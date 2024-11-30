Коротко Перед запуском оцените спрос, определите аудиторию, составьте бизнес‑план и оформите бизнес. Для услуг и продажи своих изделий подойдёт самозанятость или ИП на НПД: ставка 4–6%, нет отчётности и обязательных взносов. Для перепродажи товаров и перспективы на рост — ИП, для бизнеса с партнёрами — ООО.

В маленьком городе чаще всего работает то, что нужно жителям регулярно: магазин, аптека, ателье, парикмахерская, автосервис, ветклиника, ремонт сантехники и электрики. Быстрее всего окупаются услуги без большого товарного запаса — за 6–12 месяцев.

30 идей для бизнеса в маленьком городе

Сравним 30 способов заработка. В начале таблицы — идеи с минимальными вложениями, в конце — самые дорогие. Все цифры ориентировочные.

№ Вид деятельности Вложения, ₽ Плюсы Минусы 1 Ателье Около 100 000 Можно начать дома, без аренды Доход зависит от квалификации мастера 2 Секонд-хенд 100 000–150 000 Закупка на вес, высокая наценка



Качество партии непредсказуемо 3 Ремонт: сантехника, мебель, электричество 100 000–300 000 Аварийные вызовы дают заказы круглый год Риск ущерба при ошибке, споры с клиентами из-за стоимости работ 4 Парикмахерская 100 000–300 000 Клиент возвращается каждые 4–8 недель Мастер уходит — клиенты вместе с ним 5 Растения и озеленение 100 000–300 000 Высокая наценка, можно выращивать самому Часть саженцев не приживётся, есть сезонность 6 Пасека 100 000–300 000 Мёд не портится, продаётся круглый год Риск болезни насекомых, есть сезонность 7 Рыболовный магазин 150 000–300 000 Постоянный спрос в населённых пунктах рядом с водоёмами, заработок на сопутствующих товарах Сезонность, деньги замораживаются в товарных запасах 8 Пункт выдачи заказов 150 000–400 000 Клиентов приводит маркетплейс Зависимость от условий маркетплейса



9 Аптека 300 000–500 000 Спрос не падает даже в кризис Нужна лицензия, строгие требования к квалификации персонала, хранению и учёту, конкуренция с аптечными сетями 10

Ветклиника 300 000–500 000 Можно обслуживать и домашних животных, и хозяйства Сложно найти ветеринара, часть оборудования стоит дорого 11 Оптика 300 000–500 000 Высокая наценка, средняя конкуренция Нужны специалисты и оборудование, часть клиентов заказывает очки в крупных городах или онлайн 12 Зоомагазин 300 000–500 000 Регулярные повторные покупки, можно начать с небольшого помещения Деньги замораживаются в товарных запасах 13 Магазин 300 000–800 000 Постоянный спрос, много повторных покупок Сезонность, конкуренция с сетевыми магазинами 14 Клиника 300 000–800 000 Высокий средний чек, клиенты могут приезжать из соседних населённых пунктов Нужны лицензии и квалифицированные врачи, дорогое оборудование 15 Ферма 300 000–1 млн Сбыт в городе и соседних районах, могут быть доходы от экскурсий Сезонность, болезни животных или растений, расходы на корм и содержание 16 Строительный магазин 300 000–1,5 млн Высокий средний чек Большие вложения в товарные запасы, сезонность 17 Детский развивающий центр 400 000–500 000 Регулярные платежи по абонементам, стабильный спрос со стороны родителей Поиск квалифицированных педагогов, ограниченная аудитория, дополнительные требования к помещению и безопасности 18 Автосервис 400 000–500 000 Высокий средний чек, клиенты могут приезжать из соседних населённых пунктов Дорогое оборудование, зависимость от хороших мастеров 19 Прачечная 400 000–500 000 Нужно мало персонала, можно сотрудничать с гостиницами Высокие расходы на воду, электричество и моющие средства, риск поломки оборудования 20 Стоматология 400 000–1 млн Высокий средний чек, клиенты могут приезжать из соседних населённых пунктов Нужны лицензии и квалифицированные врачи, дорогое оборудование 21 Алкомаркет 500 000–700 000 Частые покупки, долгий срок хранения Нужна лицензия, много ограничений, в том числе на место размещения 22 Кафе 500 000–700 000 Доход с зала, доставки и банкетов Высокие расходы на аренду, продукты, рекламу и персонал. Продукты быстро портятся 23 Грузоперевозки 500 000–1,5 млн Большая география работы, постоянный спрос Большие затраты на технику и бензин, простой машины съедает прибыль 24 Гостиница 800 000–2 млн Командированные сотрудники и рабочие могут жить в гостинице неделями Сезонность, высокие расходы на персонал, номера быстро изнашиваются 25 Автомойка 1–2 млн Можно добавить шиномонтаж и другие услуги для автомобилистов Значительные вложения в оборудование, нужны согласования, сезонные колебания спроса 26 Пищевое производство 1–2 млн



Можно стать поставщиком магазинов и кафе Цех, документы, производственный контроль 27 Детский лагерь 1–3 млн Высокий средний чек, дети приезжают из соседних городов Сезонность, большие расходы и требования 28 Прокат строительной техники 1–3 млн Высокий средний чек, техника может приносить доход сразу на нескольких объектах Большие вложения на старте, расходы на обслуживание и ремонт, риск простоя техники 29 Конный клуб 2–5 млн Доход с проката, постоя и занятий; интересен туристам и семьям с детьми Высокие расходы на корм и уход, нужны опытные сотрудники, сезонные колебания спроса 30 Мини-АЗС 2–5 млн Спрос есть круглый год; дополнительную выручку дают магазин, кофе и автотовары Высокий порог входа, нужны согласования, соблюдение требований пожарной и экологической безопасности, дорогое оборудование

Начать своё дело проще, чем кажется. Необязательно сразу вкладывать миллионы, можно начать с небольшого формата, проверить спрос и постепенно масштабироваться. Главное, правильно оформить документы на старте — в этом может помочь Точка Банк.

Пошаговая инструкция: как зарегистрировать бизнес в маленьком городе

Разберём пять шагов: что нужно сделать до старта и какие документы подать в ФНС.

Шаг 1. Найти бизнес-идею и проверить спрос

Ищите то, чего в городе не хватает. Детей возят на занятия в соседний город? Можно подумать об открытии развивающего центра. Ближайшая ветклиника неудобно расположена и туда сложно попасть? Есть смысл открыть свою.

Идея рабочая, если у неё есть три признака: к вам будут возвращаться регулярно, цена подходит местным жителям и люди уже как-то решают эту задачу — ездят в другой город, зовут частника или заказывают онлайн. Последнее и есть доказательство спроса: люди готовы платить, но пока им не хватает удобства.

Спрос проверяют в Яндекс Вордстате: там видно, сколько раз за период искали ваш товар или услугу и как запросы меняются по сезонам. Чтобы сузить географию, замените «Все регионы» на свой город. Если города в списке нет — посмотрите по области. Цифра получится приблизительной, но покажет, есть ли спрос в принципе.

Результат в Вордстате по запросу «купить газонокосилку» в городе Зеленограде

Кроме Вордстата, спрос в маленьких городах стоит проверять ещё тремя способами:

Посмотрите конкурентов на Яндекс Картах и в 2ГИС и оцените их загруженность. В услугах это видно по записи: плотная ли она. В торговле — по ассортименту: если за товаром едут в другой город, предложения не хватает. Почитайте местные чаты и паблики — там прямо пишут, чего в городе не найти. Посмотрите Авито: если услугу массово оказывают частники, спрос есть, а организованного предложения нет.

Шаг 2. Определить целевую аудиторию

Опишите своего клиента: возраст, чем занимается, сколько зарабатывает, какую задачу решает вашим товаром или услугой и сколько готов за это отдать. Чем точнее опишете, тем лучше. А чтобы облегчить себе задачу, можете составить портрет клиента с помощью бесплатного сервиса от Точка Банк.

Учитывайте, что вашими клиентами могут быть жители не только города, но и соседних населённых пунктов — за товаром или услугой люди готовы приехать, если рядом такого нет. Посмотрите, что вокруг вас в радиусе 20–30 километров и сколько там жителей: это может заметно расширить аудиторию.

Шаг 3. Разработать бизнес-план

Разделов в бизнес-плане может быть много: резюме и описание проекта, анализ рынка и конкурентов, маркетинг и продажи, организационный и производственный планы, риски и финансовый план. Но для старта в маленьком городе особенно важен последний пункт — именно финплан показывает, выйдет ли бизнес в плюс и когда.

Посчитайте стартовые вложения и ежемесячные расходы. Затем спрогнозируйте выручку: средний чек × количество клиентов. Разница между выручкой и расходами и будет прибылью вашего бизнеса.

Дальше нужны ещё два показателя:

Точка безубыточности — сколько клиентов в месяц нужно, чтобы покрыть расходы и выйти в ноль. Например, при среднем чеке в парикмахерской 700 ₽ и расходах на материалы 100 ₽ каждая стрижка приносит 600 ₽. Чтобы покрыть 150 000 ₽ расходов в месяц, нужно 250 стрижек — примерно по восемь в день. Если работают два мастера, это по четыре клиента на каждого за смену. Срок окупаемости — за сколько месяцев можно вернуть стартовые вложения. Считается по формуле: стартовые вложения ÷ средняя ежемесячная прибыль. Например, если вложили 300 000 ₽, а средняя ежемесячная прибыль 30 000 ₽, то срок окупаемости будет 10 месяцев.

Бизнес-план для маленького города Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории

Шаг 4. Выбрать форму деятельности и налоговый режим

Форма определяет, как вы ведёте дела и отвечаете по долгам. От неё же зависит, какие налоговые режимы вам доступны.

Самозанятое физлицо — работает один: ремонт, стрижки, ателье, продажа своих изделий. Нужна регистрация в приложении «Мой налог», из режимов доступен только налог на профессиональный доход (НПД). Лимит — 2,4 млн ₽ в год, нельзя нанимать сотрудников и перепродавать чужие товары. Расчётный счёт недоступен.

ИП — доступен расчётный счёт для бизнеса, можно нанимать сотрудников (кроме НПД, там найм запрещён). Открыты все налоговые режимы: НПД, патент, УСН, АУСН, ЕСХН и ОСНО. Главный минус: ИП отвечает по долгам не только бизнес-активами, но и своим личным имуществом.

ООО — выбирают для бизнеса с партнёрами и сфер, где формат ИП недоступен по закону, например для продажи крепкого алкоголя. Из режимов доступны УСН, АУСН, ЕСХН и ОСНО. Нужны устав, уставный капитал от 10 000 ₽ и юридический адрес, обязателен бухучёт. По обязательствам ООО отвечает само, кроме случаев субсидиарной ответственности.

Сравним популярные системы налогообложения для бизнеса в маленьком городе.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ОСНО применяется по умолчанию — если организация или ИП не подадут уведомление о переходе на другой режим. При этом ОСНО требует больше внимания к учёту, налоговая нагрузка обычно выше, и начинать с неё деятельность не всем удобно и выгодно. Поэтому при регистрации бизнеса надо иметь это в виду и не пропустить срок перехода на другую СНО.

Параметр НПД ПСН УСН Кому доступна Физлицам и ИП Только ИП ИП и юрлицам Ставка налога 4% с доходов от физлиц, 6% — от компаний и ИП Фиксированная стоимость за патент, рассчитать можно на сайте ФНС Два варианта:



— 6% «Доходы»



— 15% «Доходы минус расходы» (минимум 1% от доходов).



Могут применяться пониженные ставки в зависимости от региона РФ для отдельных видов деятельности

Страховые взносы Обязательных взносов нет ИП платит взносы за себя и за сотрудников ИП платит взносы за себя и за сотрудников, юрлицо только за сотрудников, включая директора Отчётность Нет, продажи оформляются в приложении «Мой налог» Декларации нет, но нужно вести книгу учёта доходов, а также сдавать отчётность по основному режиму — это может быть ОСНО, УСН или ЕСХН Декларация раз в год + уведомления по авансам. Также нужно вести КУДиР. С НДС добавляются декларация по НДС раз в квартал, книга продаж и книга покупок НДС Не платят Не платят Платят, если доход на УСН превышает 20 млн ₽ в год. Можно выбрать ставки 5 и 7% без вычетов или стандартные 0, 10 и 22% с вычетами

Важный момент: НДС при импорте и как налоговый агент нужно платить на любом налоговом режиме.

Комментарий эксперта Режим НПД по сути одинаков для физлиц и ИП — и тут может возникнуть вопрос: зачем тогда регистрировать ИП?

Со статусом ИП у вас будет больше возможностей, вы сможете открыть расчётный счёт для бизнеса , при необходимости подключить онлайн-кассу с эквайрингом , получить сертификацию на продукцию и те лицензии, которые недоступны физлицу.

Ещё важный момент: когда достигнете лимита 2,4 млн ₽, перейти на другой режим можно сразу — статус ИП уже будет, регистрироваться заново не придётся.

Алина Мусина Эксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Шаг 5. Пройти регистрацию бизнеса

Самозанятому — пройти регистрацию через мобильное приложение или сайт «Мой налог», через Госуслуги либо уполномоченные банки из списка ФНС. Регистрация бесплатная, обычно занимает несколько минут.

ИП — выбрать коды ОКВЭД, заполнить заявление Р21001 и подать очно в налоговую, через МФЦ или нотариуса либо онлайн — например через Точка Банк. При электронной подаче пошлины нет, при личной подаче в ИФНС — 800 ₽.

ООО — выбрать наименование компании и коды ОКВЭД, подготовить решение учредителя или протокол общего собрания об учреждении ООО, определить юридический адрес, утвердить устав и заполнить заявление Р11001. Пошлина 4 000 ₽ будет только при личной подаче в ФНС, при электронной подаче она не платится.

Если планируете работать на специальном налоговом режиме, подайте уведомление о переходе — например на УСН его подают вместе с документами на регистрацию или в течение 30 дней после неё. Оформить всё сразу можно через Точка Банк — партнёра ФНС с лицензией ЦБ РФ.

Регистрацией дело не заканчивается: дальше понадобятся расчётный счёт, онлайн-касса для работы с физлицами, уведомление в Роспотребнадзор для общепита, розницы и бытовых услуг. Аптеке, алкомаркету и клинике нужна ещё и лицензия.

Типичные ошибки при открытии бизнеса в маленьком городе