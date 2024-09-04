Как открыть магазин детской одежды

Выгодно ли открывать детский магазин одежды? Давайте разберём плюсы и минусы этой идеи.

Плюсы детского магазина:

Если бюджет ограничен, можно продавать одежду для детей одной определённой возрастной группы: для грудничков, подростков и так далее.

Дети быстро растут, поэтому гардероб им обновляют каждые полгода-год.

Можно зарабатывать на сопутствующих товарах: игрушки, книги, товары для новорожденных, детская мебель, декор для детского интерьера и так далее.

Не нужно получать лицензию.

Минусы детского магазина:

Некоторые товары, например, школьная форма, являются сезонными.

Нужно искать поставщиков, которые продают детскую одежду с маркировкой — ползунки, распашонки, нательное бельё и другие позиции.

Бизнес-план и планирование финансов

Прежде чем открыть детский магазин, составьте бизнес-план. Так вы рассчитаете вложения, и у вас будет план действий, как вывести магазин на окупаемость.

Обязательно отразите в плане эти пункты:

Опишите бизнес: какой будет формат магазина (бутик, аутлет, универмаг, интернет-магазин, франшиза) и где он будет находиться.

Составьте финансовый план: посчитайте все вложения (пример ниже).

Заранее продумайте, где найдёте поставщиков и какой ассортимент будете заказывать.

Рассчитайте окупаемость бизнеса.

Как считать финансовый план

Сперва посчитайте все первоначальные расходы.

Дальше перейдите к расчёту окупаемости. Допустим, вы делаете на вещи наценку 100%, и одна вещь в среднем стоит 1 500 рублей. Посчитайте, сколько вы заработаете, если в день будет 10 покупателей? А если 15 или 20? Так вы сможете спрогнозировать свой доход и поставить продавцам план по продажам.

Регистрация бизнеса: ИП или ООО

Чтобы открыть детский магазин, нужно зарегистрировать юрлицо — ИП или ООО. Если вы начинающий предприниматель, выбирайте ИП, там проще бухучёт. ООО подходит тем, кто хочет поделить доли в бизнесе между учредителями, и привлекать инвесторов.

ИП на УСН за регистрацию бизнеса нужно заплатить около 1 000 рублей. Налог будет 6% от выручки при системе «Доходы» и 15% при системе «Доходы минус расходы».

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и коды ОКВЭД Где открываете бизнес? Чем будете заниматься? Ведёте бизнес сами или с партнёрами? Самостоятельно С партнёрами Будете ли нанимать сотрудников? Какой годовой доход планируете? Какую долю расходов за год ожидаете? 0 % 100 % Рассчитать

Анализ целевой аудитории и конкурентов

Люди покупают ту одежду, которая отвечает их стилю жизни. Поэтому вам нужно составить портрет аудитории и прописать, какие у неё потребности, боли, интересы. Если среди ваших друзей есть родители, расспросите их об этом. Или посмотрите интернет-форумы, устройте опрос в соцсетях и так далее.

Затем разделите аудиторию на группы. У каждой группы для наглядности должен быть типичный персонаж.

Пример 1 группы. Менеджер по продажам Анастасия, 30 лет, в браке, есть дочь 5 лет, которая ходит в частный детский сад. Для дочки Анастасия выбирает качественную одежду среднего ценового сегмента нежных тонов, с милыми принтами и бантиками. Пример 2 группы. Мать-одиночка Светлана, 37 лет, есть сын 9 лет. Мальчик любит гулять водворе ииграть вмяч. Поэтому напрогулку надевает недорогую удобную одежду немарких цветов. Авшколу ходит вформе— светлый верх, тёмный низ.

Теперь выберите, какой типичный персонаж больше всего похож на вашего покупателя. Стройте ассортимент вокруг его портрета. А чтобы привлечь как можно больше людей из данной группы, предложите им что-то, чего не предлагают конкуренты.

Для этого посмотрите, какие магазины есть поблизости рядом с вашей точкой. Изучите их сайт, соцсети, прочитайте отзывы.

Оффлайн или онлайн: формат работы детского магазина

Есть несколько вариантов, как можно продавать детские товары.

Магазин. Нужно закупить товар, арендовать помещение и привлечь клиентов.

Плюс: многие люди любят ходить в офлайн-магазины, чтобы примерить одежду.

Интернет-магазин/маркетплейсы. Нужно закупить товар, создать сайт, арендовать склад (или устроить его у себя дома), организовать доставку или пункт выдачи.

Плюс: не нужно тратиться на аренду, ремонт и обслуживание помещения.

Если вы работаете сразу на нескольких маркетплейсах, попробуйте сервис Единый кабинет от Точки. Вы сможете одновременно управлять продажами на всех площадках. Сервис позволяет заводить карточки товаров, менять цены сразу на всех маркетплейсах и собирать FBS-заказы в два раза быстрее благодаря единому листу подбора и умной ленте этикеток. Также вы сможете удобно отслеживать остатки товаров на каждом складе и находить наиболее ликвидные позиции. Попробовать бесплатно Попробовать бесплатно Попробовать бесплатно

Дропшиппинг, то есть перепродажа товара, которого нет у продавца. Нужно найти поставщика, заключить с ним договор (продавец будет сам отправлять товар, когда покупатель его у вас оплатит) и наладить каналы продажи. Посредник получает процент от сделки.

Плюсы: не нужно организовывать доставку, арендовать склад, закупать товар.

Выбор ассортимента товаров для детей

На ассортимент влияет направленность магазина — одежду и вещи для детей какого возраста вы продаёте? Это только одна категория или все сразу?

Какие категории могут быть:

Новорожденные: боди, комбинезоны, ползунки, распашонки, пелёнки, чепчики, пинетки, товары для купания и ухода за малышом, соски, бутылочки, погремушки.

Дошкольники: платья, юбки, блузки, брюки, шорты, футболки, джинсы, костюмы, кофты, куртки, пальто.

Школьники: школьная и спортивная форма, куртки, пальто, футболки, треники, джинсы, худи, футболки и другая повседневная одежды, рюкзаки и сумки.

В каждую категорию можно добавить соответствующие возрасту игрушки, книги, нижнее бельё, шапки, шарфы, перчатки, носки и обувь.

Поиск и отбор поставщиков

Проверьте, что у поставщиков есть сертификаты соответствия, которые подтверждают безопасность товаров. В сфере детской одежды, игрушек, обуви, косметики, мебели это важно.

Также можно присмотреться к производителям из Китая — Точка поможет с оптовой закупкой товаров из этой страны. Мы проводим закупки с полным сопровождением.

Закупка оборудования

Для детского магазина нужно два вида оборудования:

Торговое. Это мебель, стеллажи, манекены, вешалки, стол для кассы. Всё это можно сделать на заказ или купить б/у, чтобы сэкономить.

Кассовое. По 54-ФЗ обязательно нужна онлайн-касса. Подключите её к эквайрингу, чтобы покупатели могли оплачивать покупки по безналу.

Вы можете заказать в Точке онлайн-кассу и фискальный накопитель. Это полный комплект для работы по 54-ФЗ. Мы сами подключим онлайн-кассу к ОФД, бесплатно подготовим её к работе и привезем вам. Оставить заявку Оставить заявку Оставить заявку

Поиск и найм сотрудников

Продавцы. Чтобы открыть небольшой детский магазин, нужно нанять минимум двоих продавцов. А ещё вам как владельцу на начальном этапе стоит самому вставать за кассу, чтобы пообщаться с посетителями, оценить покупательский спрос и скорректировать работу магазина.

Продавцов выбирайте дружелюбных и общительных, которые легко находят общий язык и со взрослыми, и с детьми.

Бухгалтер для бухучета и документооборота. Это может быть специалист на аутсорсе.

Клининг для поддержания чистоты в торговом зале. Сотрудник также может быть на аутсорсе.

SMM-специалист для ведения соцсетей, написания постов, настройки таргетированной рекламы и съёмки детских товаров.

Реклама и продвижения магазина для детей

Самый действенный и эффективный способ продвижения — через соцсети. Обязательно создайте страницы на разных платформах и регулярно обновляйте контент. Рассказывайте об акциях, новинках, выкладывайте красивые фотографии, снимайте сторис и пишите посты.

Когда вы запустите таргетированную рекламу, новые подписчики охотнее подпишутся на хорошо оформленный и живой аккаунт. Так ваша аудитория будет расти.

Основные риски при открытии магазина с детскими товарами

Многие предприниматели забывают, что можно продавать только детские товары с маркировкой, иначе грозит штраф до 300 000 рублей с конфискацией.

Маркировка — это код, идентифицирующий товар. По ней можно посмотреть состав, информацию о поставщике и сроке годности. Маркировка помогает защититься от подделок.