Как открыть коворкинг

Коротко Главное на старте — удобная локация рядом с транспортом, быстрый интернет, хорошая акустика и простая система бронирования. Дизайнерский ремонт можно отложить. Первых клиентов приводят карты, Яндекс Директ и соцсети. Вложения в такой бизнес обычно окупаются за 14–18 месяцев.

Для запуска коворкинга зарегистрируйте ИП или ООО с основным кодом ОКВЭД 68.20.2. Чаще всего коворкинги работают на УСН. АУСН подойдёт, если в штате не более пяти человек, а ПСН — если в регионе есть патент на сдачу нежилых помещений.

Формат зависит от того, кто будут ваши клиенты и сколько денег вы готовы вложить на старте. Можно выбрать один формат или совместить несколько в одном пространстве.

Открытый коворкинг. Общий зал, куда может прийти любой желающий. Места могут быть закреплёнными и незакреплёнными.

Закрытые офисы и переговорные (сервисные офисы). Помещения, которые арендует конкретная компания или команда, посторонних туда не пускают.

Профильный коворкинг. Пространство для одной аудитории со специальным оборудованием. Например, в бьюти-коворкинге мастера арендуют кресло или кабинет, а в творческом обычно есть фотостудия или мастерская.

Антикафе. Смежный формат для общения и досуга, где гости платят за проведённое время.

Кто целевая аудитория коворкинга

Коворкинг выбирают те, кому нужно тихое оборудованное место для работы или занятий, но невыгодно снимать отдельный офис. Обычно это:

Фрилансеры и дистанционные сотрудники, которым дома мешают сосредоточиться Стартапы и небольшие компании, которым нужны рабочие места и переговорные без долгосрочной аренды Студенты, которые готовятся к экзаменам или пишут дипломы Лекторы и тренеры, которым нужна площадка для занятий и мастер-классов

Если открываете профильный коворкинг, аудитория будет более узкой: например мастера маникюра или психологи. Чтобы лучше понять, кто ваши клиенты и что для них важно, составьте портрет клиента в бесплатном сервисе Точка Банк.

Свой бизнес или франшиза

Франшиза даёт готовую модель и известное имя, но за это придётся платить и следовать чужим правилам. Свой коворкинг даёт полную свободу, но все решения и риски остаются на вас.

Критерий Франшиза Свой бизнес Узнаваемость Известный бренд помогает привлечь клиентов Бренд нужно развивать с нуля Поддержка Обучение, помощь в маркетинге и управлении Разбираетесь сами или нанимаете специалистов Свобода решений Нужно соблюдать стандарты франчайзера: от интерьера до цен Сами решаете, как будет выглядеть и работать коворкинг Затраты Обычно нужно заплатить разовый паушальный взнос за вход во франшизу и регулярно платить роялти — процент от выручки или прибыли Паушального взноса и роялти нет, но ошибки на старте могут дорого стоить бизнесу Закупки Есть свои поставщики и специальные условия по франшизе Подрядчиков нужно искать самостоятельно Бизнес-модель Готовые процессы, финмодель и стандарты работы, которые уже проверены на других точках Процессы, цены и финмодель придумываете сами и проверяете на практике

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Как зарегистрировать коворкинг

Выбрать форму бизнеса. Оформить ИП проще, такой формат подойдёт, если запускаете коворкинг в одиночку. Зарегистрировать ООО стоит, если у бизнеса несколько учредителей или есть планы привлекать инвесторов.

Определиться с кодами ОКВЭД. Основным можно сделать 68.20.2 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». А в качестве дополнительных выбрать например:

82.11 «Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации»

82.30 «Деятельность по организации конференций и выставок» — если проводите мероприятия

77.33 «Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику» — если сдаёте технику

Код ОКВЭД должен состоять минимум из четырёх цифр. Уточним: код из четырёх цифр охватывает более широкую группу видов деятельности, а из пяти или шести — описывает конкретный вид. Например, 68.20 включает аренду и управление любой недвижимостью, а 68.20.2 — только нежилой. Можно указать любой из вариантов.

Выбрать режим налогообложения. ИП может работать на ОСНО, УСН, АУСН или ПСН, ООО — на ОСНО, УСН или АУСН. Чаще всего коворкинги выбирают УСН. АУСН подойдёт, если в штате не более пяти человек, а ПСН — если в вашем регионе есть патент на сдачу нежилых помещений.

Если же не выбрать специальный налоговый режим и не подать уведомление о переходе, останетесь на общей системе (ОСНО). А она обычно самая невыгодная для старта.

Чтобы ничего не упустить, зарегистрировать бизнес и выбрать налоговый режим можно с помощью экспертов Точка Банка — подготовим документы для ФНС и откроем счёт.

Сколько стоит открыть коворкинг

Для каждого города затраты будут отличаться. Для примера разберём затраты для коворкинга на 50 рабочих мест в Москве.

Первоначальные вложения

Статья расходов Сумма Аренда помещения + депозит 800 000–1 500 000 Ремонт, электрика и сеть 500 000–1 500 000 Мебель: столы, кресла, диваны 400 000–800 000 Техника: проекторы, интерактивные доски, компьютеры, МФУ, роутеры, Wi-Fi 400 000–800 000 Кухня: кофемашина, холодильник, микроволновка, посудомоечная машина, раковина 100 000–250 000 Посуда и расходники 20 000–30 000 Локеры (ящики для вещей) 20 000–25 000 Контроль доступа, видеонаблюдение, онлайн-касса 100 000–200 000 Регистрация бизнеса 0–4 000: бесплатно при электронной регистрации, например через Точка Банк. При подаче документов на бумаге в ИФНС госпошлина составит 800 ₽ для ИП и 4 000 ₽ для ООО Реклама 50 000–150 000 Финансовая подушка 500 000–1 000 000 Итого 2 890 000–6 259 000

Ежемесячные расходы

Статья расходов Сумма, ₽ Аренда помещения 400 000–750 000 Зарплата администраторов и уборщика 250 000–350 000 Коммунальные платежи и интернет 40 000–80 000 Кухонные расходники: одноразовые стаканы, сахар, чай, кофе 10 000–20 000 Хозяйственные расходы и мелкий ремонт 10 000–20 000 Онлайн-бухгалтерия , сервис бронирования, эквайринг 20 000–40 000 Реклама 15 000–30 000 Итого 745 000–1 290 000



Окупаемость и прогноз выручки

При загрузке 60–70% и средней цене рабочего места 800–1 000 ₽ в день коворкинг на 50 мест принесёт 528 000–770 000 ₽ за 22 рабочих дня. Этого не хватит, чтобы покрыть расходы, поэтому нужны и другие источники дохода: абонементы, аренда переговорных и закрытых офисов, мероприятия.

Срок окупаемости = Стартовые вложения ÷ Средняя ежемесячная прибыль

Пример: выручка — 1,1 млн ₽ в месяц. Из них 650 000 ₽ приносят рабочие места, 300 000 ₽ — переговорные офисы и закрытые офисы, 150 000 ₽ — абонементы и мероприятия. Расходы вместе с налогами — около 800 000 ₽, чистая прибыль — 300 000 ₽. Вложения в 4,5 млн ₽ окупятся за 15 месяцев (4 500 000 ÷ 300 000).

Средний срок окупаемости для коворкинга — 14–18 месяцев. Но в первые месяцы загрузка обычно ниже, поэтому реальный срок может оказаться дольше расчётного.

Чтобы проверить свои цифры, составьте бизнес-план. Удобнее всего сделать это с помощью генератора бизнес-планов от Точка Банк.

Бизнес‑план коворкинга Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории

Как выбрать локацию

Клиенты будут приезжать в коворкинг регулярно, поэтому место должно быть удобным для ежедневной поездки. Вот что стоит учесть:

Транспорт: метро или остановки в 5–10 минутах пешком, парковка поблизости Аудитория рядом: жилые кварталы, вузы или бизнес-центры, откуда могут приходить клиенты Конкуренты: если рядом уже есть коворкинги, сравните их цены и подумайте, чем будете отличаться Инфраструктура: кафе и магазины поблизости, чтобы клиентам было где пообедать

Какую мебель и оборудование покупать

Начните с рабочих мест, переговорной, ресепшен, кухни и санузла. Остальные зоны можно обустроить позже, когда станет понятно, что нужно вашим клиентам.

Рабочая зона: эргономичные столы и кресла, большие столы для команд, розетки у каждого места, настольные лампы. Компьютеры и мониторы — по желанию, их можно сдавать за отдельную плату.

Переговорная: стол со стульями, экран или проектор, камера и микрофон для видеозвонков, маркерная доска.

Ресепшен: стойка администратора, онлайн-касса с эквайрингом, МФУ, локеры для вещей. Касса обязательна по 54-ФЗ: без неё нельзя принимать оплату от клиентов-физлиц.

Кухня: кофемашина, чайник, холодильник, микроволновка, шкафы для посуды, обеденные столы.

Санузел: мыло, бумага, санитайзеры.

Лаунж-зона: диваны, кресла и кофейные столики.

Зона мероприятий: проектор, колонки, микрофоны и складные стулья.

Всё пространство: роутеры и точки доступа Wi-Fi, кондиционеры, увлажнители воздуха и инвентарь для уборки.

Каких сотрудников нанимать

На старте коворкингу хватит небольшой команды, а часть задач можно передать на аутсорс:

Администраторы. При работе без выходных нужны минимум двое с графиком 2/2. Уборщик. Клининговая компания часто дешевле штатного сотрудника, кроме того, не нужно будет искать замену на время болезни или отпусков работника. Бариста. На старте можно обойтись кофемашиной с самообслуживанием. Event-менеджер. Нужен, когда мероприятия начнут приносить заметный доход. Бухгалтер, юрист и охрана. Обычно выгоднее на аутсорсе. Вместо бухгалтера можно подключить . Обычно выгоднее на аутсорсе. Вместо бухгалтера можно подключить Онлайн-бухгалтерию : сервис сам посчитает налоги и подготовит отчётность.

Как рекламировать коворкинг

Большинство клиентов ищут коворкинг рядом с домом или работой, поэтому в первую очередь стоит продвигаться на картах и в местной рекламе.

Карты. Добавьте коворкинг в 2ГИС и Яндекс Карты: фото, цены, часы работы и ссылку на онлайн-бронирование.

Контекстная реклама. Настройте Яндекс Директ на запросы вроде «коворкинг рядом» и «аренда рабочего места + район».

Сайт. Сделайте страницу с ценами: это один из самых частых запросов.

Создать сайт

Соцсети. Публикуйте анонсы мероприятий и отзывы гостей, разыгрывайте абонементы.