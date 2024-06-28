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Как открыть ресторан

В статье рассматриваем основные этапы открытия ресторана — разработку концепции и бизнес-плана, подготовку необходимых документов, выбор помещения, закупку оборудования. А также найм персонала, создание меню, выбор поставщиков и инструменты продвижения.

28.06.2024
196
196

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Автор

Если вы хотите открыть ресторан, начните с разработки концепции и бизнес-плана ресторана. После этого можно переходить к оформлению документов, поиску поставщиков и другим процессам.

Как открыть ресторан

Концепция и бизнес-план

Концепция

Первый шаг на пути к открытию ресторана — разработка концепции. Концепция включает в себя:

  1. Тип ресторана. Определите, какой тип заведения вы хотите открыть. Например, это может быть кафе, бистро, ресторан высокой кухни или семейный ресторан. 
  2. Кухню. Выберите тип кухни. Среди популярных - русская, итальянская, японская, французская и мексиканская.
  3. Целевую аудиторию. Определите, для кого хотите готовить. Это могут быть местные жители, туристы, бизнесмены и другие категории. 
  4. Уникальное предложение. Подумайте о том, что будет отличать ваш ресторан от конкурентов. Это может быть уникальное меню, особенная атмосфера, звёздный шеф-повар или эксклюзивные блюда.

Бизнес-план

Разработка бизнес-плана поможет структурировать ваши идеи и понять, как вы будете реализовывать свою концепцию. Основные разделы бизнес-плана включают:

  1. Резюме проекта. Краткое описание вашей концепции, целей и задач.
  2. Маркетинговый анализ. Анализ рынка, конкурентов, целевой аудитории и тенденций в индустрии.
  3. Операционный план. Описание всех процессов — от закупок до обслуживания клиентов.
  4. Финансовый план. Прогноз доходов и расходов, бюджет, сроки окупаемости, источники финансирования.
  5. План управления рисками. Оценка возможных рисков и разработка стратегий по их минимизации.

Необходимые документы

Для открытия ресторана вам потребуется собрать и оформить множество документов, включая:

  1. Регистрация бизнеса. Оформление юридического лица или ИП.
  2. Лицензии и разрешения. Получение лицензий на продажу алкоголя, разрешения на ведение ресторанного бизнеса от Роспотребнадзора.
  3. Санитарно-эпидемиологические заключения. Соответствие нормам СЭС.
  4. Пожарная безопасность. Согласование с пожарной инспекцией.
  5. Трудовые договоры. Оформление документов для найма сотрудников.

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Помещение, оборудование и персонал

Помещение

При выборе учитывайте:

  1. Расположение. Помещение должно находиться в доступном месте с хорошей проходимостью.
  2. Размер и планировка. Убедитесь, что помещение достаточно большое для размещения кухни, зала для гостей, санитарных узлов и складских помещений.
  3. Инфраструктура. Наличие необходимых коммуникаций — водопровод, электричество, вентиляция.

Оборудование

Закупка оборудования — это значительные вложения. Основное оборудование включает:

  1. Кухонное оборудование. Плиты, духовки, холодильники, морозильники, миксеры, блендеры и так далее.
  2. Мебель и интерьер. Столы, стулья, барная стойка, декор.
  3. Посуда и приборы. Тарелки, стаканы, столовые приборы, кухонный инвентарь.

Персонал

Вот основные сотрудники, которые необходимы для функционирования ресторана. 

Кухонный персонал

Шеф-повар 

Обязанности:

  • Руководство всеми процессами на кухне.
  • Разработка меню и рецептур.
  • Контроль качества блюд.
  • Обучение и управление кухонным персоналом.
  • Взаимодействие с поставщиками и контроль закупок продуктов.
как открыть ресторан

Су-шеф

Обязанности:

  • Помощь шеф-повару в руководстве кухней.
  • Координация работы поваров на смене.
  • Замещение шеф-повара в его отсутствие.
  • Участие в разработке меню и рецептур.

Линейные повара 

Обязанности:

  • Приготовление блюд по рецептам и стандартам ресторана.
  • Поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.
  • Соблюдение санитарных норм и правил безопасности.
  • Специализация по конкретным направлениям (горячий цех, холодный цех, кондитерский цех и так далее).

Кондитер

Обязанности:

  • Приготовление десертов и выпечки.
  • Разработка новых рецептов сладких блюд.
  • Соблюдение технологий приготовления и сервировки.

Кухонные рабочие

Обязанности:

  • Подготовка ингредиентов (чистка, нарезка, маринование).
  • Мытье посуды и уборка кухни.
  • Помощь поварам в выполнении различных задач.

Обслуживающий персонал

Менеджер зала (администратор)

Обязанности:

  • Управление работой зала и обслуживающего персонала.
  • Встреча и размещение гостей.
  • Решение конфликтных ситуаций и жалоб клиентов.
  • Контроль за соблюдением стандартов обслуживания.

Официанты

Обязанности:

  • Принятие заказов и консультация гостей по меню.
  • Подача блюд и напитков.
  • Обеспечение высокого уровня сервиса.
  • Поддержание чистоты и порядка в зале.

Бармены

Обязанности:

  • Приготовление и подача напитков.
  • Контроль за наличием и состоянием барных запасов.
  • Взаимодействие с гостями и рекомендация напитков.
  • Соблюдение санитарных норм и правил безопасности.

Хостес

Обязанности:

  • Встреча и приветствие гостей.
  • Размещение гостей за столиками.
  • Ведение резерваций и организация очереди в случае полной посадки.
  • Обеспечение положительного впечатления о ресторане с первых минут посещения.

Поддерживающий персонал

Мойщики посуды

Обязанности:

  • Мытье посуды, столовых приборов и кухонного инвентаря.
  • Поддержание чистоты на кухне и в подсобных помещениях.
  • Выполнение других задач по уборке по необходимости.

Техник 

Обязанности:

  • Поддержание исправного состояния оборудования.
  • Проведение мелкого ремонта и обслуживания.
  • Своевременное решение технических проблем.

Административный персонал

Управляющий рестораном

Обязанности:

  • Общее управление рестораном.
  • Финансовый контроль и управление бюджетом.
  • Маркетинг и продвижение ресторана.
  • Набор и обучение персонала.
  • Взаимодействие с поставщиками и контролирующими органами.

Бухгалтер

Обязанности:

  • Ведение финансового учета.
  • Управление бюджетом и финансовыми потоками.
  • Подготовка отчетности и взаимодействие с налоговыми органами.
  • Контроль за соблюдением финансовой дисциплины.
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Дополнительный персонал при необходимости

Сомелье

Обязанности:

  • Консультация гостей по выбору вин.
  • Поддержание винной карты и запасов.
  • Проведение дегустаций и винных мероприятий.
Как открыть ресторан

Маркетолог

Обязанности:

  • Разработка и реализация маркетинговых стратегий.
  • Проведение рекламных кампаний.
  • Работа с социальными сетями и отзывами клиентов.
  • Анализ рынка и конкурентной среды.

Клининговая служба 

Обязанности:

  • Уборка помещений ресторана.
  • Поддержание чистоты в зале, на кухне и в санитарных узлах.
  • Обеспечение наличия необходимых санитарно-гигиенических средств.
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Меню и выбор поставщиков

Меню

При составлении меню важно учитывать несколько ключевых аспектов, которые помогут сделать его привлекательным для клиентов и экономически эффективным для бизнеса.

Ассортимент:

  • Разнообразие блюд. Меню должно включать широкий выбор блюд, которые соответствуют концепции ресторана и ожиданиям целевой аудитории. Например, для итальянского ресторана это могут быть различные виды пасты, пиццы, антипасти и десерты.
  • Баланс вкусов. Включите блюда с различными вкусами и текстурами — сладкие, соленые, острые, кислые, хрустящие и мягкие. Это позволит удовлетворить предпочтения разных клиентов.
  • Специализация. Предложите уникальные блюда или фирменные позиции, которые будут выделять ваш ресторан на фоне конкурентов.

Сезонность:

  • Свежие ингредиенты. Использование сезонных продуктов позволяет не только улучшить вкус блюд, но и снизить затраты на закупку. Сезонные ингредиенты обычно дешевле и доступны в большем количестве.
  • Обновление меню. Регулярное обновление меню с учетом сезонных изменений позволит поддерживать интерес клиентов и демонстрировать кулинарные новинки.

Цены:

  • Ценовая политика. Установите цены, которые будут конкурентоспособны и соответствовать качеству предлагаемых блюд. Проведите анализ цен на аналогичные блюда у конкурентов.
  • Маржа. Рассчитайте оптимальную маржу, чтобы покрыть все затраты и обеспечить прибыльность бизнеса. Учитывайте себестоимость ингредиентов, расходы на персонал и операционные затраты.

Особенности:

  • Диетические предпочтения. Включите в меню блюда для различных диет – вегетарианские, веганские, безглютеновые, низкокалорийные и т.д. Это привлечет широкую аудиторию и удовлетворит разнообразные потребности клиентов.
  • Аллергены. Обозначьте в меню наличие аллергенов (глютен, орехи, молочные продукты и т.д.), чтобы клиенты могли сделать осознанный выбор и избежать нежелательных реакций.
  • Авторские блюда. Разработайте несколько уникальных блюд, которые станут визитной карточкой вашего ресторана и будут привлекать клиентов.
Как открыть ресторан

Поставщики

Выбор надежных поставщиков продуктов — залог качества блюд и стабильной работы ресторана. Вот на что стоит обратить внимание при выборе поставщиков:

Качество продукции:

  • Проверка свежести. Регулярно проверяйте качество и свежесть поставляемых продуктов. Отдавайте предпочтение поставщикам, которые могут предоставить сертификаты качества и соответствия стандартам.
  • Репутация поставщика. Работайте с поставщиками, которые имеют хорошую репутацию на рынке и положительные отзывы от других клиентов.

Надежность:

  • Своевременная доставка. Убедитесь, что поставщики могут регулярно и своевременно доставлять необходимые продукты в нужном объеме. Это особенно важно для свежих продуктов, которые быстро портятся.
  • Запасные варианты. Иметь несколько альтернативных поставщиков на случай форс-мажорных обстоятельств или перебоев в поставках.

Цены:

  • Сравнение цен. Регулярно сравнивайте цены у разных поставщиков, чтобы находить наиболее выгодные предложения. Однако помните, что самая низкая цена не всегда означает лучшее качество.
  • Долгосрочные контракты. Рассмотрите возможность заключения долгосрочных контрактов с поставщиками. Это может обеспечить стабильные цены и гарантированные поставки.

Локальные поставщики:

  • Поддержка местного бизнеса. Сотрудничество с местными фермами и производителями может не только улучшить качество блюд, но и повысить лояльность клиентов, которые ценят поддержку местной экономики.
  • Экологичность. Локальные продукты часто более экологичны, так как требуют меньше транспортировки, что снижает углеродный след вашего ресторана.

Условия хранения и транспортировки:

  • Температурные режимы. Убедитесь, что поставщики соблюдают необходимые температурные режимы при транспортировке и хранении продуктов, особенно скоропортящихся.
  • Гигиенические стандарты. Проверьте, что условия хранения и транспортировки соответствуют гигиеническим стандартам и нормам безопасности.

Долгосрочные отношения:

  • Взаимовыгодное сотрудничество. Стремитесь к построению долгосрочных и взаимовыгодных отношений с поставщиками. Это может включать гибкие условия оплаты, скидки за объемные закупки и другие преференции.
  • Постоянная связь. Поддерживайте постоянную связь с поставщиками для быстрого решения любых вопросов и улучшения условий сотрудничества.

Маркетинг

Эффективное продвижение поможет привлечь клиентов в ваш ресторан. Основные стратегии включают:

  1. Онлайн-присутствие. Создание сайта, активность в социальных сетях, онлайн-реклама.
  2. Реклама офлайн. Баннеры, листовки, реклама в местных СМИ.
  3. Акции и мероприятия. Организация специальных предложений, акций, тематических вечеров.
  4. Партнерства. Сотрудничество с местными бизнесами и организациями для проведения совместных мероприятий.
  5. Отзывы и рекомендации. Работа с отзывами клиентов, стимулирование положительных рекомендаций.

Открытие ресторана — это многоуровневый процесс, требующий тщательной подготовки и планирования. Следуя этим шагам, вы сможете создать успешное заведение, которое будет радовать своих гостей и приносить вам прибыль.

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Как открыть ресторан: пошаговая инструкция — Банк Точка