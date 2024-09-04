Как открыть магазин детской одежды

Выгодно ли открывать детский магазин одежды? Давайте разберём плюсы и минусы этой идеи.
Плюсы детского магазина:
- Если бюджет ограничен, можно продавать одежду для детей одной определённой возрастной группы: для грудничков, подростков и так далее.
- Дети быстро растут, поэтому гардероб им обновляют каждые полгода-год.
- Можно зарабатывать на сопутствующих товарах: игрушки, книги, товары для новорожденных, детская мебель, декор для детского интерьера и так далее.
- Не нужно получать лицензию.
Минусы детского магазина:
- Некоторые товары, например, школьная форма, являются сезонными.
- Нужно искать поставщиков, которые продают детскую одежду с маркировкой — ползунки, распашонки, нательное бельё и другие позиции.
Бизнес-план и планирование финансов
Прежде чем открыть детский магазин, составьте бизнес-план. Так вы рассчитаете вложения, и у вас будет план действий, как вывести магазин на окупаемость.
Обязательно отразите в плане эти пункты:
- Опишите бизнес: какой будет формат магазина (бутик, аутлет, универмаг, интернет-магазин, франшиза) и где он будет находиться.
- Составьте финансовый план: посчитайте все вложения (пример ниже).
- Заранее продумайте, где найдёте поставщиков и какой ассортимент будете заказывать.
- Рассчитайте окупаемость бизнеса.
Как считать финансовый план
Сперва посчитайте все первоначальные расходы.
Дальше перейдите к расчёту окупаемости. Допустим, вы делаете на вещи наценку 100%, и одна вещь в среднем стоит 1 500 рублей. Посчитайте, сколько вы заработаете, если в день будет 10 покупателей? А если 15 или 20? Так вы сможете спрогнозировать свой доход и поставить продавцам план по продажам.
Регистрация бизнеса: ИП или ООО
Чтобы открыть детский магазин, нужно зарегистрировать юрлицо — ИП или ООО. Если вы начинающий предприниматель, выбирайте ИП, там проще бухучёт. ООО подходит тем, кто хочет поделить доли в бизнесе между учредителями, и привлекать инвесторов.
ИП на УСН за регистрацию бизнеса нужно заплатить около 1 000 рублей. Налог будет 6% от выручки при системе «Доходы» и 15% при системе «Доходы минус расходы».
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Анализ целевой аудитории и конкурентов
Люди покупают ту одежду, которая отвечает их стилю жизни. Поэтому вам нужно составить портрет аудитории и прописать, какие у неё потребности, боли, интересы. Если среди ваших друзей есть родители, расспросите их об этом. Или посмотрите интернет-форумы, устройте опрос в соцсетях и так далее.
Затем разделите аудиторию на группы. У каждой группы для наглядности должен быть типичный персонаж.
Теперь выберите, какой типичный персонаж больше всего похож на вашего покупателя. Стройте ассортимент вокруг его портрета. А чтобы привлечь как можно больше людей из данной группы, предложите им что-то, чего не предлагают конкуренты.
Для этого посмотрите, какие магазины есть поблизости рядом с вашей точкой. Изучите их сайт, соцсети, прочитайте отзывы.
Оффлайн или онлайн: формат работы детского магазина
Есть несколько вариантов, как можно продавать детские товары.
Магазин. Нужно закупить товар, арендовать помещение и привлечь клиентов.
Плюс: многие люди любят ходить в офлайн-магазины, чтобы примерить одежду.
Интернет-магазин/маркетплейсы. Нужно закупить товар, создать сайт, арендовать склад (или устроить его у себя дома), организовать доставку или пункт выдачи.
Плюс: не нужно тратиться на аренду, ремонт и обслуживание помещения.
Дропшиппинг, то есть перепродажа товара, которого нет у продавца. Нужно найти поставщика, заключить с ним договор (продавец будет сам отправлять товар, когда покупатель его у вас оплатит) и наладить каналы продажи. Посредник получает процент от сделки.
Плюсы: не нужно организовывать доставку, арендовать склад, закупать товар.
Выбор ассортимента товаров для детей
На ассортимент влияет направленность магазина — одежду и вещи для детей какого возраста вы продаёте? Это только одна категория или все сразу?
Какие категории могут быть:
- Новорожденные: боди, комбинезоны, ползунки, распашонки, пелёнки, чепчики, пинетки, товары для купания и ухода за малышом, соски, бутылочки, погремушки.
- Дошкольники: платья, юбки, блузки, брюки, шорты, футболки, джинсы, костюмы, кофты, куртки, пальто.
- Школьники: школьная и спортивная форма, куртки, пальто, футболки, треники, джинсы, худи, футболки и другая повседневная одежды, рюкзаки и сумки.
В каждую категорию можно добавить соответствующие возрасту игрушки, книги, нижнее бельё, шапки, шарфы, перчатки, носки и обувь.
Поиск и отбор поставщиков
Проверьте, что у поставщиков есть сертификаты соответствия, которые подтверждают безопасность товаров. В сфере детской одежды, игрушек, обуви, косметики, мебели это важно.
Также можно присмотреться к производителям из Китая — Точка поможет с оптовой закупкой товаров из этой страны. Мы проводим закупки с полным сопровождением.
Закупка оборудования
Для детского магазина нужно два вида оборудования:
- Торговое. Это мебель, стеллажи, манекены, вешалки, стол для кассы. Всё это можно сделать на заказ или купить б/у, чтобы сэкономить.
- Кассовое. По 54-ФЗ обязательно нужна онлайн-касса. Подключите её к эквайрингу, чтобы покупатели могли оплачивать покупки по безналу.
Поиск и найм сотрудников
Продавцы. Чтобы открыть небольшой детский магазин, нужно нанять минимум двоих продавцов. А ещё вам как владельцу на начальном этапе стоит самому вставать за кассу, чтобы пообщаться с посетителями, оценить покупательский спрос и скорректировать работу магазина.
Продавцов выбирайте дружелюбных и общительных, которые легко находят общий язык и со взрослыми, и с детьми.
Бухгалтер для бухучета и документооборота. Это может быть специалист на аутсорсе.
Клининг для поддержания чистоты в торговом зале. Сотрудник также может быть на аутсорсе.
SMM-специалист для ведения соцсетей, написания постов, настройки таргетированной рекламы и съёмки детских товаров.
Реклама и продвижения магазина для детей
Самый действенный и эффективный способ продвижения — через соцсети. Обязательно создайте страницы на разных платформах и регулярно обновляйте контент. Рассказывайте об акциях, новинках, выкладывайте красивые фотографии, снимайте сторис и пишите посты.
Когда вы запустите таргетированную рекламу, новые подписчики охотнее подпишутся на хорошо оформленный и живой аккаунт. Так ваша аудитория будет расти.
Основные риски при открытии магазина с детскими товарами
Многие предприниматели забывают, что можно продавать только детские товары с маркировкой, иначе грозит штраф до 300 000 рублей с конфискацией.
Маркировка — это код, идентифицирующий товар. По ней можно посмотреть состав, информацию о поставщике и сроке годности. Маркировка помогает защититься от подделок.
Магазинам не нужно наносить маркировку, этим занимается поставщик. Ваша ответственность — работать с поставщиками, которые не пренебрегают этой обязанностью.