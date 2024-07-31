Как открыть коворкинг

Формат зависит от того, кто будут ваши клиенты и сколько денег вы готовы вложить на старте. Можно выбрать один формат или совместить несколько в одном пространстве.
Открытый коворкинг. Общий зал, куда может прийти любой желающий. Места могут быть закреплёнными и незакреплёнными.
Закрытые офисы и переговорные (сервисные офисы). Помещения, которые арендует конкретная компания или команда, посторонних туда не пускают.
Профильный коворкинг. Пространство для одной аудитории со специальным оборудованием. Например, в бьюти-коворкинге мастера арендуют кресло или кабинет, а в творческом обычно есть фотостудия или мастерская.
Антикафе. Смежный формат для общения и досуга, где гости платят за проведённое время.
Кто целевая аудитория коворкинга
Коворкинг выбирают те, кому нужно тихое оборудованное место для работы или занятий, но невыгодно снимать отдельный офис. Обычно это:
- Фрилансеры и дистанционные сотрудники, которым дома мешают сосредоточиться
- Стартапы и небольшие компании, которым нужны рабочие места и переговорные без долгосрочной аренды
- Студенты, которые готовятся к экзаменам или пишут дипломы
- Лекторы и тренеры, которым нужна площадка для занятий и мастер-классов
Если открываете профильный коворкинг, аудитория будет более узкой: например мастера маникюра или психологи. Чтобы лучше понять, кто ваши клиенты и что для них важно, составьте портрет клиента в бесплатном сервисе Точка Банк.
Свой бизнес или франшиза
Франшиза даёт готовую модель и известное имя, но за это придётся платить и следовать чужим правилам. Свой коворкинг даёт полную свободу, но все решения и риски остаются на вас.
|Критерий
|Франшиза
|Свой бизнес
|Узнаваемость
|Известный бренд помогает привлечь клиентов
|Бренд нужно развивать с нуля
|Поддержка
|Обучение, помощь в маркетинге и управлении
|Разбираетесь сами или нанимаете специалистов
|Свобода решений
|Нужно соблюдать стандарты франчайзера: от интерьера до цен
|Сами решаете, как будет выглядеть и работать коворкинг
|Затраты
|Обычно нужно заплатить разовый паушальный взнос за вход во франшизу и регулярно платить роялти — процент от выручки или прибыли
|Паушального взноса и роялти нет, но ошибки на старте могут дорого стоить бизнесу
|Закупки
|Есть свои поставщики и специальные условия по франшизе
|Подрядчиков нужно искать самостоятельно
|Бизнес-модель
|Готовые процессы, финмодель и стандарты работы, которые уже проверены на других точках
|Процессы, цены и финмодель придумываете сами и проверяете на практике
Ищете франшизу для старта бизнеса? Посмотрите предложения в каталоге Точка Банка и настройте фильтры под себя — по виду бизнеса и размеру инвестиций.
Как зарегистрировать коворкинг
Выбрать форму бизнеса. Оформить ИП проще, такой формат подойдёт, если запускаете коворкинг в одиночку. Зарегистрировать ООО стоит, если у бизнеса несколько учредителей или есть планы привлекать инвесторов.
Определиться с кодами ОКВЭД. Основным можно сделать 68.20.2 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». А в качестве дополнительных выбрать например:
- 82.11 «Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации»
- 82.30 «Деятельность по организации конференций и выставок» — если проводите мероприятия
- 77.33 «Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику» — если сдаёте технику
Код ОКВЭД должен состоять минимум из четырёх цифр. Уточним: код из четырёх цифр охватывает более широкую группу видов деятельности, а из пяти или шести — описывает конкретный вид. Например, 68.20 включает аренду и управление любой недвижимостью, а 68.20.2 — только нежилой. Можно указать любой из вариантов.
Выбрать режим налогообложения. ИП может работать на ОСНО, УСН, АУСН или ПСН, ООО — на ОСНО, УСН или АУСН. Чаще всего коворкинги выбирают УСН. АУСН подойдёт, если в штате не более пяти человек, а ПСН — если в вашем регионе есть патент на сдачу нежилых помещений.
Если же не выбрать специальный налоговый режим и не подать уведомление о переходе, останетесь на общей системе (ОСНО). А она обычно самая невыгодная для старта.
Чтобы ничего не упустить, зарегистрировать бизнес и выбрать налоговый режим можно с помощью экспертов Точка Банка — подготовим документы для ФНС и откроем счёт.
Сколько стоит открыть коворкинг
Для каждого города затраты будут отличаться. Для примера разберём затраты для коворкинга на 50 рабочих мест в Москве.
Первоначальные вложения
|Статья расходов
|Сумма
|Аренда помещения + депозит
|800 000–1 500 000
|Ремонт, электрика и сеть
|500 000–1 500 000
|Мебель: столы, кресла, диваны
|400 000–800 000
|Техника: проекторы, интерактивные доски, компьютеры, МФУ, роутеры, Wi-Fi
|400 000–800 000
|Кухня: кофемашина, холодильник, микроволновка, посудомоечная машина, раковина
|100 000–250 000
|Посуда и расходники
|20 000–30 000
|Локеры (ящики для вещей)
|20 000–25 000
|Контроль доступа, видеонаблюдение, онлайн-касса
|100 000–200 000
|Регистрация бизнеса
|0–4 000: бесплатно при электронной регистрации, например через Точка Банк. При подаче документов на бумаге в ИФНС госпошлина составит 800 ₽ для ИП и 4 000 ₽ для ООО
|Реклама
|50 000–150 000
|Финансовая подушка
|500 000–1 000 000
|Итого
|2 890 000–6 259 000
Ежемесячные расходы
|Статья расходов
|Сумма, ₽
|Аренда помещения
|400 000–750 000
|Зарплата администраторов и уборщика
|250 000–350 000
|Коммунальные платежи и интернет
|40 000–80 000
|Кухонные расходники: одноразовые стаканы, сахар, чай, кофе
|10 000–20 000
|Хозяйственные расходы и мелкий ремонт
|10 000–20 000
|Онлайн-бухгалтерия, сервис бронирования, эквайринг
|20 000–40 000
|Реклама
|15 000–30 000
|Итого
|745 000–1 290 000
Окупаемость и прогноз выручки
При загрузке 60–70% и средней цене рабочего места 800–1 000 ₽ в день коворкинг на 50 мест принесёт 528 000–770 000 ₽ за 22 рабочих дня. Этого не хватит, чтобы покрыть расходы, поэтому нужны и другие источники дохода: абонементы, аренда переговорных и закрытых офисов, мероприятия.
Срок окупаемости = Стартовые вложения ÷ Средняя ежемесячная прибыль
Пример: выручка — 1,1 млн ₽ в месяц. Из них 650 000 ₽ приносят рабочие места, 300 000 ₽ — переговорные офисы и закрытые офисы, 150 000 ₽ — абонементы и мероприятия. Расходы вместе с налогами — около 800 000 ₽, чистая прибыль — 300 000 ₽. Вложения в 4,5 млн ₽ окупятся за 15 месяцев (4 500 000 ÷ 300 000).
Средний срок окупаемости для коворкинга — 14–18 месяцев. Но в первые месяцы загрузка обычно ниже, поэтому реальный срок может оказаться дольше расчётного.
Чтобы проверить свои цифры, составьте бизнес-план. Удобнее всего сделать это с помощью генератора бизнес-планов от Точка Банк.
Бизнес‑план коворкинга
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Как выбрать локацию
Клиенты будут приезжать в коворкинг регулярно, поэтому место должно быть удобным для ежедневной поездки. Вот что стоит учесть:
- Транспорт: метро или остановки в 5–10 минутах пешком, парковка поблизости
- Аудитория рядом: жилые кварталы, вузы или бизнес-центры, откуда могут приходить клиенты
- Конкуренты: если рядом уже есть коворкинги, сравните их цены и подумайте, чем будете отличаться
- Инфраструктура: кафе и магазины поблизости, чтобы клиентам было где пообедать
Какую мебель и оборудование покупать
Начните с рабочих мест, переговорной, ресепшен, кухни и санузла. Остальные зоны можно обустроить позже, когда станет понятно, что нужно вашим клиентам.
Рабочая зона: эргономичные столы и кресла, большие столы для команд, розетки у каждого места, настольные лампы. Компьютеры и мониторы — по желанию, их можно сдавать за отдельную плату.
Переговорная: стол со стульями, экран или проектор, камера и микрофон для видеозвонков, маркерная доска.
Ресепшен: стойка администратора, онлайн-касса с эквайрингом, МФУ, локеры для вещей. Касса обязательна по 54-ФЗ: без неё нельзя принимать оплату от клиентов-физлиц.
Кухня: кофемашина, чайник, холодильник, микроволновка, шкафы для посуды, обеденные столы.
Санузел: мыло, бумага, санитайзеры.
Лаунж-зона: диваны, кресла и кофейные столики.
Зона мероприятий: проектор, колонки, микрофоны и складные стулья.
Всё пространство: роутеры и точки доступа Wi-Fi, кондиционеры, увлажнители воздуха и инвентарь для уборки.
Каких сотрудников нанимать
На старте коворкингу хватит небольшой команды, а часть задач можно передать на аутсорс:
- Администраторы. При работе без выходных нужны минимум двое с графиком 2/2.
- Уборщик. Клининговая компания часто дешевле штатного сотрудника, кроме того, не нужно будет искать замену на время болезни или отпусков работника.
- Бариста. На старте можно обойтись кофемашиной с самообслуживанием.
- Event-менеджер. Нужен, когда мероприятия начнут приносить заметный доход.
- Бухгалтер, юрист и охрана. Обычно выгоднее на аутсорсе. Вместо бухгалтера можно подключить Онлайн-бухгалтерию: сервис сам посчитает налоги и подготовит отчётность.
Как рекламировать коворкинг
Большинство клиентов ищут коворкинг рядом с домом или работой, поэтому в первую очередь стоит продвигаться на картах и в местной рекламе.
Карты. Добавьте коворкинг в 2ГИС и Яндекс Карты: фото, цены, часы работы и ссылку на онлайн-бронирование.
Контекстная реклама. Настройте Яндекс Директ на запросы вроде «коворкинг рядом» и «аренда рабочего места + район».
Сайт. Сделайте страницу с ценами: это один из самых частых запросов.
Соцсети. Публикуйте анонсы мероприятий и отзывы гостей, разыгрывайте абонементы.
Ещё один способ привлечь первых клиентов — бесплатное пробное посещение: человеку проще купить абонемент, когда он уже поработал в пространстве.