальные занятия по плаванию для взрослых и детей, аквафитнес. Сдавать бассейн для тренировок спортсменов и соревнований.
Минусы:
- Бассейн — это сезонный бизнес. Вы будете мало зарабатывать летом, если откроете его в северных регионах. А в южных, наоборот, летом клиентов много из-за приезжих курортников.
- Трудно найти помещение. Согласно требованиям СанПиН 2.1.2.568-96, бассейны нельзя размещать в жилых домах — подходят только отдельностоящие коммерческие здания или пристройки. Найти подходящее место сложно, особенно в новых спальных районах.
- Риск безопасности людей. Потребуется нанять спасателей или привлечь тренеров по плаванию, чтобы те следили за поведением посетителей в бассейне.
- Высокие инвестиции. Строительство бассейна может требовать высоких инвестиций — от 10 млн рублей. Меньше, если это будет бассейн для плавания грудничков — 1-2 млн рублей, 3-4 млн по франшизе.
Что нужно сделать перед запуском бассейна
Как составить бизнес-план бассейна? Начните с исследования рынка и целевой аудитории. Вам потребуется выявить спрос и возможность открытия бассейна в выбранном районе. Эти шаги помогут вам подойти к такому бизнесу осознанно.
Изучите потенциальных клиентов
Кто живет рядом? Соберите усредненные портреты жителей по возрасту, полу, доходам, потребностям и так далее. Например, это могут быть молодые матери, которые хотят отдать своих маленьких детей на занятия по плаванию. Или люди с сидячим образом жизни, которые хотят переключиться и отдохнуть после работы.
Это поможет вам понять, бассейн какой направленности открыть и какие услуги предлагать.
Найдите и проанализируйте конкурентов
Что можно сделать вне консультаций? Узнать, какие рейтинги у бассейнов в вашем городе, сколько стоят абонементы, какие отзывы. Сходите туда как посетитель и дайте свою оценку. На что обращать внимание? Например, вежливый ли персонал. Удобные ли шкафчики. Приятно ли находится в душевой. Свободно ли на дорожках или не протолкнуться.
Ещё вы можете оценить маркетинговые стратегии конкурентов — как они продвигают свой бизнес, какие акции проводят. Изучите их сайты или приложения — можно ли заказать абонемент онлайн или нужно по старинке звонить.
Оцените, что предлагает рынок недвижимости
Что касается главы в бизнес-плане о строительстве бассейна: узнайте, есть ли в районе подходящее здание, которое можно взять в аренду или купить. Иначе придется строить с нуля, а это не всегда возможно и очень дорого стоит. Посчитайте затраты на открытие и обслуживание бассейна, сравните их с ожидаемым доходом и прибылью. Это поможет составить реалистичную картинку — каким будет будущий бизнес.
Опросите целевую аудиторию
Исследуйте интерес к плаванию у людей в районе. Проведите онлайн-анкетирование, чтобы узнать уровень спроса и предпочитаемых услуг в бассейне. Анкеты можно разместить в социальных сетях или на лендинге. И, например, настроить контекстную или таргетированную рекламу с обещанием небольшой скидки на первый абонемент.
Проведите SWOT-анализ
Добавьте в бизнес-план SWOT-анализ. Оцените сильные и слабые стороны такого бизнеса, перспективы и угрозы (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Это поможет вам выделить свои конкурентные преимущества и зоны роста, разработать эффективную стратегию для успешного запуска и управления бассейном.
Какой тип бассейна выбрать
Открытый
Чаша для плавания под открытым небом. Если открываете такой бассейн, оборудуйте его обогревом — так можно будет пускать посетителей круглый год.
Плюс: проще найти место в аренду — понадобится только участок побольше, а раздевалки можно устроить и в маленьком здании.
Минус: на очистку и обогрев такого бассейна будет уходить больше денег, чем на аналогичный под крышей.
Крытый
Построен в капитальном коммерческом здании, поэтому может работать круглый год. Может быть спортивным — соответствовать требованиям международной федерации плавания FINA. Ванны таких бассейнов должны быть 25 на 12 метров или 50 на 12 метров. И глубиной не менее 1,8 метров в одной части и 3 метров в противоположной.
Плюс: самый распространённый тип бассейнов, будет пользоваться популярностью.
Минус: трудно найти подходящее помещение для аренды.
Детский
Маленький бассейн, предназначенный для обучения плаванию детей до младшего школьного возраста. Небольшие габариты — глубина не больше 0,5 метров.
Плюс: если бассейн каркасный, потребуется меньше вложений на начальном этапе — не нужно будет подготавливать чашу.
Минус: высокая конкуренция среди центров раннего и грудничкового плавания.
SPA-бассейн
По сути это гигантское джакузи с гидромассажем, искусственными водопадами и подсветкой. Обычно такие размещают в SPA-центрах и аквапарках.
Плюс: SPA-бассейн поможет выделиться среди конкурентов с классическими бассейнами.
Минус: затраты на оборудование выше.
Какие услуги можно предлагать
Помимо разовых посещений вы можете предлагать посетителям такие услуги:
- Обучение плаванию. Индивидуальные и групповые уроки для детей и взрослых.
- Групповые занятия. Аквааэробика, аквафитнес, йога в воде и другие виды водных фитнес-программ стоит включить в бизнес-план.
- Спортивные тренировки. По плаванию в разных стилях, синхронному плаванию, прыжкам в воду — тогда потребуется установить вышку. А ещё — гребле, дайвингу и другим видам водных видов спорта.
- Организация соревнований. По плаванию, водным видам спорта, водному поло. Для этого ваш бассейн должен соответствовать требованиям FINA.
- Терапия водой. Программы и массаж в воде для людей с физическими ограничениями или для тех, кто проходит восстановление после травм.
- Абонементы. Можно продавать абонементы в бассейне на неделю, мес. и год. Идивидуальные, семейные и бизнес-абонементы.
Какое оборудование понадобится
Дальше — список предметов для открытия бассейна, которые можно включить в бизнес-план.
Механическая очистка бассейна
- Водный пылесос и фильтры для бассейна. Используются для удаления мусора, песка и других частиц из воды.
- Насос. Используется для циркуляции воды через фильтр и поддержания её чистоты.
- Сетка для уборки. Для ручной очистки поверхности бассейна от мелких мусорных частиц.
- Щётки для стен, дна бассейна и лестниц. Для удаления водорослей и других отложений.
Химические вещества
- Хлор. Для дезинфекции воды.
- PH-регулятор. Для поддержания правильного уровня pH в воде.
- Альгицид. Предотвращает рост водорослей в бассейне.
- Другие препараты для обработки воды. В зависимости от состава воды могут потребоваться дополнительные химические препараты.
- Тест-комплект. Для измерения уровней хлора, pH и других параметров воды.
Оборудование для технической поддержки
- Обогреватель. Для поддержания комфортной температуры воды в бассейне.
- Таймер для насоса. Позволяет автоматизировать процесс циркуляции воды.
- Система для автоматической подачи хлора. Для поддержания стабильного уровня хлора в воде.
Средства безопасности
- Спасательное оборудование. Вышка спасателя, круг, верёвка и другое оборудование.
Спортивное и игровое снаряжение
- Для обучения плаванию. Спасательные жилеты, нарукавники, круги, доски из пластика или пенопласта.
- Для спортивных занятий. Ласты, колобашки, нудлы, сетка, мячи и другое снаряжение. Плюс на стену в бассейне можно повесить часы, чтобы посетители ориентировались, сколько минут тренировки осталось.
Каких сотрудников нанимать
Директор бассейна. Отвечает за общее управление бассейном, включая бюджетирование и найм персонала.
Рекламные специалисты. Помогают продвигать бизнес. Разрабатывают и воплощают маркетинговые стратегии, чтобы привлекать новых посетителей и удерживать существующих.
Технический персонал. Сотрудники отвечают за обслуживание и ремонт бассейна, систем очистки воды, отопительной и вентиляционной систем.
Специалист по безопасности. Внедряет стандарты безопасности в бассейне, обучает персонал и внедряет меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций.
Инструкторы по плаванию. Предоставляют индивидуальные и групповые уроки по плаванию для клиентов разных возрастов и уровней навыков.
Инструкторы по аквааэробике и фитнесу. Ведут групповые занятия по водным фитнес-программам.
Тренеры по водным видам спорта. Работают с теми, кто занимается соревновательным плаванием, водным поло или другими водными видами спорта.
Лайфгарды. Отвечают за безопасность посетителей, следят за порядком на территории бассейна и готовы оказать помощь.
Администраторы ресепшн. Занимаются приемом гостей, управлением абонементами, ответами на вопросы клиентов и координацией бронирований.
Сотрудники кафе. Обслуживают посетителей в кафе, если оно есть.
Массажисты. Работают в массажном кабинете, если он предусмотрен.
Уборщики и обслуживающий персонал. Занимаются уборкой бассейна, раздевалок, душевых и других общественных помещений.
Охранники. Их функционал можно доверить частному охранному предприятию.
Какие документы нужны
Чтобы открыть такой бизнес, потребуются:
- Разрешение на оказание услуг от Роспотребнадзора.
- Санитарный сертификат от СЭС.
- Пожарное свидетельство от МЧС.
- Регистрация в фондах социального, пенсионного и медицинского страхования.
- План производственного контроля.
- Договор на очистку и санитарную обработку бассейна.
- Договор на проведение дезинфекции.
- Журналы учета дезинфецирующих средств.
- Договор на утилизацию люминисцентных ламп и твёрдых бытовых отходов.
- Договор на обслуживание вентиляционных систем.
- Договор на оказание услуг охраны и видеонаблюдения.
Документы для уголка потребителя
- Название бассейна, адрес, режим работы, телефон администрации.
- ОГРН/ОГРНИП и наименование зарегистрировавшего органа, ИНН.
- Копии сертификатов от контролирующих органов.
- Книга жалоб и предложений.
- Распечатка закона РФ «О защите прав потребителей».
- Список контролирующих органов и территориального органа Роспотребнадзора, контакты полиции и пожарной службы.
- Журнал учёта проверок.
- План эвакуации.
Как оформить бизнес
Открытие бассейна невозможно без официального оформления бизнеса. Потребуется зарегистрировать ИП или ООО, выбрать код ОКВЭД и систему налогообложения. Со всем этим вам поможет банк Точка.
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