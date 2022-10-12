Как написать продающее объявление

Один из главных элементов успеха любой рекламной кампании – это правильно составленное продающее объявление. В контекстной и таргетированной рекламе у вас есть всего несколько строчек, чтобы заинтересовать потенциального клиента. В соцсетях, на досках объявлений и маркетплейсах текста может быть больше, и он тоже должен слово за словом подводить пользователя к решению о покупке.
Существует очень много разных моделей и готовых схем создания продающего объявления. Рассмотрим самые популярные из них. Эти схемы можно использовать как для больших постов и лендингов, так и для коротких объявлений в две строки.
Мы в сервисе для продвижения бизнеса Точка Реклама часто используем эти модели написания объявлений и можем подтвердить их эффективность. В нашем блоге для предпринимателей мы всегда делимся своим личным опытом и даём проверенные советы.
Модель AIDA знает каждый копирайтер – это проверенная классика. Если вы впервые сталкиваетесь с необходимостью написать объявление и не знаете, какая схема подойдёт больше – выбирайте эту. Она универсальна, так как построена на покупательской логике. Разберём её подробнее.
A – attention (внимание). Цель данного этапа – привлечь внимание потенциального клиента. Это можно сделать при помощи яркого заголовка, цепляющего взгляд изображения или обещания ценной выгоды. Заголовок часто пишется в форме вопроса.
I – interest (интерес). Важно вызвать интерес у читателя и удерживать его как можно дольше. На этом этапе рассказываем о том, как решить его проблему или достичь желаемой цели с помощью нашего товара или услуги. Показываем фотографии, раскрываем выгоды нашего предложения.
D – desire (желание). Чтобы пробудить желание купить наш продукт, можно предложить бонус, привести дополнительные аргументы, отработать возражения, дать гарантии, показать отзывы довольных покупателей.
A – action (действие). В конце объявления нужно мотивировать пользователя совершить действие прямо сейчас. Это необязательно сразу покупка. Можно предложить перейти на сайт, оставить свои контакты, скачать каталог или пройти регистрацию и получить подарок.
Примеры продающих объявлений по модели AIDA:
- Хотите правильно питаться и экономить? (внимание)
- Мы доставим фермерские продукты вам домой или в офис (интерес)
- Предлагаем только органические продукты напрямую от фермеров. Доставка в любое время и место. Цены ниже, чем на рынке (желание)
- Заходите в каталог и выбирайте полезные продукты! (призыв к действию)
- Мы к вам с мега-новостью! Мы внесли вас в список для своих на уникальный вебинар о том, как превратить собственный мозг в лучшего помощника. (внимание)
- Вы избавитесь от тревоги, лени и боязни ответственности. От вас не требуется ничего – только подключиться! За 2 часа эксперты Викиум научат вас, как применять на практике достижения нейропсихологии. (интерес)
Вы сможете:
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легче учиться новому;
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выбраться из болота рутины и чувства вины;
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обрести почву под ногами и гармонию в душе;
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продуктивно общаться с людьми;
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без проблем засыпать и хорошо отдыхать.
Никакой воды – только факты и упражнения! (желание)
Чтобы мы закрепили за вами место, подтвердите своё участие. (призыв к действию)
Иногда в рамках коротких объявлений компоненты этой формулы могут меняться местами. Например, призыв к действию можно написать сразу в заголовке.
- Мечтаете быстро похудеть? (внимание)
- Запишитесь на урок AfroDance! (призыв к действию)
- Разбудите в себе дикую энергию на бесплатном уроке AfroDance (интерес)
- ТОП преподаватели, первый урок бесплатно, 150+ горячих учеников (желание)
Сервис Точка.Реклама позволяет быстро и легко настраивать любые рекламные кампании и продвигать бизнес в Яндекс Директе, MyTarget, ВКонтакте, Одноклассниках и маркетплейсах. Вам нужно только ответить на вопросы о ваших товарах и услугах и добавить фото, а сервис сам создаст объявления по проверенным схемам.
Правило 4U (полезность – срочность – уникальность – специфика)
Ещё одна популярная и проверенная формула написания продающих объявлений. Также её часто используют для создания заголовков на лендингах. Элементы этой формулы можно менять местами.
U – usefulness (польза). Показываем, чем наш товар или услуга поможет нашей целевой аудитории. Например, с помощью авторской диеты вы сможете похудеть.
U – urgency (срочность). Сообщаем, что время действия предложения ограничено. Например, сейчас проходит акция, но она закончится через неделю.
U – uniqueness (уникальность). Рассказываем, чем мы отличаемся от конкурентов. Например, только у нас есть экспресс-доставка за 1 день.
U – ultra specificity (специфика). Подчёркиваем, для кого именно наше предложение. Например, для врачей, для студентов, для мам в декрете.
Примеры продающих объявлений по модели 4U:
Всем жителям Сибири! (специфика). Остеклим ваш балкон к зиме, чтобы в квартире было тепло (польза). Модные жалюзи на балконную дверь в подарок. (уникальность) До конца октября скидка 20%. (срочность)
Специальные курсы для продажников (специфика). Научитесь продавать без назойливых звонков и получите престижный диплом (польза). Демо-урок за 0 рублей. (уникальность) Первое занятие уже завтра! (срочность)
Практикум для маркетологов 20 октября в Москве! (специфика + срочность) Освойте партизанский маркетинг без затрат на бюджет. (польза) Более 15 ведущих экспертов рынка! (уникальность)
PMHS (боль – больше боли – надежда – решение)
Довольно жёсткая модель, которая сначала с головой погружает пользователя в его проблему, а затем предлагает решение.
P – pain (боль). Раскрываем проблему человека, которая его беспокоит.
M – more pain (больше боли). Нагнетаем обстановку, погружаемся в проблему глубже, цепляем за эмоции, может быть, даже пугаем негативными последствиями.
Н – hope (надежда). Показываем свет в конце тоннеля. Обещаем клиенту, что его проблема может легко решиться, стоит только захотеть.
S – solution (решение). Предлагаем само решение – наш товар или услугу.
Эту модель часто называют устаревшей – её активно использовали в период расцвета инфобизнеса, когда копирайтеры в продающих объявлениях усиленно давили на болевые точки и слабые места потенциальных клиентов. Сейчас её хорошо использовать лишь в некоторых областях – и то очень осторожно. Не стоит, например, давить на то, что женщина с избыточным весом непривлекательная, если вы продаёте программы похудения, абонементы в фитнес-клуб или продукты для здорового питания. Мотивация «от негативного» работает всё реже. Однако в каких-то сферах надавить на болевые точки можно. Например, при продаже курсов для пикаперов.
Примеры продающих объявлений по модели PMHS:
Не знаешь, как познакомиться с понравившейся девушкой и в итоге проходишь мимо? Ладони потеют, дыхание учащается, и ты ускоряешь шаг? Обещаешь себе, что подойдёшь в следующий раз? (боль)
Ты хочешь жить ярко и насыщенно: знакомиться с девушками, ходить на свидания и встречаться с ними, но на деле не можешь даже завязать разговор. У всех друзей есть девушки, а ты всегда одинок даже в самой весёлой компании. (больше боли)
Откроем тебе секрет: у очень многих мужчин такая же проблема. Но все они её решают. (надежда)
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РАS (проблема – внимание – решение)
Формула, чтобы составить продающее объявление «от проблемы».
Р – problem (проблема). Сразу описываем суть проблемы, с которой сталкивается клиент. Можно это делать в форме вопроса, можно в форме утверждения.
А – attention (внимание). Привлекаем внимание рассказом о том, как с этой проблемой справиться. Также можно немного поиграть на эмоциях и описать, что будет, если проблему не решать.
S – solution (решение). Предлагаем свой продукт как способ решения проблемы.
Пример продающего объявления по модели PAS:
Не можете найти проверенного веб-дизайнера? (проблема)
Действительно, это сложно. На биржах фриланса очень много новичков и дилетантов. Доверите им свой сайт – зря потеряете деньги. (внимание)
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ODC (оффер – дедлайн – призыв к действию)
Довольно простая и очевидная схема создания рекламного текста. Именно по ней построено большинство коротких объявлений, особенно с акциями и распродажами.
O – offer (оффер). Формулируем предложение. Например, купить два товара по цене одного.
D – deadline (дедлайн). Обязательно добавляем ограничение по времени или количеству. Можно подать по-разному: «осталось всего 20 билетов на тренинг» или «купите билет на тренинг со скидкой 15% до конца недели».
C – call to action (призыв к действию). Тут всё просто – купить, записаться, оставить заявку, забронировать, внести предоплату и так далее.
Примеры продающих объявлений по модели ODS:
- Годовой доступ к SUPA на 5 человек – всего за 4990 рублей.
- Получите доступ со скидкой 58% по промокоду. (оффер)
- Скидка действует до 6 октября включительно. (дедлайн)
- Торопитесь, пока промокод не сгорел. Перейдите на сайт! (призыв к действию)
- У вас скоро День Рождения? Именинницам скидка 76% на лазерную эпиляцию всего тела! (оффер)
- Действует 5 дней до и 2 дня после вашего праздника. (дедлайн) Оставьте заявку сейчас, чтобы скидка не сгорела. (призыв к действию)
SCH (звезда – цепь – крючок)
Довольно сложная формула, которая потребует фантазии и креативности. У нас должно быть достаточно преимуществ и «козырей», чтобы использовать её. Ещё одно условие – данную схему лучше применять для тёплой аудитории, когда потенциальные клиенты уже знакомы с нашими товарами или услугами.
S – star (звезда). Нам необходимо таким образом подать наш товар, услугу или идею, чтобы вызвать настоящую сенсацию. Представим, что наше предложение – это яркая звезда, которую нужно зажечь прямо сейчас.
C – chain (цепочка). После воздействия на эмоции переходим к логике. Выстраиваем связанную нить фактов и причин для покупки. Убеждаем потенциального клиента, что предложение действительно выгодное.
H – hook (крючок). Добавляем что-то особенно ценное, от чего трудно отказаться, и сразу призываем к действию, которое мы хотим, чтобы сделал клиент.
Пример продающего объявления по модели SCH:
Теперь, когда по вашему совету кто-то приобретёт Pro-аккаунт Pressfeed, вы оба получите скидку 5000 рублей на покупку Pro-аккаунта или подарки от наших партнёров. (звезда)
Что даёт Pro-аккаунт:
- Возможность откликаться на все вопросы журналистов.
- Доступ к разделу «контакты» и «чаты».
- Возможность рассылать пресс-релизы.
- У вас будет персональный менеджер поддержки. (цепочка)
- Условия смотрите в личном кабинете в разделе «Пригласить друзей». (крючок)
ACCA (осведомлённость – понимание – убеждение – действие)
В этой формуле подразумевается, что клиент знает и осознаёт проблему, и мы стремимся решить её заодно с ним. Например, этой схемой создания продающего объявления часто пользуются компании, которые выпускают экологические продукты и заботятся об окружающей среде.
A – awareness (осведомлённость). Кратко сообщаем клиенту о том, что мы предлагаем.
C – comprehension (понимание). Показываем, что мы знакомы с проблемой и находимся на одной волне с клиентом. Подводим его к мысли, что вместе мы можем решить эту проблему. При этом не давим на его эмоции, а апеллируем к рациональному пониманию.
C – conviction (убеждение). Наполняем клиента решимостью купить наш товар или заказать услугу. В качестве аргументов приводим отзывы или показываем результат – то, что он может получить.
A – action (действие). Традиционный призыв к действию.
Примеры продающих объявлений по модели ACCA:
- Новинка! Экосумки из переработанного пластика. (осведомлённость)
- Забота об экологии в 21 веке – это не просто тренд, а наша общая обязанность, ради нашего будущего и будущего наших детей. (понимание)
- Встречайте коллекцию универсальных многоразовых сумок. Они изготавливаются из пластика, который остаётся после использованных бутылок. Покупая такую сумку, вы сокращаете использование пластика на планете и заботитесь о природе. (убеждение)
- Потребляйте осознанно! Заходите на сайт, выбирайте и заказывайте экосумки себе и в подарок друзьям. (призыв к действию)
PPPP (картина – обещание – доказательство – действие)
Эта схема больше подходит для баннерной рекламы и коротких медийных объявлений. Лучше всего работает в b2c сфере, при продаже товаров.
P – picture (картинка). Здесь показываем фото довольного покупателя, желательно вместе с нашим товаром. Например, женщину рядом с кофемашиной и с чашечкой ароматного кофе в руках.
P – promise (обещание). Добавляем слоган с обещанием, что клиент будет так же доволен, как человек на картинке. Например, что натуральный зерновой кофе, который машина готовит за 30 секунд, поможет быстрее и легче просыпаться по утрам.
P – prove (доказательство). Воздействуем на разум, приводим логические аргументы. Например, что наша кофемашина работает быстрее, чем аналогичные модели конкурентов, у неё больше разных режимов и меньше потребление электроэнергии.
P – push (толчок). Призываем к действию.
Примеры продающих объявлений по модели PPPP:
- Фото стройной девушки. (картинка)
- Минус 5 кг за месяц! Без диет, голодовок и спортзала! (обещание)
- Меню на 4 недели, видеотренировки, чат с психологом. (доказательство)
- Переходи на сайт и узнай подробности! (призыв к действию)
Формула Джо Витале
Джо Витале – автор бестселлеров по маркетингу и рекламе, среди которых «Новая психология продаж и маркетинга» и «Гипнотические рекламные тексты». Он рекомендует использовать оригинальную схему, она больше подходит для длинных текстов. Вот как создать по ней текст.
Стопор – привлекаем внимание любым способом, через удивление, шок, интерес.
Любопытство – обещаем что-то очень ценное или воздействуем на боли клиента.
Эмоции – вызываем яркие эмоции, лучше всего через историю.
Логика – добавляем аргументы, доказываем, что предложение выгодное.
Возражения – ведём диалог с читателем, снимаем его возражения и сомнения.
Доказательства – даём ещё больше аргументов: статистику, отзывы, документы.
Гарантии – показываем, что предложение безопасное, нет риска.
Призыв к действию – предлагаем сделать заказ прямо сейчас, добавляем ограничение по времени.
Бонусы – в самом конце текста даём дополнительную выгоду или предлагаем подарок.
Пример продающего текста по формуле Джо Витале:
- Яркая картинка санок и подпись: «Электросани» (стопор)
- Вы когда-нибудь видели санки с моторчиком? (любопытство)
- Новый год уже совсем скоро. Удивите детей волшебным подарком из будущего! (эмоции)
- Заряда саней хватает на 2 часа активного катания. (логика)
- Сборка качественная, от производителя популярных электросамокатов. Саней хватит минимум на три зимних сезона. (возражения)
- Каркас саней сделан из прочного металлического сплава, аккумулятор большой ёмкости, при необходимости можно заменить. (доказательства)
- Гарантия на товар – 3 года. (гарантии)
- Все модели санок имеются в наличии на складе. Торопитесь: осталось всего 30 наименований. Забронируйте нужную модель в каталоге прямо сейчас! (призыв к действию)
- При покупке санок вы получаете детский защитный шлем в подарок! (бонусы)
FAB (особенности – преимущества – выгоды)
Ещё одна формула от Джо Витале. В отличие от предыдущей, эта схема больше подходит для коротких рекламных объявлений и заголовков.
F – features (особенности). Описываем, что отличает наш товар от других.
A – advantages (преимущества). Раскрываем, в чём ценность товара, какую пользу он может принести.
B – benefits (выгоды). Рассказываем, что конкретно получит покупатель, приобретя наш товар, какие свои проблемы решит.
Пример продающего объявления по схеме FAB:
Купите соковыжималку с удвоенной мощностью, которая делает одновременно 2 стакана сока, и экономьте время, когда готовите завтрак для всей семьи!
BAB (до – после – мост)
Очень простая формула, которая показывает, как клиент может легко избавиться от проблемы, если сделает выбор в пользу вашего товара.
B – before (до). Описываем проблему.
A – after (после). Описываем жизнь без проблемы.
B – bridge (мост). Показываем, что может привести клиента в «жизнь без проблемы».
Пример продающего объявления по схеме BAB:
Каждый раз, когда вы не высыпаетесь, у вас понижается давление и болит голова? (проблема)
Представьте, что вы можете жить по-другому: всегда чувствовать себя бодро и энергично, а о головной боли даже не вспоминать. (жизнь без проблемы)
Таблетки с кофеином позволят вам быстро нормализовать давление и всегда быть в тонусе! (мост)
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So what? (И что?)
Очень простой приём, часто используется при создании объявлений для контекстной и таргетированной рекламы. Также – идеальное решение для баннера, где помещается только две строчки текста.
1 – особенности. Формулируем отличительную особенность продукта.
2 – выгоды. Спрашиваем: «И что?» и отвечаем, какую выгоду эта особенность приносит клиенту.
Пример продающего объявления по схеме «И что?»:
Наши коляски имеют усиленные колёса и шипованную резину. Теперь вам будет в два раза легче катать малыша по парку и за городом!
4 почему от «Скобеев и партнёры»:
Суть этой схемы проста – нужно ответить на четыре основных вопроса потенциального клиента. Они звучат так:
- Почему мне нужен ваш продукт?
- Почему мне стоит купить его именно у вас?
- Почему ваша цена лучше, чем у других?
- Почему я должен купить прямо сейчас?
Пример продающего объявления по модели «4 почему»:
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