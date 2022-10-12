Как написать продающее объявление

Один из главных элементов успеха любой рекламной кампании – это правильно составленное продающее объявление. В контекстной и таргетированной рекламе у вас есть всего несколько строчек, чтобы заинтересовать потенциального клиента. В соцсетях, на досках объявлений и маркетплейсах текста может быть больше, и он тоже должен слово за словом подводить пользователя к решению о покупке.

Существует очень много разных моделей и готовых схем создания продающего объявления. Рассмотрим самые популярные из них. Эти схемы можно использовать как для больших постов и лендингов, так и для коротких объявлений в две строки.

Мы в сервисе для продвижения бизнеса Точка Реклама часто используем эти модели написания объявлений и можем подтвердить их эффективность. В нашем блоге для предпринимателей мы всегда делимся своим личным опытом и даём проверенные советы.

Модель AIDA знает каждый копирайтер – это проверенная классика. Если вы впервые сталкиваетесь с необходимостью написать объявление и не знаете, какая схема подойдёт больше – выбирайте эту. Она универсальна, так как построена на покупательской логике. Разберём её подробнее.

A – attention (внимание). Цель данного этапа – привлечь внимание потенциального клиента. Это можно сделать при помощи яркого заголовка, цепляющего взгляд изображения или обещания ценной выгоды. Заголовок часто пишется в форме вопроса.

I – interest (интерес). Важно вызвать интерес у читателя и удерживать его как можно дольше. На этом этапе рассказываем о том, как решить его проблему или достичь желаемой цели с помощью нашего товара или услуги. Показываем фотографии, раскрываем выгоды нашего предложения.

D – desire (желание). Чтобы пробудить желание купить наш продукт, можно предложить бонус, привести дополнительные аргументы, отработать возражения, дать гарантии, показать отзывы довольных покупателей.

A – action (действие). В конце объявления нужно мотивировать пользователя совершить действие прямо сейчас. Это необязательно сразу покупка. Можно предложить перейти на сайт, оставить свои контакты, скачать каталог или пройти регистрацию и получить подарок.

Примеры продающих объявлений по модели AIDA:

Хотите правильно питаться и экономить? (внимание)

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Иногда в рамках коротких объявлений компоненты этой формулы могут меняться местами. Например, призыв к действию можно написать сразу в заголовке.

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Правило 4U (полезность – срочность – уникальность – специфика)

Ещё одна популярная и проверенная формула написания продающих объявлений. Также её часто используют для создания заголовков на лендингах. Элементы этой формулы можно менять местами.

U – usefulness (польза). Показываем, чем наш товар или услуга поможет нашей целевой аудитории. Например, с помощью авторской диеты вы сможете похудеть.

U – urgency (срочность). Сообщаем, что время действия предложения ограничено. Например, сейчас проходит акция, но она закончится через неделю.

U – uniqueness (уникальность). Рассказываем, чем мы отличаемся от конкурентов. Например, только у нас есть экспресс-доставка за 1 день.

U – ultra specificity (специфика). Подчёркиваем, для кого именно наше предложение. Например, для врачей, для студентов, для мам в декрете.

Примеры продающих объявлений по модели 4U:

Всем жителям Сибири! (специфика). Остеклим ваш балкон к зиме, чтобы в квартире было тепло (польза). Модные жалюзи на балконную дверь в подарок. (уникальность) До конца октября скидка 20%. (срочность) Специальные курсы для продажников (специфика). Научитесь продавать без назойливых звонков и получите престижный диплом (польза). Демо-урок за 0 рублей. (уникальность) Первое занятие уже завтра! (срочность) Практикум для маркетологов 20 октября в Москве! (специфика + срочность) Освойте партизанский маркетинг без затрат на бюджет. (польза) Более 15 ведущих экспертов рынка! (уникальность)

PMHS (боль – больше боли – надежда – решение)

Довольно жёсткая модель, которая сначала с головой погружает пользователя в его проблему, а затем предлагает решение.

P – pain (боль). Раскрываем проблему человека, которая его беспокоит.

M – more pain (больше боли). Нагнетаем обстановку, погружаемся в проблему глубже, цепляем за эмоции, может быть, даже пугаем негативными последствиями.

Н – hope (надежда). Показываем свет в конце тоннеля. Обещаем клиенту, что его проблема может легко решиться, стоит только захотеть.

S – solution (решение). Предлагаем само решение – наш товар или услугу.

Эту модель часто называют устаревшей – её активно использовали в период расцвета инфобизнеса, когда копирайтеры в продающих объявлениях усиленно давили на болевые точки и слабые места потенциальных клиентов. Сейчас её хорошо использовать лишь в некоторых областях – и то очень осторожно. Не стоит, например, давить на то, что женщина с избыточным весом непривлекательная, если вы продаёте программы похудения, абонементы в фитнес-клуб или продукты для здорового питания. Мотивация «от негативного» работает всё реже. Однако в каких-то сферах надавить на болевые точки можно. Например, при продаже курсов для пикаперов.

Примеры продающих объявлений по модели PMHS:

Не знаешь, как познакомиться с понравившейся девушкой и в итоге проходишь мимо? Ладони потеют, дыхание учащается, и ты ускоряешь шаг? Обещаешь себе, что подойдёшь в следующий раз? (боль) Ты хочешь жить ярко и насыщенно: знакомиться с девушками, ходить на свидания и встречаться с ними, но на деле не можешь даже завязать разговор. У всех друзей есть девушки, а ты всегда одинок даже в самой весёлой компании. (больше боли) Откроем тебе секрет: у очень многих мужчин такая же проблема. Но все они её решают. (надежда) На практическом однодневном тренинге «Лёгкие знакомства» ты перестанешь бояться подходить к девушкам на улице! 90% наших участников заводят новые знакомства уже в день тренинга. (решение)

РАS (проблема – внимание – решение)

Формула, чтобы составить продающее объявление «от проблемы».

Р – problem (проблема). Сразу описываем суть проблемы, с которой сталкивается клиент. Можно это делать в форме вопроса, можно в форме утверждения.

А – attention (внимание). Привлекаем внимание рассказом о том, как с этой проблемой справиться. Также можно немного поиграть на эмоциях и описать, что будет, если проблему не решать.

S – solution (решение). Предлагаем свой продукт как способ решения проблемы.

Пример продающего объявления по модели PAS:

Не можете найти проверенного веб-дизайнера? (проблема) Действительно, это сложно. На биржах фриланса очень много новичков и дилетантов. Доверите им свой сайт – зря потеряете деньги. (внимание) Портал profi.ru поможет вам. Все наши специалисты имеют рейтинг и реальные отзывы, которые невозможно подделать. Вы точно будете знать, кому отдаёте свой проект. (решение)

ODC (оффер – дедлайн – призыв к действию)

Довольно простая и очевидная схема создания рекламного текста. Именно по ней построено большинство коротких объявлений, особенно с акциями и распродажами.

O – offer (оффер). Формулируем предложение. Например, купить два товара по цене одного.

D – deadline (дедлайн). Обязательно добавляем ограничение по времени или количеству. Можно подать по-разному: «осталось всего 20 билетов на тренинг» или «купите билет на тренинг со скидкой 15% до конца недели».

C – call to action (призыв к действию). Тут всё просто – купить, записаться, оставить заявку, забронировать, внести предоплату и так далее.

Примеры продающих объявлений по модели ODS: Годовой доступ к SUPA на 5 человек – всего за 4990 рублей.

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SCH (звезда – цепь – крючок)

Довольно сложная формула, которая потребует фантазии и креативности. У нас должно быть достаточно преимуществ и «козырей», чтобы использовать её. Ещё одно условие – данную схему лучше применять для тёплой аудитории, когда потенциальные клиенты уже знакомы с нашими товарами или услугами.

S – star (звезда). Нам необходимо таким образом подать наш товар, услугу или идею, чтобы вызвать настоящую сенсацию. Представим, что наше предложение – это яркая звезда, которую нужно зажечь прямо сейчас.

C – chain (цепочка). После воздействия на эмоции переходим к логике. Выстраиваем связанную нить фактов и причин для покупки. Убеждаем потенциального клиента, что предложение действительно выгодное.

H – hook (крючок). Добавляем что-то особенно ценное, от чего трудно отказаться, и сразу призываем к действию, которое мы хотим, чтобы сделал клиент.

Пример продающего объявления по модели SCH: Теперь, когда по вашему совету кто-то приобретёт Pro-аккаунт Pressfeed, вы оба получите скидку 5000 рублей на покупку Pro-аккаунта или подарки от наших партнёров. (звезда) Что даёт Pro-аккаунт: Возможность откликаться на все вопросы журналистов.

все вопросы журналистов. Доступ к разделу «контакты» и «чаты».

разделу «контакты» и «чаты». Возможность рассылать пресс-релизы.

У вас будет персональный менеджер поддержки. (цепочка)

Условия смотрите в личном кабинете в разделе «Пригласить друзей». (крючок)

ACCA (осведомлённость – понимание – убеждение – действие)

В этой формуле подразумевается, что клиент знает и осознаёт проблему, и мы стремимся решить её заодно с ним. Например, этой схемой создания продающего объявления часто пользуются компании, которые выпускают экологические продукты и заботятся об окружающей среде.

A – awareness (осведомлённость). Кратко сообщаем клиенту о том, что мы предлагаем.

C – comprehension (понимание). Показываем, что мы знакомы с проблемой и находимся на одной волне с клиентом. Подводим его к мысли, что вместе мы можем решить эту проблему. При этом не давим на его эмоции, а апеллируем к рациональному пониманию.

C – conviction (убеждение). Наполняем клиента решимостью купить наш товар или заказать услугу. В качестве аргументов приводим отзывы или показываем результат – то, что он может получить.

A – action (действие). Традиционный призыв к действию.

Примеры продающих объявлений по модели ACCA: Новинка! Экосумки из переработанного пластика. (осведомлённость)

переработанного пластика. (осведомлённость) Забота об экологии в 21 веке – это не просто тренд, а наша общая обязанность, ради нашего будущего и будущего наших детей. (понимание)

экологии в 21 веке – это не просто тренд, а наша общая обязанность, ради нашего будущего и будущего наших детей. (понимание) Встречайте коллекцию универсальных многоразовых сумок. Они изготавливаются из пластика, который остаётся после использованных бутылок. Покупая такую сумку, вы сокращаете использование пластика на планете и заботитесь о природе. (убеждение)

пластика, который остаётся после использованных бутылок. Покупая такую сумку, вы сокращаете использование пластика на планете и заботитесь о природе. (убеждение) Потребляйте осознанно! Заходите на сайт, выбирайте и заказывайте экосумки себе и в подарок друзьям. (призыв к действию)

PPPP (картина – обещание – доказательство – действие)

Эта схема больше подходит для баннерной рекламы и коротких медийных объявлений. Лучше всего работает в b2c сфере, при продаже товаров.

P – picture (картинка). Здесь показываем фото довольного покупателя, желательно вместе с нашим товаром. Например, женщину рядом с кофемашиной и с чашечкой ароматного кофе в руках.

P – promise (обещание). Добавляем слоган с обещанием, что клиент будет так же доволен, как человек на картинке. Например, что натуральный зерновой кофе, который машина готовит за 30 секунд, поможет быстрее и легче просыпаться по утрам.

P – prove (доказательство). Воздействуем на разум, приводим логические аргументы. Например, что наша кофемашина работает быстрее, чем аналогичные модели конкурентов, у неё больше разных режимов и меньше потребление электроэнергии.

P – push (толчок). Призываем к действию.

Примеры продающих объявлений по модели PPPP: Фото стройной девушки. (картинка)

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4 недели, видеотренировки, чат с психологом. (доказательство) Переходи на сайт и узнай подробности! (призыв к действию)

Формула Джо Витале

Джо Витале – автор бестселлеров по маркетингу и рекламе, среди которых «Новая психология продаж и маркетинга» и «Гипнотические рекламные тексты». Он рекомендует использовать оригинальную схему, она больше подходит для длинных текстов. Вот как создать по ней текст.

Стопор – привлекаем внимание любым способом, через удивление, шок, интерес.

Любопытство – обещаем что-то очень ценное или воздействуем на боли клиента.

Эмоции – вызываем яркие эмоции, лучше всего через историю.

Логика – добавляем аргументы, доказываем, что предложение выгодное.

Возражения – ведём диалог с читателем, снимаем его возражения и сомнения.

Доказательства – даём ещё больше аргументов: статистику, отзывы, документы.

Гарантии – показываем, что предложение безопасное, нет риска.

Призыв к действию – предлагаем сделать заказ прямо сейчас, добавляем ограничение по времени.

Бонусы – в самом конце текста даём дополнительную выгоду или предлагаем подарок.

Пример продающего текста по формуле Джо Витале:

Яркая картинка санок и подпись: «Электросани» (стопор)

Вы когда-нибудь видели санки с моторчиком? (любопытство)

Новый год уже совсем скоро. Удивите детей волшебным подарком из будущего! (эмоции)

Заряда саней хватает на 2 часа активного катания. (логика)

Сборка качественная, от производителя популярных электросамокатов. Саней хватит минимум на три зимних сезона. (возражения)

Каркас саней сделан из прочного металлического сплава, аккумулятор большой ёмкости, при необходимости можно заменить. (доказательства)

Гарантия на товар – 3 года. (гарантии)

Все модели санок имеются в наличии на складе. Торопитесь: осталось всего 30 наименований. Забронируйте нужную модель в каталоге прямо сейчас! (призыв к действию)

При покупке санок вы получаете детский защитный шлем в подарок! (бонусы)

FAB (особенности – преимущества – выгоды)

Ещё одна формула от Джо Витале. В отличие от предыдущей, эта схема больше подходит для коротких рекламных объявлений и заголовков.

F – features (особенности). Описываем, что отличает наш товар от других.

A – advantages (преимущества). Раскрываем, в чём ценность товара, какую пользу он может принести.

B – benefits (выгоды). Рассказываем, что конкретно получит покупатель, приобретя наш товар, какие свои проблемы решит.

Пример продающего объявления по схеме FAB:

Купите соковыжималку с удвоенной мощностью, которая делает одновременно 2 стакана сока, и экономьте время, когда готовите завтрак для всей семьи!

BAB (до – после – мост)

Очень простая формула, которая показывает, как клиент может легко избавиться от проблемы, если сделает выбор в пользу вашего товара.

B – before (до). Описываем проблему.

A – after (после). Описываем жизнь без проблемы.

B – bridge (мост). Показываем, что может привести клиента в «жизнь без проблемы».

Пример продающего объявления по схеме BAB:

Каждый раз, когда вы не высыпаетесь, у вас понижается давление и болит голова? (проблема)

Представьте, что вы можете жить по-другому: всегда чувствовать себя бодро и энергично, а о головной боли даже не вспоминать. (жизнь без проблемы)

Таблетки с кофеином позволят вам быстро нормализовать давление и всегда быть в тонусе! (мост)

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So what? (И что?)

Очень простой приём, часто используется при создании объявлений для контекстной и таргетированной рекламы. Также – идеальное решение для баннера, где помещается только две строчки текста.

1 – особенности. Формулируем отличительную особенность продукта.

2 – выгоды. Спрашиваем: «И что?» и отвечаем, какую выгоду эта особенность приносит клиенту.

Пример продающего объявления по схеме «И что?»:

Наши коляски имеют усиленные колёса и шипованную резину. Теперь вам будет в два раза легче катать малыша по парку и за городом!

4 почему от «Скобеев и партнёры»:

Суть этой схемы проста – нужно ответить на четыре основных вопроса потенциального клиента. Они звучат так:

Почему мне нужен ваш продукт?

Почему мне стоит купить его именно у вас?

Почему ваша цена лучше, чем у других?

Почему я должен купить прямо сейчас?

Пример продающего объявления по модели «4 почему»:

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