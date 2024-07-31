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Как открыть коворкинг

Коворкинг (от англ. coworking — «совместная работа») — это пространство с оборудованными рабочими местами, куда приходят фрилансеры, дистанционные сотрудники и небольшие команды. Владелец может зарабатывать не только на аренде мест, но и на абонементах, переговорных и мероприятиях.


В статье разберём, какой формат коворкинга выбрать, стоит ли брать франшизу и как подготовиться к запуску бизнеса.

21.09.2026
3014
3014

Бесплатная регистрация бизнеса для коворкинга

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Регистрация бизнеса бесплатно

Бесплатная регистрация бизнеса для коворкинга

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Регистрация бизнеса бесплатно

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Коротко
Для запуска коворкинга зарегистрируйте ИП или ООО с основным кодом ОКВЭД 68.20.2. Чаще всего коворкинги работают на УСН. АУСН подойдёт, если в штате не более пяти человек, а ПСН — если в регионе есть патент на сдачу нежилых помещений.
Главное на старте — удобная локация рядом с транспортом, быстрый интернет, хорошая акустика и простая система бронирования. Дизайнерский ремонт можно отложить. Первых клиентов приводят карты, Яндекс Директ и соцсети. Вложения в такой бизнес обычно окупаются за 14–18 месяцев.

Формат зависит от того, кто будут ваши клиенты и сколько денег вы готовы вложить на старте. Можно выбрать один формат или совместить несколько в одном пространстве.

Открытый коворкинг. Общий зал, куда может прийти любой желающий. Места могут быть закреплёнными и незакреплёнными.

Закрытые офисы и переговорные (сервисные офисы). Помещения, которые арендует конкретная компания или команда, посторонних туда не пускают.

Профильный коворкинг. Пространство для одной аудитории со специальным оборудованием. Например, в бьюти-коворкинге мастера арендуют кресло или кабинет, а в творческом обычно есть фотостудия или мастерская.

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Антикафе. Смежный формат для общения и досуга, где гости платят за проведённое время.

Кто целевая аудитория коворкинга

Коворкинг выбирают те, кому нужно тихое оборудованное место для работы или занятий, но невыгодно снимать отдельный офис. Обычно это:

  1. Фрилансеры и дистанционные сотрудники, которым дома мешают сосредоточиться
  2. Стартапы и небольшие компании, которым нужны рабочие места и переговорные без долгосрочной аренды
  3. Студенты, которые готовятся к экзаменам или пишут дипломы
  4. Лекторы и тренеры, которым нужна площадка для занятий и мастер-классов

Если открываете профильный коворкинг, аудитория будет более узкой: например мастера маникюра или психологи. Чтобы лучше понять, кто ваши клиенты и что для них важно, составьте портрет клиента в бесплатном сервисе Точка Банк.

Свой бизнес или франшиза

Франшиза даёт готовую модель и известное имя, но за это придётся платить и следовать чужим правилам. Свой коворкинг даёт полную свободу, но все решения и риски остаются на вас.

КритерийФраншизаСвой бизнес
УзнаваемостьИзвестный бренд помогает привлечь клиентовБренд нужно развивать с нуля
ПоддержкаОбучение, помощь в маркетинге и управленииРазбираетесь сами или нанимаете специалистов 
Свобода решенийНужно соблюдать стандарты франчайзера: от интерьера до ценСами решаете, как будет выглядеть и работать коворкинг
ЗатратыОбычно нужно заплатить разовый паушальный взнос за вход во франшизу и регулярно платить роялти — процент от выручки или прибылиПаушального взноса и роялти нет, но ошибки на старте могут дорого стоить бизнесу
ЗакупкиЕсть свои поставщики и специальные условия по франшизеПодрядчиков нужно искать самостоятельно
Бизнес-модельГотовые процессы, финмодель и стандарты работы, которые уже проверены на других точкахПроцессы, цены и финмодель придумываете сами и проверяете на практике

Ищете франшизу для старта бизнеса? Посмотрите предложения в каталоге Точка Банка и настройте фильтры под себя — по виду бизнеса и размеру инвестиций. 

Как зарегистрировать коворкинг

Выбрать форму бизнеса. Оформить ИП проще, такой формат подойдёт, если запускаете коворкинг в одиночку. Зарегистрировать ООО стоит, если у бизнеса несколько учредителей или есть планы привлекать инвесторов.

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Как открыть ИП: пошаговая инструкция

Как открыть ООО: пошаговая инструкция

Определиться с кодами ОКВЭД. Основным можно сделать 68.20.2 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». А в качестве дополнительных выбрать например:

  • 82.11 «Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации»
  • 82.30 «Деятельность по организации конференций и выставок» — если проводите мероприятия
  • 77.33 «Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику» — если сдаёте технику

Код ОКВЭД должен состоять минимум из четырёх цифр. Уточним: код из четырёх цифр охватывает более широкую группу видов деятельности, а из пяти или шести — описывает конкретный вид. Например, 68.20 включает аренду и управление любой недвижимостью, а 68.20.2 — только нежилой. Можно указать любой из вариантов.

Коды ОКВЭД для сдачи в аренду жилых и нежилых помещений

Выбрать режим налогообложения. ИП может работать на ОСНО, УСН, АУСН или ПСН, ООО — на ОСНО, УСН или АУСН. Чаще всего коворкинги выбирают УСН. АУСН подойдёт, если в штате не более пяти человек, а ПСН — если в вашем регионе есть патент на сдачу нежилых помещений.

Какую систему налогообложения выбрать

Если же не выбрать специальный налоговый режим и не подать уведомление о переходе, останетесь на общей системе (ОСНО). А она обычно самая невыгодная для старта. 

Чтобы ничего не упустить, зарегистрировать бизнес и выбрать налоговый режим можно с помощью экспертов Точка Банка — подготовим документы для ФНС и откроем счёт.

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Поможем выбрать форму бизнеса, коды ОКВЭД и СНО под вашу сферу. Подготовим документы онлайн. Регистрация бизнеса и счёт за 3–5 дней.

Сколько стоит открыть коворкинг

Для каждого города затраты будут отличаться. Для примера разберём затраты для коворкинга на 50 рабочих мест в Москве.

Первоначальные вложения

Статья расходовСумма
Аренда помещения + депозит800 000–1 500 000
Ремонт, электрика и сеть500 000–1 500 000
Мебель: столы, кресла, диваны400 000–800 000
Техника: проекторы, интерактивные доски, компьютеры, МФУ, роутеры, Wi-Fi400 000–800 000
Кухня: кофемашина, холодильник, микроволновка, посудомоечная машина, раковина100 000–250 000
Посуда и расходники20 000–30 000
Локеры (ящики для вещей)20 000–25 000
Контроль доступа, видеонаблюдение, онлайн-касса100 000–200 000
Регистрация бизнеса0–4 000: бесплатно при электронной регистрации, например через Точка Банк. При подаче документов на бумаге в ИФНС госпошлина составит 800 ₽ для ИП и 4 000 ₽ для ООО
Реклама50 000–150 000
Финансовая подушка500 000–1 000 000
Итого2 890 000–6 259 000

Ежемесячные расходы

Статья расходовСумма, ₽
Аренда помещения400 000–750 000
Зарплата администраторов и уборщика250 000–350 000
Коммунальные платежи и интернет40 000–80 000
Кухонные расходники: одноразовые стаканы, сахар, чай, кофе10 000–20 000
Хозяйственные расходы и мелкий ремонт10 000–20 000
Онлайн-бухгалтерия, сервис бронирования, эквайринг20 000–40 000
Реклама15 000–30 000
Итого745 000–1 290 000

Окупаемость и прогноз выручки

При загрузке 60–70% и средней цене рабочего места 800–1 000 ₽ в день коворкинг на 50 мест принесёт 528 000–770 000 ₽ за 22 рабочих дня. Этого не хватит, чтобы покрыть расходы, поэтому нужны и другие источники дохода: абонементы, аренда переговорных и закрытых офисов, мероприятия.

Срок окупаемости = Стартовые вложения ÷ Средняя ежемесячная прибыль

Пример: выручка — 1,1 млн ₽ в месяц. Из них 650 000 ₽ приносят рабочие места, 300 000 ₽ — переговорные офисы и закрытые офисы, 150 000 ₽ — абонементы и мероприятия. Расходы вместе с налогами — около 800 000 ₽, чистая прибыль — 300 000 ₽. Вложения в 4,5 млн ₽ окупятся за 15 месяцев (4 500 000 ÷ 300 000).

Средний срок окупаемости для коворкинга — 14–18 месяцев. Но в первые месяцы загрузка обычно ниже, поэтому реальный срок может оказаться дольше расчётного.

Как посчитать срок окупаемости бизнес-проекта

Чтобы проверить свои цифры, составьте бизнес-план. Удобнее всего сделать это с помощью генератора бизнес-планов от Точка Банк.

Бизнес‑план коворкинга

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Как выбрать локацию

Клиенты будут приезжать в коворкинг регулярно, поэтому место должно быть удобным для ежедневной поездки. Вот что стоит учесть:

  1. Транспорт: метро или остановки в 5–10 минутах пешком, парковка поблизости
  2. Аудитория рядом: жилые кварталы, вузы или бизнес-центры, откуда могут приходить клиенты
  3. Конкуренты: если рядом уже есть коворкинги, сравните их цены и подумайте, чем будете отличаться
  4. Инфраструктура: кафе и магазины поблизости, чтобы клиентам было где пообедать

Какую мебель и оборудование покупать

Начните с рабочих мест, переговорной, ресепшен, кухни и санузла. Остальные зоны можно обустроить позже, когда станет понятно, что нужно вашим клиентам.

Рабочая зона: эргономичные столы и кресла, большие столы для команд, розетки у каждого места, настольные лампы. Компьютеры и мониторы — по желанию, их можно сдавать за отдельную плату.

Переговорная: стол со стульями, экран или проектор, камера и микрофон для видеозвонков, маркерная доска.

Ресепшен: стойка администратора, онлайн-касса с эквайрингом, МФУ, локеры для вещей. Касса обязательна по 54-ФЗ: без неё нельзя принимать оплату от клиентов-физлиц.

Кухня: кофемашина, чайник, холодильник, микроволновка, шкафы для посуды, обеденные столы.

Санузел: мыло, бумага, санитайзеры. 

Лаунж-зона: диваны, кресла и кофейные столики.

Зона мероприятий: проектор, колонки, микрофоны и складные стулья.

Всё пространство: роутеры и точки доступа Wi-Fi, кондиционеры, увлажнители воздуха и инвентарь для уборки.

Каких сотрудников нанимать

На старте коворкингу хватит небольшой команды, а часть задач можно передать на аутсорс:

  1. Администраторы. При работе без выходных нужны минимум двое с графиком 2/2.
  2. Уборщик. Клининговая компания часто дешевле штатного сотрудника, кроме того, не нужно будет искать замену на время болезни или отпусков работника.
  3. Бариста. На старте можно обойтись кофемашиной с самообслуживанием.
  4. Event-менеджер. Нужен, когда мероприятия начнут приносить заметный доход.
  5. Бухгалтер, юрист и охрана. Обычно выгоднее на аутсорсе. Вместо бухгалтера можно подключить Онлайн-бухгалтерию: сервис сам посчитает налоги и подготовит отчётность.

Как рекламировать коворкинг

Большинство клиентов ищут коворкинг рядом с домом или работой, поэтому в первую очередь стоит продвигаться на картах и в местной рекламе.

Карты. Добавьте коворкинг в 2ГИС и Яндекс Карты: фото, цены, часы работы и ссылку на онлайн-бронирование.

Контекстная реклама. Настройте Яндекс Директ на запросы вроде «коворкинг рядом» и «аренда рабочего места + район».

Сайт. Сделайте страницу с ценами: это один из самых частых запросов.

Соцсети. Публикуйте анонсы мероприятий и отзывы гостей, разыгрывайте абонементы.

Ещё один способ привлечь первых клиентов — бесплатное пробное посещение: человеку проще купить абонемент, когда он уже поработал в пространстве.

Вопросы по теме

Где найти деньги на открытие бизнеса?

Можно накопить деньги, взять кредит на открытие бизнесапривлечь инвесторов или собрать часть суммы на краудфандинговой платформе. В любом случае понадобится бизнес-план с финмоделью, чтобы оценить, окупится ли проект.

Как сэкономить на оборудовании для коворкинга?

Сначала обустройте только то, что понадобится с первого дня: входную зону, рабочие места, кухню и санузел. Мебель и технику можно купить на Авито: закрывающиеся офисы часто продают их в хорошем состоянии.


На дизайнерском ремонте тоже можно сэкономить: загрузку он не повышает. Клиентам важнее быстрый интернет, тишина, чистота, хорошее освещение и удобная система бронирования.

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Как открыть коворкинг с нуля: бизнес-идея коворкинг-центра — Точка Банк