30 идей для бизнеса в маленьком городе
Сравним 30 способов заработка. В начале таблицы — идеи с минимальными вложениями, в конце — самые дорогие. Все цифры ориентировочные.
|№
|Вид деятельности
|Вложения, ₽
|Плюсы
|Минусы
|1
|Ателье
|Около 100 000
|Можно начать дома, без аренды
|Доход зависит от квалификации мастера
|2
|Секонд-хенд
|100 000–150 000
|Закупка на вес, высокая наценка
|Качество партии непредсказуемо
|3
|Ремонт: сантехника, мебель, электричество
|100 000–300 000
|Аварийные вызовы дают заказы круглый год
|Риск ущерба при ошибке, споры с клиентами из-за стоимости работ
|4
|Парикмахерская
|100 000–300 000
|Клиент возвращается каждые 4–8 недель
|Мастер уходит — клиенты вместе с ним
|5
|Растения и озеленение
|100 000–300 000
|Высокая наценка, можно выращивать самому
|Часть саженцев не приживётся, есть сезонность
|6
|Пасека
|100 000–300 000
|Мёд не портится, продаётся круглый год
|Риск болезни насекомых, есть сезонность
|7
|Рыболовный магазин
|150 000–300 000
|Постоянный спрос в населённых пунктах рядом с водоёмами, заработок на сопутствующих товарах
|Сезонность, деньги замораживаются в товарных запасах
|8
|Пункт выдачи заказов
|150 000–400 000
|Клиентов приводит маркетплейс
|Зависимость от условий маркетплейса
|9
|Аптека
|300 000–500 000
|Спрос не падает даже в кризис
|Нужна лицензия, строгие требования к квалификации персонала, хранению и учёту, конкуренция с аптечными сетями
|10
|Ветклиника
|300 000–500 000
|Можно обслуживать и домашних животных, и хозяйства
|Сложно найти ветеринара, часть оборудования стоит дорого
|11
|Оптика
|300 000–500 000
|Высокая наценка, средняя конкуренция
|Нужны специалисты и оборудование, часть клиентов заказывает очки в крупных городах или онлайн
|12
|Зоомагазин
|300 000–500 000
|Регулярные повторные покупки, можно начать с небольшого помещения
|Деньги замораживаются в товарных запасах
|13
|Магазин
|300 000–800 000
|Постоянный спрос, много повторных покупок
|Сезонность, конкуренция с сетевыми магазинами
|14
|Клиника
|300 000–800 000
|Высокий средний чек, клиенты могут приезжать из соседних населённых пунктов
|Нужны лицензии и квалифицированные врачи, дорогое оборудование
|15
|Ферма
|300 000–1 млн
|Сбыт в городе и соседних районах, могут быть доходы от экскурсий
|Сезонность, болезни животных или растений, расходы на корм и содержание
|16
|Строительный магазин
|300 000–1,5 млн
|Высокий средний чек
|Большие вложения в товарные запасы, сезонность
|17
|Детский развивающий центр
|400 000–500 000
|Регулярные платежи по абонементам, стабильный спрос со стороны родителей
|Поиск квалифицированных педагогов, ограниченная аудитория, дополнительные требования к помещению и безопасности
|18
|Автосервис
|400 000–500 000
|Высокий средний чек, клиенты могут приезжать из соседних населённых пунктов
|Дорогое оборудование, зависимость от хороших мастеров
|19
|Прачечная
|400 000–500 000
|Нужно мало персонала, можно сотрудничать с гостиницами
|Высокие расходы на воду, электричество и моющие средства, риск поломки оборудования
|20
|Стоматология
|400 000–1 млн
|Высокий средний чек, клиенты могут приезжать из соседних населённых пунктов
|Нужны лицензии и квалифицированные врачи, дорогое оборудование
|21
|Алкомаркет
|500 000–700 000
|Частые покупки, долгий срок хранения
|Нужна лицензия, много ограничений, в том числе на место размещения
|22
|Кафе
|500 000–700 000
|Доход с зала, доставки и банкетов
|Высокие расходы на аренду, продукты, рекламу и персонал. Продукты быстро портятся
|23
|Грузоперевозки
|500 000–1,5 млн
|Большая география работы, постоянный спрос
|Большие затраты на технику и бензин, простой машины съедает прибыль
|24
|Гостиница
|800 000–2 млн
|Командированные сотрудники и рабочие могут жить в гостинице неделями
|Сезонность, высокие расходы на персонал, номера быстро изнашиваются
|25
|Автомойка
|1–2 млн
|Можно добавить шиномонтаж и другие услуги для автомобилистов
|Значительные вложения в оборудование, нужны согласования, сезонные колебания спроса
|26
|Пищевое производство
|1–2 млн
|Можно стать поставщиком магазинов и кафе
|Цех, документы, производственный контроль
|27
|Детский лагерь
|1–3 млн
|Высокий средний чек, дети приезжают из соседних городов
|Сезонность, большие расходы и требования
|28
|Прокат строительной техники
|1–3 млн
|Высокий средний чек, техника может приносить доход сразу на нескольких объектах
|Большие вложения на старте, расходы на обслуживание и ремонт, риск простоя техники
|29
|Конный клуб
|2–5 млн
|Доход с проката, постоя и занятий; интересен туристам и семьям с детьми
|Высокие расходы на корм и уход, нужны опытные сотрудники, сезонные колебания спроса
|30
|Мини-АЗС
|2–5 млн
|Спрос есть круглый год; дополнительную выручку дают магазин, кофе и автотовары
|Высокий порог входа, нужны согласования, соблюдение требований пожарной и экологической безопасности, дорогое оборудование
Начать своё дело проще, чем кажется. Необязательно сразу вкладывать миллионы, можно начать с небольшого формата, проверить спрос и постепенно масштабироваться. Главное, правильно оформить документы на старте — в этом может помочь Точка Банк.
Пошаговая инструкция: как зарегистрировать бизнес в маленьком городе
Разберём пять шагов: что нужно сделать до старта и какие документы подать в ФНС.
Шаг 1. Найти бизнес-идею и проверить спрос
Ищите то, чего в городе не хватает. Детей возят на занятия в соседний город? Можно подумать об открытии развивающего центра. Ближайшая ветклиника неудобно расположена и туда сложно попасть? Есть смысл открыть свою.
Идея рабочая, если у неё есть три признака: к вам будут возвращаться регулярно, цена подходит местным жителям и люди уже как-то решают эту задачу — ездят в другой город, зовут частника или заказывают онлайн. Последнее и есть доказательство спроса: люди готовы платить, но пока им не хватает удобства.
Спрос проверяют в Яндекс Вордстате: там видно, сколько раз за период искали ваш товар или услугу и как запросы меняются по сезонам. Чтобы сузить географию, замените «Все регионы» на свой город. Если города в списке нет — посмотрите по области. Цифра получится приблизительной, но покажет, есть ли спрос в принципе.
Результат в Вордстате по запросу «купить газонокосилку» в городе Зеленограде
Кроме Вордстата, спрос в маленьких городах стоит проверять ещё тремя способами:
- Посмотрите конкурентов на Яндекс Картах и в 2ГИС и оцените их загруженность. В услугах это видно по записи: плотная ли она. В торговле — по ассортименту: если за товаром едут в другой город, предложения не хватает.
- Почитайте местные чаты и паблики — там прямо пишут, чего в городе не найти.
- Посмотрите Авито: если услугу массово оказывают частники, спрос есть, а организованного предложения нет.
Шаг 2. Определить целевую аудиторию
Опишите своего клиента: возраст, чем занимается, сколько зарабатывает, какую задачу решает вашим товаром или услугой и сколько готов за это отдать. Чем точнее опишете, тем лучше. А чтобы облегчить себе задачу, можете составить портрет клиента с помощью бесплатного сервиса от Точка Банк.
Учитывайте, что вашими клиентами могут быть жители не только города, но и соседних населённых пунктов — за товаром или услугой люди готовы приехать, если рядом такого нет. Посмотрите, что вокруг вас в радиусе 20–30 километров и сколько там жителей: это может заметно расширить аудиторию.
Шаг 3. Разработать бизнес-план
Разделов в бизнес-плане может быть много: резюме и описание проекта, анализ рынка и конкурентов, маркетинг и продажи, организационный и производственный планы, риски и финансовый план. Но для старта в маленьком городе особенно важен последний пункт — именно финплан показывает, выйдет ли бизнес в плюс и когда.
Посчитайте стартовые вложения и ежемесячные расходы. Затем спрогнозируйте выручку: средний чек × количество клиентов. Разница между выручкой и расходами и будет прибылью вашего бизнеса.
Дальше нужны ещё два показателя:
- Точка безубыточности — сколько клиентов в месяц нужно, чтобы покрыть расходы и выйти в ноль. Например, при среднем чеке в парикмахерской 700 ₽ и расходах на материалы 100 ₽ каждая стрижка приносит 600 ₽. Чтобы покрыть 150 000 ₽ расходов в месяц, нужно 250 стрижек — примерно по восемь в день. Если работают два мастера, это по четыре клиента на каждого за смену.
- Срок окупаемости — за сколько месяцев можно вернуть стартовые вложения. Считается по формуле: стартовые вложения ÷ средняя ежемесячная прибыль. Например, если вложили 300 000 ₽, а средняя ежемесячная прибыль 30 000 ₽, то срок окупаемости будет 10 месяцев.
Бизнес-план для маленького города
Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории
Шаг 4. Выбрать форму деятельности и налоговый режим
Форма определяет, как вы ведёте дела и отвечаете по долгам. От неё же зависит, какие налоговые режимы вам доступны.
Самозанятое физлицо — работает один: ремонт, стрижки, ателье, продажа своих изделий. Нужна регистрация в приложении «Мой налог», из режимов доступен только налог на профессиональный доход (НПД). Лимит — 2,4 млн ₽ в год, нельзя нанимать сотрудников и перепродавать чужие товары. Расчётный счёт недоступен.
ИП — доступен расчётный счёт для бизнеса, можно нанимать сотрудников (кроме НПД, там найм запрещён). Открыты все налоговые режимы: НПД, патент, УСН, АУСН, ЕСХН и ОСНО. Главный минус: ИП отвечает по долгам не только бизнес-активами, но и своим личным имуществом.
ООО — выбирают для бизнеса с партнёрами и сфер, где формат ИП недоступен по закону, например для продажи крепкого алкоголя. Из режимов доступны УСН, АУСН, ЕСХН и ОСНО. Нужны устав, уставный капитал от 10 000 ₽ и юридический адрес, обязателен бухучёт. По обязательствам ООО отвечает само, кроме случаев субсидиарной ответственности.
Сравним популярные системы налогообложения для бизнеса в маленьком городе.
|Параметр
|НПД
|ПСН
|УСН
|Кому доступна
|Физлицам и ИП
|Только ИП
|ИП и юрлицам
|Ставка налога
|4% с доходов от физлиц, 6% — от компаний и ИП
|Фиксированная стоимость за патент, рассчитать можно на сайте ФНС
|Два варианта:
— 6% «Доходы»
— 15% «Доходы минус расходы» (минимум 1% от доходов).
Могут применяться пониженные ставки в зависимости от региона РФ для отдельных видов деятельности
|Страховые взносы
|Обязательных взносов нет
|ИП платит взносы за себя и за сотрудников
|ИП платит взносы за себя и за сотрудников, юрлицо только за сотрудников, включая директора
|Отчётность
|Нет, продажи оформляются в приложении «Мой налог»
|Декларации нет, но нужно вести книгу учёта доходов, а также сдавать отчётность по основному режиму — это может быть ОСНО, УСН или ЕСХН
|Декларация раз в год + уведомления по авансам. Также нужно вести КУДиР. С НДС добавляются декларация по НДС раз в квартал, книга продаж и книга покупок
|НДС
|Не платят
|Не платят
|Платят, если доход на УСН превышает 20 млн ₽ в год. Можно выбрать ставки 5 и 7% без вычетов или стандартные 0, 10 и 22% с вычетами
Важный момент: НДС при импорте и как налоговый агент нужно платить на любом налоговом режиме.
Шаг 5. Пройти регистрацию бизнеса
Самозанятому — пройти регистрацию через мобильное приложение или сайт «Мой налог», через Госуслуги либо уполномоченные банки из списка ФНС. Регистрация бесплатная, обычно занимает несколько минут.
ИП — выбрать коды ОКВЭД, заполнить заявление Р21001 и подать очно в налоговую, через МФЦ или нотариуса либо онлайн — например через Точка Банк. При электронной подаче пошлины нет, при личной подаче в ИФНС — 800 ₽.
ООО — выбрать наименование компании и коды ОКВЭД, подготовить решение учредителя или протокол общего собрания об учреждении ООО, определить юридический адрес, утвердить устав и заполнить заявление Р11001. Пошлина 4 000 ₽ будет только при личной подаче в ФНС, при электронной подаче она не платится.
Если планируете работать на специальном налоговом режиме, подайте уведомление о переходе — например на УСН его подают вместе с документами на регистрацию или в течение 30 дней после неё. Оформить всё сразу можно через Точка Банк — партнёра ФНС с лицензией ЦБ РФ.
Регистрацией дело не заканчивается: дальше понадобятся расчётный счёт, онлайн-касса для работы с физлицами, уведомление в Роспотребнадзор для общепита, розницы и бытовых услуг. Аптеке, алкомаркету и клинике нужна ещё и лицензия.
Типичные ошибки при открытии бизнеса в маленьком городе
- Повторять бизнес, успешный в большом городе. Магазину винила или антиквариата в посёлке может не хватить покупателей.
- Надеяться только на сарафанное радио. С рекламой клиенты придут быстрее, чем по рекомендациям.
- Считать отсутствие конкурентов хорошим знаком. Если в городе нет кофейни или фитнес-клуба, причина может быть в слабом спросе.
- Закупать товар ради полного ассортимента. Начните с ходовых позиций и небольших партий. Раз в месяц считайте оборачиваемость: то, что долго не продаётся, не закупайте повторно.
- Игнорировать плохие отзывы. Конфликт может быстро разойтись по местным чатам. Проверяйте сервис с помощью тайных покупателей, отвечайте на претензии в течение дня и предлагайте возврат денег или компенсацию, если ошибка была с вашей стороны.